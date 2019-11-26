Опыт использования смартфона Honor 9X

Опыт использования смартфона Honor 9X

Даже недорогие смартфоны сейчас и выглядят здорово, и могут немало. Honor это уже демонстрировал в прошлых моделях, которые в этом году получили интересные апгрейды. Одной из таких новинок является Honor 9X. В отличии от уже знакомого нам 8X, тут больше нет выреза в экране, появились ультраширокоугольная камера и усовершенствованный процессор. Естественно, дизайн тоже поменялся, где самым интересным моментом является выдвижная фронтальная камера. В сегодняшнем материале как раз и обсудим, насколько это все повлияло на опыт эксплуатации такого смартфона. Honor 9x 4/128GB Black Смартфоны и мобильные телефоны на от 6 187 грн Предложений: 12 Сравнить цены Начнем, конечно же, с дизайна. Модели в этом корпусе мы уже видели. Тут стекло на лицевой стороне и композитный материал на тыльной (хотя очень напоминает стекло), а пластиковая рамка покрыта глянцем в цвет корпуса — достаточно стандартный вариант для этого ценового сегмента. К слову, есть два варианта цвета: синий и черный. Последний сделан в классическом стиле, а синий получил свою небольшую особенность оформления — пиксельный «икс», который переливается под углом. Получился довольно интересный и оригинальный акцент, намекающий на название модели. В повседневном использовании, даже те люди, которые кладут смартфон экраном вниз, если не станут присматриваться, то и замечать этот «икс» не будут. Тем более, если смартфон будет в чехле, даже прозрачном, блики от освещения могут перекрывать этот акцент. Таким образом, придется целенаправленно всматриваться, чтобы разглядеть оформление на «спинке», в глаза оно не бросается. Зато Honor 9X отлично собран и очень приятный в использовании. Композитный материал по ощущениям действительно очень похож на стекло, поэтому и впечатления от такого корпуса куда получше, чем от обычного пластика. Каких-либо новых недостатков у такого корпуса не появилось: с ним все еще стоит быть поосторожнее, ведь разбить его не так и сложно, а еще он немного магнитит мелкую пыль, а при дневном свете на нем заметны следы от пальцев.

В бытовых ситуациях Honor 9X практически неотличим от других смартфонов в своем классе. При размере корпуса в 163,5×77,3×8,8 мм, пользоваться им с комфортом получается только двумя руками, а пытаясь управлять одной рукой, можно случайно потерять баланс и выронить гаджет. Зато у новой модели пропал вырез в экране. Это отличная новость для тех, кому не нравился предыдущий вариант оформления лицевой панели, где вырез был весьма заметным. Да, его можно было скрыть программно, но тогда на экране была довольно большая черная полоса, напоминающая рамку. Теперь же безрамочный экран больше похож на такой, пусть внизу все еще остается черная полоска, на которую в обычном использовании лично я вообще не обращал внимание. Да и не слышал, чтобы на подобное столько жаловались, как на вырезы для фронтальных камер, от которого тут как раз таки отказались. Выезжает камера теперь из верхней грани. Собственно, это и отличает 9X от большинства других смартфонов. У конкурентов, конечно же, есть такие решения, но этот ход с фронтальной камерой все еще достаточно редкий. Не совсем очевидно, но кроме вероятных проблем с конструкцией (засорение, отказ механизма, прочие механические повреждения), это сказывается и на других аспектах использования смартфона.

Среди популярных методов разблокировки есть распознавание лица владельца. В Android-смартфонах чаще всего это реализовано с помощью фронтальной камеры. Так как у 9X камера выдвижная и в выключенном состоянии всегда спрятана в корпусе, ждать ее «выхода» каждый раз при включении экрана будет не очень удобно. Поэтому обход ввода ПИН-кода реализован с помощью сканера отпечатков пальцев на задней панели. Он сработает быстро и нетребовательный к дополнительным условиям, но те пользователи, которые хотели бы «открывать» свой гаджет с помощью сканирования лица, остались не у дел. Зато ситуацию с экраном это действительно меняет. Я отношусь к тем пользователям, которые легко привыкают к вырезам в экранах, но при просмотре видео они действительно могут мешать. Еще больше неудобств они могут создавать полноэкранным приложениям (например, играм), которые не адаптированы под такие вещи. Тот же популярный PUBG Mobile не создает виртуальную границу выреза. А в случае с Honor 9X такого вопроса не возникнет в принципе.

Ситуация с изображением тоже уже знакома. У смартфона два цветовых профиля: Normal и Vivid. Стандартный как раз второй, и он достаточно холодный. Это видно как в результатах замеров колориметром, так и в обычном использовании. Normal уже ближе к стандартным значениям, им я и пользовался. Как для IPS-экрана (6,59 дюйма, 2340×1080 пикселей) в недорогом смартфоне, просить большего я бы не стал, дисплею в принципе всего хватает, и в светлый день искать тень не приходится, и ночью по глазам сильно не бьет (уровень подсветки регулируется в пределах 1.5-360 кд/м²). Замеры профиля Normal: Замеры профиля Vivid: Правда, есть пара моментов, которых экрану не хватает. Во-первых, смартфоны Huawei/Honor так и не научились синхронизировать включение вечернего режима (Eye comfort) с закатом солнца и расписание придется корректировать вручную. Во-вторых, темного оформления интерфейса пока нет. В некоторых приложениях есть черные темы, и при переключении ночью между, скажем, черным Reddit и белым Instagram (в нем пока нельзя вручную выбрать оформление), глазам не очень приятно. Хотя довольно скоро должны выйти обновления операционной системы и интерфейса, где вроде как должна появиться и «темная сторона». Основной динамик у Honor 9X только один. В его звучание хочется добавить немного баса, но он все равно подходит для озвучивания информационных видео, обзоров, блогов и прочего. С музыкой динамику будет заметно сложнее, но для этих целей тут все еще есть стандартный разъем для наушников, либо Bluetooth для беспроводных гарнитур. Проводные Monster Jamz, например, очень приятно играют с этим смартфоном.

