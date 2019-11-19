Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro





Xiaomi Redmi Note — крайне популярная линейка недорогих смартфонов. Redmi Note 7 стал одним из лидеров продаж этого года в Украине. Но конкуренция в этом сегменте очень высокая и приходится чем-то удивлять. Недавно в продажу поступил новый Xiaomi Redmi Note 8 Pro, в котором компания установила основную камеру с четырьмя модулями, новый «игровой» процессор и NFC для бесконтактной оплаты, который давно ждали в доступной линейке Redmi. Звучит интересно. А мы посмотрим, как всё обстоит на практике.

Дизайн и материалы Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Визуально Xiaomi Redmi Note 8 Pro — это типичный современный смартфон с большим дисплеем. Экран занимает почти во всю переднюю панель, есть только каплевидный вырез под фронтальную камеру, над которым сетка разговорного динамика и небольшой светодиодный индикатор. Зазоры по периметру экрана небольшие, но не рекордные.

Рамка сделана из глянцевого пластика, что выглядит вполне неплохо, но царапинами покроется очень быстро. Все кнопки и разъёмы размещены привычно. На правой грани — стандартные кнопки питания и громкости. Слева — лоток для SIM-карт и MicroSD. Динамик, микрофон, Type-C и 3.5-мм разъём для наушников — на нижнем торце. Сверху — дополнительный микрофон и ИК передатчик для управления электроникой.

Задник сделан из стекла Gorilla 5-го поколения (как и защитное стекло экрана). По бокам задняя панель имеет закругления, смартфон удобно лежит в руке. Что важно учитывая внушительный вес 200 г. Выпускается в четырёх цветах: белом, голубом, зелёном и чёрном. «Классический» чёрный смотрится приятно.

Камера размещена вертикально посередине на своеобразном возвышении. Четвёртый модуль — чуть сбоку, рядом со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев решили разместить вместе с основными камерами, от такой же круглой формы. Выглядит эстетично, но не особо удобно. Его не так легко нащупать, да и палец регулярно попадает в камеру.

Дисплей

У Redmi Note 8 Pro крупный дисплей с диагональю 6,53 дюйма и вырезом-каплей под фронтальную камеру. Используется IPS-матрица с разрешением FullHD+ (2340х1080), соотношением сторон 19.5:9 и пиксельной плотностью ~395 ppi. У экрана хорошие углы обзора и приятная естественная цветопередача. Запас яркости достаточный для комфортного использования в любых условиях, в том числе и на солнце.

Набор настроек стандартный: масштаб, размер шрифта, настройка цветового тона, тёмный режим и два варианта скрытия верхнего выреза.

В естественном режиме максимальная яркость составляет 396.062 кд/м², а статическая контрастность — 731:1. При этом, цветопередача довольно натуральная, цветовая погрешность ΔE не превышает 8, что очень неплохо. Цветовой охват почти совпадает с sRGB:

В ярком режиме показатели яркости и контрастности остаются практически без изменений: 398.973 кд/м² и 733:1 соответственно. Но по цветопередаче экран ощутимо уходит в холождные оттенки:

Разблокировка

Как мы писали выше, сканер отпечатка пальцев в смартфоне находится на задней панели, под камерами. Работает он быстро и точно. Хотя чего-то другого ожидать было бы странно: «классические» сканеры уже давно работают хорошо даже в бюджетных смартфонах. Распознавание лица формально тоже присутствует, но работает не особо шустро.

Платформа и производительность

Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил свежий процессор MediaTek Helio G90T, который компанией позиционируется как игровой. Он изготовлен по 12-нм техпроцессу, включает два ядра ARM Cortex-A76 по 2.05 ГГц и шесть Cortex-A55 по 2.0 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G76 MC4. Процессор снабдили жидкостным охлаждением для стабильной работы. На деле же производительность в бенчмарках самую малость выше, чем у Snapdragon 730 среднего ценового сегмента. В целом, для быстрой работы приложений и оболочки его более, чем достаточно. Игры тоже идут уверенно, в том числе и требовательные. Но только при не слишком продолжительных игровых сессиях.

Процессор оказался весьма «горячим». В стресс-тесте он перегревается и троттлит до 78%, при этом корпус рядом с камерой очень ощутимо разогревается. Требовательные игры тоже хорошо разогревают смартфон. Жидкостное охлаждение не особо помогает.

