GeForce RTX 2070 SUPER vs. Radeon RX 5700 XT: с прицелом на 1440p

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Нынешнее лето выдалось действительно жарким для компаний AMD и NVIDIA. Оба разработчика дискретной графики представили интересные новинки для любителей поиграть с комфортом. Мы уже успели оценить возможности Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 SUPER, пришло время повысить ставки, поднявшись на следующую ступень графической иерархии. Сегодня также небезынтересный версус – Radeon RX 5700 XT против GeForce RTX 2070 SUPER. Забег многообещающий, а учитывая возможность сравнить показатели этих видеокарт с таковыми для младших моделей, мы можем бегло оценить соотношение сил обоих производителей в очень привлекательном средне-высоком сегменте.

GeForce RTX 2070 SUPER

Причины появления Super-модификаций видеокарт линейки GeForce RTX на первый взгляд очевидны. Основной конкурент представил свои модели с новой графической архитектурой, которые потенциально несут угрозу уже привычной беспечности NVIDIA в категории дискретной графики средне-высокого класса. Появление ускоренных версий видеокарт стало вполне прогнозируемым, причем они были представлены практически одновременно с новинками AMD.

Запуск GeForce RTX 2070 Super стал волевым решением, не требующим больших затрат от разработчика. Фактически для данной модели за основу взята платформа GeForce RTX 2080. Минимальные упрощения были сделаны лишь в количестве активных функциональных блоков графического процессора.

GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 Super Наименование кристалла TU104-400A TU104-410 TU106-400A TU106-410 Графическая архитектура Turing Turing Turing Turing Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 12 нм 12 нм Площадь кристалла 545 мм² 545 мм² 445 мм² 445 мм² Количество транзисторов, млрд 13,6 млрд. 13,6 млрд. 10,8 млрд. 10,8 млрд. Тактовая частота GPU 1515/1710 МГц 1605/1770 МГц 1410/1620 МГц 1470/1650 МГц Потоковые процессоры 2944 2560 2304 2176 Текстурные блоки 184 160 144 136 Блоки растеризации 64 64 64 64 RT-ядра 46 40 36 34 Тензорные ядра 368 320 288 272 Память (тип, объем) GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ Шина памяти 256 бит 256 бит 256 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 14 000 МГц 14 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 448 ГБ/c 448 ГБ/c 448 ГБ/c 448 ГБ/c Энергопотребление, Вт 215 Вт 215 Вт 175 Вт 160 Вт

Напомним, что классические версии GeForce RTX 2070 основаны на процессоре TU106, включающем 2304 вычислителей, 144 текстурных блоков и 64 растеризатора. В этом случае задействованы все доступные блоки этого GPU. Потому, чтобы получить дополнительное ускорение, для GeForce RTX 2070 Super уже используется более габаритный чип TU104 с увеличенным количеством функциональных модулей (2560/160/64). Подсистема памяти осталась без изменений, как и в случае с RTX 2070/2080 – видеокарты серии GeForce RTX 2070 Super оснащаются 8 ГБ GDDR6 с эффективной рабочей частотой 14 000 МГц. 256-битовая шина позволяет в такой конфигурации рассчитывать на пропускную способность в 448 ГБ/c.

NVIDIA предлагает условно референсный дизайн GeForce RTX 2070 Super, и нет ничего удивительного в том, что для новых адаптеров используется та же платформа, что и для GeForce RTX 2080 с некоторыми акцентами во внешнем оформлении устройства.

Модель GeForce RTX 2070 Super Founders Edition можно считать лишь частным случаем. Купить эталонные устройства можно, заказав их на сайте калифорнийцев, тогда как в розничной продаже их найти непросто. Производители видеокарт предпочитают использовать оригинальные дизайны, и NVIDIA здесь ни в чем не сдерживает своих партнеров. Иногда производители ограничиваются собственными системами охлаждения, но для тюнингованных версий предлагаются также переработанные печатные платы.

GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G

Для оценки возможностей устройств новой серии мы использовали видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G. Данная модель получила достаточно габаритную систему охлаждения Windforce 3X с тремя вентиляторами.