Разговорный динамик находится прямо на стыке стекла и рамки. Он достаточно громкий, чтобы возле оживленной дороги не переспрашивать у собеседника, что он только что сказал. При этом и микрофон с системой шумоподавления справятся с окружением. Кроме внешнего оформления, следующим крупным отличием от предыдущей модели должны были стать камеры. В Honor 9X их стало больше. В прошлой модели модуль был представлен двумя сенсорами, где разрешение основного составляло 20 МП, а с боке ему ассистировал дополнительный двухмегапиксельный. В этот раз широкоугольная камера получила разрешение 48 МП, с таким же «помощником», а компанию им составляет ультраширокоугольная камера с углом захвата 120° и разрешением 8 МП.

Снимки основной камерой не делаются в полном разрешении, поэтому готовый результат все равно получится 12-мегапиксельным. Как и у любого другого смартфона этого производителя, тут тоже есть AI-помощник, который сразу же попытается сделать снимок лучше. Сейчас достаточно сложно сравнить результат с предшественником, ведь из-за постоянных туманов и серого неба, камера ведет себя не так, как при солнечном свете. Но для таких условий снимки получаются неплохими, особенно с учетом того, что 9X далеко не флагманский смартфон. Ночной режим тоже не пропал, и логика его работы не менялась. Переключиться в Night можно в один тап, что продумано далеко не у всех производителей. Ну и с процессом съемки, само собой, мы уже не раз знакомились. В результате снимки получаются с заметным овершарпом, но камере удается собрать неплохой кадр. Увы, но движущиеся объекты все равно будут размазаны, поэтому не всегда этот режим будет показывать желаемый результат. Хотя для съемки статических объектов он подойдет. Все же главным апдейтом камеры должен был стать ультраширокоугольный модуль. В отличии от флагманов, он тут лишен многих возможностей, да и разрешение у него заметно ниже, чем у основного. В результате, этот объектив будет полезен только при условии хорошего освещения, ведь ночного режима у него нет, а записывать видео он может максимум в 1080p с 30 FPS, тогда как основная камера может 60 FPS. Но даже при дневном свете деталей на снимке будет меньше, цвета будут отличаться от основной камеры, да и с экспозицией могут быть проблемы. Тем не менее, если условия не подведут, удачно обыграть такой угол получится. Фронтальная камера поменяла только расположение, но не способности. Это также, как у предшественника, 16-мегапиксельный сенсор с возможностью делать портретные снимки, программно обрабатывая фон. В прошлом году за такие снимки можно было похвалить, но сейчас это довольно обычный результат в этом сегменте. Honor 9X, конечно, не снимает, как флагманы, но в бюджетном сегменте он демонстрирует достаточно привычный на сегодня результат. При этом как днем, так и ночью, можно сделать очень неплохой снимок, но может, в зависимости от обстоятельств, не с первого раза. Вероятно, ближайшее обновление принесет смартфону и улучшения работы камер. Не обошлось и без внутренних обновлений. Honor 9X получил улучшенную версию фирменного процессора Kirin 710, и теперь это Kirin 710F. С ним мы уже встречались в смартфонах Honor и Huawei, и в Honor 9X он такой же. В украинские магазины попадут версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителями (который можно увеличить с помощью карты microSD, пусть и за счет второй SIM-карты), но на других рынках есть модели с меньшим количеством постоянной памяти (64 ГБ), либо с большим количеством ОЗУ (до 6 ГБ). Смартфон поддерживает Wi-Fi стандарта a/ac (2,4/5 ГГц), есть Bluetooth 4.2 и LTE. Но в нашей модели нет NFC, хотя в других модификациях датчик встречается. Отсутствие NFC, конечно, не простят пользователи, которые хотят оплачивать свои покупки с помощью смартфона, а не искать банковскую карту в кошельке. Во всем остальном работа смартфона не подводит. Он достаточно отзывчивый, хорошо себя ведет, когда нужно подержать в памяти несколько приложений, не греется во время игр и в целом хорошо себя демонстрирует в ежедневной рутине.

Еще и с автономностью у него все получилось отлично. Аккумулятор увеличился до 4000 мА•ч, что позволило смартфону провести 9 часов в тесте автономности. Даже в напряженные дни, когда экран работал более пяти с половиной часов, в запасе оставалось более 40% заряда. А когда нагрузки было поменьше, два рабочих дня можно было обходиться без зарядного устройства. И это без режима энергосбережения и понижения разрешения картинки. Комплектным блоком питания полностью разряженный аккумулятор можно восстановить за два часа, что вполне неплохо, если вспомнить о его емкости. В итоге Honor 9X оказался весьма хорошим обновлением. В первую очередь смартфон будет интересен тем пользователям, которые не любят вырезы в экране, обращают внимание на скорость и стабильность работы, а также много пользуются смартфоном в течение дня. Со всем этим гаджет справляется отлично, еще и неплохо выглядит. Что касается камер, то тут нет сильного скачка в возможностях, хотя и появился ультраширокоугольный объектив. Единственное, что действительно подводит героя этого материала, так это отсутствие датчика NFC, который для многих пользователей находится в графе must have.