Из беспроводных интерфейсов есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC (с поддержкой Google Pay), FM-тюнер и ИК-передатчик для управления электроникой. Навигационный модуль: GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Xiaomi Redmi Note 8 Pro выпускается с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Лоток гибридный, вместо второй SIM-карты можно установить MicroSD объёмом до 256 ГБ:

Интерфейс и ПО

Xiaomi Redmi Note 8 Pro работает на актуальной ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11, версия — 11.0.1.0. Из коробки была установлена MIUI 10. Кардинальных изменений по сравнению с 10-й версией нет. Преимущественно они касаются внешнего вида и анимаций и всякой мелочи типа обновлённого вида настроек звука и различных бегунков. Позже ожидается появление в MIUI 11 отдельного меню приложений, с будущими обновлениями. Оболочка работает традиционно очень быстро и вполне удобна.

Есть уже привычные варианты навигации с кнопками или жестами, а также предусмотрены различные дополнительные мелочи. Например режим уменьшенного экрана и дополнительные жесты по экрану для более удобного управления смартфоном.

Ещё в предыдущей версии MIUI появилась надстройка для игр. Сейчас уже практически у всех производителей смартфонов есть свой вариант, хотя по функциональности они все схожи. Есть очистка памяти перед запуском игры, отключение всплывающих уведомлений, скриншоты, захват видео и так далее.

Традиционно предустановлено очень внушительное количество фирменных приложений.

Камера Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Камера Xiaomi Redmi Note 8 Pro состоит из четырёх модулей. Основной — 64 мегапикселей с диафрагмой f/1.9, 26 мм, 1/1.7″, 0.8µm с фазовым автофокусом. В стандартном режиме он работает аналогично Quad Bayer сенсорам Sony: четыре пикселя одного цвета объединяются в один, в результате получаем снимки по 16 мегапикселей. Дополнительно есть 8 МП ультраширокоугольная камера f/2.2, отдельная макрокамера на 2 МП, f/2.4 и двухмегапиксельный сенсор глубины. Несмотря на обновлённую версию MIUI, приложение камеры привычное и практически не отличается от прошлых версий.

Камера вполне хороша, учитывая класс смартфона. Днём фотографии получаются детальными, с естественной цветопередачей и хорошим динамическим диапазоном. Ночная съёмка даётся смартфону сложнее, но сделать приличное фото можно. Присутствует ночной режим съёмки.

Также камера умеет делать широкоугольные фото, есть 2х зум и портретный режим с размытием фона. Последний не работал на нашем тестовом образце. На широкоугольную камеру приличные фото реально сделать только днём:

Зум:

Макрокамера также чудес не делает, детализация получается так себе.

Автономность

В Xiaomi Redmi Note 8 Pro установлен аккумулятор емкостью 4500 мА*ч. Были опасения, что большой IPS-экран и новый процессор MediaTek не лучшим образом скажутся на автономности. Но на деле всё очень хорошо: в обычном «повседневном» режиме (если не насиловать его большим количеством игр) смартфон работает от одного заряда 2 дня. Есть различные режимы энергосбережения и Digital Wellbeing для мониторинга времени использования смартфона.

Поддерживается быстрая на 18 Вт (Quick Charge 3), соответствующий блок питания есть в комплекте. За полчаса смартфон заряжается до 40%. Полная зарядка — немного меньше 2 часов.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Дисплей; материалы и дизайн корпуса; хорошая производительность; автономность; основная камера; время автономной работы; наличие NFC Минусы: перегрев и троттлинг процессора; слабые макро и широкоугольная камеры Вывод: Xiaomi Redmi Note 8 Pro имеет все шансы повторить судьбу своего предшественника и стать хитом продаж. Он оснащён качественным дисплеем, неплохой основной камерой, долго работает без подзарядки и прилично выглядит. Отдельно стоит отметить, что наконец-то в линейке Redmi появился NFC. Смешанные чувства вызвал новый процессор MediaTek: с его производительностью всё хорошо, но греется и троттлит он ощутимо. И дополнительные макро и широкоугольная камера не слишком радуют качеством картинки. Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB Black

5 929 − 8 065 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Helio G90T + Mali-G76MC4 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2х2,05+6х2,0 Аккумулятор Li-ion, 4500 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,53 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы IPS PPI 395 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея дисплей с вырезом-каплей, Corning Gorilla Glass 5, 2.5D, TUV Rheinland, экран занимает 91,4% площади фронтальной панели Основная камера, Мп 64 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + (двойная) Фронтальная камера, Мп 20 (f/2.2) Особенности камеры главный модуль с фазовым автофокусом представлен сенсором изображения Samsung ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп Стандарты связи 2G: GSM 850/900/1800/1900, 3G: HSDPA 850/900/1900/2100, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 GPS + IrDA + FM-радио + Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 161,3 Ширина, мм 76,4 Толщина, мм 8,8 Вес, г 199 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий и стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддерживает технологию быстрой зарядки 9V/2A мощностью 18 Вт, сканер отпечатков пальцев, реализована система оптимизации качества игр на аппаратном уровне

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