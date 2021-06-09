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Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)


Диагонали телевизоров с каждым годом все растут, но все равно собрать домашний кинотеатр с экраном больше 100 дюймов по-прежнему можно только на базе проектора. Такого, например, как флагманская модель Samsung The Premiere с ультракоротким фокусом, которая способна выдать изображение с диагональю до 130 дюймов с расстояния всего в пару десятков сантиметров от стены.

Samsung The Premiere SP-LSP9T
Проекторы на
от 199 999 грн
Предложений: 13
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Комплектация

В коробке с проектором можно обнаружить также пульт ДУ, два аккумулятора AA, кабель питания и руководство пользователя.

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

 

Дизайн

Samsung The Premiere — крупный стационарный проектор, в корпусе из белого глянцевого пластика со скругленными гранями. Впрочем, по меркам своего класса он еще довольно компактен: габариты 550x141x367 мм, масса 11,5 кг. Передняя часть корпуса обтянута светло-серой тканью — под ней прячется акустическая система, а также датчик пульта ДУ и светодиодный индикатор. Вентиляционные отверстия находятся на днище проектора, а также на боковых гранях — здесь они прикрыты аккуратными чуть изогнутыми «ребрами».

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Как и у всех ультракороткофокусных моделей, объектив расположен в щели на верхней панели ближе к передней части и направлен «назад».

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Все разъемы находятся на тыльной стороне, обращенной к стене: здесь можно найти три входа HDMI (один из них — с поддержкой eARC), порт Ethernet, цифровой оптический аудиовыход, один порт USB 2.0 и, несколько неожиданно, два антенных гнезда — да, в этом проекторе также имеется встроенный ТВ-тюнер. Также на тыльной стороне находится кнопка питания, которая во включенном состоянии может использоваться для вызова OSD и навигации по меню.

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

Для регулировки положения проектора на столе, выравнивания его в горизонтальной плоскости и регулировки угла, под которым проецируется изображение на экран, используются две винтовые ножки на днище корпуса.

 

Пульт ДУ

Samsung The Premiere комплектуется традиционным для компании интеллектуальным пультом ДУ: он небольшой, в чуть изогнутом корпусе, хорошо ложится в руку. Кнопок немного, все они сосредоточены в верхней части, где к ним можно легко дотянуться, почти не перехватывая пульт в руке.

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Над навигационным кольцом находятся запуск голосового помощника, вызов цифровой клавиатуры и дополнительных «цветных» параметров текущей функции, под ним — кнопки «домой»/«назад» и Play, а также «качельки» регулировки громкости и переключения между каналами — тонкие блестящие кнопки работают не только на нажатие, но и на отклонение вверх-вниз.

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Технические характеристики

В Samsung The Premiere используется технология проецирования DLP (Digital Light Processing), источник света — система тройного RGB-лазера, заявленный жизненный цикл которого составляет 20 тыс. часов. Родное разрешение — 4K, есть поддержка HDR (стандарты HDR10, HDR10+, HLG). Заявленная величина светового потока — 2800 ANSI-люменов, максимальный уровень шума в ярком режиме — до 32 дБ. Встроенная акустика выполнена по схеме 4.2, состоит из двух твитеров и двух низкочастотных динамиков, суммарная мощность составляет 40 Вт.

 

В работе

Как уже говорилось, Samsung The Premiere — проектор с ультракоротким фокусом. Это значит, что он может находиться практически вплотную к стене и при этом формировать изображение впечатляющих размеров: так, с расстояния всего 11 см можно получить экран диагональю 100 дюймов, с 24 см — целых 130 дюймов. Так что его не надо устанавливать у противоположной стены комнаты, за зрителем, или подвешивать под потолок – Samsung The Premiere отлично «уживается» на обычной телевизионной тумбе, стоящей у стены, при этом его передняя панель с акустикой, скрытой за тканевой «обивкой», выполняет роль встроенного саундбара. В итоге первичная настройка оказывается очень простой — после установки проектора перед экраном его достаточно выровнять относительно стены, чтобы картинка «попала» в экран, и останется лишь навести фокус.

