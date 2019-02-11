EMUI 9.0: что нового в оболочке Huawei для Android?

В конце прошлого года Huawei вместе с флагманом Mate 20 Pro представила новую оболочку, которая основана на операционной системе Android 9. Традиционно для компании она получила название EMUI и порядковый номер, который отвечает версии Android — 9.0. Что же нового появилось в EMUI 9.0 и на чём компания фокусировалась, разрабатывая её, я расскажу в этом материале.

Фокус на скорость работы

По словам Райан Луи (Ryan Lui), менеджера маркетинга EMUI, в версиях оболочки 8.0 и 8.1 компания фокусировалась на использовании машинного обучения в приложениях и камере, в 8.2 появилась поддержка технологии GPU Turbo, а вот в 9.0 всё внимание разработчиков было уделено скорости работы интерфейса и запуска программ.

По данным Huawei Lab, отзывчивость системы с EMUI 9.0 выросла по сравнению с версией 8.2 в среднем на 47%, а запуск приложений ускорился на 51%. Впрочем, компания не раскрывает, на каких устройствах и в каких условиях проводилось тестирование, так что эти утверждения сложно доказать или опровергнуть.

Но чисто субъективно интерфейс с EMUI 9.0 действительно стал быстрее работать. И речь не только о флагмане Mate 20 Pro, который получил более быстрое «железо», я использовал новую оболочку на Huawei P20 Pro, вышедшем в начале прошлого года, и вот по нему как раз видно, что интерфейс ускорился. Анимации в нём стали плавнее, особенно это касается пролистывания длинных списков или галерей, приложения запускаются и сворачиваются быстрее. В этом плане EMUI 9.0 действительно стала лучше, по крайней мере на P20 Pro, хотя я надеюсь, что и на менее дорогих аппаратах Huawei разница будет заметна.

Управление жестами

Несмотря на то, что в Android 9.0 появилась новая система навигации с помощью жестов, в Huawei решили её не использовать, и вместо этого разработали собственную. На мой вопрос об этом Райан Луи отметил, что в компании решили попробовать сделать навигацию жестами удобнее независимо от того, какой рукой пользователь держит смартфон.

В итоге новый режим навигации включает в себя два простых жеста. Первый — это свайп от нижней части экрана, который возвращает на рабочий стол, и если немного задержать палец, то открывает меню многозадачности. А второй — свайп от правого или левого края дисплея, который возвращает на шаг назад, и при этом не важно в какой части экрана потянуть от его края, работает по всей высоте по бокам, что удобно.

В целом навигация жестами по версии Huawei работает хорошо, она простая и не требует долгого привыкания.

При этом возможность переключиться на традиционные виртуальные клавиши внизу дисплея не пропала, как и возможность назначить жесты на сканер отпечатков, в таких моделях как P20 и P20 Pro.

Меню внизу экрана

Стремление производителей делать экраны смартфонов крупнее с каждым новым поколением накладывается на трудности пользователей с их использованием. И постепенно разработчики интерфейсов приходят к тому, что все меню должны находиться в нижней части дисплея, чтобы не заставлять пользователя тянуться к ним пальцами вверх.

EMUI 9.0 в этом плане не стала исключением, в большинстве системных приложений все меню были перенесены в нижнюю часть экрана. Это позволяет комфортнее пользоваться смартфоном.

Новый режим многозадачности

В Android 9.0 меню многозадачности отображается карточками открытых приложений, которые можно пролистывать вправо или влево. Это одновременно удобно и наглядно, поэтому в Huawei решили его не менять, при этом добавив в него возможность переключиться в режим использования двух программ в одном окне.

Также из этого меню можно сделать так, чтобы приложение никогда не выгружалось из оперативной памяти и всегда оставалось в фоне, для этого достаточно потянуть его карточку вниз.

Упрощенные настройки

Ещё одной задачей, которую по словам Райана Луи поставили перед собой в Huawei было сделать настройки смартфона проще и удобнее в использовании.

Для этого основные функции вынесли на первый экран, а менее востребованные скрыли в следующих пунктах меню. В целом же, по сравнению с EMUI 8.0, в девятой версии интерфейса количество пунктов меню настроек сократилось почти на 10% с 940 до 843.

Цифровой баланс

В Android 9 компания Google представила функцию «Цифровой баланс», которая позволяет управлять временем использования смартфона и в целом видеть сколько времени уходит на разные приложения. Эта функция не является обязательной для Android 9, но в EMUI 9.0 её решили включить.

Сам по себе «Цифровой баланс» должен помочь пользователю проводить меньше времени со смартфоном, а также вовремя ложиться спать. Для первого эта функция позволяет ограничивать время, которое пользователь может провести за использованием смартфона или в определённых приложениях. А для второго, в заданный промежуток времени, например, с 23:00 до 7:00 изображение на экране смартфона будет становиться монохромным, что должно подтолкнуть пользователя отложить его в сторону и пойти спать.

Кроме этого, статистика, которую собирает «Цифровой баланс», позволяет анализировать, сколько времени тратится на то или иное приложение, и менять свои привычки. Но для этого придётся использовать собственную силу воли, смартфон в этом не поможет, ведь «Цифровой баланс» нужно включать и настраивать самостоятельно.

Кроме всего этого, данная функция точно так же позволяет управлять временем, которое ребёнок проводит за смартфоном или в приложениях.

Менеджер паролей

В EMUI 9.0 появился собственный менеджер паролей, который позволяет хранить их в зашифрованном виде. Все данные хранятся только на смартфоне и не переносятся в облако Huawei. С одной стороны это усложняет использование менеджера паролей на нескольких устройствах компании, но с другой уменьшает вероятность того, что к ним получат доступ злоумышленники.

Новая опция резервного копирования

Возможности резервного копирования данных в EMUI 9.0 слегка расширились. Теперь кроме внешнего USB-накопителя, бэкап можно делать и на сетевое хранилище (NAS).

Сканер объектов

В EMUI 9.0 была добавлена новая функция HiVision, работающая на основе машинного обучения, а воспользоваться ею можно прямо из интерфейса камеры. Что же это такое?

HiVision является сканером изображений и объектов и включает в себя сразу несколько функций: сканирование QR-кодов, перевод в реальном времени, поиск в интернет-магазинах по фото (украинские пока не поддерживаются), а также идентификация объектов, при наведении на них камеры, например картин известных художников.

Какие модели получили обновление?

На данный момент глобальную версию EMUI 9.0 получили следующие модели смартфонов:

На этом компания останавливаться не планирует, но будет оповещать о выходе новых прошывок тогда, когда они будут готовы к релизу.

В итоге

EMUI 9.0 можно назвать минорным обновлением оболочки Huawei, дизайн и логика интерфейса по сути остались прежними. Основная же часть изменений касается улучшения скорости работы интерфейса и добавления возможностей Android 9.0. Кроме этого, радует, что производитель начал уделять больше внимания удобству использования своего интерфейса.