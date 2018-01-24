Обзор смартфона Samsung Galaxy A8 (2018)

То, что совсем недавно было доступно только топовым смартфонам, уже появляется в списке возможностей более дешевых моделей. Одним из таких примеров является серия А от Samsung. Этим гаджетам достается фирменный дизайн производителя, некогда исключительно флагманские атрибуты, и ценник, который ниже, чем у топовых моделей. В этот раз у смартфона этой линейки появилась двойная фронтальная камера, которая распознает лицо пользователя вместо ввода пароля, и большой вытянутый Infinity Display. Давайте посмотрим, что еще интересного есть в Galaxy A8.

Модельный ряд

Серия А следующая после флагманских моделей S и Note. Глобально, это более доступная версия топового смартфона Samsung, но с некоторыми ограничениями, по сравнению со старшей моделью.

В линейке А, которая в этом году именуется как А8, есть два смартфона, которые отличаются друг от друга размером дисплея (и, соответственно, корпуса), объемом памяти и батареи. Остальной набор возможностей и характеристик один и тот же. Обзор старшей модели у нас уже был, а сейчас пришел черед и более компактной вариации.

Комплектация и первые впечатления

В стандартном комплекте поставки с устройством в коробке есть кабель, зарядное устройство, гарнитура, «скрепка» для открывания лотков SIM-карт и чехол. С учетом того, что простые наушники есть в коробке не с каждым смартфоном, то комплектация Galaxy A8 действительно хорошая и докупать вовсе ничего не придется. Увы, оценить все у нас не получилось, наш образец достался редакции без сопутствующих аксессуаров.

В первую очередь, конечно, все внимание уходит к дисплею. Во-первых, закругленные углы сейчас довольно редкое явление, что все еще выглядит свежо. Во-вторых, сам смартфон не такой крупный, как обычно встречаются гаджеты с такими большими диагоналями экранов. Это уже не говоря о всех возможностях гаджета, которые есть у считанных устройств.

Дизайн и удобство использования

Samsung Galaxy A8 сделан из стекла и металла. Фронтальная и тыльная стороны полностью стеклянные, бока же закрыты отшлифованной рамкой в цвет корпуса. Последних есть четыре варианта: черный, золотой, «орхидея» и синий. При этом синий является единственным цветом, рамка которого не совпадает с оформлением корпуса и выделяется «золотым» цветом. На мой вкус отлично выглядит именно черный, пусть он и маркий. Собрано все замечательно: стыки аккуратные, кнопки и лотки SIM-карт хорошо держатся в своих местах, деформировать корпус без усилий невозможно.

Внешне Galaxy A8 повторяет модель S8, только дисплей без закруглений по бокам, которые есть у топового аппарата. Есть и другие отличия, такие как размещение кнопок и сканера отпечатка пальца, естественно, другой размер корпуса (149,2×70,6×8,4 мм, 172 гр). Но в целом концепция повторяется, и за ощутимо более доступный ценник, покупатель получит вполне премиальный гаджет.

В использовании это не самый удобный смартфон, но почувствуют это только те, у кого небольшая ладонь. Да и то, слегка привыкнув к размеру корпуса, все будет в порядке. А с учетом размера дисплея, аппарат вовсе можно назвать миниатюрным. Я пользовался им преимущественно без чехла, и проблем с выскальзыванием не было. Но перехватывать его таки приходилось часто. Поэтому пользоваться комплектным (или обзавестись каким-то другим) чехлом все же стоит. На размере корпуса это скажется негативно, зато за сохранность стеклянного смартфона будет немного спокойнее.

Если кнопки размещены без сюрпризов, а сканер отпечатка пальца, в отличии от флагмана, тут и вовсе на своем месте (сзади под камерой), то немного необычным можно назвать место для единственного динамика, который расположен на правом боку, сразу над кнопкой включения. В прошлом варианте А-серии это тоже было так. Еще на корпусе есть два отдельных лотка для SIM-карт, один из которых еще служит для карты памяти. Лотки прорезинены, так как корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68 (может погружаться в воду на полтора метра на полчаса). Тут же на корпусе есть открытые порты USB Type-C и разъем для наушников, от которого многие избавляются.

