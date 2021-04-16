Обзор смартфона Oppo Reno5 Lite





У младшей модели в линейке Reno 2021 года — Reno5 Lite, на первый взгляд нет каких-то кардинальных отличий от ее предшественницы с «четверкой» в названии. Так ли это, мы сегодня и будем разбираться.

Комплектация

В комплекте со смартфоном также поставляется защитный силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель USB Type-C, проводная гарнитура, «скрепка» для извлечения лотка SIM-карт и техническая документация.

Дизайн, эргономика

Внешне Oppo Reno5 Lite очень похож на своего предшественника, даже габариты почти те же: такая же высота, на полмиллиметра уже и на 0,4 мм – толще, плюс в массе новинка прибавила 8 г. В целом, перед нами типичный среднебюджетник: плоский экран с небольшим вырезом в левом верхнем углу под фронтальную камеру (в Reno5 Lite модуль только один, в отличие от Reno4 Lite, где их было два), с довольно тонкими рамками (дисплей занимает ~85,2% фронтальной панели), пластиковыми крышкой и боковой рамкой.

Oppo Reno5 Lite доступен в двух цветах – черном (Fluid Black) и… назовем его «цветным»: на самом деле корпус переливается очень насыщенным градиентом от фиолетового (давшего официальное название этому варианту — Fantastic Purple) до бирюзового. Точно так же себя ведет и боковая рамка, кстати. У Reno4 Lite также был вариант с цветным градиентом, но он был не такой радикальный – от фиолетового до «всего лишь» голубого.

На верхней грани находится микрофон шумоподавления, на правой боковой – кнопка включения, на левой – регулировка громкости и лоток SIM-карт (поддерживается установка двух карт формата nanoSIM и карты памяти microSD). На нижней грани – разговорный динамик, основной микрофон, разъем USB Type-C и мини-джек для проводной гарнитуры.

Смартфон ощущается средним по размерам, довольно тонким и легким. В руке лежит неплохо, глянцевая крышка на самом деле скользит слабо, отпечатки пальцев на ней особо не заметны. В целом, на наш взгляд, какой-то критичной потребности в защитном чехле у Reno5 Lite нет, только если вы боитесь случайно поцарапать его корпус. В чехле же смартфон сразу становится ощутимо крупнее и толще, в крупных ладонях он будет ощущаться более «ухватистым», но из-за его полной прозрачности цветные переливы задней крышки «спрятать» не получится.

Экран

По техническим характеристикам экран у Oppo Reno5 Lite полностью соответствует прошлогодней модели: это AMOLED-дисплей с диагональю 6,43″, соотношением сторон 20:9 и разрешением 1080×2400 точек (плотность пикселей ~409 PPI). Частота обновления экрана стандартная, 60 Гц.

Максимальная яркость, как и у других смартфонов с AMOLED-дисплеями, зависит от того, насколько светлая картинка на нем отображается: так, при 100%-ной заливке экрана белым цветом в ручном режиме регулировки яркости этот параметр составил 416 кд/м², при 50%-ной – 445, при 25%-ной – 500. При автояркости это значение может дополнительно возрастать – так, нам удалось «выжать» из экрана Reno5 Lite целых 720 кд/м², так что на улице в солнечный день разобрать информацию на нем не составит труда. Минимальная яркость – всего 1,7 кд/м².

В отличие от других смартфонов с AMOLED-экранами, у Reno5 Lite в настройках дисплея нет переключения между полным и ограниченным цветовым охватом – он здесь расширенный, но чуть меньше, чем у других смартфонов с дисплеями на этой технологии. Пользователю доступна лишь регулировка температуры, которая позволяет сделать изображение более теплым или холодным – учитывая, что по умолчанию этот параметр завышен почти до 8000K, возможность сделать картинку теплее очень уместна.

При низкой яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана – в дисплее, традиционно для AMOLED, используется ШИМ для регулировки яркости. К счастью, Reno5 Lite поддерживает DC Dimming, в дополнительных настройках дисплея можно активировать пункт «низкая яркость без мерцания», после чего мерцание перестает быть заметно даже на минимальной яркости.

Сканирование лица, отпечатков

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое осуществляется с помощью фронтальной камеры. Выполняется процедура достаточно быстро, меньше полусекунды, причем наличие маски на лице в нашем случае препятствием не являлось.

Сканер отпечатков пальцев тут подэкранный, оптического типа. Срабатывает он немного медленнее классических емкостных – чуть меньше чем за секунду в идеальных условиях; как обычно в случае таких сканеров, загрязнение экрана, разблокировка на холоде и т.д., может несколько затянуть эту процедуру.