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

Включается проектор достаточно быстро, секунд за 15, после чего на экране появляется привычная по телевизорам этой компании оболочка Smart TV на базе Tizen. У нее основное меню выполнено в виде горизонтальной ленты в нижней части экрана, поверх текущего контента — здесь можно найти установленные приложения, переключение между источниками сигнала, вызов меню настроек и запуск магазина приложений, откуда можно загрузить клиенты популярных стриминговых сервисов. Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить контент из локальной сети и с подключенного по USB внешнего накопителя, без проблем справляется с любым, самым тяжелым 4K-видео, поддерживает HDR, кодек H265, декодирует звуковые дорожки в форматах Dolby Digital и DD+, умеет показывать внешние субтитры.

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Как и другим DLP-проекторам, Samsung The Premiere присущ «эффект радуги» — своеобразный стробоскопический эффект, который проявляется в виде разноцветных шлейфов за белыми объектами при быстром переводе взгляда из одной области экрана в другую. Впрочем, здесь он выражен слабо и ощущается гораздо меньше, чем в DLP-проекторах с цветовым колесом.

В работе Samsung The Premiere оказывается достаточно тихим, чтобы его система охлаждения в условиях полной тишины была почти неслышна с расстояния в 3-4 метра от экрана (при этом при отображении SDR-контента проектор работает еще чуть тише, чем в режиме HDR).

Акустическая система выдает очень качественный звук, на уровне отдельного хорошего саундбара: он эффективно наполняет всю комнату и не создает ощущения точечного источника. Диалоги звучат естественно, в музыкальных композициях хорошо проработаны высокие и средние частоты, для акустической музыки баса также оказывается вполне достаточно. Звуковые эффекты в фильмах звучат весьма убедительно: хоть взрывам в боевиках немного не хватает масштабности и глубины баса, которую может обеспечить отдельный сабвуфер в составе полноценной многоканальной акустики, все же звуковая картина получается насыщенной и яркой. При этом «вуферы» не пытаются играть ниже, чем они способны, так что никаких искажений звука на низких частотах не наблюдается.

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

Мы использовали Samsung The Premiere в связке со 100-дюймовым экраном, выполненным по технологии ALR (Ambient Light Rejection). Она блокирует боковую паразитную засветку и позволяет использовать проектор не только в полной темноте, но и при умеренном внешнем освещении. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что его поверхность состоит из массива очень мелких призматических микро-зеркал, рассеивающих боковой свет. Благодаря этому при выключенном проекторе даже в хорошо освещенной комнате экран выглядит темно-серым — и именно такой оттенок будет у черных участков изображения во время киносеанса, если оставить свет включенным. Да, по сравнению с просмотром фильма в полной темноте картинка будет казаться довольно блеклой, но все равно она на порядок насыщеннее и реалистичнее, чем в случае белого или даже простого серого экрана. К тому же, и в полной темноте черный цвет на таком экране выглядит заметно темнее, чем обычно. Обычно яркие участки изображения дают фоновую «засветку» комнаты, откуда она отражается обратно на экран — но технология ALR эффективно ее устраняет.

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Качество изображения Samsung The Premiere

По сравнению с обычным белым листом бумаги яркость белого на ALR-экране оказывается ниже, причем довольно заметно, но все равно остается более чем достаточной, особенно в условиях темной комнаты — по нашим замерам, максимальная яркость экрана составила 140 кд/м², в то время как у листа бумаги она была 210 кд/м². Зато яркость черного участка на ярком изображении в темной комнате у ALR-экрана всего 0,5 кд/м², тогда как лист бумаги «выдал» 1,2 кд/м², а при включении света разница становится просто радикальной: так, при слабом освещении на черном фоне экран показывал 1 кд/м², лист бумаги — 15 кд/м², при типичном офисном свете — 3 и 30 кд/м², соответственно. Статическая контрастность также оказывается на очень высоком уровне: порядка 1500:1, независимо от типа поверхности, на которую проецируется изображение.

