Обзор видеокарты ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING

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С появлением видеокарт серий Radeon RX 5700/5700 XT компания AMD серьезно обострила конкуренцию в средне-высоком сегменте дискретной графики. Новая микроархитектура RDNA в сочетании с 7-нанометровыми GPU позволили разработчику улучшить свои позиции в очень важном классе. Несмотря на определенные достоинства, референсные устройства новых линеек имеют свои изъяны – средний уровень шума под нагрузкой и не самое эффективное охлаждение. Потому потенциальные покупатели моделей на новых чипах AMD с нетерпением ожидали появления тюнингованных версий с оригинальными кулерами, которые позволяют раскрыть потенциал устройств с процессорами NAVI. Сегодня у нас на обзоре ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING – старшая модель новой линейки с массивной СО и заводским разгоном. Посмотрим, на что способна Radeon RX 5700 XT в таком варианте.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в картонной коробке средних размеров с узнаваемым оформлением упаковки. В комплекте предлагается только краткое бумажное руководство и пара многоразовых стяжек для укладки силовых кабелей дополнительного питания.

Дизайн и компоновка

На момент подготовки материала компания ASUS предлагает три варианта Radeon RX 5700 XT. Фактически обязательный вариант с референсным дизайном, модель серии TUF Gaming и наиболее производительная версия линейки ROG STRIX, которая и попала к нам на тестирование.

Внешне модели этой линейки уже хорошо узнаваемы по характерной форме защитного кожуха графитового цвета. Впрочем, такое сходство лишь визуально объединяет устройства одной серии, а вот возможности и оснащение конкретных устройств могут существенно отличаться.

В топовой модификации от ASUS заметно повышена рабочая частота GPU. Если в референсном варианте частотная формула для режимов Base/Game/Boost имеет вид 1605/1755/1905 МГц, то для ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING предложено сочетание 1770/1905/2010 МГц. Микросхемы памяти GDDR6 работают на рекомендованных 14 000 МГц.

Для видеокарты используется габаритный кулер с тремя вентиляторами и массивным радиаторным блоком. Разработчики не пытаются преуменьшить размеры системы охлаждения, предупреждая о том, что адаптер имеет 2,7-слотовую СО.

Радиаторный блок состоит из массива алюминиевых пластин, которые связаны шестью тепловыми трубками. Для теплосъемника используется медная никелированная пластина с качественной полировкой поверхности для хорошего контакта с кристаллом графического процессора. Дополнительную обработку производитель называет MaxContact, что в целом отражает суть технологической операции.

В конструкции также предусмотрена дополнительная рама-кронштейн. С одной стороны она используется для отвода тепла от микросхем памяти и силовых элементов этой подсистемы, с другой – усиливает печатную плату, защищая PCB от возможного прогиба.

По сравнению со схемотехникой референсной Radeon RX 5700, инженеры основательно усилили блок стабилизации питания GPU. Модуль VRM включает 11 фаз питания, которыми управляет контроллер IR35217.

Силовые сборки получают дополнительное охлаждение, контактируя с основным радиаторным блоком кулера.

Для подсистемы памяти используется трехфазная схема, причем параметрами этого блока также управляет контроллер от International Rectifier – IR3567B.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке платы предусмотрено два 8-контактных разъема. Уже традиционно видеокарты такого уровня ASUS оснащает системой индикации подключения силовых линий.

При подсоединении кабеля светодиод возле соответствующего коннектора подсвечивается белым. Если же линия не подключена – второй светодиод горит красным. На такой огонек наверняка обратишь внимание во время сборки платформы.

Согласно спецификациям, для системы с Radeon RX 5700 XT рекомендуется использовать блок питания мощностью от 600 Вт.

На задней кромке печатной платы адаптера расположено несколько дополнительных разъемов. Уже пару-тройку лет, как разработчики ASUS оснащают видеокарты высокого уровня коннекторами для подключения вентиляторов с PWM-управлением. Последние будут вращаться в зависимости от температуры графического процессора. В данном случае имеем два 4-контактных коннектора для подключения пары вентиляторов. Еще один доступный разъем предназначен для подсоединения дополнительной RGB-ленты с питанием от 12 В. Ну, мало ли, вдруг, вам не хватило подобных разъемов на материнской плате или вы хотите отдельно синхронизировать подсветку видеокарты с одной из гирлянд.

Как мы уже отмечали, радиаторный блок продувается тремя 90-миллиметровыми вентиляторами. Здесь используются «вертушки» с конструкцией Axial-tech Fan Design, предполагающей наличие специального барьерного кольца, объединяющего лопасти вентилятора по внешнему контуру.

Специфическая форма крыльчатки позволяет увеличить воздушное давление в области обдува, попутно улучшая направленность потока.

С обратной стороны печатная плата прикрыта защитной анодированной пластиной, которая через термопрокладки контактирует с PCB в областях расположения графического процессора и микросхем памяти.

Видеокарта имеет две микросхемы BIOS, позволяя использовать различные режимы. Штатный Performance Mode можно переключением миниатюрного тумблера у верхней кромки изменить на Quiet Mode с пониженной скоростью вращения вентиляторов под нагрузкой.

