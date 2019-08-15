Обзор TWS-наушников Audio-Technica ATH-CKR7TW





Как не странно, но формат наушников True Wireless Stereo плотно поселился на рынке портативного аудио. Для меня было странно, что японский производитель Audio-Technica так долго держался в тени и не представляла своего продукта в нише TWS наушников. Но фанатов японского бренда все-таки ждал сюрприз в виде двух моделей ATH-CKR7TW и SPORT7TW, которые стали первыми в линейке TWS-наушников компании. Нам на обзор попала более дорогая и направленная в музыкальную сторону модель ATH-CKR7TW.

Комплектация

Наушники покупателям поставляются в белой коробке с их изображением. На тыльной стороне указана как обычно вся важная информация от производителя и некоторые спецификации.

Внутри коробки находятся уже сами наушники и кейс. Сразу удивляет не качество полиграфии коробки или наушников, а размер кейса-зарядки. В моих руках побывала не одна пара TWS-наушников и я могу смело заявить это самый громадный кейс который я когда-либо видел, но его в защиту могу сказать, что сделан он добротно.

Кроме этого, в коробке были: гарантийный талон, инструкция, четыре пары амбушюр (XS, S, M, L), кабель USB-microUSB, 3D-петли (хрящевые фиксаторы).

Внешний вид

ATH-CKR7TW производятся в двух цветовых решениях: серый и черный. Последние мне как раз и достались. Весь корпус наушников сделан из матового пластика, сборка на высшем уровне. Ничего не болтается, не скрипит и не продавливается, на этом Audio-Technica спасибо. Сами наушники имеют немалый размер и выпирают из ушей. Такая форма и размер получилась из-за разделения звуковой камеры от электроники, то есть вся начинка находится, так сказать в отдельном корпусе, изолированном от излучателей. На каждом из наушников находится логотип Audio-Technica, над которым на торце красуется кнопка.

Левая клавиша отвечает только за управления громкостью, а вот правая отвечает за воспроизведение, паузу и ответ на вызов при одном нажатии, переключение на следующую дорожку при двойном нажатии и предыдущую при тройном нажатии. Удерживание кнопки в течение 4 секунд отключает наушник.

Чехол тоже немаловажен в нашем обзоре, как я уже сказал, он имеет довольно большой размер и не в каждый карман влезет. Но порадовало, что наушники фиксируются в нем магнитами и не выпадают при открытой крышке. На самом чехле есть 3 светодиода, которые показывают уровень заряда аккумулятора, и чтобы их включить нужно нажать круглую кнопку, которая находится рядом с ними.

Звучание

Audio-Technica ATH-CKR7TW подключаются к аудиоустройству через беспроводную технологию Bluetooth 5.0. В наушниках также используются кодеки AAC, aptX, SBC. По правде сказать, разница между ними не заметна, но если их подключить к устройству без поддержки кодеков, то звук и правда оказывается посредственным. При этом японцы решили не останавливаться только на беспроводных протоколах связи, и пропускать сигнал через встроенный в каждый наушник ЦАП AKM AK4375, а уже после этого выводить его на 11-мм динамические излучатели. Поэтому из-за применения ЦАПа наушники имеют разное звучание на разных композициях.

При первом прослушивании сразу чувствуешь агрессивную настройку на высокие частоты. Хлопки, шипящие звучат с металлическим оттенком, что создает неприятное ощущение. Бас глубокий и тяжелый, в композициях с акцентом на низкий диапазон, последний получается слишком переполненным. Средний диапазон теряется между выскоакцентироваными высокими и низкими, переходя на задний план. Но если нравиться тонкий и четкий звук, то ATH-CKR7TW будут находкой.

Автономность

По заявлениям производителя автономность наушников от одной зарядки составляет 6 часов, но по факту если слушать на максимальной громкости, то это значение падает до 4,5 часов. Единственное с чем не приврали, так это с кейсом. Он способен зарядить наушники 2 раза, но расстраивает решение японских инженеров установить в кейс разъем microUSB, ведь уже давно есть более современный USB Type-C.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Качество исполнения; хорошая автономность Минусы: Звучание не дотягивает до стоимости; большой чехол; разъем microUSB Вывод: Audio-Technica поспешила с выпуском ATH-CKR7TW, поэтому она получилась менее конкурентоспособной по сравнению с моделями в этой ценовой категории от других известных производителей. Возможно в будущем настройки звука исправиться прошивкой, но пока это сыроватый продукт Технические характеристики Audio-Technica ATH-CKR7TW BK

4 999 − 8 584 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной (Bluetooth 5.0) Возможность проводного подключения - Тип конструкции Вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Вес, г нет данных Цвет черный Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Подсветка - Шейный обод - NFC - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц нет данных Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм 11 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита нет данных Активное шумоподавление - Встроенный усилитель / ЦАП - Hi-Res сертификация - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS Версия Bluetooth Bluetooth 4.1 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам - AAC + aptX + aptX Apaptive - aptX HD - aptX Low Latency - LDAC - LHDC - SBC + Элемент питания аккумулятор /6 ч. Время работы 6 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости Беспроводная зарядка - Быстрая зарядка - Пульт ДУ - Сенсорная панель - Регулятор громкости - Вызов голосового ассистента - Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Шумоподавление микрофона - Частотный диапазон, Гц нет данных Чувствительность, дБ нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Амбушюры 3 пары (XS, S, M, L Аудио кабель - Переходники / сплитеры - Чехол / кейс зарядной кейс Другое наушники, сменные амбушюры, USB кабель для зарядки, зарядной кейс Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину SoundMag за предоставление ATH-CKR7TW на обзор