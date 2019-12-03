Обзор смартфона OPPO Reno2





Компания OPPO официально вышла на украинский рынок совсем недавно, в конце октября, и сразу с пятью моделями смартфонов, самым оснащённым из которых является герой этого обзора OPPO Reno2. По ряду характеристик и стоимости аппарат не относится к топовым флагманам, а попадает в конкурентную нишу средневысокого ценового сегмента. Поэтому давайте посмотрим, чем Reno2 планирует привлекать внимание покупателей и что в целом может предложить в плане функциональности.

Комплект поставки OPPO Reno2

Смартфон поставляется в необычно вытянутой картонной коробке, внутри которой также можно найти пластиковый чехол, стилизованный под кожу, проводные наушники, кабель USB Type-C и блок быстрой зарядки на 20 Вт.

Также стоит отметить, что сразу из коробки на дисплее аппарата наклеена защитная плёнка.

Дизайн и материалы

Производителям сегодня довольно сложно создать действительно уникальный дизайн для своих моделей, и нужно отдать должное компании OPPO, её Reno2 хоть и немного, но выделяется среди конкурентов. А начать стоит с того, что на фронтальной панели смартфона нет никаких вырезов или отверстий, практически всю её плоскость занимает дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 6.

Этого удалось добиться благодаря моторизированному блоку, который выезжает из верхней грани корпуса. Он здесь довольно необычный и по форме напоминает треугольник. При первом знакомстве с аппаратом может даже показаться, что блок с фронтальной камерой немного заклинило во время раскрытия и он выехал не полностью. Но на самом деле, это такой нестандартный подход к его дизайну.

Тыльная часть OPPO Reno2 сделана из стекла Gorilla Glass 5, которое немного заходит на боковые металлические грани, благодаря чему смартфон хорошо лежит в руке. И здесь так же не обошлось без интересных деталей дизайна. Производитель разместил блок с камерами прямо под защитным стеклом тыльной панели, поэтому он никак не выделяется и не выходит за пределы корпуса.

Это немного спорное решение, так как объективы камер легче поцарапать, а в случае неудачного падения смартфона можно с большой вероятностью их сразу можно сразу списывать со счетов. Но похоже в OPPO очень сильно верят в аккуратность своих пользователей, ну или в защитные свойства комплектного чехла. Но по крайне мере, чтобы уберечь камеры от царапин, дизайнеры компании предусмотрели небольшой выступ, расположенный немного ниже объективов. По задумке он должен немного приподнимать их над поверхностью, если смартфон, например, лежит на столе. Впрочем, я бы всё-таки сделал ставку на чехол, он точно лучше защищает корпус.

Кроме дисплея, основные органы управления в OPPO Reno2 находятся на боковых гранях, справа – это кнопка включения, а слева – клавиши регулировки громкости. При этом расположены они, как по мне, очень удачно, к ним легко дотягиваться большими и указательными пальцами обеих рук.

Размеры смартфона составляют 160х74,3 мм, а его толщина меняется от 8,5 мм в нижней части корпуса до 9,5 мм в верхней, хотя ни визуально, ни тактильно такой перепад не ощущается. Вес устройства достигает 189 граммов, что характерно для крупных моделей из стекла и металла.

У корпуса OPPO Reno2 нет защиты от воды и пыли, которая в целом пока редко встречается в моделях этой ценовой категории, поэтому лучше избегать попадания аппарата под дождь или погружения его в жидкость.

Дисплей OPPO Reno2

Смартфон получил 6,5-дюймовый сенсорный AMOLED экран с разрешением 2400х1080 точек и плотностью размещения пикселей 401 на дюйм. Производитель использовал довольно качественную матрицу с хорошими углами обзора, максимальной яркостью 479 кд/м2 и минимальной – 1,9 кд/м2.

В настройках дисплея есть две опции калибровки, которые называются «Яркая» и «Нежная». Первая делает картинку более красочной и соответствует цветовому пространству DCI-P3, а вторая ближе к натуральной и отображает немного больше 100% цветового пространства sRGB.

