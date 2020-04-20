Обзоры
Обзор смартфона Huawei P40 Lite E

Обзор смартфона Huawei P40 Lite E

Обзор смартфона Huawei P40 Lite E


Компания Huawei относительно недавно расширила ряды своих бюджетных моделей, выпустив смартфон Huawei P40 Lite E. Аппарат на некоторых рынках будет носить имя Huawei Y7р, он получил тройной модуль камеры, неплохой уровень оснащения и при этом доступную цену. О плюсах и минусах устройства можно будет узнать из нашего обзора.

HUAWEI P40 lite E 4/64GB Midnight Black (51095DCE)
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 3 633 грн
Предложений: 28
Сравнить цены

Дизайн Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Lite E — это 6,39-дюймовый смартфон моноблочного типа в пластиковом корпусе. Его габариты составляют 159,8×76,1х8,1 мм, а вес — 176 граммов. По нынешним меркам, аппарат ощущается как смартфон средних размеров.

Практически всю площадь лицевой панели занимает экран с небольшими рамками. В левом верхнем углу расположился аккуратный вырез под фронтальную камеру. Здесь же, в верхней части смартфона, между дисплеем и боковой рамкой находится решетка разговорного динамика.

1111

Задняя панель выполнена, как уже было отмечено, из пластика, который вполне неплохо имитирует стекло. Выдает подражание вес смартфона и быстро скапливающаяся пыль на поверхности. Украшена тыльная сторона «стерео» эффектом, который представлен в виде переливающегося прямоугольника с закругленными углами. Дело конечно субъективное, но чего-то оригинального в таком элементе дизайна я не нашел.

111

Панель мгновенно покрывается отпечатками пальцев и подвержена небольшим повреждениям в виде мелких царапин. Если захотите сохранить внешний вид смартфона привлекательным, то без использования чехла не обойтись.

В верхней части расположился вертикально встроенный блок камер, колонну замыкает светодиод вспышки. Рядом обосновался сканер отпечатков пальцев.

Huawei P40 Lite E поддерживает установку двух карт формата nanoSIM и карты памяти microSD одновременно. Это безусловно большой плюс, можно одновременно подключится к двум операторам и расширить при надобности внутреннюю память устройства. Что касается негативной реакции, то ее провоцирует присутствие разъема microUSB, такой подход конструкторов и маркетологов, в наши дни, уже откровенно раздражает. 

1111

В целом внешний вид смартфона вышел симпатичным и эргономичность не подвела. Что касается материалов корпуса, то тут не все так однозначно, но для недорогого аппарата это простительно.

Дисплей Huawei P40 Lite E

В смартфоне используется 6,39-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1560х720 точек и соотношением сторон 19.5:9. Для такого размера разрешение мягко говоря маловато. Но не стоит забывать, что устройство позиционируется как бюджетное, а качество дисплея напрямую связано с существенными дополнительными расходами. К сожалению, сделать замеры и провести анализ качества экрана, ориентируясь на графики, не представилось возможным, поэтому придется полагаться на мое субъективное восприятие. С качеством дисплея мириться можно, больших недостатков которые сильно раздражают выявлено не было. Цвета выглядят естественно и изображение не искажается при взгляде на него под разными углами. Вместе с тем картинке не хватает насыщенности, контраста и детализации. Уровень максимальной яркости по субъективному ощущению не более 360-380 кд/м². В солнечную погоду этого значения, в некоторых ситуациях, может быть недостаточно. Минимальная яркость позволит читать комфортно в темноте и не оказывать сильную нагрузку на глаза. На нашем экземпляре была наклеена заводская защитная пленка, поэтому состояние олеофобного покрытия проверить не удалось.

Если не устроит цветовая температура изображения, то это можно поправить в настройках, выбрав один из пресетов (стандартный, теплый, холодный) или сместив цветовой круг в нужном направлении. 

1111

Также если вас раздражает выемка для фронтальной камеры, то от нее можно избавится наложением черной маски в верхней части интерфейса.

