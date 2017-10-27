Обзор ультрабука Lenovo Thinkpad 13 (2nd gen)

У ноутбуков серии Thinkpad есть преимущества, за которые их любят пользователи: практичный корпус, оснащение и удобная клавиатура. Но не все готовы платить за X1 Carbon или представителей T-серии, стоимость которых сравнима с продукцией компании Apple. Для пользователей с ограниченным бюджетом у Lenovo есть E-серия и Thinkpad 13, со вторым поколением которого мы вас сегодня познакомим.

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в стандартной картонной упаковке. Внутри, помимо документации, находится компактное зарядное устройство мощностью 45 Вт.

Дизайн, материалы корпуса

Даже без фирменного логотипа можно без труда определить родство Thinkpad 13 с легендарной серией. Никакого глянца, матовый пластик, грубые формы — все это говорит нам о том, что перед нами инструмент, а не аксессуар. Но корпус нельзя назвать эталоном практичности, он маркий, а отпечатки удаляются с трудом.

Преимущественно черный цвет разбавляют серебристые петли, выполненные из пластика. Ноутбук можно раскрыть на 180 градусов, но одной рукой открыть его не получится. Корпус почти полностью выполнен из пластика, за исключением крышки дисплейного блока, изготовленной из металла. Thinkpad 13 существует в двух цветовых решениях: черном и серебристом.

Корпус нижней части ноутбука жесткий и не поддается скручиваниям. Тем не менее, в нем есть слабые места: тонкая полоса между клавиатурой и клавишами тачпада, при нажатии на среднюю клавишу ощущается прогиб и хруст.

Жесткости не хватает и дисплейному блоку, который, несмотря на использование металла, похрустывает при сдавливании между петлями. К сожалению, корпус не столь хорош как в топовых моделях этой линейки, но критичных недостатков он не имеет.

Порты, удобство использования

Как для ультрабука, Thinkpad 13 обладает хорошим набором портов. На левой боковине расположен разъем для подключения зарядного устройства, порт OneLink+ для док-станции, и один USB 3.0. На правой стороне: замок Кенсингтон, USB Type-C, HDMI, два USB 3.0, mini-jack и картридер формата SD. Порт Type-C поддерживает интерфейс USB 3.0 и возможность зарядки ноутбука.

Клавиатура заслуживает высокой оценки. Форма клавиш, их ход и звук — все так как нужно, просто кладешь руки и печатаешь. Клавиатура настолько хороша, что не требует привыкания, ощущение такое, словно пользовался ею всю жизнь. У нее есть две традиционные для серии Thinkpad особенности: Ctrl и Fn изменены местами, а ряд F-клавиш по умолчанию выполняет дополнительную функциональность. Не стоит волноваться, это можно изменить в фирменной утилите Lenovo. Клавиатура оснащена подсветкой белого цвета с двумя градациями яркости.

Под клавиатурой расположен тачпад, он небольшого размера, но достаточно точный и позволяет заменить мышь, особенно в сочетании с широким спектром жестов в Windows 10. Традиционные кнопки мыши над тачпадом и трекпоинт никуда не делись, они позволяют редактировать текст не отрывая рук от клавиатуры. Справа от тачпада расположен сканер отпечатка пальцев протяжного типа, скорость считывания почти моментальная.

Дисплей

Ультрабук оснащен 13-дюймовой матрицей с Full HD-разрешением, выполненной по технологии IPS. Экран является не лучшим представителем этого семейства матриц, но, он обладает неплохой контрастностью и максимально широкими углами обзора. Для серьезной работы с цветокоррекцией дисплей не подойдет, но комфортную работу в стандартных задачах он обеспечит.

Измеренный уровень контрастности составил 1:528, цветовая температура близка к эталонным 6500К. Диапазон регулировки яркости находится в пределах от 2,2 до 285 кд/м², что позволяет подобрать комфортный уровень для разных условий. По цветопередаче дисплей несколько холодный (на мой вкус), но сильных отклонений в те или иные оттенки он не имеет.

Оснащение

На тестировании побывала одна из младших конфигураций второго поколения Thinkpad 13. Ноутбук оснащен двухъядерным Intel Core i3-7100U с поддержкой технологии Hyper Threading и максимальной частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ DDR4 (2400 МГц) и SSD на 120 ГБ с интерфейсом SATA 3, выполненный в форм-факторе M.2 2280. Старшие комплектации оснащаются процессорами Core i5 и i7, 8 или 16 ГБ ОЗУ, а также твердотельными дисками объемом до 512 ГБ с интерфейсом PCI Express.

Скорость работы ноутбука хорошая, особенно в офисных задачах. Благодаря SSD, компьютер выходит из спящего режима в течение двух секунд. Использование только встроенного графического ядра Intel HD Graphics 620 не позволяет играть с комфортом в игры, за исключением проектов с простой графикой. Тем не менее, с 4К-видео ноутбук справляется достойно.

Среди беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi-адаптер с поддержкой 802.11ac и Bluetooth 4.1. Мультимедийные возможности представлены парой динамиков и веб-камерой с разрешением 720p. Качество динамиков среднее, низкие частоты почти полностью отсутствуют, но звук чистый и громкий. Динамики расположены на днище и направлены вниз.

Возможности апгрейда

Компания Lenovo предоставляет пользователям ноутбуков Thinkpad возможность самостоятельной замены некоторых компонентов без потери гарантии. В случае с Thinkpad 13 2nd Gen. можно заменить SSD, оперативную память и Wi-Fi-адаптер. Для доступа к материнской плате необходимо открутить 9 винтов и аккуратно снять крышку, удерживаемую защелками.

Что касается оперативной памяти, то для нее предусмотрено два слота и в нашей конфигурации занят только один. Максимальный объем, который предлагает Lenovo в своих конфигурациях — 16 ГБ, но пользователи этой модели сообщают о возможности работы вплоть до 32 ГБ ОЗУ.

Нагрев и шум

Благодаря использованию процессора с теплопакетом в 15 Вт, система охлаждения может работать в пассивном режиме большую часть времени. Вентилятор включается при достижении процессором температур свыше 45 градусов, а шум при этом остается умеренным.

Стресс-тестирование довело процессор до максимальной отметки в 68 градусов, при этом, снижение частоты зафиксировано не было. На максимальных оборотах шум от системы охлаждения ощутим, но остается в комфортных пределах. Выброс горячего воздуха осуществляется с левой стороны.

Автономность

Thinkpad 13 2nd Gen. оснащен несъемным аккумулятором на 42 Вт/ч. При 50% яркости ноутбук проработал примерно 7,5 часов в режиме браузинга и работы с документами. При условии полной загрузки процессора батарея ноутбука садится чуть менее чем за 2 часа. От комплектного зарядного устройства ноутбук заряжается за 1,5 часа.