Обзор смартфона OPPO Reno3





Компания OPPO официально вышла на украинский рынок всего полгода назад, в конце 2019 г., и проявляет завидную активность – она не только представила целый ряд смартфонов, но даже успела обновить одну из моделей, а именно – Reno2. Посмотрим же, чем Reno3 отличается от смартфона, с которым мы познакомились в конце прошлого года.

Дизайн и эргономика OPPO Reno3

Если в линейке Reno2 было три модели, то Reno3 представлена двумя устройствами – просто Reno3 и Reno3 Pro. Компания решила отказаться от выезжающих модулей с фронтальной камерой – у обеих моделей они расположены в вырезах в дисплее. Также заметим, что если Reno2 относился к средне-высокому ценовому сегменту, то Reno3 — «чистый» среднебюджетник и является скорее преемником бюджетной версии OPPO Reno2 Z.

У Reno3 фронтальная камера находится в каплевидном вырезе по центру (у Reno3 Pro фронтальных камер две, и располагаются они в вытянутом отверстии в левом верхнем углу дисплея). Вырез небольшой, в глаза практически не бросается. Рамки вокруг экрана средних размеров, дисплей занимает ~84,2% фронтальной панели.

В плане используемых материалов OPPO Reno3 — это классический «стеклянный сэндвич», с пластиковой боковой гранью, достаточно удачно имитирующей металл. Смартфон доступен в двух цветовых решениях – черном (Midnight Black) и синем (Auroral Blue), к нам попал второй вариант. Окрас задней панели у нее градиентный – от бирюзового в левом верхнем углу до фиолетового в нижнем правом. В итоге смартфон выглядит свежо и достаточно необычно, но не слишком «кричаще».

На верхней грани можно увидеть микрофон шумоподавления и, в узкой щели между дисплеем и рамкой – разговорный динамик; на правой боковой – кнопку включения, на левой – кнопки громкости и отсек для SIM-карт (можно установить две карты формата nanoSIM плюс карту памяти microSD). И, наконец, на нижней грани располагаются разъем USB Type-C, мультимедийный динамик, основной микрофон и мини-джек для подключения проводной гарнитуры.

Размеры смартфона составляют 158,8х73,4х8,1 мм – он оказывается на пару миллиметров короче и на 1 мм уже, чем Reno2, а также заметно легче (175 г против 189 у предшественника). По нынешним меркам он ощущается как смартфон средних размеров, и при этом относительно легкий. Благодаря скругленным граням он хорошо ложится в руку, боковины не врезаются в ладонь, стеклянная задняя панель не ощущается особо скользкой и аппарат не стремится выскользнуть из рук, так что насущной потребности в защитном чехле здесь, на наш взгляд, нет.

Дисплей

В OPPO Reno3 установлен AMOLED-экран с диагональю 6,4″, соотношением сторон 20:9 и разрешением 2400х1080 точек (плотность пикселей составляет ~410 PPI). Он выдает очень хорошую картинку с насыщенными цветами и большими углами обзора, причем яркость даже при взгляде сбоку снижается весьма незначительно, цветопередача почти не страдает, разве что картинка становится чуть «холоднее», чем при прямом взгляде на экран.

Цветовой охват у дисплея расширенный и типичный для AMOLED. В отличие от Reno2, где в настройках можно было переключиться на ограниченный до sRGB охват и получить более спокойные цвета, характерные для IPS-дисплеев, здесь такой возможности нет. По умолчанию цветовая температура завышена, это придает холодный оттенок изображению – исправить это можно в опциях с помощью ползунка «цветовая температура экрана» или просто включив «уход за глазами», что делает картинку заметно теплее и комфортнее для глаз. На минимальной яркости становится заметным мерцание экрана, типичное для AMOLED-дисплеев; к счастью, смартфон поддерживает DC Dimming, так что избавиться от него можно с помощью параметра «низкая яркость без мерцания» в меню «Экран и яркость» — после его включения мерцание пропадает даже на минимальном значении яркости.

В целом, дисплей у OPPO Reno3 производит приятное впечатление – он достаточно яркий, чтобы информацию на нем можно было воспринимать даже в яркий солнечный день, и может похвастать достаточно хорошей калибровкой, выдавая естественную картинку с высокой контрастностью и насыщенными цветами.

Сканер отпечатков OPPO Reno3

Как и в Reno2, в новинке также используется подэкранный сканер отпечатков пальцев. Это уже традиционный оптический сканер, требующий подсветки при распознавании отпечатка. Распознавание достаточно уверенное, сбоев и ошибок у нас почти не было, а вот по скорости сканер оказывается не самым быстрым и заметно уступает обычным емкостным – в идеальных условиях на разблокировку уходила почти секунда.

Платформа, производительность

В OPPO Reno3 используется 64-битный чипсет Mediatek MT6779 Helio P90. Он выполнен по 12-нм техпроцессу, в его состав входят восьмиядерный CPU (2 производительных ядра Cortex-A75 работают на частотах до 2,2 Гц, еще 6 энергоэффективных Cortex-A55 – до 2 ГГц) и GPU — PowerVR GM 9446 (970 МГц). Смартфон доступен в единственной конфигурации памяти – 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего хранилища, которое можно дополнительно расширить с помощью карты памяти до 256 ГБ.

