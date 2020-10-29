Обзор видеокарты ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING: рациональный топ

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Уже привычно очередная смена поколений дискретной графики NVIDIA начинается с топовых решений. Они впечатляют техническими характеристиками и возможностями, вызывая wow-эффект и нежный трепет у бескомпромиссных игроков, готовых к серьезным тратам на апгрейд своих систем. Мы уже успели оценить потенциал GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, мощность которых позволяет наконец-то получить комфортный уровень производительности в режиме 4К. Сегодня же у нас на обзоре оригинальная модель серии GeForce RTX 3070 – ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING. Интерес к графическим новинкам повышается пропорционально снижению цены, потому очень любопытно проверить, на что способна предтоповая модель на базе GPU с архитектурой Ampere.

ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING

В рамках серии GeForce RTX 3070 компания ASUS предлагает адаптеры сразу трех линеек – ROG STRIX, TUF GAMING и DUAL, в каждой из которых представлено по две модели. Сегодня к нам на обзор попала старшая модель ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING.

Видеокарта поставляется в достаточно крупной картонной коробке. В комплекте с видеокартой предлагается руководство, пара многоразовых стяжек для укладки силовых кабелей и декоративный брелок-линейка (это что-то новенькое).

Несложно предположить, что особенностью ускоренной модификации является заводской разгон графического процессора. Это действительно так, причем разработчики приятно удивили значительно повышенной рабочей частотой GPU GA104.

Вместо рекомендуемой формулы 1500/1725 МГц используется 1500/1905 МГц. То есть среднее значение ускорения повышено более, чем на 10%. Уже изначально можно предположить, что фактические значения рабочей частоты процессора уже в штатном режиме будет превышать 2 ГГц. Серьезная заявка.

Для GeForce RTX 3070 используются чипы памяти GDDR6 общим объемом 8 ГБ c эффективной частотой 14 000 МГц. Учитывая 256-битовую шину, общая пропускная способность составляет 448 ГБ/с.

Для видеокарт на базе чипов NVIDIA с архитектурой Ampere тайваньские инженеры разработали новые дизайны систем охлаждения. С конструкцией кулера, используемой для моделей серии TUF мы знакомились во время обзоров моделей RTX 3080/3090. Для новых устройств линейки ROG STRIX применяется иная компоновка.

В данном случае обращает на себя внимание огромный радиаторный блок, выполненный в виде единого массива с алюминиевыми пластинами. 2,9-слотовый дизайн видеокарты позволили заметно увеличить общую площадь рассеивания радиатора.

Для ускорения отвода тепла на удаленные участки охладителя в конструкции предусмотрено семь никелированных тепловых трубок.

В основании радиаторного блока используется общая плита теплосъемника. Технология обработки MaxContact предполагает полировку поверхности для лучшего контакта с кристаллом графического процессора.

Для охлаждения микросхем памяти и силовых элементов VRM используется потенциал общего радиаторного блока.

Для усиления конструкции по периметру устройства закреплен рамочный алюминиевый кронштейн, который попутно добавляет цельности внешнему виду видеокарты.

Для обдува радиаторной системы используются три 90-миллиметровых вентилятора осевого типа. В данном случае применяются «пропеллеры» с технологией Axial-Tech, предполагающей объединение лопастей по внешнему радиусу, что улучшает направленность воздушных потоков, а также создаваемое давление. Во втором поколении вентиляторов данного типа также было увеличено количество лопастей – до 11 в боковых и до 13 в центральном. Чтобы снизить вероятность образования зон турбулентности, предусмотрено разнонаправленной вращение центрального и боковых вентиляторов.

Внешнему дизайну адаптера уделено должное внимание. Сверху устройство прикрывает комбинированный кожух. Его основа сделана из матового пластика, при этом поверхность декорирована металлическими вставками сложной формы.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке адаптера предусмотрено два 8-контактных разъема. Для видеокарт линейки GeForce RTX 3070 заявлен TDP на уровне 220 Вт, однако в данном случае мы имеем дело с основательно ускоренной версией адаптера, поэтому производитель рекомендует использовать для систем с ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING блоки мощностью от 750 Вт.

Коннекторы питания оснащен индикаторами подключения силовых линий. О неподключенном кабеле напомнит красный огонек светодиода.

На верхней кромке PCB также предусмотрен тумблер для переключения версии BIOS. Предполагается использование двух режимов: стандартный – Performance Mode, а также Quiet Mode со сниженной скоростью вращения вентиляторов. Особенности обоих рассмотрим во время практических испытаний.

