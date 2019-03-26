Note 7 — обзор смартфона Redmi by Xiaomi

Если посмотреть на стоимость флагманских устройств компании Xiaomi, то на фоне А-брендов ценник действительно невысокий. Но не так давно те же $500-600 стоили как раз лидеры рынка, за которыми сейчас подтягиваются остальные. Тем не менее, действительно доступных смартфонов у компании тоже хватает, и теперь для них есть не отдельная линейка, а суббренд — Redmi. Сегодня мы знакомимся с первым таким «независимым» устройством Redmi Note 7, которое как раз поступило в продажу в Украине.

Комплектация и первые впечатления

В коробке со смартфоном нет ничего нового: «скрепка», чехол, и зарядное устройство со съемным кабелем. Простенькой гарнитуры нет, но у Xiaomi есть много доступных вариантов. И что очень приятно, не понадобится переходник для уже имеющихся наушников, ведь в отличии от флагманских линеек, более дешевые смартфоны не избавляются от классического разъема для наушников. В нашем случае смартфон еще и сразу был с фирменным защитным стеклом, но, увы, стандартная комплектация устройства такой аксессуар не имеет.

Как и в случае с недавно побывавшим у нас Xiaomi Mi 9, в Redmi Note 7 тоже есть много рекламных вставок, которые то и дело попадаются в «родных» приложениях. Правда, с учетом стоимость испытуемого, тут они не воспринимаются настолько критично. А все остальное на старте работы с устройством ничем принципиальным не выделяется.

Дизайн и удобство использования

Несмотря на выход линейки Redmi в отдельный суббренд, напоминание о материнской компании на смартфоне осталось. На задней панели есть надпись Redmi, под которой дописано by Xiaomi. Также перестановка в компании не повлияла на внешний вид системы. Поэтому новизны от бренда ждать не стоит.

Форма корпуса Redmi Note 7 напомнила мне Xiaomi Mi 8 Lite. Тут похожие боковины и немного выступающий дисплей. Размеры корпуса тоже немного похожи: 159×75×8,1 мм, вес — 186 грамм. Но размещение камер и каплевидный вырез в экране позволят отличить эти устройства. Расцветок корпуса есть три: градиентные (в стиле Huawei) Neptune Blue и Nebula Red, а также обычный черный вариант, как тестовый образец.

Корпус состоит из стеклянных панелей спереди и сзади, а также глянцевой пластиковой рамки между ними. Смартфон вроде как и не самый скользкий, но обстоятельства бывают разные и чехол тут явно пригодится (даже комплектного будет достаточно, если вопрос эстетики не сильно тревожит). А с современными тенденциями больших экранов и, соответственно, крупных корпусов, устройство приходится все время перехватывать в руке, что увеличивает риск случайных падений и сопутствующих неприятностей. К тому же, очень прочным корпус никак не назвать, поэтому с ним стоит обращаться поосторожнее.

В управляющих элементах чего-то нового пока не появилось. Тут есть все те же кнопки управления громкостью и включения, современный разъем для зарядки и синхронизации USB-C, и остался упомянутый разъем для наушников. Некоторые пользователи оценят ИК-порт для управления домашней электроникой. С подручными телевизорами Philips и LG он работал корректно.

Redmi Note 7 выглядит и ощущается значительно дороже своей стоимости. При этом качество сборки не вызывает каких-либо претензий. Но очевидно, пользоваться устройством одной рукой не совсем удобно, это распространенная особенность современных смартфонов. Думаю, большинство пользователей уже привыкли к подобным габаритам и долго осваиваться с этим смартфоном не придется. В остальном к нему сложно придраться.

Дисплей

Диагональ экрана в Redmi Note 7 составляет 6,3 дюйма. Рамки вокруг него есть и довольно заметные, но для камеры места все равно не хватало и без выреза не обошлось. Соотношение сторон при этом получилось 19,5:9. С ПО проблем нет, игры за границу выреза не заходят. Разрешение экрана FHD+ (2340×1080) формирует плотность пикселей 409 ppi. Этого совершенно достаточно для комфортного использования.

IPS-матрица, как для устройства с таким ценником, откалибрована хорошо. В предустановленном профиле картинка «холодновата», но цветовой охват у нее отличный. Но есть и более «теплый» профиль с тоже довольно правильным отображением цветов. С углами обзора все в порядке. В целом на картинку вряд ли кто-то сильно пожалуется. Приятно, что даже в недорогих устройствах уже установлены замечательные экраны.