Платформа, производительность

В плане «начинки» у Reno5 Lite нет никаких отличий от предыдущей модели в этой линейке: новый смартфон использует тот же чипсет Mediatek Helio P95. Он производится по 12 нм техпроцессу и включает в себя восьмиядерный CPU (два производительных ядра Cortex-A75 с частотой до 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с максимальной частотой 2 ГГц), а также GPU PowerVR GM9446. В плане конфигураций памяти также без изменений: доступен лишь один вариант 8/128 ГБ.

Mediatek Helio P95 был представлен в начале прошлого года и позиционировался как решение для среднебюджетных смартфонов. Он незначительно отличается от своего предшественника, Helio P90 (добавлена поддержка 64-мегапиксельных камер, повышена «производительность AI») и на данный момент уступает другим среднебюджетным решениям. Например, Snapdragon 720G в синтетических бенчмарках для GPU или с однопоточной нагрузкой опережает P95 в полтора раза, а порой и больше (при этом в многопоточных задачах у них производительность находится на примерно одном уровне).

В реальной эксплуатации производительности системы достаточно для быстрой и плавной работы интерфейса и повседневных задач, каких-то заметных притормаживаний или лагов обнаружено не было – хотя для современных игр, конечно, лучше поискать более производительную модель. Под нагрузкой смартфон нагревается слабо, в тесте на тротлинг за четверть часа непрерывной загрузки системы производительность снизилась до 91%, корпус при этом был лишь немного теплый.

Reno5 Lite работает под управлением ОС Android 11, дополненной фирменной оболочкой ColorOS 11.1. От предыдущей, седьмой версии, она отличается новым меню «Персонализация», несколько переработанными системными настройками, улучшенным режимом Always On Display и т.д. Также производитель среди преимуществ новой версии отмечает более плавную и отзывчивую работу интерфейса. В целом, оболочка производит приятное впечатление, каких-то особых претензий у нас к ней не возникло – и даже схожесть с iOS, которую отмечали владельцы смартфонов на предыдущих версиях ColorOS, уже не так бросается в глаза.

Камера Reno5 Lite

Как и в случае с аппаратной платформой, приходится констатировать, что в плане основной камеры Oppo Reno5 Lite ничем не отличается от своего предшественника – по крайней мере, в плане технических характеристик. Итак, у новинки тыловая камера содержит такие же четыре модуля, что и у Reno4 Lite: основной 48-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.7, фокусным расстоянием 26 мм и поддержкой фазового автофокуса, ультраширокий сенсор (8 МП, f/2.2, фокусное расстояние 16 мм, угол обзора 119˚), двухмегапиксельный макромодуль и сенсор глубины с таким же разрешением. А вот фронтальная камера здесь новая: так, она лишилась сенсора глубины (и теперь вырез под нее – это обычный маленький кружок, а не вытянутый эллипс), зато разрешение сенсора выросло с 16 МП до 32 МП.

Приложение камеры простое и понятное, свайп влево-вправо по окну видоискателя переключает камеру между пунктами в ленточном меню снизу (фото/видео/ночной пейзаж/портрет/еще), свайп вверх не делает ничего, вниз – вытягивает «шторку» с дополнительными настройками (соотношение сторон кадра, таймер, режим 48 МП).

Качество снимков на улице в солнечную погоду можно охарактеризовать как достаточно хорошее, как для своего класса: у них естественная цветопередача, но детализация могла бы быть и повыше, да и динамический диапазон не очень широкий, так что в контрастных сценах яркие объекты получаются засвеченными.

При недостатке освещения – например, в помещении или в пасмурную погоду/вечером, детализация резко снижается, а текстуры поверхностей замыливаются, общее качество снимков также становится заметно ниже.

Ультраширокий модуль выдает более блеклую картинку с заметно меньшим динамическим диапазоном по сравнению с основным, детализация также явно ниже.

Использование HDR в не особо контрастных сценах проявляется слабо – в этом режиме чуть высветляются тени, но то же самое может произойти и с достаточно хорошо освещенными участками кадра; совсем яркие объекты, которые при обычной съемке засвечиваются, в HDR-режиме прорабатываются лучше, но зачастую начинают выглядеть чересчур блекло и неестественно.

Ночью в обычном режиме съемки фотографии выходят с откровенно низкой детализацией и узким динамическим диапазоном; частично спасти снимки помогает режим «Ночной пейзаж»: он заметно расширяет динамический диапазон, очень хорошо «вытягивает» тени и лучше прорабатывает яркие объекты плюс несколько повышает детализацию, но все равно, в целом качество ночной съемки даже с его использованием и в удачных условиях можно охарактеризовать в лучшем случае как «неплохое».

Автономность

В Oppo Reno5 Lite установлен аккумулятор емкостью 4310 мА*ч (у Reno4 Lite был чуть меньше – 4015 мА*ч), поддерживается быстрая зарядка (30 Вт). В батарейном тесте PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² он показал весьма неплохой результат – 10 часов непрерывной работы; в реальных условиях эксплуатации пользователь вполне может рассчитывать на полтора-два дня при не очень интенсивной нагрузке.