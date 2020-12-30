Обзор смартфона vivo V20





Смартфоны vivo в последнее время все чаще появляются у нас на обзорах, что неудивительно – компания активно обновляет свой модельный ряд. Недавно мы познакомились с младшим аппаратом V20 SE, сегодня на очереди – средняя модель в этой же линейке, vivo V20.

Комплектация

Смартфон поставляется в стильной коробке из плотного картона темно-синего цвета со сложной рельефной текстурой, на которой переливаются голубые блики при смене угла взгляда. Внутри также можно найти зарядное устройство, USB-кабель, проводную гарнитуру, силиконовый чехол, «скрепку» для извлечения SIM-карты и руководство пользователя – в общем, комплект поставки можно назвать максимальным.

Дизайн, эргономика

По нынешним меркам, vivo V20 ощущается сравнительно компактным, тонким и легким — размеры 161х74х7,4 мм, масса 171 г. Смартфон доступен в Украине в двух цветовых решениях: Midnight Jazz (черный) и Sunset Melody («красочный закат»), у нас в редакции побывал именно последний вариант.

Корпус – традиционный нынче стеклянный «сэндвич», задняя стенка в нашем экземпляре переливается от синего к фиолетовому цвету, в зависимости от угла обзора. Ее стекло матовое и скользит относительно слабо – по крайней мере, vivo V20 ощущается менее скользким, чем большинство других моделей в таком дизайне. Боковая рамка пластмассовая, удачно имитирующая металл – выдает ее только более «теплое» ощущение при касании, чем это было бы в случае металлической поверхности.

Модуль тыловой камеры чуть больше среднего по размерам и ощутимо выдается за пределы корпуса.

Использование комплектного чехла этот нюанс не устраняет, поскольку в нем вырез под этот модуль окружен довольно толстым рельефным «бортиком», который призван оберегать защитное стекло от нежелательных царапин.

Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе в верхней части экрана, его размеры невелики и не особо «мозолят» глаза. Рамки вокруг экрана сравнительно широкие, особенно снизу (дисплей занимает ~83,7% фронтальной поверхности) – пожалуй, сейчас, когда дизайн передней панели практически у всех смартфонов более-менее одинаков, именно это выдает в vivo V20 модель из среднебюджетного сегмента.

На верхней грани можно найти микрофон шумоподавления и длинную решетку разговорного динамика в щели между фронтальным защитным стеклом и боковой гранью. Слева находится лоток SIM-карты (можно установить две карты формата nano-SIM плюс карту памяти microSD – для нее предусмотрен отдельный слот), справа – кнопка включения и регулировка громкости. На нижней грани расположены мультимедийный динамик, порт USB Type-C, основной микрофон и мини-джек для проводной гарнитуры – в последнее время его видишь уже нечасто.

В целом, внешний вид vivo V20 производит приятное впечатление, на фоне других новинок он ощущается довольно компактным, несмотря на достаточно крупный экран. Боковая рамка скругленная, так что, несмотря на тонкий корпус, в ладонь он ложится хорошо. Задняя панель благодаря сложному цветному узору производит впечатление более «дорогого» аппарата, а матовая поверхность до какой-то степени не позволяет ему выскользнуть из рук.

Экран

В vivo V20 используется дисплей AMOLED с диагональю 6,44″, соотношением сторон 20:9 и разрешением 1080×2400 точек (плотность пикселей 408 PPI). У него плоская поверхность, без загнутых боковых граней, и стандартная частота обновления 60 Гц – в целом, типичные показатели для хорошего «среднебюджетника».

Традиционно для технологии AMOLED, максимальная яркость варьируется в зависимости от того, насколько светлое изображение в данный момент выводится на экран. Так, при 100%-ной заливке экрана белым цветом этот показатель составляет 380 кд/м², при 50%-ной – 420 кд/м², при 25%-ной же поднимается до 480 кд/м². Это справедливо для ручной регулировки яркости, при задействовании автоматического режима этот параметр может достигать 600 кд/м² — в общем, дисплей у vivo V20 достаточно яркий, чтобы на нем можно было без особых проблем прочитать информацию даже в солнечный день. Минимальная яркость составила всего 1,8 кд/м², так что на этот экран вполне комфортно смотреть даже в полной темноте.

В настройках можно выбрать один из трех видеорежимов – яркий, профессиональный и стандартный. В первом предлагается максимальный цветовой охват и по умолчанию самая высокая температура, придающая изображению незначительный синеватый оттенок (что, впрочем, легко исправить тут же в настройках). Стандартный минимально отличается от яркого, на глаз увидеть между ними разницу очень тяжело: чуть меньше цветовой охват, буквально на пару сотых меньше гамма и на несколько градусов ниже цветовая температура – это дает более «спокойную» картинку с менее яркими цветами, более теплым оттенком и меньшей насыщенностью, но, повторимся, разница очень незначительная.

Режим «Яркий»:

А вот профессиональный режим отличается уже гораздо сильнее – по сути, это эмуляция sRGB, цветовой охват в нем сужен до этого пространства, также температура по умолчанию заметно ниже, что дает ощутимый теплый оттенок. В общем, пользователи, которым не нравится «вырвиглазный AMOLED», могут использовать его на постоянной основе, поскольку цвета в нем по насыщенности примерно соответствуют тому, что можно увидеть на IPS-дисплеях.