В помещении максимальный уровень яркости составил 420 кд/м², но на улице этот показатель явно повыше. Датчик освещения иногда вел себя странно, сильно занижая комфортный уровень яркости. Возможно, это программный недочет, который позже будет исправлен. Картинка хорошо видна даже под прямыми солнечными лучами. Не возникло сложностей и с работой сенсорного слоя. Само собой, не забыли и про вечерний режим с комфортным фильтром оттенков синего.

Сканер отпечатков пальцев

В то время, как в основных смартфонах появляются новые дактилоскопические датчики под экраном, или такие вовсе пропадают в пользу других технологий для разблокировки устройства, Redmi Note 7 оснащается привычным сканером на задней панели. Его размещение лично для меня комфортно, а с точностью и скоростью работы нет никаких проблем.

Кроме привычного ПИН-кода, это единственный способ разблокировки устройства, смартфон не получил возможности распознавания по лицу с помощью фронтальной камеры.

Звук

Со звуком тут типичная незадача в этом классе — играет только один динамик. Это не очень хорошо, ведь экран большой и при просмотре видео очень хочется получить звук с обеих сторон картинки, иначе баланс очень заметно смещен в одну сторону. При этом сам динамик неплох даже для прослушивания музыки, что вообще редкость для смартфонов в этом ценовом сегменте. Но чудес от него ожидать не стоит, до топов ему далековато.

Зато флагманских замашек с отказом от разъема для наушников тут нет. Правда, он расположен вверху, что не очень удобно в некоторых ситуациях. А звука достаточно, чтобы, например, арматурные Ultimate Ears звучали. Для сравнения, Mi 9 через переходник выдает приблизительно такой же звук, что, опять же, для бюджетника очень приличный результат.

Не подводит и разговорный динамик. Он пусть и не самый громкий, возле шумной дороги с его помощью все же получится поговорить. Система шумоподавления будет отключать микрофон, когда пользователь молчит. В остальное время микрофон все же будет пропускать внешний шум в разговор, но голос владельца останется в приоритете.

Производительность и ПО

Redmi Note 7 не только внешне напоминает Mi 8 Lite, но и внутри они похожи. В испытуемом также установлен Qualcomm Snapdragon 660 с Adreno 512. Различные версии модели отличаются комплектами памяти, где минимальная это 3/32 ГБ (как у нас на тесте), а следующие — 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ накопителя. Тут же есть и слот для карты памяти, которая становится на место второй SIM-карты. Поддержка работы с Wi-Fi ac и Bluetooth 5.0 есть, но вот NFC тут нет. На фоне все чаще появляющихся бюджетников с доступом к Google Pay, такое упущение уже выглядит весомым недостатком.

Результаты тестов и ощущения от производительности в играх на уровне других устройств с такой «начинкой», но, увы, работу программной части назвать идеальной пока сложно. Если Android 8 на этом «железе» успели «допилить», то с Pie все немного не так. В работе бывали ощутимые задержки, а закономерность их появления установить не получалось. Перезагрузка решала этот вопрос, но сложно было понимать, когда ситуация повторится. Также GPS мог терять связь и немного навигация могла отставать от происходящего. Будет здорово, если ближайшие апдейты исправят ситуацию.

Когда же задержек не возникало, с ПО было все вполне прилично. И запуск приложений был быстрый, и перемещаться между ними получалось шустро. Если бы подобная стабильность сохранялась, то разница в скорости реакции с флагманом была бы в долях секунды. И тут можно даже требовательные игры запускать с не самыми скромными настройками графики.

Предустановленная ОС Android 9 приправлена фирменной оболочкой MIUI 10.2.0.7. В отличии от флагманской прошивки тут нет черного режима для системных меню, функции Always-On Display и динамической заставки рабочего стола. Все остальное довольно привычно для производителя.

Автономность

Вероятно, толстеньким корпус получился из-за батареи. Тут она немного больше стандартных — 4000 мА•ч. Как утверждается на сайте компании, этого должно хватать на 7 часов игр или 13 часов воспроизведения видео. Тест автономности PCMark смартфон закончил на отметке 10 часов 54 минуты, что является хорошим результатом. В моем привычном режиме работы в конце дня запас оставался приличный, но на еще один денек такого резерва не хватило бы. В выходные, когда смартфону уделяется намного меньше времени, два дня без зарядки он выстоял.