Еще особенность новых моделей серии ROG Strix – поддержка технологии FanСonnect II. С обратной стороны PCB предусмотрены два 4-контактных разъема для подключения дополнительных корпусных вентиляторов. Такие каналы с PWM-управлением позволяют синхронизировать работу системы охлаждения с учетом температуры GPU.

Отдельное внимание уделено дополнительной RGB-подсветке видеокарты. На верхней панели расположился массивный блок иллюминации с ассиметричной штриховкой. Выглядит очень эффектно, особенно с учетом того, что массив состоит из адресуемых элементов, позволяющих разнообразить цветовую палитру в моменте.

Также обратим внимание на то, что подсветка также частично освещает вентиляторы, потому иллюминация будет хорошо заметна даже при набирающем популярность вертикальном способе расположения видеокарты в системном блоке.

Конечно есть возможность отключить подсветку или синхронизировать ее с таковой для других устройств, поддерживающих AURA Sync.

Задняя панель видеокарты прикрыта составной алюминиевой пластиной, которая кроме декоративной роли также помогает отводить тепло от зоны повышенного нагрева PCB. Как видим, в области расположения GPU предусмотрен стабилизирующий кронштейн.

Разработчики эффективно используют геометрические особенности компонентов. Размеры печатной платы позволяют предусмотреть специальное отверстие в пластине для продува радиаторного блока. Идея “вентилируемой плиты” активно используется инженерами для габаритных трехвентиляторных моделей на базе Ampere.

На интерфейсной панели адаптера размещено три выхода DisplayPort 1.4a, а также пара HDMI 2.1. Часть заглушки занимают отверстия для вентиляции, однако их размеры сравнительно невелики. Учитывая вертикальное позиционирование пластин радиатора и вентиляторы осевого типа, значительные объемы нагретого воздуха вывести за пределы системного блока силами видеокарты не получится. Потому здесь стоит подумать об эффективном продуве корпуса.

В работе

ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING конечно поддерживает гибридный режим охлаждения, останавливая вентиляторы при минимальной нагрузке.

В таком состоянии температура графического процессора на открытом стенде удерживалась в пределах 38С.

Под нагрузкой GPU прогревался до 64 градусов, при этом скорость вращения вентиляторов повышалась до 1700 об/мин. Отметим пиковые значения рабочей частоты. Как мы и предполагали, уже в штатном режиме процессор автоматически ускорялся до 2025 МГц. Средние значения в играх были чуть пониже, тем не менее, зачастую они колебались в пределах 1980–2010 МГц.

Судя по данным, полученным с помощью утилиты GPU-Z, параметр Board Power Draw повышался до 292 Вт, то есть энергопотребление тюнингованной видеокарты выше, чем у референсных RTX 3070.

Если уровень шума системы охлаждения для вас критичен, можно использовать режим Quiet Mode с уменьшенной скоростью вращения вентиляторов. При использовании этой версии BIOS температура чипа повысилась до 67С, а частота вращения не превышала 1300 об/мин. Видеокарта работала заметно тише, хотя и в Performance Mode шумной ее не назовешь. Кулер отлично справляется с отводом тепла даже на пониженных оборотах вентиляторов.

При использовании Quiet Mode рабочие частоты чипа/памяти остаются неизменными. Мы получили те же пиковые 2025 МГц. Параметр Board Power Draw также сохранился, здесь имеем обозначенные ранее 292 Вт.

При выборе конкретного режима работы, пожалуй, стоит ориентироваться на показатели нагрева GPU в закрытом корпусе, все же в условиях открытого стенда значения будут отличаться.

Производительность

Еще за два дня до официального старта продаж оригинальных версий GeForce RTX 3070, в сети уже были доступны результаты тестирований производительности референсной видеокарты от NVIDIA. По многочисленным замерам возможности GeForce RTX 3070 8 ГБ очень близки к таковым для флагмана предыдущей линейки – GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ. Нам лишь остается на собственном опыте в этом убедиться, сделав поправку на использование ускоренного адаптера от ASUS.

В нашем тестировании участвовали GeForce RTX 2080 Founders Edition, а также ускоренная модель ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING, задающая верхнюю планку. Значения для условно референсной GeForce RTX 3070 были получены после снижения тактовой частоты GPU до уровня со средним ускорением 1725 МГц.

