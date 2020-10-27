Обзор смартфонного стабилизатора DJI OM4





Зачем покупать отдельный стабилизатор для съемки видео на смартфон в 2020 году? Этот вопрос задают себе все, кто причастен к видеографии в любительском или полупрофессиональном ее воплощении. Вкратце ответ будет простым, но многосложным. Во-первых, не все смартфоны оснащены камерой с оптической стабилизацией. Во-вторых, оптический стабилизатор в камере способен просто уменьшить влияние тряски от перемещения в пространстве, а стабилизатор в виде отдельного устройства умеет еще и плавно перемещать смартфон в пространстве, меняя ракурс съемки. Наконец, благодаря интеграции механического перемещения объектива и программной обработки, стабилизатор позволяет быстро и просто получить эффектные кадры даже любителю.

Конструкция

DJI OM4 – трехосевой складной компактный электромеханический стабилизатор, предназначенный для работы со смартфонами. Цифра 4 в названии означает, что для DJI это уже четвертое поколение устройств. С точки зрения конструкции главное отличие от предыдущих моделей – магнитное крепление телефона. И оно действительно отличное.

В комплекте поставки идут две ответные части. Одна с подпружиненными выдвижными скобами, удерживающими корпус смартфона (вне зависимости от наличия на нем чехла), вторая – наклейка на корпус. Таким образом можно комфортно снимать двумя смартфонами по очереди.

Первый вопрос, который возникает после восторгов «ой, как здорово!» – насколько крепко держится смартфон на магнитах? Надежно. Мини-тестирование показало, что на отрыв оно выдерживает нагрузку до 5,5 кг, но это «статично». Если постараться, стряхнуть смартфон можно, но при обычных съемках такой экстремальный сценарий маловероятен.

К сожалению, металлическая ответная часть крепления мешает работе беспроводных зарядных устройств, владельцам таких смартфонов остается вариант со скобами, а вот откидывающееся кольцо на палец станет приятным дополнением для тех, кто решит по старинке заряжаться через провода. В комплекте поставки идет шаблон, упрощающий процесс наклеивания на корпус (с чехлами эту ответную часть крепления лучше не использовать).

Впрочем, простая установка таит в себе еще один скрытый от непрофессионального глаза бонус. Дело в том, что любой стабилизатор надо калибровать. Если установить смартфон «на глазок» в худшем случае качество работы будет ниже, в лучшем – увеличится расход электроэнергии. Ситуация усугубляется при использовании аксессуаров, линз или внешних микрофонов, которые существенно смещают центр тяжести. Так вот, приклеенная к корпусу смартфона ответная часть крепления избавляет от необходимости проводить перекалибровку буквально перед каждой съемкой. Со второй ответной частью точность попадания будет не идеальной, но нанести несмываемым маркером метку на чехле проще простого и этого хватит для корректной работы.

Кстати, на третьем моторе есть гнездо с резьбой. Оно предназначено для установки противовесов, упрощающих работу со смартфонами со смещенным центром тяжести. Пока в продаже таких аксессуаров нет, но стабилизатор недавно появился на рынке, так что все еще впереди.

В походном положении оба рычага заблокированы, однако привести стабилизатор в рабочее состояние можно быстро, буквально одним движением.

Корпус изготовлен из пластика, на ручке – большая прорезиненная вставка для лучшего удержания при работе.

Все три мотора с механическими ограничителями угла поворота. Этот факт следует учитывать при съемках, поскольку не все ракурсы доступны. Тем не менее, осей у стабилизатора три, и нужный ракурс можно запросто получить просто предварительно повернув ручку в пространстве.

У DJI OM4 три кнопки, четырехпозиционный джойстик и качелька. Джойстик с настраиваемой через меню (три варианта) скоростью реакции отвечает за поворот смартфона по двум осям. В меню можно выбрать либо перемещения вверх/вниз/право/лево, либо свободный стиль, позволяющий при определенном навыке делать диагональные проводки.

Кнопка включения питания многофункциональная. Пара быстрых нажатий по очереди меняет портретный режим (к сожалению, в данной версии прошивки он является режимом по умолчанию) на пейзажный. Три быстрых нажатия переводят стабилизатор в режим ожидания и он поворачивает смартфон так, что с ним можно работать не снимая с крепления. Одно нажатие в выключенном состоянии на время зажигает индикатор заряда батареи, а во включенном – циклично меняет режим с фото на видео или вызывает быстрое меню.

Курок также многофункциональный, он отвечает за режимы стабилизации и умеет переключать приложение между фронтальной и тыловой камерами а также активировать слежение за объектом.

Качелька зума и кнопка записи по понятным причинам реализуют только одну функцию.

Снизу на ручке стандартное металлическое штативное гнездо и отверстия для крепления страховочной веревочной петли (идет в комплекте поставки).

Функциональность

Основная задача DJI OM4 – стабилизировать камеру смартфона при перемещении в пространстве. Он справляется с ней отлично. Да, в кино есть невероятно динамичные сюжеты, которые потрясают плавностью перемещения камеры. Они сняты командой профессионалов с очень дорогим оборудованием, самое простое из которого – тележки на рельсах и краны. Ожидать подобной картинки от смартфона на ручном стабилизаторе по меньшей мере странно. Тем не менее, OM4 существенно сглаживает тряску при ходьбе или езде на велосипеде/самокате. При выборе спортивного режима движения камеры ускоряются и картинка становится более динамичной.

Чтобы выжать максимум из DJI OM4 надо установить бесплатное приложение DJI Mimo. Именно оно кроме собственно стабилизации, которая работает при использовании вообще любого приложения камеры на смартфоне, открывает дополнительные творческие возможности. И именно оно может вызывать нарекания у видеографов.