Для версии «OC» предусмотрен небольшой заводской разгон GPU. Среднее значение ускорения повышено с рекомендованных 1770 МГц до 1815 МГц.

В конструкции радиатора предусмотрено три наборных кассеты, состоящих из алюминиевых пластин. Блоки связаны между собой 6-миллиметровыми тепловыми трубками.

Любопытно, что в данном случае производитель использует технологию прямого контакта тепловых трубок с кристаллом графического процессора. В таком случае удается исключить дополнительное звено в цепочке теплопередачи, но в этом случае важно избежать технологических пазов между трубками, где могут образовыватья локальные зоне перегрева процессора.

Для обдува конструкции используется три 82-миллиметровых вентилятора осевого типа. Учитывая габариты и форму радиаторного блока, это скорее можно отнести к достоинствам адаптера. Но не стоит забывать о увеличенных размерах. Общая длина видеокарт – порядка 290 мм.

На верхней кромке предусмотрен подсвечивающийся логотип производителя. Для подключения дополнительного питания используется два разъема: на 6 и 8 контактов. Рекомендованная мощность блока питания для системы с GeForce RTX 2070 Super – от 650 Вт и выше.

На интерфейсную панель выведены три видеовыхода DisplayPort 1.4, один полноформатный HDMI 2.0b и симметричный USB Type-C c поддержкой VirtualLink.

Тыльную сторону печатной платы прикрывает алюминиевая пластина, которая в данном случае используется для защиты от механических повреждений, а также помогает отводить тепло из нагревающихся зон. В области расположения чипов памяти и элементов VRM видны дополнительные термопрокладки.

В работе

В отсутствие нагрузки вентиляторы системы охлаждения останавливаются. Пассивный режим работы для видеокарт такого уровня особенно ценен.

При этом температура графического процессора удерживалась на уровне 38 градусов. Крупный радиаторный блок в таких условиях отлично справляется с рассеиванием тепла.

В условиях открытого стенда температура GPU под нагрузкой повышалась до 65С. Зафиксированная скорость вращения в 1770 об/мин может показаться неоправданно высокой для адаптера с трехвентиляторным кулером. Дело в том, что во время запуска вращения вентиляторов после паузы, стартовые обороты несколько выше типичных. Во время затяжных игровых сессий на открытом стенде частота вращения в среднем была на уровне 1400 об/мин. То есть с повышенным шумом здесь вообще никаких вопросов.

В случае с тюнингованной версией видеокарты от GIGABYTE, пиковая частота GPU поднималась до 1980 МГц, при этом в играх зачастую значения колебались в пределах 1935–1950 МГц.

Разгон

В экспресс-режиме удалось дополнительно ускорить видеокарту. Адаптер позволяет повысить параметр Power Limit до 111%. После этого базовая частота GPU была увеличена на +110 МГц – c 1605 МГц до 1715 МГц.

При этом среднее значения ускорения также возросло на соответсвующую величину. Учитывая изначальный заводской форсаж, в случае с адаптером от GIGABYTE речь идет о повышении с 1815 МГц до 1925 МГц.

Максимальный буст GPU также увеличился. Пиковое значение фиксировалось на уровне 2065 МГц. Зачастую фактическая частота графического процессора в играх колебалась на уровне 2025–2050 МГц. То есть реальный дополнительный прирост частоты при схожих условиях составляет порядка 100 МГц. Штатные частоты GPU у RTX 2070 Super изначально достаточно высоки, потому от дополнительного разгона чипа на ~5% не стоит ожидать большого прироста производительности. Впрочем, стоит заметить, что микросхемы памяти также неплохо получилось ускорить – с 14 000 до 16 000 МГц (+11,4%), потому бонусные fps наверняка все же можно будет наблюдать.

AMD Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700 XT – старшая модель из первой пары видеокарт AMD, основанных на графическом процессоре с новой архитектурой RDNA (Radeon DNA). Для адаптера используется 7-нанометровый чип Navi 10 XT, включающий 2560 вычислителей. Кроме увеличенного количества функциональных блоков в сравнении с конфигурацией под RX 5700, GPU также работает на повышенных тактовых частотах – 1605–1905 МГц.

