Обзор смартфона OnePlus 7 Pro

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Китайская компания OnePlus представила свой первый смартфон 5 лет назад и за это время успела выпустить всего 11 моделей. Не распыляясь на большое количество устройств и предлагая хороший набор характеристик за меньшую, чем у А-брендов стоимость, производителю удалось завоевать расположение миллионов поклонников по всему миру. При этом начиная с OnePlus One аппараты компании не имели каких-то передовых технологий, это было именно хорошее соотношение цена/качество. Впрочем, в этом году ситуация несколько изменилась и, пожалуй, впервые в OnePlus решили взять определённую инициативу на себя. Новый флагман OnePlus 7 Pro получил дисплей с частотой 90 Гц, выезжающую из корпуса фронтальную камеру, а также в целом передовой набор характеристик. Давайте посмотрим, как это отразилось на возможностях устройства и получится ли у OnePlus конкурировать с А-брендами не только ценой.
Комплект поставки
OnePlus 7 Pro поставляется в фирменной бело-красной коробке, внутри которой можно найти блок фирменной зарядки Warp Charge 30, кабель USB Type-C и силиконовый чехол. Кроме этого, стоит отметить, что уже из коробки на экране смартфона наклеена защитная плёнка. Она очень простая, без олеофобного покрытия и быстро покрывается царапинами, но на первое время её, как и комплектного чехла, будет достаточно для того, чтобы не поцарапать корпус.
Дизайн и материалы
В OnePlus 7 Pro сохранились лишь некоторые элементы дизайна прошлогодних OnePlus 6 и 6T. Пользователи узнают в новой модели форму корпуса, блок камеры, хотя он и стал на один модуль больше, а также фирменный переключатель оповещений.
Но в остальном дизайн аппарата заметно отличается от предшественников. И первое, что бросается в глаза, это довольно крупные размеры корпуса, которые составляют 162,6×75,9×8,8 мм, при весе целых 206 граммов.
Экран с тонкими рамками занимает практически всю лицевую панель, но в нём нет вырезов. Фронтальная камера теперь прячется внутри корпуса и выезжает из верхней его грани при помощи моторизированного механизма.
Конструкция OnePlus 7 Pro по сравнению с флагманами компании последних лет не изменилась: фронтальную и тыльную панель смартфона прикрывает стекло, а рамка сделана из полированного алюминия. Но в отличие от прошлых версий, в новинке корпус закругляется по краям не только на задней части, но и на лицевой. Для этого производитель использует специальное стекло 3D Corning Gorilla Glass.
Плавные линии в дизайне OnePlus 7 Pro позволяют аппарату хорошо ложится в руку, даже несмотря на крупные габариты. Но стекло на задней панели и полированные грани в паре с весом делают смартфон довольно скользким, так что комплектный чехол оказывается очень кстати.
Размеры OnePlus 7 Pro по сравнению с Huawei P30 Pro
В целом дизайн OnePlus 7 Pro оставляет приятные впечатления, благодаря крупному экрану с тонкими рамками без вырезов он выглядит футуристично.
Но пользоваться аппаратом будет комфортно не всем из-за довольно больших размеров и веса.
Защита от воды
Формально у OnePlus 7 Pro нет сертификации по стандарту IP, но в компании отмечают, что это сделано только ради того, чтобы не платить за неё, следовательно не повышая стоимость смартфона для покупателей. Я не погружал аппарат в воду, но могу отметить, что он без проблем выдерживает сильный дождь. По крайней мере, слот для SIM-карт имеет такую же изоляцию, как на других моделях с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
Сканер отпечатков
OnePlus 7 Pro — вторая модель производителя, в которой сканер отпечатков пальцев расположен под стеклом дисплея. Находится он в нижней его части и позволяет добавить сканы пяти пальцев. OnePlus использует оптический датчик, поэтому для считывания отпечатка область сканирования сильно подсвечивается. В темноте это довольно сильно бьёт по глазам. Кроме этого, датчик медленее срабатывает на ярком солнце. Но в остальном работает сканер быстро и вполне точно, так что к особенностям его работы легко привыкнуть.
Дисплей
В смартфоне используется 6,67-дюймовый Fluid AMOLED экран с разрешением 3120×1440 точек, соотношением 19.5:9, а также частотой обновления 90 Гц.
И это один из лучших дисплеев, которые мне доводилось видеть в мобильных устройствах. Высокая частота обновления обеспечивает более плавную работу интерфейса и хорошо заметна во время пролистывания списков, а также в динамичных играх, которые её поддерживают. Впрочем, в настройках пользователь может вернуться на стандартную для большинства Android-смартфонов частоту 60 Гц.
По заявлениям производителя экран OnePlus 7 Pro поддерживает цветовое пространство sRGB и DCI-P3. Согласно нашим замерам, это действительно так, пользователь может переключаться между ними в настройках дисплея, выбирая режимы «Природа» или «Яркие цвета».
В первом цветовой охват лишь немного больше треугольника sRGB с «тёплой» цветопередачей на уровне 6000К, эталонной гаммой на уровне 2.2 и равномерной подсветкой. Во второй цветовой охват шире sRGB и соответствует пространству DCI-P3, при этом дисплей так же демонстрирует равномерную подсветку и эталонную гамму с цветовой температурой.
Режим «Природа»:
Режим «Яркие цвета»:
Кроме настройки частоты обновления экрана и профилей отображения цветов пользователь также может изменить разрешение. По умолчанию выбран автоматический режим, при котором смартфон самостоятельно выбирает какое разрешение отображать. Но можно вручную выбрать максимальное QHD+ (3120×1440 точек) либо же FHD+ (2336х1080 точек).
Визуально разница между ними незаметна, но при меньшем разрешении автономность смартфона будет немного выше.
Платформа и скорость работы
OnePlus 7 Pro построен на флагманской платформе Qualcomm с процессором Snapdragon 855, работающим на частоте до 2,84 ГГц и графикой Adreno 640. Кроме этого, аппарат может оснащаться 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также хранилищем данных на 128 или 256 ГБ. Ко мне на тест попала версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Расширить последнюю в OnePlus 7 Pro нельзя, единственный слот в смартфоне позволяет установить только две SIM-карты.
Работает устройство очень быстро, что и не удивительно, учитывая топовую платформу. Высокая производительность подтверждается и синтетическими тестами, в Geekbench 4 Pro аппарат набирает 3452 балла в однопоточном режиме и 10905 в многопоточном, в тесте PCMark Work 2.0 подбирается к 10 тыс. баллов, а 3DMark к 6 тыс. баллов. Возможностей платформы OnePlus 7 Pro будет достаточно для работы с любыми приложениями и играми, которые доступны на Android, причём с хорошим запасом.
Под высокой нагрузкой процессор смартфона практически не сбрасывает частоту, обеспечивая 95% от своей максимальной производительности, что является очень хорошим результатом. Его корпус при этом становится лишь слегка тёплым.
Другие особенности платформы OnePlus 7 Pro включают беспроводные модули NFC, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX, aptX HD, LDAC и AAC, а также 2×2 MIMO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, работающий на частоте 2,4 и 5 ГГц.
Для навигации аппарат может находить спутники таких систем как GPS, GLONASS, Galileo и Beidou, используя такие вспомогательные системы как SBAS и A-GPS.
Отдельно стоит отметить вибрацию в OnePlus 7 Pro, которая обеспечивается не традиционным вибромотором, а линейным резонансным приводом. Благодаря этому удалось реализовать более короткие и точные вибрации, которые просто лучше ощущаются во время работы со смартфоном.
Программное обеспечение
Работает OnePlus 7 Pro под управлением операционной системы Android 9 с интерфейсом Oxygen OS 9.5. Внешне эта оболочка очень похожая на стандартную в Android, но в то же время в ней очень много возможностей для тонкой настройки. Пользователь может менять здесь тему оформления, иконки, систему навигации и даже решать какие значки будут отображаться на верхней панели с индикаторами.
В Oxygen OS 9.5 используется собственный базовый набор приложений, в который входит программа для звонков, SMS, контакты, галерея, часы, диктофон, калькулятор и файловый менеджер. В остальном разработчики используют сервисы Google, поэтому в Oxygen OS 9.5 вы не найдёте двух браузеров, почтовых клиентов или приложений календаря, как это часто бывает в других оболочках.
Работает Oxygen OS 9.5 в целом быстро и стабильно. За неделю использования был всего один глюк, зато не самый приятный. Смартфон ночью сам выключился, и я смог его запустить только после того, как он 10 минут постоял на зарядке. Судя по форумам OnePlus, это не очень распространённая ошибка, но она иногда встречается, и я надеюсь, что производитель сможет её поправить.
Камеры
Возможности съёмки фото никогда не были сильной стороной смартфонов OnePlus, чаще всего они обеспечивали просто нормальное качество, а с установкой приложения Google Камера его можно было ещё немного повысить. Но в OnePlus 7 Pro производитель решил подтянуть возможности фотосъёмки, установив систему из трёх камер и доработав программное обеспечение.
Основной модуль в OnePlus 7 Pro 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой f/1.6, оптической и электронной стабилизацией. Вторая камера — телефото объектив с разрешением 8-мегапикселей и диафрагмой f/2.4. А третья – сверхширокоугольный 16-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.2. Обе дополнительные камеры не имеют оптической стабилизации.
48-мегапиксельная камера смартфона использует структуру Quad Bayer поэтому по умолчанию снимает 12-мегапиксельные снимки более высокого качества, чем в оригинальном разрешении. Днём такой модуль делает фото с хорошей детализацией, правильной экспозицией и балансом белого. Единственная проблема камеры – не всегда быстро срабатывающий автофокус.
При уменьшении освещения качество фото основной камеры падает, появляется достаточно много шумов и здесь автофокус может совсем промахиваться. В стандартном режиме камера не показывает ничего необычного, уступая Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro.
Тем не менее на помощь OnePlus 7 Pro приходит ночной режим съёмки, который требует чуть больше времени на создание одного кадра, но это всё равно занимает не больше 5 секунд. Но результат того стоит.
Телефото камера обеспечивает трёхкратное приближение и позволяет менять ракурс съёмки, не меняя расположение. При достаточном освещении этот модуль делает фото с хорошей детализацией, но у него есть проблемы с определением баланса белого.
И стоит отметить, что он не подходит для ночных фото, сказывается диафрагма f/2.4 и отсутствие оптической стабилизации.
Сверхширокоугольная камера позволяет захватывать больше сцены, но как и в случае с телефото модулем, не подходит для съёмки при плохом освещении.
Фронтальный модуль камеры 16-мегапиксельный Sony IMX471 с электронной стабилизацией и диафрагмой f/2.0.
Снимает он под стать другим селфи-камерам во флагманских смартфонах и главной его особенностью является конструкция.
Модуль прячется внутри корпуса за счёт моторизированного механизма, тем самым избавляя OnePlus 7 Pro от вырезов в дисплее. При этом на вид он довольно надёжный, и даже при падении смартфона фронтальную камеру будет сложнее повредить, так как она автоматически прячется в корпус.
Аудио
У OnePlus 7 Pro нет 3,5 мм разъёма для наушников, их можно подключать либо через порт USB Type-C, используя переходник, либо же сделать выбор в пользу беспроводных моделей, которые соединяются со смартфоном через Bluetooth 5.0. В любом случае, в комплекте с аппаратом нет ни гарнитуры, ни переходника.
А вот что у OnePlus 7 Pro наконец-то есть, так это стереодинамики. Один из них совмещён с разговорным, а второй находится на нижней грани. И стоит отметить, что звучат они очень громко, как для смартфона, и довольно объёмно. С отдельной даже компактной внешней колонкой они, безусловно, не сравняться, но для игр, фильмов и сериалов походят отлично.
Автономность
Встроенный в OnePlus 7 Pro аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч, чего хватает больше, чем на день активного использования. Это подтверждается и тестом Geelbench 4 Pro, в котором смартфон под нагрузкой и с яркостью дисплея 200 кд/м2 разряжается до 5% за 9 часов 17 минут.
Соответственно пользователь может рассчитывать на больше 9 часов активного экрана.
Беспроводной зарядки в аппарате нет, но это компенсируется очень быстрой проводной зарядкой Warp Charge 30, который заряжает батарею OnePlus 7 Pro с 0 до 50% всего за 20 минут. Для этого в комплекте со смартфоном идёт блок питания на 30 Вт. К сожалению, этот стандарт основан на разработке OPPO Super VOOC, и другими производителями не используется. При этом для его работы нужен не только соответствующий блок питания, но и кабель.