В 2020 году Full HD при 30к/с на многих устройствах, позволяющих записывать 4К? Без ручных настроек чувствительности и выдержки? Со скоростью потока 19 Mbps? Без доступа к карте памяти для записи видео? Без трансляции в социальные сети? Говорят, что в приложении для iOS возможностей больше…

Возможно, это придирки. И устройство относится не к профессиональному классу техники. Возможно. Но дело не в электронике и алгоритмах стабилизации, а в работе приложения. Например, FiLMiC Pro 6.12 поддерживает стабилизатор и при этом обеспечивает нужную профессионалам функциональность камеры.

Одно из главных достоинств DJI OM4 – режим слежения за объектом Active Track 3.0. Он реализуется как при движении оператора, так и при установке стабилизатора на штатив. При первом сценарии использования Active Track дает оператору свободу перемещения в пространстве, что особенно ценно на пересеченной местности. Во втором сценарии оператор и «говорящая голова» запросто могут быть одним и тем же человеком, а если учесть, что включать запись можно жестом, оператор и вовсе не требуется.

Цифры 3.0 в названии режима говорят о том, что это третья итерация алгоритмов. И разработка существенно продвинулась. Камера способна следовать за объектом даже если тот на мгновение исчезнет из поля зрения, например, за деревом. Для приложения не важно, человек ли выбран в качестве объекта или домашний питомец или просто предмет. Главное, чтобы он существенно отличался от фона по цвету и текстуре.

В DJI Mimo есть пара интересных творческих режимов, связанных с интервальной съемкой. Это Motion Timelapse и Hyperlapse. В первом оператор выбирает до четырех точек, между которыми стабилизатор медленно и дискретно перемещает камеру смартфона. Во втором съемка происходит в движении, а стабилизатор с Active Track может удерживать выбранный объект в нужной точке кадра.

Еще один творческий режим, SpinShot, подходит для создания коротких видеофрагментов. Стабилизатор поворачивает камеру во время съемки, радикально заваливая горизонт. Ели интервальная съемка при условии правильного подбора сцены хорошо смотрится в портфолио при многократном повторении, то SpinShot – скорее игрушка, побаловаться в часы досуга.

Многообещающий режим динамического масштабирования, известный как хичкоковский эффект вертиго, напрямую связан с трансфокацией, поэтому даже с программной обработкой пока получается не очень качественно, ведь в подавляющем большинстве смартфонов зум цифровой или программно-аппаратный.

Для фотографии DJI OM4 полезен благодаря режиму автоматической съемки и склейки панорам. На выбор три варианта – 3х3, 240° и шуточное клонирование персонажа. По сравнению со съемкой просто руками стабилизатор упрощает получение качественного результата склейки за счет точно отрабатываемого смещения камеры.

Можно ли со стабилизатором снимать фото с рук на длинной выдержке? Пользы от трех моторов и алгоритмов практически не будет. Однако если установить сам стабилизатор на идущий в комплекте мини-трипод или на струбцину, то приобретать дополнительный фотоштатив не понадобится.

DJI Mimo есть встроенный редактор для коротких видеоисторий с шаблонами. Только один из них настраивается, поэтому подойдет он скорее начинающим: быстро сделать пост для соцсети, собрать лайки друзей и начать осваивать серьезные приложения для видеомонтажа.

Электропитание

Производитель говорит, что заряда встроенного аккумулятора на 2450 мА хватает на 15 часов работы в идеальных условиях. В реальных условиях этот показатель зависит от массы смартфона и используемых с ним аксессуаров, активности оператора и выбранных настроек.

Во время исследования возможностей DJI OM4 стабилизатор продемонстрировал завидную живучесть, обеспечив несколько часов экспериментов и трехсегментный светодиодный индикатор показывал, что запас электроэнергии не исчерпан.

Для зарядки используется разъем USB Type C. При необходимости к стабилизатору подключается павербанк и тогда объем внутреннего аккумулятора уже не играет никакой роли.

В свою очередь стабилизатор способен выполнять функцию внешнего аккумулятора для смартфона – под резиновой заглушкой находится гнездо USB Type A. В зависимости от расположения разъема на смартфоне, его габаритов и типа кабеля не в любом положении такую схему можно использовать. Например, в моем случае в портретной ориентации разъем кабеля цеплял за нижний мотор. Ситуацию исправил бы кабель, в котором разъем повернут на 90° относительно проводников.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: отлично справляется с основными обязанностями, компактный и легкий, богатая комплектация Минусы: Цвет корпуса (пачкается), в приложении DJI Mimo лишь базовые возможности съемки и редактирования Вывод: Стабилизатор DJI OM4 не способен исправить режиссерские недочеты и композиционные промахи у начинающих, но с ним картинка однозначно становится лучше. Среди ручных стабилизаторов бренд DJI не занимает бесспорно лидирующие позиции как в квадрокоптерах, однако опыт компании позволяет ей уверенно конкурировать, предлагая функциональный и стабильно работающий продукт с достойным дизайном и оправданной ценой. Технические характеристики DJI Osmo Mobile 4 (CP.OS.00000108.01)

4 820 − 5 287 грн

Сравнить цены Тип Монопод-стабилизатор Совместимость для смартфонов Спуск затвора на рукоятке (Bluetooth) Подключение смартфона беспроводное (Bluetooth) Длина (мин.-макс.), см 276 Вес, г 434

Редакция благодарит компанию Fly Technology за предоставленное на тест оборудование.