Radeon VII Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Radeon RX Vega 64 Radeon RX 590 Наименование кристалла Vega 20 XT Navi 10 XT Navi 10 XL Vega 10 XT Polaris 30 Графическая архитектура GCN 5.1 RDNA RDNA GCN 5.0 GCN 4.0 Техпроцесс производства 7 нм 7 нм 7 нм 14 нм 12 нм Площадь кристалла 331 мм² 251 мм² 251 мм² 495 мм² 232 мм² Количество транзисторов, млрд 13,23 млрд. 10,3 млрд. 10,3 млрд. 12,5 млрд. 5,7 млрд. Тактовая частота GPU 1400/1750 МГц 1605/1755 МГц 1465/1625 МГц 1200/1536 МГц 1545 МГц Потоковые процессоры 3840 2560 2304 4096 2304 Текстурные блоки 240 160 144 256 144 Блоки растеризации 64 64 64 64 32 Память (тип, объем) HBM2, 16 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ HBM2, 8 ГБ GDDR5, 8 ГБ Шина памяти 4096 бит 256 бит 256 бит 2048 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 2000 МГц 14 000 МГц 14 000 МГц 1890 МГц 8000 МГц Пропускная способность памяти 1024 ГБ/c 448 ГБ/c 448 ГБ/c 483,8 ГБ/c 256 ГБ/c Энергопотребление, Вт 295 Вт 225 Вт 180 Вт 295 Вт 175 Вт

Как и в случае с младшей моделью серии, Radeon RX 5700 XT использует чипы памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 000 МГц. 256-битовая шина памяти в такой конфигурации позволяет получить пропускную способность на уровне 448 МБ/с. Да, речь о рекордных показателях не идет, как это было в случае с HBM2, но многослойная память значительно увеличивает стоимость изготовления видеокарт, а потому пока оправдана лишь для топовых устройств. В свою очередь выпуск GDDR6 уже хорошо отлажен, а технические возможности микросхем позволяют получить вполне пригодные результаты для данного класса видеокарт.

Для Radeon RX 5700 XT заявлен тепловой пакет на уровне 225 Вт, а для подключения дополнительного питания понадобится две дополнительные линии 12 В на 6 и 8 контактов.

Несмотря на то, что Radeon RX 5700/5700 XT были представлены в начале июня, первые несколько меяцев после запуска обе модели предлагались исключительно в референсном двухслотовом дизайне.

Для эталонной модели используется система охлаждения с испарительной камерой и радиаторной кассеты из алюминиевых пластин, которая продувается одним вентилятором центробежного типа. Подобная конструкция очень практична из-за вывода нагретого воздуха за пределы системного блока, но в плане эффективности отвода тепла это все же не лучший вариант, да и при необходимости сгенерировать воздушный поток значительной мощности, добиться низкого уровня шума от вентиляторов такого типа проблематично.

Судя по результатам практических тестов, штатному кулеру действительно непросто справляться с охлаждением Radeon RX 5700 XT. Потому неудивительно, что сразу по завершениею оговоренно срока, когда партнеры AMD могли предлагать лишь референсные модели, все производители видеокарт представили собственные видеокарты с оригинальными печатными платами и системами охлаждения. Один из таких вариантов участвует в сегодняшнем тестировании.

MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X

Для оценки возможностей Radeon RX 5700 XT мы использовали видеокарту с оригинальным дизайном. MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X – топовая модель серии в ассортименте производителя.

Для устройства используется платформа с усиленной подсистемой стабилизации, эффективным кулером и штатным заводским разгоном.

Для MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X применяется система охлаждения линейки TwinFrozr 7 с очень габаритным радиаторным блоком и парой 100-миллиметровых вентиляторов.

Массивная кассета алюминиевых пластин фактически предполагает трехслотовый дизайн адаптера. Кроме того, велика и длина видеокарты – 297 мм. Эти параметры стоит учитывать владельцам компактных корпусов.

