Обзор TWS-наушников Audio-Technica ATH-CKR7TW

Как не странно, но формат наушников True Wireless Stereo плотно поселился на рынке портативного аудио. Для меня было странно, что японский производитель Audio-Technica так долго держался в тени и не представляла своего продукта в нише TWS наушников. Но фанатов японского бренда все-таки ждал сюрприз в виде двух моделей ATH-CKR7TW и SPORT7TW, которые стали первыми в линейке TWS-наушников компании. Нам на обзор попала более дорогая и направленная в музыкальную сторону модель ATH-CKR7TW.
Комплектация
Наушники покупателям поставляются в белой коробке с их изображением. На тыльной стороне указана как обычно вся важная информация от производителя и некоторые спецификации.
Внутри коробки находятся уже сами наушники и кейс. Сразу удивляет не качество полиграфии коробки или наушников, а размер кейса-зарядки. В моих руках побывала не одна пара TWS-наушников и я могу смело заявить это самый громадный кейс который я когда-либо видел, но его в защиту могу сказать, что сделан он добротно.
Кроме этого, в коробке были: гарантийный талон, инструкция, четыре пары амбушюр (XS, S, M, L), кабель USB-microUSB, 3D-петли (хрящевые фиксаторы).
Внешний вид
ATH-CKR7TW производятся в двух цветовых решениях: серый и черный. Последние мне как раз и достались. Весь корпус наушников сделан из матового пластика, сборка на высшем уровне. Ничего не болтается, не скрипит и не продавливается, на этом Audio-Technica спасибо. Сами наушники имеют немалый размер и выпирают из ушей. Такая форма и размер получилась из-за разделения звуковой камеры от электроники, то есть вся начинка находится, так сказать в отдельном корпусе, изолированном от излучателей. На каждом из наушников находится логотип Audio-Technica, над которым на торце красуется кнопка.
Левая клавиша отвечает только за управления громкостью, а вот правая отвечает за воспроизведение, паузу и ответ на вызов при одном нажатии, переключение на следующую дорожку при двойном нажатии и предыдущую при тройном нажатии. Удерживание кнопки в течение 4 секунд отключает наушник.
Чехол тоже немаловажен в нашем обзоре, как я уже сказал, он имеет довольно большой размер и не в каждый карман влезет. Но порадовало, что наушники фиксируются в нем магнитами и не выпадают при открытой крышке. На самом чехле есть 3 светодиода, которые показывают уровень заряда аккумулятора, и чтобы их включить нужно нажать круглую кнопку, которая находится рядом с ними.
Звучание
Audio-Technica ATH-CKR7TW подключаются к аудиоустройству через беспроводную технологию Bluetooth 5.0. В наушниках также используются кодеки AAC, aptX, SBC. По правде сказать, разница между ними не заметна, но если их подключить к устройству без поддержки кодеков, то звук и правда оказывается посредственным. При этом японцы решили не останавливаться только на беспроводных протоколах связи, и пропускать сигнал через встроенный в каждый наушник ЦАП AKM AK4375, а уже после этого выводить его на 11-мм динамические излучатели. Поэтому из-за применения ЦАПа наушники имеют разное звучание на разных композициях.
При первом прослушивании сразу чувствуешь агрессивную настройку на высокие частоты. Хлопки, шипящие звучат с металлическим оттенком, что создает неприятное ощущение. Бас глубокий и тяжелый, в композициях с акцентом на низкий диапазон, последний получается слишком переполненным. Средний диапазон теряется между выскоакцентироваными высокими и низкими, переходя на задний план. Но если нравиться тонкий и четкий звук, то ATH-CKR7TW будут находкой.
Автономность
По заявлениям производителя автономность наушников от одной зарядки составляет 6 часов, но по факту если слушать на максимальной громкости, то это значение падает до 4,5 часов. Единственное с чем не приврали, так это с кейсом. Он способен зарядить наушники 2 раза, но расстраивает решение японских инженеров установить в кейс разъем microUSB, ведь уже давно есть более современный USB Type-C.