Режим «Профессиональный»:

При низкой яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана – в дисплее, традиционно для AMOLED, используется ШИМ для регулировки яркости – но этот эффект можно практически полностью устранить с помощью соответствующего пункта в настройках экрана.

Сканирование лица и отпечатков

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое осуществляется с помощью фронтальной камеры. Процедура выполняется не мгновенно, но достаточно быстро, чтобы не испытывать дискомфорта при разблокировке.

Сканер отпечатков пальцев тут подэкранный, оптического типа. В идеальных условиях он срабатывает довольно быстро, хотя и немного медленнее классических емкостных, но порой этот процесс затягивается и занимает до одной секунды.

Платформа, производительность

В vivo V20 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 720G. Это уже не самый новый среднебюджетный чип, производимый по 8 нм техпроцессу, в состав которого входит восьмиядерный CPU (2 производительных ядра Kryo 465 Gold , работающих на частотах до 2,3 ГГц, и 6 энергоэффективных Kryo 465 Silver с частотами до 1,8 ГГц), за видео отвечает модуль Adreno 618. В Украине смартфон доступен в единственной конфигурации памяти – 8/128 ГБ, глобально также доступна версия 8/256 ГБ.

В синтетических бенчмарках он показывает вполне ожидаемые для данной платформы результаты, уступая (порой незначительно, порой – очень заметно, в зависимости от тестов) моделям на базе Snapdragon 765G, вроде Xiaomi Mi 10 Lite или OnePlus Nord. В условиях реальной эксплуатации никаких проблем или недостатка в производительности не ощущается: смартфон отзывчивый, работает быстро, каких-то заметных лагов или притормаживаний не наблюдалось.

Под серьезной нагрузкой корпус почти не нагревается, тротлинг при этом также, по сути, отсутствует: за четверть часа работы утилита CPU Throttling отметила минимальное снижение производительности, всего до 94% от максимальной.

Несмотря на очень крупную «решетку» разговорного динамика, которая наводит на мысль о его возможном использовании в паре с основным для воспроизведения стереозвука, звук здесь исключительно моно, и не показывает ничего выдающегося: динамик играет довольно громко, но музыку на нем можно слушать только ту, которая не сильно пострадает от отсутствия басов.

vivo V20 работает под управлением ОС Android 11, дополненной фирменной оболочкой Funtouch OS 11. В свое время, в обзоре vivo X50 Pro, мы уже отмечали, что интерфейс этой оболочки (на тот момент она была десятой версии) постепенно отходит от копирования стиля iOS, и в 11-й версии эта тенденция сохранилась – теперь Funtouch с первого взгляда сложно отличить от «чистого» Android. Впечатление «стоковой» системы усиливает и минимальное количество предустановленных приложений: помимо системных утилит вроде фотогалереи, аудиоплеера, диктофона или FM-радио, можно отметить разве что клиенты Booking.com и Facebook да собственное приложение vivo.com с новостями компании. Из дополнительной функциональности, которую добавляет оболочка Funtouch, отметим возможность замены системного шрифта, поддержку сменных тем и настройку внешнего вида Always On дисплея.

Камера vivo V20

Блок тыловой камеры содержит три модуля: основной 64-мегапиксельный с диафрагмой f/1.9, который делает снимки с разрешением 16 МП (с возможностью получения полноразмерных кадров в специальном режиме), 8-мегапиксельный ультраширокий модуль с автофокусом и диафрагмой f/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм (что дает 120-градусный угол обзора) и двухмегапиксельный сенсор глубины, который используется для портретных снимков.

У приложения камеры достаточно стандартный интерфейс, свайп влево-вправо переключает основные режимы (ночь, портрет, фото, видео), в меню «дополнительно» можно найти панорамную съемку, «живые» фото, про-режим с ручными настройками и т.д. Свайп вверх-вниз не делает ничего (хотя обычно на это действие назначается переключение между тыловой и фронтальной камерами), а выбор ультраширокого режима находится не в иконках 1х/2х, как это обычно бывает, а в отдельном неприметном меню, вызываемом с помощью иконки объектива в правом нижнем углу.

На улице в солнечную погоду камера делает качественные снимки с достойной цветопередачей, хорошим контрастом и детализацией, хотя порой на четких линиях и становится заметно действие алгоритма повышения резкости. Ультраширокий модуль выдает заметно меньшую детализацию и более «мягкие» кадры, где смазываются мелкие объекты вроде травы или тонких веток, зато контраст и проработка деталей в тенях и на свету оказываются вполне на уровне.

Снимки при недостатке освещения, в помещениях или в темное время суток, демонстрируют приличный динамический диапазон, проработку деталей и небольшое количество шумов (хотя в темных участках действие «шумодава» и становится весьма ощутимым, приводя к потере деталей). Специальный ночной режим главным образом помогает проработать мелкие детали и уменьшает количество шумов, в остальном его снимки незначительно отличаются от сделанных в обычном режиме.

Автономность

В vivo V20 используется аккумулятор емкостью 4000 мА*ч – показатель хоть и неплохой, но по нынешним меркам отнюдь не самый впечатляющий. Тем не менее, смартфон показал очень достойные результаты в плане автономности: так, в батарейном тесте PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² он продержался больше 12 часов. В реальных условиях эксплуатации пользователь вполне может рассчитывать на пару суток при умеренной нагрузке. Смартфон поддерживает быструю зарядку vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт), полный заряд занимает около часа, за полчаса он может зарядиться до ~65%.