В реальных играх GeForce RTX 3070 зачастую оказывается на 25–30% производительнее GeForce RTX 2080. Это как раз и есть уровень GeForce RTX 2080 Ti с рекомендованной ценой в $1000. Как видим, такой вычислительной мощности уже не всегда достаточно для тяжелых проектов в разрешении 4К c максимальным качеством графики. Конечно 4К-режим остается доступен для устройств этого класса, но чтобы получить комфортные 60 кадров/c, уже придется поиграться с настройками.

В свою очередь GeForce RTX 3080 предлагает еще плюс 25–30% к результатам RTX 3070, обеспечивая необходимый запас для картинки c повышенным качеством.

В играх с поддержкой трассировки лучей и DLSS соотношение сил участников теста примерно сохраняется. Показатели RTX 3070 зачастую оказываются аккурат между таковыми для RTX 2080 и RTX 3080.

Заводской разгон модели от ASUS дает около 5% дополнительного прироста производительности. Основательный разгон GPU можно уловить на практике, хотя в абсолютных значениях fps это относительно небольшие отличия.

GeForce RTX 3070 может стать настоящей отдушиной для владельцев мониторов с разрешением 2560×1440 и повышенной частотой обновления экрана. В таком режиме видеокарта предлагает производительность достаточную для того, чтобы на практике ощущать потенциал экрана и оправданность его покупки.

К сожалению в нашем тесте не оказалось ни одной представительницы из лагеря основного оппонента. До недавнего момента AMD просто не участвовала в разделе пирога графических решений топ-класса. Однако вскоре все изменится. Компания уже представила видеокарты линейки Radeon RX 6000 c графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 2. Презентационные слайды выглядят очень многообещающе, потому ждем возвращения на тестовые диаграммы красных столбиков с результатами устройств от AMD.

Энергопотребление

Замеры энергопотребления показали, что GeForce RTX 3070 заметно экономичнее старшей модели. Общесистемные показатели под игровой нагрузкой оказываются ниже на 60–80 Вт.

Новинка на GA104 хотя и расходует больше GeForce RTX 2080 FE, обеспечивает заметно большую производительность. К тому же на этот раз мы имели дело с модификацией, предлагающей существенный заводской разгон GPU.

Разгон

Несмотря на значительный штатным разгон графического процессора, нам любопытно было оценить возможности ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING в плане дополнительного ускорения. Параметр Power Limit видеокарты можно увеличивать до 125%, что уже само по себе интригует.

Экспериментальным путем удалось дополнительно увеличить рабочую частоту GPU на 50 МГц. Значение кажется относительно небольшим, но если вспомнить о том, что итоговое среднее ускорение теперь составляет 1955 МГц, вместо рекомендованных 1725 МГц, то все становится на свои места. Имеем общий частотный прирост на уровне 13%.

Очень хорошо ускорились чипы памяти. В данном случае видеокарта оснащена микросхемами GDDR6 от Samsung, которые взяли частоту 2050 МГц (16 400 МГц), получив прибавку в 17%. Пропускная способность увеличилась пропорционально – с 448 до 525 ГБ/с.

После разгона с повышением параметра Power Limit, графический процессор ускорялся уже до 2070 МГц. Однако температура GPU попутно повысилась до 72С, а скорость вращения вентиляторов в режиме Performance Mode автоматически возрастала почти до 2000 об/мин. Общее потребление видеокарты (Board Power Draw) в этом случае увеличилось до 334 Вт.

Кулер выдерживает и такую нагрузку, однако при дополнительном разгоне понадобится искать баланс между повышающимися температурами и уровнем издаваемого шума.

Дополнительный разгон видеокарты приносит еще порядка 5–7% производительности. Конечно, этого недостаточно чтобы настичь старшую модель GeForce RTX 3080. В этом поколении устройства значительно разнесены по классам. Здесь есть большой зазор для того, чтобы со временем появилась этакая RTX 3070 Ti/SUPER. Возможно это произойдет даже раньше, чем мы ожидаем.

Цена

GeForce RTX 3070 8 ГБ получили очень привлекательную рекомендуемую цену. Для американского рынка – это $499, для Украины – 16 790 грн. Конечно не стоит ожидать подобных значений уже на старте продаж. Нужно делать существенные поправки, используя опыт с доступностью и начальной стоимостью GeForce RTX 3080/3090. Надеемся, что в этом случае ситуация не повториться, а дистрибьюторам удастся наладить поставки в необходимых объемах. Будем следить за предложениями GeForce RTX 3070, появляющимися на hotline.ua.

Рассмотренная модель ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING наверняка окажется одной из наиболее дорогостоящий версий в своем классе. Впрочем, возможно это и самая скоростная модификация линейки с максимальным штатным разгоном GPU.