Платформа и производительность

Компания Huawei оснастила P40 Lite E 8-ядерным процессором Kirin 710F собственной разработки, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат поддерживает две SIM-карты, оснащен Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth версии 5.0. Модуль NFC отсутствует.

111111

В плане производительности в синтетических тестах аппарат выглядит неплохо, учитывая далеко не самую мощную платформу. В тесте на троттлинг P40 Lite E показал хорошие результаты, частота процессора под постоянной нагрузкой не снижалась, а корпус устройства оставался лишь слегка теплым.

111111111

На практике смартфон ведет себя без каких-либо лагов и тормозов, интерфейс прорисовывается плавно. Сканер отпечатков пальцев работает быстро и уверенно, ложных срабатываний не наблюдалось.

Программное обеспечение

Huawei P40 Lite E работает под управлением ОС Android 9, дополненной фирменной оболочкой EMUI 9.1.1. Подробно ее мы описывали в одном из наших обзоров.

Смартфон оснащается стандартным набором программ ( браузер, почта, сообщения, календарь, блокнот, галерея, погода, калькулятор, здоровье, диктофон, FM-радио, клонирование телефона, файловый менеджер и др.) 

11111111

Поскольку Google не может предоставлять Huawei свои сервисы из-за наложенных санкций, то Huawei P40 Lite E не имеет доступа к магазину приложений Google Play Store. 

Помогает обойтись без сервисов Google фирменный магазин Huawei. Для установки приложений теперь используется маркет App Gallery. 

111111

Выбор тут, в отличии от Google Play Store не так велик, но многие популярные приложения (Telegram, Viber и др.) найти не проблема. Если что-то отыскать не удастся, то всегда можно воспользоваться сторонними сервисами типа APKPure и инсталлировать недостающее (Instagram, Facebook, Chrome и др.), из apk-файлов. Но нужно учесть, что некоторые приложения, которые зависят от Google Mobile Services, например YouTube, Google Maps и Gmail работать не будут. 

111

Впрочем, если для вас станет актуальным ответ на вопрос «как жить без Google?», то будет не лишним прочитать полезную статью на нашем ресурсе, где в деталях описано, как пользоваться новыми смартфонами Huawei.

Звучание

В Huawei P40 Lite E только один мультимедийный динамик. Громкость его невысокая, но владелец аппарата не пропустит звонок в шумной обстановке. Если говорить о качестве, то похвастаться здесь нечем — звук невыразительный и плохо сбалансированный. Для просмотра видеоконтента он подойдет, а вот музыкальные композиции я бы проигрывать не стал. 

Производитель сохранил гнездо под мини-джек — это актуально для бюджетной модели, ведь его потенциальные покупатели вряд ли будут расчитывают на приобретение более дорогой, беспроводной гарнитуры. Звук в наушниках удовлетворительного качества, запаса громкости для «вкладышей» будет хватать в умеренно шумных местах.

Качество передачи речи в телефонном режиме хорошее, собеседники не жаловались, а их в свою очередь также было неплохо слышно.

Фотографические возможности

Тыловая камера включает в себя три модуля: основной на 48 МП, с диафрагмой f/1.8 с углом обзора 27 мм, ультраширокий с разрешением 8 МП и диафрагмой f/2.4 и модуль глубины. Камеру в бюджетных устройствах скорее используют, как средство фиксации, а не творческий инструмент, поэтому от фотомодуля в этом ценовом сегменте чуда обычно не ожидаешь. Но как будет в этот раз?

Приложение камеры ничем особым не выделяется. Интерфейс визуально и по функциональности схож с таковым у других производителей, запутаться будет сложно. 

111111

Подробно останавливаться тут не имеет смысла, так что давайте перейдем к основному — качеству снимков. После анализа полученных кадров, можно смело утверждать, что ничего сверхестественного камеры Huawei P40 Lite E делать не умеют. Интересует нас конечно же прежде всего основной модуль, на который приходится главная нагрузка. Снимки сделанные на него особо ничем не выделяются. В простых и сложных условиях выходят кадры удовлетворительного качества, но не более. Если не вникать в детали, то многие посмотрев на фотографию в «ленте» на мобильном устройстве, сделанную в хороших условиях, не обнаружат разницы между снимком сделанным на Huawei P40 Lite E и аппаратом стоимостью несколько дороже. 

