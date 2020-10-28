AMD представила видеокарты Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA 2-го поколения — с удвоенной производительностью, 50% приростом энергоэффективности и поддержкой рейтрейсинга

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28 октября AMD провела вторую осеннюю презентацию (8 октября дебютировали десктопные CPU Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3) — сегодняшнее шоу целиком посвятили видеокартам семейства Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Графические процессоры на той же архитектуре используются в аппаратных платформах игровых консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Как и ожидалось, серия Radeon RX 6000 изначально представлена тремя моделями: Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Все они основаны на базе передового GPU AMD Navi 21 в разных конфигурациях.

С новой серией «красный» чипмейкер намерен дать отпор извечному «зеленому» сопернику по всем фронтам. Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800 выступают прямыми конкурентами уже хорошо знакомых нам NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070. Увенчаются ли планы AMD успехом, станет только после выхода независимых обзоров, а пока подведем итоги презентации Лизы Су и ее команды.

Графическая микроархитектура RDNA 2

Одно из ключевых новшеств архитектуры RDNA 2, которая является эволюционным развитием RDNA первого поколения, использующейся в адаптерах Radeon RX 5000 (Navi) — технология кэширования Infinity Cache (созвучная с шиной Infinity Fabric, использующейся для передачи данных между CCX-комплексами ядер и чиплетом ввода-вывода в поколении в процессорах Ryzen). Видеобуфер всех новинок представлен 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной — технология Infinity Cache (специальный кэш на 128 МБ), как утверждает AMD, обеспечивает прирост пропускной способности (2,17х) при одновременно сниженном (0,9х) энергопотреблении.

Видеокарты Radeon RX 6000 полностью поддерживают новейший графический API DirectX 12 Ultimate, включая аппаратное ускорение трассировки лучей (для этого есть специальные блоки), а также технологию Microsoft DirectStorage, дебютировавшую в Xbox Series X|S — рациональная подгрузка текстур из SSD напрямую в видеопамять, минуя процессор и ОЗУ (аналог NVIDIA RTX IO). Кроме того, AMD работает над аналогом технологии DLSS.

Еще можно выделить новую утилиту Rage Mode для простого разгона в один клик и технологию снижения задержки ввода Radeon Boost. На презентации представители компании показали выигрыш от использования тандема FreeSync и Radeon Boost на примере Fortnite — снижение задержки на 23 мс (до 40 мс). Кроме того, владельцы CPU Ryzen 5000 смогут воспользоваться технологией Smart Access Memory — она синхронизирует CPU и GPU, открывая первому прямой доступ к видеопамяти для увеличения производительности, в том числе в играх.

В комбинации с другими архитектурными улучшениями и оптимизациями AMD смогла добиться 30% прироста удельного быстродействия относительно RDNA первого поколения, а также на 54% лучшего соотношения производительность/ватт. Сравнивая быстродействие RDNA 2 с первым поколением представители компании заявляют о двухкратном превосходстве.

Выпуск GPU с архитектурой RDNA 2 для видеокарт Radeon RX 6000 осуществляется на фабриках TSMC по 7-нм технологии. Передовой техпроцесс позволил нарастить частоты и производительность, сохранив энергопотребление на относительно низком уровне. По показателю энергопотребления Radeon RX 6000 даже опережают конкурентов RTX 3000-й серии — номинальный уровень TGP (суммарная графическая мощность, total graphics power) модели Radeon RX 6800 XT составляет 300 Вт против 320 Вт у RTX 3080.

Серия видеокарт Radeon RX 6000

Графический процессор Navi 21 XTX, лежащий в основе флагмана Radeon RX 6900 XT, содержит 26,7 млрд транзисторов. То есть, он примерно такого же размера, как GPU NVIDIA GA102. В состав Navi 21 XTX входит 80 вычислительных блоков или 5120 потоковых процессоров. Рабочая частота составляет от 2015 до 2250 МГц в динамическом разгоне.

Предтоповая модель Radeon RX 6800 XT довольствуется кристаллом Navi 21 XT, оперирующим 4608 потоковых процессоров с рабочей частотой от 2015 до 2250 МГц. Номинальный теплопакет заявлен на уровне 300 Вт.

Самый младший представитель новой линейки игровых видеокарт в лице Radeon RX 6800 ограничивается 4096 потоковыми процессорами, функционирующими на частоте от 1815 до 2105 МГц. Штатный TDP равен 250 ваттам.

Видеокарты Radeon RX 6000 эталонного дизайна получили систему охлаждения с тремя ~90-мм вентиляторами. Для вывода изображения предусмотрено два интерфейса DisplayPort 1.4, а также по одному HDMI 2.1 и Type-C. для подключения дополнительного источника питания используются два 8-контактных разъема. С тыльной стороны карт имеется усилительная пластина.

Что касается рекомендованных цен, видеокарты Radeon оказались дешевле оппонентов из «зеленого» лагеря: в эталонном исполнении карта RX 6900 XT обойдется в $999, за RX 6800 XT придется отдать $650, а обзавестись RX 6800 можно будет за $580.

Детальные технические характеристики первых видеокарт Radeon RX 6000 в сравнении с предшественниками Radeon RX 5700 приведены в таблице ниже.

Видеокарта Radeon RX

6900 XT Radeon RX

6800 XT Radeon RX

6800 Radeon RX

5700 XT Radeon RX

5700 Ядро Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 10 XT Navi 10 XL Архитектура RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA RDNA Техпроцесс, нм 7 7 7 7 7 Количество транзисторов, млрд шт 26,8 26,8 26,8 10,3 10,3 Infinity Cache, МБ 128 128 128 — — Количество вычислительных блоков (CU) 80 72 64 40 36 Количество потоковых процессоров 5120 4608 3840 2560 2304 Количество текстурных блоков 320 288 240 160 144 Количество блоков рендеринга (Render Output Unit, ROP) 128 128 96 64 64 Количество блоков для ускорения трассировки лучей 80 72 60 — — Частота Boost, МГц 2250 2250 2105 1905 1725 Частота Game, МГц 2015 2015 1815 1755 1625 Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, ГБ 16 16 16 8 8 Частота памяти, МГц 16 000 16 000 14 000 14 000 14 000 Шина памяти, бит 256 256 256 256 256 Вычислительная мощность (FP32), Тфлопс 23,04 20,74 16,17 9,75 7,95 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Мощность, Вт 300 300 250 225 180 Дата выхода 8 декабря 2020 18 ноября 2020 18 ноября 2020 7 июля 2019 7 июля 2019 Рекомендованная стоимость, долл США $999 $649 $579 $399 $349

Тесты производительности Radeon RX 6000

Заявку на успех компания подкрепила результатами собственных тестов (ниже). На презентации также показали фрагмент геймплея Godfall c рейтрейсингом и интервью с разработчиками FarCry 6, Dirt 5 и WoW Shadowlands, поведавшими о поддержке DirectX 12 Ultimate в собственных играх.

Полная запись презентации в 1080р60