Пусть в устройстве заявлена поддержка Quick Charge 4, комплектный блок питания простенький (5В/2А). Полная зарядка от него займет 2 часа 15 минут, что для такой емкости не так и долго. Поддержки индукционных зарядных станций Redmi Note 7 не получил.

Камеры

Недорогие смартфоны все чаще оснащаются двойными модулями, но большего пока не получают. Наш сегодняшний гость не стал исключением. Так, тыльная камера состоит из двух сенсоров. Разрешение основного составляет 48 МП с диафрагмой ƒ/1.8, а дополнительный 5-мегапиксельный задействован для портретного режима. Тут сразу нужно отметить, что такое разрешение основной камеры используется для сбора большего количества данных для снимка, а в результате кадр получится в четыре раза меньше. А вот в модели Pro будет установлен конкурентный сенсор Sony IMX586, который как раз может делать снимки с большим разрешением. Но сегодня не о нем.

Такой камерой можно сделать очень неплохой кадр как днем, так и ночью. В последнем случае, правда, большая выдержка плохо скажется на движущихся объектах. Вместе с этим и баланс белого может промахиваться. Но для такой цены устройства, камере можно простить ее слабые места. Тем более, снимки действительно получаются довольно хорошие. Следуя последним новшествам материнской компании, тут тоже есть кнопка AI. Этот режим все также не переигрывает и его смело можно не выключать. А штатный HDR в автоматическом режиме тоже хорошо разбирается, когда стоит подключиться к делу.

Вторая камера задействуется в портретном режиме для определения глубины. Не всегда у нее это получается точно, но, опять же, вспоминая стоимость смартфона его больше хочется похвалить, чем поругать. На снимках не все расстояние правильно определено, но, тем не менее, результат выходит относительно приемлемый.

Видео можно записывать максимум в Full HD. Стабилизации нет, а сам ролик получается слабоватым. И если отдельные фотографии понравились, то с записью видео так сложно сказать. Опять же, для своего класса, это не самый плохой результат.

Фронтальная камера с разрешением 13 МП тоже сотрудничает с режимом AI и HDR. Она автоматически старается сгладить снимок, чтобы лицо человека выглядело более опрятно. Любители сэлфи явно поддержат такую инициативу. При этом и портретный режим тут тоже доступен и довольно хорошо работает как при дневном, так и искусственном освещении.

С учетом меньшего набора возможностей у бюджетника, приложение камеры не наделяется таким количеством опций, как есть у более дорогих моделей. Хотя тут доступны основные настройки и режимы, которые есть и в классе повыше. Логика работы и управления тут такая же, как и у других смартфонов компании.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Дисплей; звук; материалы корпуса; сканер отпечатков пальцев; USB-C; неплохая производительность; автономность; возможности фотокамер Минусы: Программные недоработки; нет NFC Вывод: Redmi Note 7 получился таким себе флешбеком. Он похож на Xiaomi Mi 8 Lite внешне, и у него такая же «начинка». Смартфон вполне производительный, с вменяемыми камерами, привычным набором возможностей и неплохой батарейкой. Но для высокой оценки этого оказалось маловато. Помешали в данном случае отсутствие NFC (а ведь есть и более дешевые смартфоны с такой функцией), и проблемы со стабильностью работы системы. И если последнее еще наверняка исправят с обновлениями, то для расчетов за покупки без физической банковской карты все же понадобится другой смартфон. Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 7 3/32GB Black

5 498 − 5 649 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.1 (Oreo) + MIUI 10 Оперативная память, ГБ 3 Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) Процессор Qualcomm Snapdragon 660 + GPU Adreno 512 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,2 Аккумуляторная батарея 4000 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,3 Разрешение 2340х1080 Тип матрицы IPS PPI 409 Датчик регулировки яркости + Другое Corning Gorilla Glass 5, 2,5D дисплей Основная камера, Мп 48 (f/1.8) + 5 Видеосъемка + (1080p 60 fps) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 13 Высокоскоростная передача данных GSM GPRS/EDGE (2G), UMTS (3G), HSPA+, LTE Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц) Bluetooth + (5.0) GPS + (A-GPS, GLONASS, Beidou) IrDA + FM-радио + Аудиоразъем 3.5 мм NFC - Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 159,21x75,21x8,1 Вес, г 186 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл/стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатка пальцев, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4

Редакция выражает благодарность магазину «Алло» за предоставление Redmi Note 7 на обзор