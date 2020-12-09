Обзор смартфона Vivo V20 SE





Бренд Vivo уже хорошо знаком украинским покупателям и успел неплохо закрепиться в различных ценовых сегментах. В большей степени компания делает акцент на бюджетниках и среднебюджетных устройствах, пользующихся у нас популярностью. Cегодня мы посмотрим на модель Vivo V20 SE и оценим её перспективы по сравнению с конкурентами.

Комплектация и внешний вид

Несмотря на тренды 2020 года по отказу от всего лишнего в коробках смартфонов, Vivo всё же положила к устройству не только зарядку и кабель USB-A — USB-C, но и силиконовый чехол с 3.5-мм наушниками. Пускай это и мелочи, но все же для покупателя приятные.

Vivo V20 SE предлагается в двух расцветках: нежно-голубой и черной. К нам приехал первый вариант. Смартфон полностью выполнен из пластика и стоит признать, что за эти деньги можно найти варианты и с более премиальным стеклянным корпусом. Тем не менее, отмечу, что тыльная панель имеет приятное на ощупь матовое покрытие. Она красиво переливается под разным освещением и не так охотно собирает отпечатки пальцев, как глянцевые варианты.

Блок камер выглядит довольно аккуратно и немного выпирает из корпуса. Кнопка питания и качелька регулировки громкости находятся на правом торце, слот для карты памяти microSD и двух SIM-карт расположен сверху, а порт USB-C, динамик и 3.5-мм аудиоразъем — на нижнем торце.

В целом же Vivo V20 SE выглядит симпатично, да и в руке лежит удобно. Это достигается за счет немного закругленных граней и относительно небольшого веса (171 грамм). Впрочем, размер дисплея все равно не позволяет комфортно пользоваться смартфоном одной рукой.

Дисплей Vivo V20 SE

В Vivo V20 SE установлен 6.44-дюймовый AMOLED-дисплей. Он расположен не совсем симметрично по отношению к передней панели, из-за чего нижняя рамка заметно больше, чем остальные. Экран имеет разрешение 2400х1080 пикселей, частота обновления составляет 60 Гц.

По меркам класса здесь установлена неплохая матрица с достаточным запасом яркости и приятной цветопередачей. В настройках можно активировать функцию Eye Protection, которая будет менять цветовую температуру экрана в темное время суток. Кроме того, доступен выбор цветовых профилей и есть возможность указать приложениям как они должны маскировать каплевидный вырез.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

На месте вышеупомянутого каплевидного выреза расположена фронтальная 16-мегапиксельная камера. Кроме своей основной задачи, она также может использоваться для разблокировки смартфона. Конечно, в случае Vivo V20 SE этот способ является далеко не самым надежным, но работает он довольно шустро, даже в условиях недостаточной освещенности.

Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В принципе, особых нареканий к нему нет. Как правило, срабатывает быстро, но иногда может и не распознать палец с первого раза.

Производительность и ПО

А вот здесь уже есть в чем упрекнуть Vivo. Например, в выборе чипа и/или оптимизации софта в конкретной модели. Vivo V20 SE получил процессор Qualcomm Snapdragon 665 с графикой Adreno 610. Оперативной памяти установлено 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Есть модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. На бумаге все выглядит неплохо, но в реальности хотелось бы больше производительности.

Нельзя сказать, что смартфон тормозит или постоянно есть микролаги, но открытие приложений, переключение между окнами, прогрузка контента, все это происходит не настолько быстро, как хотелось бы. Да и в играх ситуация предсказуемая: вы сможете запустить тяжелые проекты, но придется выставлять низкие настройки графики для приемлемого игрового процесса. В синтетических тестах Vivo V20 SE также не показал ничего выдающегося, а в стресс-тесте CPU и вовсе начал заметно троттлить примерно после 6 минут под нагрузкой. Среди конкурентов есть смартфоны с 700-ой серией Snapdragon, и с более интересными чипами MediaTek, поэтому если вы ищите девайс для игр, я бы обратил внимание на другие устройства.

Работает Vivo V20 SE под управлением Android 10 и оболочки Funtouch OS 11. Последняя больше напоминает стоковый Android, что как по мне, является плюсом. При этом есть ряд дополнительных надстроек, которые могут быть полезны пользователям.

Автономность Vivo V20 SE

Но есть у этой ситуации и обратная сторона медали. Далеко не самый производительный чип, Full HD+ дисплей с частотой 60 Гц и аккумулятор емкостью 4100 мАч дают вместе около 1,5-2 дней автономности. Даже при очень активном использовании до вечера Vivo V20 SE должен дожить. Ну а если же надо срочно зарядить девайс, на помощь придет 33 Вт проводная зарядка. Восполняет энергию смартфон быстро, это определенно плюс. В тесте PCMark устройство показало результат в 7 часов 8 минут.

Камера и звук Vivo V20 SE

Ну а на десерт поговорим о камере Vivo V20 SE. Здесь, впрочем, никаких сюрпризов. Из трех модулей камер, по факту, интересен только основной 48-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.8, ведь два оставшихся здесь для красоты — это двухмегапиксельные макро и сенсор глубины.

Что касается качества съемки, ситуация вполне типичная для китайских производителей в данном сегменте. Хорошее освещение — получаются неплохие фото с минимумом артефактов и без критичных потерь детализации. Как только ухудшаются условия съемки — появляется замыливание, искажения, да и к цветопередаче могут появляться вопросы. Смартфон явно не для мобильного фотографа, обычный, средний уровень съемки.

В Vivo V20 SE за воспроизведение звука отвечает только один динамик на нижнем торце. Запаса громкости хватает, чтобы не пропустить звонок или послушать музыку, пока вы собираетесь по делам. На низкие частоты рассчитывать не стоит, но воспроизводит музыку, в целом, нормально.