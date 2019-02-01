Обзор ультралегкого ноутбука Acer Swift 5 (SF515-51T)

Создать легкий и компактный ноутбук в наши дни не так уж и трудно. Другое дело — сделать 15-дюймовый ноутбук весом меньше 1 кг. При этом он будет оснащен мощным процессором и время автономной работы не будет ни в чем уступать куда более тяжелым моделям. Именно таковым является Acer Swift 5 SF515-51T — быстрым, тонким и легким, но не без определенных компромиссов.

Комплектация

Вместе с ноутбуком поставляется, наверное, один из самых компактных блоков питания. Его размеры и вес чуть больше, чем у среднестатистического зарядного устройства для смартфона. Но было бы удивительно, если бы с тонкими и легким ноутбуком шел в комплекте стандартный “кирпич” с двумя кабелями. Мощность БП составляет 45 Вт. Каких-либо других аксессуаров в коробке нет.

Дизайн и конструкция

Визуально Acer Swift 5 SF515-51T кажется просто тонким, но взяв его в руки, первое время не можешь поверить, что это настоящий компьютер, а не пластиковый муляж — до того он легкий. Инженерам удалось, казалось бы, невероятное: создать 15-дюймовый ноутбук с весом всего 990 граммов и толщиной в 17 мм. При этом, ноутбук вовсе не пластиковый, а изготовлен из магниевого сплава. Корпус получился крепким, без изгибов или скрипов. К жесткости конструкции претензий нет, но в первые дни побаиваешься того, чтобы не повредить ноутбук.

Если к жесткости конструкции у меня претензий нет, то они есть к покрытию корпуса. Оно оказалось марким, а отпечатки удаляются с поверхностей не так уж и легко. Это касается как внешних панелей, так и внутренних. Acer Swift 5 SF515-51T продается в двух цветах — синем и серебристом. Побывавший на тестировании синий смотрится стильно, красиво, но серебристый будет более предпочтительным выбором с точки зрения практичности.

Рамки вокруг дисплея получились тонкими, даже нижняя часть, которую, как правило, делают шире. Интересный момент — рамки покрыты резиной по всему периметру. Это сделано явно для того, чтобы в сложенном состоянии клавиатура не касалась матрицы. Дисплей в ноутбуке к тому же сенсорный, стеклом он не прикрыт, поэтому дополнительная защита лишней не будет. Что не нравится, так это то, что производитель не предусмотрел какого-либо выступа для раскрытия ноутбука, из-за чего его приходится поддевать ногтями по бокам.

Шарнир дисплея получился тугим, дисплей не болтается во время работы и надежно держится в нужном положении. Но и открыть ноутбук одной рукой тоже не получится. Максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов.

Порты

Несмотря на толщину, ноутбук оснащен почти всем необходимым, кроме кардридера. Левая сторона получила наибольший набор портов: разъем для подключения зарядного устройства, HDMI, два USB Type-A 3.1 и Type-C с поддержкой Power Delivery для зарядки ноутбука. Справа только Кенсингтонский замок, пара светодиодов и 3,5-мм mini-jack.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура оказалась одним из тех узлов компьютера, к которому возникло больше всего вопросов. И дело не только в одноэтажном Enter или встроенной в общий массив клавише питания. Больше всего не понравился ход кнопок, он не очень информативный, короткий, а сами клавиши плоские и пальцы за них не цепляются. После некоторого привыкания на них можно вполне сносно набирать вслепую, но удовольствия от набора больших объемов текста не испытываешь. Привыкания потребует и блок стрелок, никак не отделенный от остальных клавиш, а также стрелки Вверх и Вниз, сжатые вместе. К сожалению, клавиатура не эталонная, но с ней жить можно. Хотя бы клавиши оснащены подсветкой с двумя градациями яркости.

То же можно сказать и о тачпаде, пользоваться им не очень комфортно. Его размеры невелики, а покрытие нельзя назвать скользким. К тому же, для срабатывания правой или левой клавиши его нужно нажать достаточно сильно, а сам ход тачпада получается длинным и не информативным. Это не тот тачпад, которым приятно пользоваться постоянно и хочется поскорее подключить мышь.

Дисплей Acer Swift 5 SF515-51T

Swift 5 продается в двух вариантах дисплея: 14 и 15 дюймов. Наш вариант — 15 дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1080, произведенная LG. Это неплохой по качеству дисплей с сочной картинкой и контрастным изображением. Минимальная яркость по замерам составила 18 кд/м2, а максимальная — 270, что весьма кстати, так как дисплей глянцевый. Углы обзора у панели максимальные, засветов почти нет. Как я уже говорил, дисплей сенсорный, но палец по нему скользит очень плохо, возможности тачскрина подходят только для редких нажатий, но не для скроллинга.

Оснащение

На тестировании побывала старшая версия Acer Swift 5 SF515-51T, которая включает в себя процессор Intel Core-i7 8565U, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD с интерфейсом PCI-E и объемом 512 ГБ. Младшие конфигурации комплектуются Core-i5 8265U, 8 или 16 ГБ ОЗУ и SSD на 256 или 512 ГБ. В качестве видеоадаптера во всех случаях используется Intel UHD Graphics 620. Дискретной видеокарты нет ни в одной из версий модели Swift 5 SF515-51T.

В тестовой конфигурации процессор состоит из 4 вычислительных ядер с базовой частотой 1,8 ГГц и возможностью повышения ее до 4,6 благодаря технологии Turbo Boost. Также процессор умеет выполнять вычисления в 8 потоков. К скорости компьютера нет ни единой претензии. Он всегда быстрый, просыпается и включается в течении считанных секунд. SSD демонстрирует не рекордные показатели, но он заметно быстрее других твердотельных дисков с интерфейсом SATA. К сетевой производительности и качеству сигнала претензий нет. За это отвечает адаптер Intel AC9560 с поддержкой 5 ГГц и стандарта 802.11ac.

В ноутбуке два динамика, направлены они вниз. Они звучат чисто, но только на уровнях до 40%, да и басы в звуке отсутствуют полностью. В качестве веб-камеры используется модуль с разрешением 720р. Качество хорошее, но только при достаточном освещении.

Нагрев и шум

За охлаждение ноутбука отвечает один вентилятор, забирающий воздух снизу и выбрасывающий его в сторону петли экрана. В простых задачах вроде набора текста или просмотра видео, Acer Swift 5 SF515-51T работает бесшумно, а температура его процессора колеблется в диапазоне от 40 до 50 градусов. Стресс-тестирование всех компонентов разогрело ЦП до 75-80 градусов. При более реалистичной нагрузке, с периодическим разгоном ядер по Turbo Boost, температура процессора кратковременно увеличивалась и до 90 градусов. Под нагрузкой самой теплой частью корпуса становится область около шарнира над клавиатурой, в обычных задачах ноутбука, как правило, остается еле теплым.

Автономность

Ноутбук оснащен несъемным аккумулятором емкостью 4670 мАч, а заявленное время работы составляет 10 часов. Производитель не уточняет в каком режиме, но об этом также красноречиво говорит наклейка на подладонной поверхности. К сожалению, заявленные цифры не соответствуют действительности. Так, в тесте PCMark, ноутбук проработал 5 часов 13 минут при яркости в 50%. При максимальной нагрузке в AIDA64 и 100% яркости Acer Swift 5 SF515-51T продержался ровно 1 час 30 минут. В режиме работы с документами и браузером, с периодическим посещением YouTube Acer Swift 5 SF515-51T проработал примерно 6,5 часов с яркостью дисплея примерно 30%. что все равно неплохо, с учетом массы и толщины ноутбука.