1111111

Другое дело если оценивать качество снимка на большом мониторе. Присмотревшись к границам объектов, можно обнаружить так называемый гало-эффект (ореол на контурах). 

11

Это результат агрессивной обработки на программном уровне, и как результат изображение часто приобретает на выходе «акварельный» вид. 

В темное время суток и при недостаточном освещении фотографии выглядят сносно, этому помогает светосильная оптика. 

1111

В целом фотографические возможности не впечатлили, но и не разочаровали. Устройство, учитывая стоимость, вполне неплохо справляется с возложенными на него обязанностями. 

Делать снимки в режиме 48 МП особого смысла нет. Качество проработки текстур объектов не превосходит снимки в меньшем разрешении, увеличивается лишь незначительно качество проработки контуров. Простыми словами изображение на выходе получается не детализированней, а немного более резче. Следует использовать настройку 12 МП по умолчанию, как и рекомендуют разработчики, в противном случае файлы только займут лишнее пространство памяти.

11

Ультраширокоугольный модуль есть смысл применять только в условиях, когда без него сложно обойтись и желаемый объект съемки не помещается в видоискатель. Исключительно в тех случаях, когда содержание кадра важнее его качества. Снимки в этом режиме получаются менее детализированными и недоэкспонированными. 

111111111

Фронтальная камера делает неплохие кадры, она оснащена 8 МП модулем с диафрагменным значением f/2.0.

11

Автономность Huawei P40 Lite E

В Huawei P40 Lite E используется встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор на 4000 мАч. С автономностью у аппарата все в порядке, при обычных нагрузках он уверенно продержится полтора-два дня. Немаловажный фактор при этом играет невысокое разрешение экрана.

11

В батарейном тесте PCMark при яркости экрана на уровне 75% (200 кд/м²) смартфон продержался 9 часов и 40 минут.

3.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: симпатичный внешний вид, поддержка двух SIM и карты памяти одновременно, стабильность работы, хорошая автономность
Минусы: низкое разрешение экрана, невыразительный звук внешнего динамика, нет поддержки сервисов Google (если они вам нужны), нет NFC и поддержки бесконтактной оплаты
Вывод: Huawei P40 Lite E — это аппарат начального уровня, который ориентирован на нетребовательного пользователя. Его можно рекомендовать тем, кого не полностью «поглотила» экосистема Google. Но если у вас есть зависимость от GMS, то следует перед покупкой разобраться основательно и учесть все нюансы.

Технические характеристики

Обзор смартфона Huawei P40 Lite EHUAWEI P40 lite E 4/64GB Midnight Black (51095DCE)
3 633 − 4 699 грн
Сравнить цены
ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 9
Оперативная память, ГБ4
Встроенная память, ГБ64
Слот расширения+
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2 или 1 + карта памяти
ПроцессорKirin 710F + Mali G51-MP4
Количество ядер8
Частота, ГГц2.2
Аккумулятор4000 мАч (несъемный)
Диагональ, дюймы6,39
Разрешение1560x720
Тип матрицыIPS
Датчик регулировки яркости+
Основная камера, Мп48 (f/1,8) + 8 (f/2,4) + 2 (широкоугольная камера f/2,4)
Видеосъемканет данных
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп8 (f/2.0)
Стандарты связиFDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/28; TDD LTE: Bands 34/38/39/40/41
Wi-Fi802.11n
Bluetooth5.0
GPS+
IrDA-
FM-радио-
Аудиоразъем+
NFC-
Интерфейсный разъемmicro-USB
Высота, мм159,81
Ширина, мм76,13
Толщина, мм8,13
Вес, г176
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусапластик
Тип клавиатурыэкранный ввод
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить