Обзор смартфона OnePlus 7 Pro





Китайская компания OnePlus представила свой первый смартфон 5 лет назад и за это время успела выпустить всего 11 моделей. Не распыляясь на большое количество устройств и предлагая хороший набор характеристик за меньшую, чем у А-брендов стоимость, производителю удалось завоевать расположение миллионов поклонников по всему миру. При этом начиная с OnePlus One аппараты компании не имели каких-то передовых технологий, это было именно хорошее соотношение цена/качество. Впрочем, в этом году ситуация несколько изменилась и, пожалуй, впервые в OnePlus решили взять определённую инициативу на себя. Новый флагман OnePlus 7 Pro получил дисплей с частотой 90 Гц, выезжающую из корпуса фронтальную камеру, а также в целом передовой набор характеристик. Давайте посмотрим, как это отразилось на возможностях устройства и получится ли у OnePlus конкурировать с А-брендами не только ценой.

Комплект поставки

OnePlus 7 Pro поставляется в фирменной бело-красной коробке, внутри которой можно найти блок фирменной зарядки Warp Charge 30, кабель USB Type-C и силиконовый чехол. Кроме этого, стоит отметить, что уже из коробки на экране смартфона наклеена защитная плёнка. Она очень простая, без олеофобного покрытия и быстро покрывается царапинами, но на первое время её, как и комплектного чехла, будет достаточно для того, чтобы не поцарапать корпус.

Дизайн и материалы

В OnePlus 7 Pro сохранились лишь некоторые элементы дизайна прошлогодних OnePlus 6 и 6T. Пользователи узнают в новой модели форму корпуса, блок камеры, хотя он и стал на один модуль больше, а также фирменный переключатель оповещений.

Но в остальном дизайн аппарата заметно отличается от предшественников. И первое, что бросается в глаза, это довольно крупные размеры корпуса, которые составляют 162,6×75,9×8,8 мм, при весе целых 206 граммов.

Экран с тонкими рамками занимает практически всю лицевую панель, но в нём нет вырезов. Фронтальная камера теперь прячется внутри корпуса и выезжает из верхней его грани при помощи моторизированного механизма.

Конструкция OnePlus 7 Pro по сравнению с флагманами компании последних лет не изменилась: фронтальную и тыльную панель смартфона прикрывает стекло, а рамка сделана из полированного алюминия. Но в отличие от прошлых версий, в новинке корпус закругляется по краям не только на задней части, но и на лицевой. Для этого производитель использует специальное стекло 3D Corning Gorilla Glass.

Плавные линии в дизайне OnePlus 7 Pro позволяют аппарату хорошо ложится в руку, даже несмотря на крупные габариты. Но стекло на задней панели и полированные грани в паре с весом делают смартфон довольно скользким, так что комплектный чехол оказывается очень кстати.

Размеры OnePlus 7 Pro по сравнению с Huawei P30 Pro

В целом дизайн OnePlus 7 Pro оставляет приятные впечатления, благодаря крупному экрану с тонкими рамками без вырезов он выглядит футуристично.

Но пользоваться аппаратом будет комфортно не всем из-за довольно больших размеров и веса.

Защита от воды

Формально у OnePlus 7 Pro нет сертификации по стандарту IP, но в компании отмечают, что это сделано только ради того, чтобы не платить за неё, следовательно не повышая стоимость смартфона для покупателей. Я не погружал аппарат в воду, но могу отметить, что он без проблем выдерживает сильный дождь. По крайней мере, слот для SIM-карт имеет такую же изоляцию, как на других моделях с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Сканер отпечатков

OnePlus 7 Pro — вторая модель производителя, в которой сканер отпечатков пальцев расположен под стеклом дисплея. Находится он в нижней его части и позволяет добавить сканы пяти пальцев. OnePlus использует оптический датчик, поэтому для считывания отпечатка область сканирования сильно подсвечивается. В темноте это довольно сильно бьёт по глазам. Кроме этого, датчик медленее срабатывает на ярком солнце. Но в остальном работает сканер быстро и вполне точно, так что к особенностям его работы легко привыкнуть.

Дисплей

В смартфоне используется 6,67-дюймовый Fluid AMOLED экран с разрешением 3120×1440 точек, соотношением 19.5:9, а также частотой обновления 90 Гц.

И это один из лучших дисплеев, которые мне доводилось видеть в мобильных устройствах. Высокая частота обновления обеспечивает более плавную работу интерфейса и хорошо заметна во время пролистывания списков, а также в динамичных играх, которые её поддерживают. Впрочем, в настройках пользователь может вернуться на стандартную для большинства Android-смартфонов частоту 60 Гц.

По заявлениям производителя экран OnePlus 7 Pro поддерживает цветовое пространство sRGB и DCI-P3. Согласно нашим замерам, это действительно так, пользователь может переключаться между ними в настройках дисплея, выбирая режимы «Природа» или «Яркие цвета».

В первом цветовой охват лишь немного больше треугольника sRGB с «тёплой» цветопередачей на уровне 6000К, эталонной гаммой на уровне 2.2 и равномерной подсветкой. Во второй цветовой охват шире sRGB и соответствует пространству DCI-P3, при этом дисплей так же демонстрирует равномерную подсветку и эталонную гамму с цветовой температурой.

Режим «Природа»:

Режим «Яркие цвета»:

Кроме настройки частоты обновления экрана и профилей отображения цветов пользователь также может изменить разрешение. По умолчанию выбран автоматический режим, при котором смартфон самостоятельно выбирает какое разрешение отображать. Но можно вручную выбрать максимальное QHD+ (3120×1440 точек) либо же FHD+ (2336х1080 точек).

Визуально разница между ними незаметна, но при меньшем разрешении автономность смартфона будет немного выше.

Платформа и скорость работы

OnePlus 7 Pro построен на флагманской платформе Qualcomm с процессором Snapdragon 855, работающим на частоте до 2,84 ГГц и графикой Adreno 640. Кроме этого, аппарат может оснащаться 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также хранилищем данных на 128 или 256 ГБ. Ко мне на тест попала версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Расширить последнюю в OnePlus 7 Pro нельзя, единственный слот в смартфоне позволяет установить только две SIM-карты.

Работает устройство очень быстро, что и не удивительно, учитывая топовую платформу. Высокая производительность подтверждается и синтетическими тестами, в Geekbench 4 Pro аппарат набирает 3452 балла в однопоточном режиме и 10905 в многопоточном, в тесте PCMark Work 2.0 подбирается к 10 тыс. баллов, а 3DMark к 6 тыс. баллов. Возможностей платформы OnePlus 7 Pro будет достаточно для работы с любыми приложениями и играми, которые доступны на Android, причём с хорошим запасом.

Под высокой нагрузкой процессор смартфона практически не сбрасывает частоту, обеспечивая 95% от своей максимальной производительности, что является очень хорошим результатом. Его корпус при этом становится лишь слегка тёплым.

Другие особенности платформы OnePlus 7 Pro включают беспроводные модули NFC, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX, aptX HD, LDAC и AAC, а также 2×2 MIMO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, работающий на частоте 2,4 и 5 ГГц.

Для навигации аппарат может находить спутники таких систем как GPS, GLONASS, Galileo и Beidou, используя такие вспомогательные системы как SBAS и A-GPS.

Отдельно стоит отметить вибрацию в OnePlus 7 Pro, которая обеспечивается не традиционным вибромотором, а линейным резонансным приводом. Благодаря этому удалось реализовать более короткие и точные вибрации, которые просто лучше ощущаются во время работы со смартфоном.

Программное обеспечение

Работает OnePlus 7 Pro под управлением операционной системы Android 9 с интерфейсом Oxygen OS 9.5. Внешне эта оболочка очень похожая на стандартную в Android, но в то же время в ней очень много возможностей для тонкой настройки. Пользователь может менять здесь тему оформления, иконки, систему навигации и даже решать какие значки будут отображаться на верхней панели с индикаторами.

В Oxygen OS 9.5 используется собственный базовый набор приложений, в который входит программа для звонков, SMS, контакты, галерея, часы, диктофон, калькулятор и файловый менеджер. В остальном разработчики используют сервисы Google, поэтому в Oxygen OS 9.5 вы не найдёте двух браузеров, почтовых клиентов или приложений календаря, как это часто бывает в других оболочках.

Работает Oxygen OS 9.5 в целом быстро и стабильно. За неделю использования был всего один глюк, зато не самый приятный. Смартфон ночью сам выключился, и я смог его запустить только после того, как он 10 минут постоял на зарядке. Судя по форумам OnePlus, это не очень распространённая ошибка, но она иногда встречается, и я надеюсь, что производитель сможет её поправить.

Камеры

Возможности съёмки фото никогда не были сильной стороной смартфонов OnePlus, чаще всего они обеспечивали просто нормальное качество, а с установкой приложения Google Камера его можно было ещё немного повысить. Но в OnePlus 7 Pro производитель решил подтянуть возможности фотосъёмки, установив систему из трёх камер и доработав программное обеспечение.

Основной модуль в OnePlus 7 Pro 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой f/1.6, оптической и электронной стабилизацией. Вторая камера — телефото объектив с разрешением 8-мегапикселей и диафрагмой f/2.4. А третья – сверхширокоугольный 16-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.2. Обе дополнительные камеры не имеют оптической стабилизации.

48-мегапиксельная камера смартфона использует структуру Quad Bayer поэтому по умолчанию снимает 12-мегапиксельные снимки более высокого качества, чем в оригинальном разрешении. Днём такой модуль делает фото с хорошей детализацией, правильной экспозицией и балансом белого. Единственная проблема камеры – не всегда быстро срабатывающий автофокус.

При уменьшении освещения качество фото основной камеры падает, появляется достаточно много шумов и здесь автофокус может совсем промахиваться. В стандартном режиме камера не показывает ничего необычного, уступая Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro.

Тем не менее на помощь OnePlus 7 Pro приходит ночной режим съёмки, который требует чуть больше времени на создание одного кадра, но это всё равно занимает не больше 5 секунд. Но результат того стоит.

Телефото камера обеспечивает трёхкратное приближение и позволяет менять ракурс съёмки, не меняя расположение. При достаточном освещении этот модуль делает фото с хорошей детализацией, но у него есть проблемы с определением баланса белого.

И стоит отметить, что он не подходит для ночных фото, сказывается диафрагма f/2.4 и отсутствие оптической стабилизации.

Сверхширокоугольная камера позволяет захватывать больше сцены, но как и в случае с телефото модулем, не подходит для съёмки при плохом освещении.

Фронтальный модуль камеры 16-мегапиксельный Sony IMX471 с электронной стабилизацией и диафрагмой f/2.0.

Снимает он под стать другим селфи-камерам во флагманских смартфонах и главной его особенностью является конструкция.

Модуль прячется внутри корпуса за счёт моторизированного механизма, тем самым избавляя OnePlus 7 Pro от вырезов в дисплее. При этом на вид он довольно надёжный, и даже при падении смартфона фронтальную камеру будет сложнее повредить, так как она автоматически прячется в корпус.

Аудио

У OnePlus 7 Pro нет 3,5 мм разъёма для наушников, их можно подключать либо через порт USB Type-C, используя переходник, либо же сделать выбор в пользу беспроводных моделей, которые соединяются со смартфоном через Bluetooth 5.0. В любом случае, в комплекте с аппаратом нет ни гарнитуры, ни переходника.

А вот что у OnePlus 7 Pro наконец-то есть, так это стереодинамики. Один из них совмещён с разговорным, а второй находится на нижней грани. И стоит отметить, что звучат они очень громко, как для смартфона, и довольно объёмно. С отдельной даже компактной внешней колонкой они, безусловно, не сравняться, но для игр, фильмов и сериалов походят отлично.

Автономность

Встроенный в OnePlus 7 Pro аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч, чего хватает больше, чем на день активного использования. Это подтверждается и тестом Geelbench 4 Pro, в котором смартфон под нагрузкой и с яркостью дисплея 200 кд/м2 разряжается до 5% за 9 часов 17 минут.

Соответственно пользователь может рассчитывать на больше 9 часов активного экрана.

Беспроводной зарядки в аппарате нет, но это компенсируется очень быстрой проводной зарядкой Warp Charge 30, который заряжает батарею OnePlus 7 Pro с 0 до 50% всего за 20 минут. Для этого в комплекте со смартфоном идёт блок питания на 30 Вт. К сожалению, этот стандарт основан на разработке OPPO Super VOOC, и другими производителями не используется. При этом для его работы нужен не только соответствующий блок питания, но и кабель.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн и материалы, качественный дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц, производительная платформа, качество снимков камер, ночной режим съёмки, внешние стереодинамики, хорошая автономность и быстрая зарядка Минусы: большие размеры и вес, собственный стандарт быстрой зарядки Вывод: OnePlus 7 Pro получил отличный набор характеристик, включая один из лучших дисплеев в смартфонах, отличную производительность и камеры, способные делать качественные снимки. И это первый аппарат OnePlus, который из «убийцы флагманов» сам стал полноценным флагманским смартфоном. Это не могло не отобразиться на цене модели, она выше, чем у предшественников, но всё ещё ниже, чем у более именитых конкурентов Технические характеристики OnePlus 7 Pro 8/256GB Mirror Gray

22 359 − 24 795 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9 (Pie) Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 256 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 + GPU Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,84 Аккумуляторная батарея 4000 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,67 Разрешение 3120х1440 Тип матрицы AMOLED PPI 516 Датчик регулировки яркости + Другое дисплей без выреза, безрамочный дисплей, защитное стекло 3D Corning Gorilla Glass, QHD+, контрастность 100000:1 Основная камера, Мп 48 (f/1.6) Видеосъемка 4K 30/60 к/с, 1080P 30/60 к/с, Super Slow Motion 1080p 240 к/с, 720p480 к/с Вспышка Dual-LED Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0) Другое 48 МП (3х кратный оптический зум, 7 линз, двойная оптическая стабилизация изображения, электронная стабилизация изображения, широкий угол — 117°, Sensor: Sony IMX586, размер пикселей 0.8 µm/48M; 1.6 µm (4 in 1)/12M), 16 МП (размер пикселей 1.0 µm, электронная стабилизация изображения, распознование лица, HDR, ретушь) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/4?4 MIMO, LTE Cat. 18, DL 5CA, UL CA, Supports up to DL Cat18 /UL Cat13 (1.2Gbps /150Mbps) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) Bluetooth 5.0, aptX & aptX HD & LDAC & AAC GPS + (GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, SBAS, A-GPS) IrDA - FM-радио нет данных Аудиоразъем нет данных NFC + Интерфейсный разъем USB 3.1 (Type С) Размеры, мм 162,6х75,9х8,8 Вес, г 206 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще фронтальный сканер отпечатков пальцев, сканер лица, быстрая зарядка (Warp Charge 30 Fast Charging (5V/6A), акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик приближения

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Citrus.ua за помощь в организации обзора OnePlus 7 Pro