Mediatek Helio P90 был выпущен в начале 2019 года и сейчас относится к среднему сегменту, ближайшим конкурентом можно назвать Qualcomm Snapdragon 710. Любопытно, что пришедший ему на смену Helio P95, установленный в OPPO Reno3 Pro, на деле почти ничем от него не отличается – в P90 и P95 одинаковые CPU и GPU, аналогичные модемы, поддержка разрешений у камеры и сетевых протоколов и т.д.; отличия, по сути, заключаются в большей производительности AI-алгоритмов у P95.

В тесте на тротлинг OPPO Reno3 показал отличные результаты, частота процессора под постоянной нагрузкой практически не снижалась, нагрев при этом был более чем умеренный – корпус смартфона оставался лишь немного теплым.

OPPO Reno3 работает под управлением ОС Android 10, дополненной фирменной оболочкой ColorOS 7. Как и большинство других подобных оболочек, ColorOS несколько меняет внешний вид интерфейса и добавляет полезную функциональность и дополнительные возможности по настройке. Доступны два варианта интерфейса – с отдельным меню приложений и без него, когда все программы размещаются на рабочих столах. Также здесь есть отдельная панель с виджетами, куда можно вынести информацию о погоде, пройденном расстоянии, любимые контакты и т.д.

ColorOS 7 поддерживает сменные темы оформления, темную тему (новинка в седьмой версии оболочки), возможность размещения на одном экране нескольких приложений, боковую панель с быстрым вызовом различных инструментов и ряд других полезных возможностей. Работает интерфейс быстро и плавно, каких-то заметных притормаживаний или лагов обнаружено не было.

Аудио

В OPPO Reno3 только один мультимедийный динамик, разговорный для создания стерео-эффекта не используется. У него неплохая громкость, так что входящий звонок пропустить можно будет только в очень шумной обстановке. В плане качества звучания здесь все достаточно традиционно – неплохие высокие, недостаток средних и практически полное отсутствие басов; музыку на нем слушать определенно не стоит.

Камера OPPO Reno3

Тыловой блок камеры включает в себя четыре модуля: основной на 48 МП, с диафрагмой f/1.8, эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и фазовым автофокусом, 13-мегапиксельный телефото с двухкратным увеличением (диафрагма f/2.4, также в наличии фазовый автофокус), ультраширокий с разрешением 8 МП и диафрагмой f/2.2 и двухмегапиксельный черно-белый модуль для определения глубины сцены при съемке портретов.

У приложения камеры стандартный интерфейс: свайпы влево-вправо по окну видоискателя переключают основные режимы (ночной пейзаж, видео, фото, портрет), в пункте «Больше» можно включить Google-объектив, переключиться в экспертный режим (становятся доступными ручные настройки чувствительности, выдержки, баланса белого, экспокоррекции), съемку панорам, слоу-мо и т.д.

Днем в солнечную погоду снимки получаются достаточно качественными и четкими, с натуральными цветами и по большей части правильно подобранной экспозицией. Динамический диапазон не очень большой, поэтому в контрастных сценах яркие объекты могут быть засвечены, плюс даже в идеальных условиях с большим количеством света приложение камеры использует достаточно агрессивный «шумодав» с повышением резкости, поэтому при разглядывании снимков в 100%-ном масштабе становятся хорошо заметны артефакты применения этих алгоритмов на мелких и не очень контрастных деталях вроде травы.

HDR-режим работает максимально деликатно, в обычных контрастных сценах его применение зачастую почти незаметно – чтобы получить действительно ощутимую разницу между кадром в обычном режиме и с использованием HDR, необходимо наличие очень большой разницы в освещенности объектов в сцене.

При съемке в помещении динамический диапазон несколько сужается, однако количество шумов и резкость практически не страдают – в этом плане фото при не особо сильном искусственном освещении оказываются очень качественными и некритично уступают сделанным на открытом воздухе.

Ночью фото вполне ожидаемо получаются менее резкими и с меньшим количеством деталей, однако алгоритмы шумоподавления и в этом случае позволяют получить снимки с минимальным количеством шумов. Ночной режим значительно расширяет динамический диапазон и неплохо прорабатывает картинку в особо темных участках изображения, однако на повышение четкости и лучшую детализацию рассчитывать не приходится.

Телефото-модуль делает качественные фото, практически на уровне основного модуля — четкие, детальные и с правильной цветопередачей. А вот ультраширокие кадры получаются откровенно хуже — у них заметно ниже детализация, чуть менее насыщенные цвета и более узкий динамический диапазон.

В целом, камера производит приятное впечатление, особенно как для среднебюджетного смартфона.

Автономность

В OPPO Reno3 установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4000 мА*ч, поддерживается фирменная быстрая зарядка VOOC 3.0 (30 Вт), которая заряжает смартфон до 50% всего за полчаса, полный заряд занимает примерно час с четвертью. Емкости аккумулятора оказывается вполне достаточно для двух суток умеренной эксплуатации, в «батарейном» тесте PCMark при яркости экрана 200 кд/м² смартфон продержался девять с половиной часов.