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Использование тройного RGB-лазера позволило добиться не только высокой яркости, но и очень широкого цветового охвата: он составляет 147% DCI-P3. Пожалуй, это максимальный охват среди экранов всех типов устройств, которые бывали у нас в редакции. В результате у изображения оказываются очень насыщенные, яркие краски и максимально естественная цветопередача, смотреть на этом проекторе документальное кино о живой природе — одно удовольствие.

В сочетании с ALR-экраном впечатление от просмотра видео на Samsung The Premiere ничем не отличается от киносеанса на качественном 4K-телевизоре, за исключением, понятно, огромной диагонали, практически недоступной для современных ТВ. Хотя, впрочем, есть еще одно отличие: у проектора картинка на экране выглядит одинаково яркой и насыщенной, где бы ни находился зритель — прямо перед экраном или сбоку; изображение совершенно не тускнеет и не выцветает.

Обзор ультракороткофокусного проектора Samsung The Premiere (LSP9T)

В меню доступно четыре видеорежима: «Динамический», «Стандартный», «Кино» и Filmmaker. Наиболее яркая и насыщенная картинка получается в первом случае, его удобно использовать для демонстрации возможностей проектора, особенно в сочетании со специальными HDR-трейлерами. В «Стандартном», как и в «Динамическом», Samsung The Premiere выдает максимальный цветовой охват, немного заниженную гамму и чуть холодноватый оттенок — этот режим будет оптимальным при подключении к проектору ПК.

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Режим Filmmaker разработан основными производителями электроники совместно с UHD Alliance, предназначен для воссоздания максимально возможного «кинематографичного» эффекта и выдает изображение в том виде, в котором его задумывали создатели картины. В режиме «Кино» картинка минимально отличается от получаемой в Filmmaker —у нее приятный теплый оттенок с чуть приглушенной яркостью, цветовой охват сужен до размеров пространства sRGB, а гамма максимально точно соответствует BT.1886 в случае обычного контента и BT.2020 – для HDR. Точность цветопередачи в этом случае также оказывается более чем достойной как для проектора — среднее значение deltaE меньше трех, что считается приличным результатом даже для десктопных мониторов.

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5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Качественное яркое изображение с насыщенными цветами; огромная диагональ экрана с минимального расстояния до стены; отличное звучание акустической системы; полноценная smart-оболочка на базе Tizen
Минусы: Умеренный «эффект радуги», присущий DLP-проекторам; стоимость
Вывод: Samsung The Premiere выдает отличную картинку, находясь почти вплотную к стене, на которой висит экран, при этом изображение получается ярким и насыщенным даже при умеренном внешнем освещении (при условии использования соответствующего экрана). Акустическая система отлично справляется со своей задачей, выдавая звучание на уровне хорошего саундбара, а полноценная оболочка Smart TV позволяет пользоваться всеми популярными стриминговыми сервисами и смотреть видео из локальной сети или с USB-накопителя без необходимости приобретения отдельного медиаплеера.

Технические характеристики

hotline.ua Samsung The Premiere SP-LSP9T Samsung The Premiere SP-LSP9T
199 999 - 202 004 грн
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Тип Ультракороткофокусный проектор
Тип матрицы DLP
Формат изображения 16:9
Базовое разрешение, точек 3840 x 2160
Максимальное разрешение, точек 3840 x 2160
Тип источника света Лазер
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч 20000
Потребляемая мощность, Вт 410
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм 2800
Контрастность изображения 2000000:1
Проекционные диагонали, м 2,54-3,3
Проекционное отношение 0,189:1
Видеоинтерфейсы 3 x HDMI Type-A, 1 x USB 2.0
Видео/аудио-выходы оптический (TOSLINK)
Поддерживаемые видеостандарты ATSC/ClearQAM
Wi-Fi +
Ethernet +
Bluetooth +
Динамики (количество Х мощность, Вт) + (1x40 DOLBY, 4.2CH)
Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей -
Пульт ДУ TM1850A
Шумность, дБ 32
Размеры, мм 550 x 141 x 367
Вес, кг 11,5
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