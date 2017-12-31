Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Force

Ещё в начале лета компания Motorola представила флагманский смартфон Moto Z2 Force, который выделяется на фоне конкурентов небьющимся экраном, а также поддержкой модулей. Давайте посмотрим, что ещё интересного есть в этом смартфоне.

Комплект поставки

В коробке с Moto Z2 Force можно найти зарядное устройство с кабелем USB Type-C, а также переходник на 3,5 мм разъём для наушников.

Кроме этого, в комплекте есть магнитная тканевая накладка, которая защищает тыльную часть и убирает выступ камеры.

Дизайн

Внешне Moto Z2 Force недалеко ушёл от Z2 Play, с которым они были анонсированы одновременно.

Дело в том, что поддержка модулей в смартфонах Motorola накладывает определённые ограничения в плане дизайна. Например, компания не может перенести сканер отпечатков пальцев на тыльную панель, иначе он будет перекрываться модулями. Из-за этого у Moto Z2 Force довольно крупные рамки сверху, а особенно снизу экрана, где расположен сканер отпечатков, а также логотип Moto.

Тыльная сторона корпуса Moto Z2 Force прикрытая полированной пластиной металла, по периметру которой находится пластиковая вставка. Здесь же можно увидеть блок двойной камеры, в который оригинальным образом вставлена вспышка.

Толщина корпуса смартфона составляет всего 6,1 мм, а вес – 143 грамм, но аппарат не ощущается хлипким, даже наоборот, он приятно лежит в руке.

В целом, дизайн Moto Z2 Force выглядит устаревшим на фоне «безрамочных» флагманов этого года, но его можно немного разнообразить за счёт накладок с разным покрытием. В остальном же, корпус смартфона хорошо собран, им комфортно пользоваться.

О новых модулях Moto Mods вы может прочитать в нашем опыте использования.

Дисплей

В Moto Z2 Force используется 5,5-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 2560х1440 точек. По нашим замерам его максимальная яркость составляет 356 кд/м2, а минимальная – 9 кд/м2. Традиционно для матриц этого типа изображение красочное, а углы обзора максимальные. При этом дисплей обеспечивает цветовой охват больше 100% sRGB, но его цветовая температура уходит в «холодные» 7000К, а гамма не равномерная.

В настройках экрана можно поменять отображение цветов, сменив яркие на более натуральные.

Кроме этого, в приложении Moto можно изменить цветовую температуру, сделав её «теплее». Но работает это только по расписанию.

Главной же особенностью экрана Moto Z2 Force является то, что он прикрыт не стеклом, а специальным пластиком ShatterShield, поверх которого дополнительно наклеена защитная плёнка. Таким образом, если смартфон упадёт, на твёрдую поверхность, то экран в нём не разобьётся. Верхняя защитная плёнка при этом довольно легко царапается, но её можно заменить. В США её меняют за $30, в Украине же компания пока планирует комплектовать смартфон ещё одной защитной плёнкой. Также стоит отметить, что в отличие от подобных дисплеев Motorola прошлых лет, в Moto Z2 Force компании удалось добиться высокой степени прозрачности пластика, он не влияет на качество картинки и его сложно отличить от стекла.

Платформа и производительность

Moto Z2 Force построен на флагманской платформе Qualcomm – процессоре Snapdragon 835, работающем на частоте 1,9 и 2,35 ГГц, а также графике Adreno 540. Кроме этого, аппарат оснащается 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить картами microSD. Здесь стоит отметить, что в отличие от Moto Z2 Play, в Force можно использовать только одну SIM-карту, второй слот используется только для карт памяти.

Учитывая флагманскую платформу, 6 ГБ оперативной памяти и чистый Android, Moto Z2 Force работает очень быстро, при этом у аппарата есть запас производительности.

Стоит отметить, что смартфон поставляется с операционной системой Android 7.1.1, в Motorola часто акцентируют внимание на том, что они не используют собственную оболочку. Это должно позволять компании быстрее выпускать обновления для своих смартфонов. Но как видно на примере Moto Z2 Force, который пока не получил обновление до Android 8.0, это не всегда работает. Надеюсь, что в начале следующего года компания исправит свою оплошность. Тем более, что в смартфоне используется Bluetooth 5.0, но до обновления на Android 8.0 он работает в режиме Bluetooth 4.2.

Камера

В Moto Z2 Force используются две 12-мегапиксельные камеры с диафрагмой f/2.0 и без оптической стабилизации: одна цветная, а вторая чёрно-белая. Благодаря отсутствию RGB-фильтра чёрно-белая камера обладает большей светочувствительностью и более широким динамическим диапазоном. Если организовать обмен данными между камерами, то в условиях недостаточного освещения или при контровом свете можно улучшить качество цветных снимков. Но как это работает в Moto Z2 Force на практике?

При хорошем освещении камера смартфона обеспечивает хорошую детализацию и широкий динамический диапазон, она отлично отрисовывает как мелкие ветки деревьев, так и облака.

При плохом освещении детализация снимков заметно падает, её съедает агрессивный шумодав. Также сказывается диафрагма f/2.0, которая почему-то стала меньше, чем была в прошлогоднем Moto Z, и отсутсвие оптической стабилизации. Из-за последнего ночные снимки иногда получаются смазанными. Впрочем, чёрно-белый модуль отчасти компенсирует эти недостатки.

Кроме этого, вторая камера используется для портретного режима, и в целом позволяет размывать задний план. Как и в других современных смартфонах с этой функцией, второй модуль используется для того, чтобы замерять расстояние, а за само размытие фона отвечает софт. И у него не всегда получается правильно определить края объекта съёмки. Впрочем, это проблема всех смартфонов этого года, в которых есть портретный режим.

В целом, на камеры Moto Z2 Force получаются хорошие снимки, но когда снимаешь в условиях недостаточного освещения, приходится делать несколько фото подряд, чтобы выбрать из них лучший вариант.

Аудио

В Moto Z2 Force один внешний динамик, он совмещён с разговорным и находится над дисплеем. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, динамик звучит громко, но ему не хватает объёмности.

Таким образом, входящий звонок вы вряд ли пропустите, но вот для прослушивания музыки динамик смартфона не подходит.

Подключать наушники к Moto Z2 Force можно либо через переходник с USB Type-C на 3,5 мм разъём, либо по беспроводному протоколу Bluetooth.

Автономность

В тонкий корпус Moto Z2 Force производителю удалось вместить аккумулятор на 2730 мАч. Учитывая, что толщина всего 6,1 мм, то это вполне приличная ёмкость. Тем не менее, здесь мы видим ещё одно ограничение, которое накладывают модули. Чтобы с ними смартфоном было комфортно пользоваться, у него должен быть тонкий корпус, а также не очень большой вес. Moto Z2 Force хорошо вписывается в эти требования, но ёмкость батареи у него меньше, чем у других флагманов. Впрочем, на практике продолжительность работы от одного заряда при средней нагрузке составляет сутки. В тесте автономности Geekbench 4 Pro с яркостью экрана 200 кд/м2 смартфон под высокой нагрузкой проработал 5,5 часов.

Смартфон поддерживает быструю зарядку TurboPower, которая совместима с Qualcomm Quick Charge 2.0.