В редакцию со смартфоном приехал и фирменный «чехол-книжка» – Neon Flip Cover. Любителям таких чехлов явно понравится система уведомлений, подсвечивающая края верхней крышки кейса.

Дисплей

Что явно хорошо получается у компании Samsung, так это экраны. 5,6-дюймовый дисплей Galaxy A8 окружают довольно стандартные рамки по бокам, но сверху и снизу они маленькие. Такие экраны производитель назвал Infinity Display. Углы закруглены, что выглядит интересно и, на мой взгляд, красиво. Разрешение же составило 2220×1080 точек (440 ppi). Соотношение сторон 18.5:9 «вытягивает» картинку, и если спрятать системные кнопки, то отображаемой информации на таком экране можно получить больше, чем на обычных.

Опираясь на личный опыт, не сказал бы, что это сильно ощущается в повседневном использовании, но выглядит экран здорово и современно. Не весь «софт» умеет грамотно пользоваться таким соотношением сторон, и, вероятно, в будущем производители ПО лучше адаптируют приложения под такие экраны. Видео (наверное, единственное, с чем действительно придется делать выбор режима просмотра) можно развернуть на весь экран, либо отображать с исходным соотношением сторон и двумя черным полосами по бокам. Полностью растянутая картинка слегка обрезается, что незаметно на общих планах, но может быть ощутимо на крупных, где голова ведущего, например, получается слегка обрезана.

Что касается отображения цветов, то тут волноваться не о чем. За все отвечает Super AMOLED-матрица. Цветовых профилей в Galaxy A8 четыре: Cinema, Photo, «Адаптивный» и «Базовый». Изначально на смартфоне установлен «Адаптивный» (он же позволяет подстроить цветовую температуру и отдельные оттенки), но ближе всех к естественной цветопередаче «Базовый», который не такой перенасыщенный. Углы обзора хорошие, но зеленоватый «фильтр» заметен при небольшом повороте дисплея. В использовании экран показывает себя отлично.

Даже в яркий день дисплей хорошо читается. Для вечера есть Blue light filter. Сенсор точно срабатывает, но плохо распознает случайные касания, которые практически неизбежны (пусть и не так часто случаются), если использовать смартфон только одной рукой. Отдельно стоит отметить функцию Always On Dislpay, которая выводит на заблокированный экран время или календарь, а также отображает иконки уведомлений. Если верить статистике электропотребления, то на это в день уходит 5-6% заряда.

Распознавание лица и сканер отпечатка пальца

Galaxy A8 может «узнать» пользователя по лицу, либо по отпечатку пальца. Естественно, есть и стандартные средства разблокировки, в виде ПИН-кода и прочие. Сканер отпечатка пальца в этот раз размещен удобнее, чем у флагманов, и находится ровно там, где палец естественно поддерживает смартфон. Работает он отлично. Но это не самый интересный на сегодня способ аутентификации.

С помощью одной из фронтальных камер гаджет может узнать пользователя по лицу. Достаточно лишь нажать кнопку разблокировки и направить фронтальную камеру на себя. При хорошем освещении функция работает нормально. Но в сложных условиях процедура либо займет больше времени (2-4 секунды), либо устройство вовсе не узнает пользователя. А если света будет достаточно, то ни капюшон, ни шапка не помешают камере. Увы, закрытые глаза тоже не станут помехой разблокировке. Еще одним важным условием будет позиция лица перед смартфоном, так что если пользователь сидит за столом, а смартфон лежит рядом, придется либо вводить PIN, либо поднимать гаджет.

Глобально, функция работает хорошо, хоть до идеала ей еще далеко. Во всех остальных случаях, когда опознать лицо не удается (в темноте, например), спасет сканер отпечатка, который разблокирует устройство практически моментально, а отдельных условий для него не потребуется.

Звук

Как уже упоминалось, динамик в Galaxy A8 находится сбоку, ближе к верхнему углу. Решение довольно непривычное. Сам динамик громкий. Качество звучания среднее, ведь, вероятно, из-за защитной мембраны, звук получается слегка приглушенным, словно прорезь чем-то прикрыта. Верхние частоты явно преобладают над низкими, в следствии чего звук может показаться писклявым, особенно на максимальной (или приближенной к ней) громкости.

