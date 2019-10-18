Huawei на Android 10: видеообзор интерфейса EMUI 10







Несмотря на все перипетии вокруг Huawei и лицензирования сервисов Google, компания продолжает активно использовать операционную систему Android и разрабатывать свой интерфейс для неё. Следующая его версия получила название EMUI 10 и разработана Huawei на Android 10, так что одинаковые цифры в названии здесь не случайность. Что же интересного приготовил Huawei в обновлении своей оболочки и какие модели её получат, давайте разберёмся в этом видео.