«Яркая»

«Нежная»

В целом заводская калибровка экрана выполнена на хорошем уровне, с практически эталонной гаммой и равномерной подсветкой. Единственное, в обоих режимах отображения дисплей довольно «холодный», его цветовая температура находится на уровне 7500К. Поэтому тем, кому не нравится уклон в синие цвета, придётся переключиться на более «тёплую» цветопередачу вручную, благо, это можно сделать в настройках смартфона. Кроме этого, там же можно включить «ночной режим», который будет менять цветовую температуру экрана в заданное время.

Интересно, что в смартфоне есть сразу несколько опций для уменьшения нагрузки на глаза ночью, например, переключение дисплея в чёрно-белый режим или в бело-серый с инверсией цветов.

Для пользователей, которые чувствительны к мерцанию AMOLED дисплеев в настройка также есть опция активации DC Dimming, которая меняет яркость за счёт изменения напряжения, подающегося на матрицу. Это практически полностью убирает мерцание, но может приводить к искажению цветов на низких уровнях подсветки, но на OPPO Reno2 я такого не видел.

Сканер отпечатков

Дактилоскопический датчик в OPPO Reno2 находится под стеклом дисплея, в нижней его части. Производитель использовал оптический сканер, которому для работы нужна подсветка. Поэтому в момент срабатывания небольшая область экрана смартфона светится ярким светом, что позволяет датчику считать отпечаток.

К сожалению, в темноте это довольно сильно бьёт по глазам, что, впрочем, является проблемой всех таких сканеров. Как и сложности с распознаванием, если у пользователя есть вода или влага на пальцах. Но в остальном, дактилоскопический датчик в OPPO Reno2 работает быстро и точно, практически на уровне ёмкостных сканеров отпечатков пальцев.

Производительность OPPO Reno2

Смартфон построен на платформе Qualcomm с использованием 8-нанометрового процессора Snapdragon 730G с 8 ядрами Kryo 470 (2 ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц) и графикой Adreno 618. В Qualcomm этот чип позиционируют как «игровой», заявляя, что производительность графического ядра здесь на 15% больше, чем в обычном Snapdragon 730. Но как бы там ни было, если судить по синтетическим тестам, то производительность этого чипа находится на уровне прошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 845. И с учётом 8 ГБ оперативной, а также 256 ГБ встроенной памяти, это позволяет с большим комфортом пользоваться смартфоном, он не тормозит и не подвисает.

К слову, хранилище данных в OPPO Reno2 можно расширить с помощью карт microSD, но слот в аппарате гибридный, поэтому одновременной использовать две SIM и карту памяти не выйдет.

Что касается графики, то согласно тесту 3DMark производительность чипа Adreno 618 находится на уровне Adreno 530, который использовался вместе с флагманскими процессорами Snapdragon 820 и 821. Этого оказывается достаточно, чтобы играть в современные игры на Android на средних и высоких настройках графики, но уже ощущается, что возможности чипа без большого запаса производительности.

Другие возможности платформы OPPO Reno2 включают двухдиапазонные Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, а также модули позиционирования A-GPS, GLONASS, GALILEO и Beidou.

Интерфейс

OPPO Reno2 работает под управлением операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой ColorOS 6.1. Как и в случае других надстроек над стандартным интерфейсом операционной системы Google, оболочка немного меняет его внешний вид, расширяет возможности персонализации, а также добавляет некоторые дополнительные опции.

При этом ColorOS 6.1 практически не меняет логику интерфейса, пользователю доступны традиционные рабочие столы, где можно размещать иконки приложений и виджеты, а также отдельное меню. Но в оболочке OPPO предусмотрена возможность убрать его, разместив все программы на рабочих столах.

Традиционная для Android шторка оповещения в ColorOS 6.1, открывается на весь экран и содержит быстрые настройки, которые можно менять на своё усмотрение.

Кроме рабочих столов на главном экране оболочки есть отдельная панель с дополнительными виджетами, такими как погода, шагомер, фотографии, избранные контакты и быстрый запуск приложений.

В настройках ColorOS 6.1 есть возможность выбирать темы оформления, вместе с которыми будут меняться иконки приложений. Кроме этого, настраивается макет главного экрана, масштабирование и размер текста.