Оценить качество комплектной гарнитуры у нас нет возможности, но со сторонними наушниками смартфон отлично справляется. К разговорному динамику и микрофону тоже не придраться.

Производительность и ПО

Вычислениями внутри Galaxy A8 занимается восьмиядерный Exynos 7885, где два ядра А73 с частотой 2.2 ГГц отвечают за «тяжелые» задачи, а для всего остального есть шесть ядер А53 – 1.6 ГГц. Видео обрабатывает Mali-G71. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, а накопителей есть две опции – 32 и 64 ГБ (в Украине будет только младшая версия), которые можно дополнить картами памяти не жертвуя второй Sim-картой. Конечно же, гаджет поддерживает Wi-Fi стандарта ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

В тестах нет впечатляющих цифр, но перед нами и не флагманская модель. Главное, что работает все достаточно быстро и без проблем. Даже с играми все в порядке. Излишнего нагрева тоже не бывает, что однозначно приятный бонус. Вряд ли обычному пользователю попадутся такие задачи, с которыми этот смартфон не справится.

В качестве ОС в Galaxy A8 пользователю пока доступен Android версии 7.1.1 с оболочкой Samsung Experience 8.5. Он в целом похож на то, что есть в, например, Note 8, но каких-то мелочей может не быть. В целом, оболочка быстрая и красивая. С ней же будут и фирменные приложения календаря, заметок, мониторинга физической активности и другие. В отдельных странах работает Bixby (в нашем случае напоминает карточки у Google Now, которые показывают события календаря, погоду и прочее).

Автономность

В Galaxy A8 установлен аккумулятор емкостью 3000 мА•ч. В тесте автономности PCMark 8 его хватило на 8:28, а в Geekbench – 4:17. В реальном использовании можно легко продержаться день с 5-6 часами работы экрана. Но игры, частое использование камеры и навигации, могут сильно ударить по этому показателю.

К сожалению, замерить время зарядки от комплектного ЗУ у нас не было возможности, но, например, блок питания от MacBook Pro полностью восстановит батарею за 1:45. Увы, гаджет нельзя зарядить на индукционных зарядных станциях.

Камеры

У Galaxy A8 три камеры, но двойная не основная, как это сейчас популярно, а фронтальная. Так, сзади расположился 16-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.7. Спереди два разных сенсора, 8 МП с f/1.9 и углом обзора 85°, а рядом сенсор с 16 МР, такой же апертурой и углом обзора 76°. Последний еще используется для распознавания лица (если закрыть второй, это никак не сказывается на работе функции).

Снимки основной камерой получаются отличные, когда ей достаточно света. Вечером, в плохом освещении, или при теплых домашних лампах, заметна очень агрессивная работа шумоподавления, что сильно сказывается на детализации. Также в сложных условиях не совсем точно передаются цвета. Но в целом камеру можно похвалить. Ее возможностей не хватит только требовательным к камерам пользователям, а всем остальным с ней будет вполне комфортно. Главное не лениться сделать пару лишних кадров и убедиться, что все в фокусе.

Видео записывается в Full HD, либо Full HD+, которое «подгоняет» картинку под разрешение экрана. Желающие записывать 4К-ролики такой возможности не получат. Любителей замедленной съемки тоже нечем порадовать.

Фронтальные два сенсора используются для, во-первых, разных углов (так можно сделать либо одиночное, либо групповое селфи), во-вторых, для Live Focus – Galaxy A8 будет искусственно размывать фон. Для нормальных селфи и тем более функции размытия потребуется хорошее освещение, иначе результат будет не лучший (плохая резкость, неточные цвета). Зато когда свет есть, фотографии будут довольно хорошие, хоть и не с самым правдивым размытием и небольшой перенасыщенностью цветов.

Приложение весьма простое. Основные кнопки и настройки под рукой. Есть несколько популярных режимов съемки, включая Pro, который не позволяет регулировать фокус и выдержку. Но автоматического, опять же, большинству пользователей будет совершенно достаточно.