Для распределения тепла в конструкции используется набор никелированных тепловых трубок с дополнительным медным теплосъемником. В конструкции предусмотрена дополнительная пластина-кронштейн для отвода тепла от микросхем памяти. В то же время элементы VRM контактируют с основным радиаторным блоком.

На верхней кромке видеокарты предусмотрена RGB-подсветка. Здесь производитель также не стал усердствовать. Иллюминируется относительно небольшой сегмент с логотипом игровой серии.

Для подключения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъема, вместо комбинации 8+6 у Radeon RX 5700 XT референсного дизайна. Производитель акцентирует внимание на том, что в данном случае разработчики попытались снизить нагрузку на слот PCI Express, получая больше через дополнительные силовые линии. Несмотря на усиленную элементную базу PCB и повышенные рабочие частоты, заявленный TDP остался на прежнем уровне – 225 Вт, при этом для системы рекомендуется использовать блок питания мощностью от 750 Вт.

На интерфейсную панель видеокарты выведено четыре видеовыхода – три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b. Значительная часть заглушки перфорирована для вывода нагретого воздуха. Впрочем, учитывая поперечное позиционирование пластин радиатора, большая часть нагретого воздуха все же будет оставаться в системном блоке. Потому вентилятор на выдув на задней панели будет желателен.

С обратной стороны печатная плата прикрыта алюминиевой пластиной. Примечательно, что в этом случае также используются теплопроводящие ленты в области расположения чипов памяти и GPU. Полезная инициатива получает все большее распространение. Задняя панель не просто защищает плату от механических повреждений, но также участвует в отводе тепла от нагревающихся элементов, пусть и опосредованно.

В работе

Видеокарта поддерживает гибридный режим охлаждения, потому в покое вентиляторы системы охлаждения останавливаются.

В этом случае температура GPU на открытом стенде удерживалась на уровне 42–43C. Массивный радиаторный блок здесь очень помогает. Любопытно, что в случае с референсным адаптером температура чипа изначально составляла 45–50С при скорости вращения штатного вентилятора на уровне 600–800 об/мин. В одной из версий драйверов AMD повысили базовую частоту вращения до ~1000 об/мин, чтобы снизить неприглядные значения. Конечно после таких мер удалось выиграть несколько градусов, но приятно, когда подобных результатов можно достичь в бесшумном режиме исключительно за счет эффективности радиаторного блока.

Под нагрузкой графический процессор нагревался в среднем до 68–71С. При этом максимальная точка нагрева (Hot Spot) – на уровне 94–98C. Это очень хорошие показатели для Radeon RX 5700 XT, особенно если учесть, что на пике вентиляторы раскручивались примерно до 1500 об/мин. Попутно отметим, что у нас на тестировании был экземпляр видеокарты у которой уже демонтировалась система охлаждения, потому не исключаем, что изначальный результат мог бы быть еще лучше.

Несмотря на заявленное пороговое значение Boost до 1980 МГц, пиковые частота GPU может даже превышать указанный порог. В нашем случае утилита GPU-Z фиксировала импульсные всплески вплоть до 2040 МГц, но фактическая частота GPU под нагрузкой в играх все же пониже – 1850–1950 МГц. Тем не менее, это на ~100 МГц больше того, что предлагает референсная модель Radeon RX 5700 XT.

Разгон

Экспериментируя с разгоном, мы расширили диапазон максимального ускорения GPU до 2100 МГц, оставив неизменным питающее напряжение чипа под нагрузкой (1,2 В). Предварительное также на 30% был увеличен лимит по энергопотреблению видеокарты.

Фактическая рабочая частота графического процессора колеблется в достаточно широких пределах, в зависимости от характера нагрузки. Она неодинакова даже для различных игровых движков. В среднем можно говорить, что после дополнительного разгона GPU зачастую работал в диапазоне 1950–2050 МГц. Микросхемы памяти GDDR6 удалось ускорить до эффективных 14 960 МГц (+6,7%).