В целом, интерфейс от OPPO не сильно отличается от стандартного в Android, но добавляет больше возможностей по персонализации. А самое главное, работает он быстро и с приятной анимацией. Единственное, чего ему действительно не хватает – это тёмной темы оформлений, её компания добавила в новой версии своей оболочки – ColorOS 7, которая основана на Androiod 7 и должна в скором времени появиться на OPPO Reno2 в качестве обновления.

Камеры

Одним из главных преимуществ этой модели смартфона в OPPO называют систему из четырёх камер:

Широкоугольную 48-мегапиксельную с матрицей 1/2.0″, диафрагмой f/1.7, гибридным автофокусом и оптической стабилизацией

13-мегапиксельную телефото с матрицей 1/3.4″, диафрагмой f/2.4 и гибридным автофокусом

Сверхширокоугольную 8-мегапиксельную с матрицей 1/3.2″ и диафрагмой f/2.4

2-мегапискельную с матрицей 1/5″ и диафрагмой f/2.4, которая используется для измерения расстояния до объектов во время съёмки портретов

Как видно, это вполне современный набор модулей, но давайте посмотрим, как они снимают на практике. Днём все три основные камеры делают довольно качественные снимки с хорошей детализацией, практически всегда правильным балансом белого и экспозицией. При этом отмечу, что их цветопередача почти не отличается, а это не всегда встречается даже в более дорогих моделях. Основная 48-мегапиксельная камера в смартфоне делает 12-мегапиксельные снимки, используя структуру Quad Bayer, при которой пиксели группируются по 4 и накрываются общим фильтром, пропускающим красный, синий или зеленый цвет. Это позволяет матрице получать больше информации вместе со светом, что выливается в более детализированные снимки. В свою очередь, телефото модуль в OPPO Reno2 способен делать фотографии с двукратным оптическим или трёхкратным гибридным приближением. А чтобы оценить качество снимков при хорошем освещении на камеры смартфона, можно пролистать галерею ниже, в ней фото расположены в порядке: широкоугольная, телефото 2х, телефото 5х, сверхширокоугольная.

Во время съёмки ночью детализация падает у всех камер OPPO Reno2, но сильнее всего это сказывается на телефото и сверхширокоугольном модулях, так как в них меньше матрица и диафрагма, а также нет оптической стабилизации.

В итоге снимать при плохом освещении есть смысл только на основную 48-мегапиксельную камеру, так можно получить довольно качественные фото.

Правда хорошо заметно, что в OPPO пока пытаются выжать максимум из самих модулей камер, в то время как другие производители делают всё большую ставку на постобработку за счёт машинного обучения. И в некоторых ситуациях разница довольно ощутима, например, при съёмке ночью на сверхширокоугольную и телефото камеры алгоритмы могли бы заметно улучшить снимки, компенсировав размер матрицы и диафрагмы за счёт склейки нескольких изображений с разными параметрами. Так что в этом плане OPPO ещё есть над чем работать.

Как уже написано выше, фронтальная камера в Reno2 прячется внутри корпуса и выезжает из него за счёт моторизированного механизма. Для неё производитель использовал 16-мегапиксельную матрицу 1/3.1″ с диафрагмой f/2.0. При этом интересно, что модуль автоматически скрывается, если акселерометр определяет падение, на это уходит буквально секунда.

Аудио

Для подключения наушников в OPPO Reno2 есть 3,5 мм разъём, и это явно понравится тем, кто не готов пока расставаться с проводными моделями. Ну а для тех, кто уже перешёл на беспроводные, в аппарате есть Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD.

Внешний динамик в смартфоне один и расположен он на нижней грани корпуса, рядом с портом USB Type-C. Здесь можно было бы написать, что от аппарата хотелось бы получить стереозвучание, но на практике один динамик в OPPO Reno2 настолько громкий, что во время эксплуатации об этом просто забываешь.

Автономность OPPO Reno2

В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, чего оказывается достаточно для больше, чем одного дня активного использования.

Это так же подтверждается синтетическим тестом Geekbench 4, в котором OPPO Reno2 под нагрузкой и с яркостью дисплея 200 кд/м2 проработал больше 11 часов.

Аппарат заряжается только через порт USB Type-C и в нём есть поддержка быстро зарядки до 20 Вт, которую в OPPO называют VOOC Flash Charge 3.0.