Рядом с переключателем также находится кнопка для включения/отключения дополнительной подсветки. Пожалуй она может пригодиться лишь при использовании системы на открытом стенде. Если же ПК собран в корпусе, проще потушить или зажечь огоньки программным путем.

В области органов управления за защитной панелью можно рассмотреть группу контактных площадок, которые могут пригодиться энтузиастам во время экстремальных экспериментов с разгоном видеокарты.

Сейчас уже сложно найти топовую видеокарту без дополнительной подсветки. Иллюминации может быть больше или меньше, но зачастую без нее не обходится ни один адаптер такого класса. В случае с ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING подсветки достаточно. По периметру защитного кожуха предусмотрены фрагменты полупрозрачных световодов.

На верхней кромке подсвечивается наименование игровой линейки.

А вот с обратной стороны в защитной панели вырезан крупный логотип ROG, который также светится и хорошо заметен в системе с классической компоновкой корпуса и прозрачной боковой дверкой.

Как мы уже упоминали, к видеокарте можно подключить дополнительную RGB-ленту, которая будет синхронизирована со светодиодами графического адаптера. Потому, если на вашей материнской плате по какой-то причине отсутствует разъем для внешних гирлянд, то без яркой насыщенной иллюминации вы точно не останетесь. Конечно, если в этом есть потребность. Владельцы корпусов со сплошными боковыми панелями, которых не радует внутреннее убранство системы, всегда могут отключить подсветку.

В целом же для настройки подсветки видеокарты используется фирменное приложение AURA RGB. Базовых доступных режимов не так много, но и этого зачастую вполне достаточно.

ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING имеет четыре цифровых видеовыхода – три DisplayPort и один HDMI. Примерно половину панели перфорировано крупными ячейками для вывода нагретого воздуха. Пластина с интерфейсным разъемами окрашена в черный. Не так давно производители видеокарт начали обращать внимание на эстетику и этих элементов.

В работе

В покое видеокарта бесшумна. Согласно прошитому алгоритму, при температуре GPU менее 60С вентиляторы останавливаются.

В таком режиме на открытом стенде GPU прогревался до 42–43С. Площади рассеивания массивного радиатора достаточно для отвода тепла. Сетовать на бесшумный режим работы мы конечно же не будем, попутно напомнив, что у референсных Radeon RX 5700 XT вентилятор не останавливается. Более того, в последних версиях драйверов AMD увеличила скорость вращения центробежного вентилятора до ~1100 об/мин даже при минимальной нагрузке на видеокарту. Потому ценителям тишины точно стоит смотреть в сторону альтернативных вариантов.

Под длительной игровой нагрузкой графический процессор прогревался до 72С. Скорость вращения вентиляторов на пике составляла до 1900 об/мин. В таком случае видеокарта работала заметно тише референсной модели Radeon RX 5700 XT, но на роль бесшумной она точно не претендует.

Мы также проверили работу ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING в режиме Quiet Mode, выбрав соответствующую микросхему BIOS. После переключения тумблера номинальные частоты GPU снизились на 30 МГц. Отличие небольшое, потому влияние на производительность будет минимальным.

В этом случае общая температура чипа повышалась до 77С, при этом скорость вращения вентиляторов едва превышала 1400 об/мин. Видеокарта в таком режиме работает заметно тише даже под высокой нагрузкой.

Разгон

ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING изначально основательно разогнана производителем, но по опыту предыдущего общения с Radeon RX 5700 XT было очевидно, что видеокарта имеет потенциал для дополнительного форсажа.

Используя штатные возможности WattMan, мы экспериментальным путем увеличили максимальный буст чипа до 2120 МГц, тогда как чипы памяти работали на 15 120 МГц (+8%). Попутно было на 25% повышено ограничение по энергопотреблению.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (6/12; 3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston KC2000 1 ТБ (SKC2000M8/1000G)

Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Мы достаточно подробно исследовали производительность Radeon RX 5700 XT во время сравнения ее возможностей с таковыми для GeForce RTX 2070 Super. В подобном противостоянии видеокарта с чипом NVIDIA зачастую несколько опережает RX 5700 XT, но последняя стоит дешевле.

В случае с ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING заводской разгон чипа NAVI 10 TX дает определенную прибавку производительности. Эффективности системы охлаждения достаточно для того, чтобы GPU работал на повышенных частотах, добывая дополнительные fps. Хотя этого и не всегда хватало, чтобы настичь модель на TU104. Впрочем, стоит напомнить, что рекомендованная цена Radeon RX 5700 XT соответствует таковой для GeForce RTX 2060 Super, тогда как старшая Super-модель стоит дороже.

Radeon RX 5700 XT в целом неплохо себя чувствует при использовании разрешения 2560х1440, однако в тяжелых проектах от режимов с максимальным качеством все же придется отказаться. В тех же Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus или Borderlands 3 стоит немного поиграться с настройками, чтобы получить более комфортную производительность.

Эффект от дополнительного разгона GPU и памяти Radeon RX 5700 XT не всегда однозначен. В некоторых проектах это приносит дополнительные +4–6%, а в других – практически не сказывается на количестве получаемых кадров.