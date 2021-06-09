Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)





Диагонали телевизоров с каждым годом все растут, но все равно собрать домашний кинотеатр с экраном больше 100 дюймов по-прежнему можно только на базе проектора. Такого, например, как флагманская модель Samsung The Premiere с ультракоротким фокусом, которая способна выдать изображение с диагональю до 130 дюймов с расстояния всего в пару десятков сантиметров от стены.

Комплектация

В коробке с проектором можно обнаружить также пульт ДУ, два аккумулятора AA, кабель питания и руководство пользователя.

Дизайн

Samsung The Premiere — крупный стационарный проектор, в корпусе из белого глянцевого пластика со скругленными гранями. Впрочем, по меркам своего класса он еще довольно компактен: габариты 550x141x367 мм, масса 11,5 кг. Передняя часть корпуса обтянута светло-серой тканью — под ней прячется акустическая система, а также датчик пульта ДУ и светодиодный индикатор. Вентиляционные отверстия находятся на днище проектора, а также на боковых гранях — здесь они прикрыты аккуратными чуть изогнутыми «ребрами».

Как и у всех ультракороткофокусных моделей, объектив расположен в щели на верхней панели ближе к передней части и направлен «назад».

Все разъемы находятся на тыльной стороне, обращенной к стене: здесь можно найти три входа HDMI (один из них — с поддержкой eARC), порт Ethernet, цифровой оптический аудиовыход, один порт USB 2.0 и, несколько неожиданно, два антенных гнезда — да, в этом проекторе также имеется встроенный ТВ-тюнер. Также на тыльной стороне находится кнопка питания, которая во включенном состоянии может использоваться для вызова OSD и навигации по меню.

Для регулировки положения проектора на столе, выравнивания его в горизонтальной плоскости и регулировки угла, под которым проецируется изображение на экран, используются две винтовые ножки на днище корпуса.

Пульт ДУ

Samsung The Premiere комплектуется традиционным для компании интеллектуальным пультом ДУ: он небольшой, в чуть изогнутом корпусе, хорошо ложится в руку. Кнопок немного, все они сосредоточены в верхней части, где к ним можно легко дотянуться, почти не перехватывая пульт в руке.

Над навигационным кольцом находятся запуск голосового помощника, вызов цифровой клавиатуры и дополнительных «цветных» параметров текущей функции, под ним — кнопки «домой»/«назад» и Play, а также «качельки» регулировки громкости и переключения между каналами — тонкие блестящие кнопки работают не только на нажатие, но и на отклонение вверх-вниз.

Технические характеристики

В Samsung The Premiere используется технология проецирования DLP (Digital Light Processing), источник света — система тройного RGB-лазера, заявленный жизненный цикл которого составляет 20 тыс. часов. Родное разрешение — 4K, есть поддержка HDR (стандарты HDR10, HDR10+, HLG). Заявленная величина светового потока — 2800 ANSI-люменов, максимальный уровень шума в ярком режиме — до 32 дБ. Встроенная акустика выполнена по схеме 4.2, состоит из двух твитеров и двух низкочастотных динамиков, суммарная мощность составляет 40 Вт.

В работе

Как уже говорилось, Samsung The Premiere — проектор с ультракоротким фокусом. Это значит, что он может находиться практически вплотную к стене и при этом формировать изображение впечатляющих размеров: так, с расстояния всего 11 см можно получить экран диагональю 100 дюймов, с 24 см — целых 130 дюймов. Так что его не надо устанавливать у противоположной стены комнаты, за зрителем, или подвешивать под потолок – Samsung The Premiere отлично «уживается» на обычной телевизионной тумбе, стоящей у стены, при этом его передняя панель с акустикой, скрытой за тканевой «обивкой», выполняет роль встроенного саундбара. В итоге первичная настройка оказывается очень простой — после установки проектора перед экраном его достаточно выровнять относительно стены, чтобы картинка «попала» в экран, и останется лишь навести фокус.

Включается проектор достаточно быстро, секунд за 15, после чего на экране появляется привычная по телевизорам этой компании оболочка Smart TV на базе Tizen. У нее основное меню выполнено в виде горизонтальной ленты в нижней части экрана, поверх текущего контента — здесь можно найти установленные приложения, переключение между источниками сигнала, вызов меню настроек и запуск магазина приложений, откуда можно загрузить клиенты популярных стриминговых сервисов. Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить контент из локальной сети и с подключенного по USB внешнего накопителя, без проблем справляется с любым, самым тяжелым 4K-видео, поддерживает HDR, кодек H265, декодирует звуковые дорожки в форматах Dolby Digital и DD+, умеет показывать внешние субтитры.

Как и другим DLP-проекторам, Samsung The Premiere присущ «эффект радуги» — своеобразный стробоскопический эффект, который проявляется в виде разноцветных шлейфов за белыми объектами при быстром переводе взгляда из одной области экрана в другую. Впрочем, здесь он выражен слабо и ощущается гораздо меньше, чем в DLP-проекторах с цветовым колесом.

В работе Samsung The Premiere оказывается достаточно тихим, чтобы его система охлаждения в условиях полной тишины была почти неслышна с расстояния в 3-4 метра от экрана (при этом при отображении SDR-контента проектор работает еще чуть тише, чем в режиме HDR).

Акустическая система выдает очень качественный звук, на уровне отдельного хорошего саундбара: он эффективно наполняет всю комнату и не создает ощущения точечного источника. Диалоги звучат естественно, в музыкальных композициях хорошо проработаны высокие и средние частоты, для акустической музыки баса также оказывается вполне достаточно. Звуковые эффекты в фильмах звучат весьма убедительно: хоть взрывам в боевиках немного не хватает масштабности и глубины баса, которую может обеспечить отдельный сабвуфер в составе полноценной многоканальной акустики, все же звуковая картина получается насыщенной и яркой. При этом «вуферы» не пытаются играть ниже, чем они способны, так что никаких искажений звука на низких частотах не наблюдается.

Мы использовали Samsung The Premiere в связке со 100-дюймовым экраном, выполненным по технологии ALR (Ambient Light Rejection). Она блокирует боковую паразитную засветку и позволяет использовать проектор не только в полной темноте, но и при умеренном внешнем освещении. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что его поверхность состоит из массива очень мелких призматических микро-зеркал, рассеивающих боковой свет. Благодаря этому при выключенном проекторе даже в хорошо освещенной комнате экран выглядит темно-серым — и именно такой оттенок будет у черных участков изображения во время киносеанса, если оставить свет включенным. Да, по сравнению с просмотром фильма в полной темноте картинка будет казаться довольно блеклой, но все равно она на порядок насыщеннее и реалистичнее, чем в случае белого или даже простого серого экрана. К тому же, и в полной темноте черный цвет на таком экране выглядит заметно темнее, чем обычно. Обычно яркие участки изображения дают фоновую «засветку» комнаты, откуда она отражается обратно на экран — но технология ALR эффективно ее устраняет.

Качество изображения Samsung The Premiere

По сравнению с обычным белым листом бумаги яркость белого на ALR-экране оказывается ниже, причем довольно заметно, но все равно остается более чем достаточной, особенно в условиях темной комнаты — по нашим замерам, максимальная яркость экрана составила 140 кд/м², в то время как у листа бумаги она была 210 кд/м². Зато яркость черного участка на ярком изображении в темной комнате у ALR-экрана всего 0,5 кд/м², тогда как лист бумаги «выдал» 1,2 кд/м², а при включении света разница становится просто радикальной: так, при слабом освещении на черном фоне экран показывал 1 кд/м², лист бумаги — 15 кд/м², при типичном офисном свете — 3 и 30 кд/м², соответственно. Статическая контрастность также оказывается на очень высоком уровне: порядка 1500:1, независимо от типа поверхности, на которую проецируется изображение.

Использование тройного RGB-лазера позволило добиться не только высокой яркости, но и очень широкого цветового охвата: он составляет 147% DCI-P3. Пожалуй, это максимальный охват среди экранов всех типов устройств, которые бывали у нас в редакции. В результате у изображения оказываются очень насыщенные, яркие краски и максимально естественная цветопередача, смотреть на этом проекторе документальное кино о живой природе — одно удовольствие.

В сочетании с ALR-экраном впечатление от просмотра видео на Samsung The Premiere ничем не отличается от киносеанса на качественном 4K-телевизоре, за исключением, понятно, огромной диагонали, практически недоступной для современных ТВ. Хотя, впрочем, есть еще одно отличие: у проектора картинка на экране выглядит одинаково яркой и насыщенной, где бы ни находился зритель — прямо перед экраном или сбоку; изображение совершенно не тускнеет и не выцветает.

В меню доступно четыре видеорежима: «Динамический», «Стандартный», «Кино» и Filmmaker. Наиболее яркая и насыщенная картинка получается в первом случае, его удобно использовать для демонстрации возможностей проектора, особенно в сочетании со специальными HDR-трейлерами. В «Стандартном», как и в «Динамическом», Samsung The Premiere выдает максимальный цветовой охват, немного заниженную гамму и чуть холодноватый оттенок — этот режим будет оптимальным при подключении к проектору ПК.

Режим Filmmaker разработан основными производителями электроники совместно с UHD Alliance, предназначен для воссоздания максимально возможного «кинематографичного» эффекта и выдает изображение в том виде, в котором его задумывали создатели картины. В режиме «Кино» картинка минимально отличается от получаемой в Filmmaker —у нее приятный теплый оттенок с чуть приглушенной яркостью, цветовой охват сужен до размеров пространства sRGB, а гамма максимально точно соответствует BT.1886 в случае обычного контента и BT.2020 – для HDR. Точность цветопередачи в этом случае также оказывается более чем достойной как для проектора — среднее значение deltaE меньше трех, что считается приличным результатом даже для десктопных мониторов.