В целом разгон Radeon RX 5700 XT еще скромнее, чем в случае с GeForce RTX 2070 Super. Очевидно некоторый прирост производительности можно ожидать и здесь, но учитывая даже небольшое повышение рабочих частот, рассчитывать на многое здесь не стоит. Адаптер от MSI уже изначально предполагает стартовый заводской тюнинг, потому дополнительный форсаж представляет скорее некий академический интерес.

Отдельно отметим возможность чипов Navi 10 XТ работать на частотах выше 2 ГГц. Хотя 12-нанометровые GPU от NVIDIA также преодолевают этот барьер, для графических процессоров AMD это знаковое событие.

Лицом к лицу

При наглядном сравнении очевидно преимущество в габаритах видеокарты от MSI (297×58×140 мм, 1,4 кг) и это при том, что трехвентиляторный адаптер от GIGABYTE изначально вовсе не выглядит крохой (287×50×115 мм, 0,98 кг). Визуальная компактность последней ощущается лишь на фоне еще более габаритного устройства.

MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X изначально претендует на три слота расширения, хотя крепежная пластина двухслотовая. Поначалу кажется, что GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G не претендует на такое пространство, но это впечатление обманчиво. Видеокарта также перекрывает доступ к третьему слоту. Хотя это не так явно, как в случае с видеокартой MSI, но все же придется учитывать эти особенности компоновки.

Тестовый стенд

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Для оценки производительности видеокарт GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 мы использовали результаты проведенного ранее версуса «GeForce RTX 2060 Super vs. Radeon RX 5700». Обе видеокарты помогут нам лучше сориентироваться в позиционировании старших моделей.

Стартовую позицию в сравнительном тесте заняла GeForce GTX 1660 6 ГБ – начальная модель, которая потенциально может оказаться в составе оптимального игрового ПК. Кроме того, на этот раз мы также включили результаты GeForce GTX 1070 8 ГБ. Очень популярная модель у игроков с амбициями, которые в свое время старались выйти за рамки условного среднего класса. Любопытно оценить, как спустя три года после выходы выглядит эта модель на фоне амбициозных новинок NVIDIA и AMD. Обратная точка зрения также имеет значение, позволяя посмотреть на RTX 2070 Super и RX 5700 XT через призму возможного апгрейда для тех, кто уже ощущает нехватку производительности видеокарт предыдущих поколений.

Верхней точкой отсчета в нашем материале остается GeForce RTX 2080 Founders Edition. Эта модель имеет слегка повышенные рабочие частоты GPU относительно таковых для условно базовых версий RTX 2080. Впрочем, это будет даже нам на руку, учитывая амбиции и позиционирование новых решений NVIDIA и AMD.

Производительность 1920×1080

Несмотря на то, что используемые в обзоре видеокарты уже несколько избыточны для игр с разрешением 1920×1080, все же это до сих пор самый популярный графический режим, потому результаты имеют определенную практическую ценность.

Уже по первым замерам производительности в играх видно некоторое преимущество GeForce RTX 2070 Super над Radeon RX 5700 XT. Отличие показателей предсказуемо разнится, в зависимости от конкретного проекта, но в среднем разница составляет 7–8%.

В целом такое отличие конечно же позволяет отнести устройства к одному классу видеокарт. Вместе с тем, Radeon RX 5700 XT не так уж далеко ушла от GeForce RTX 2060 Super. В некоторых играх они идут на равных, но чаще решение AMD имеет преимущество в 5–6%. При идентичной заявленной стоимости это все же плюсик в копилку Radeon RX 5700 XT. Но здесь сложно не вспомнить о наличии аппаратных RT-вычислителей и тензорных ядер у решения NVIDIA. Здесь пока AMD крыть нечем.

В целом появление GeForce RXT 2060/2070 Super стало логичной реакцией на анонс Radeon RX 5700/5700 XT. «Суперские» версии номинально позволили удержать лидерство в своих подклассах, пусть и чуть большей ценой. Очевидно, что с такой задачей классические GeForce RTX 2070/2060 уже не справились бы.

Небольшой заводской форсаж GeForce RXT 2070 Super все же не позволил ей настичь GeForce RTX 2080 FE. Даже если не учитывать базовый разгон версии Founders Edition, старшая модель имеет небольшое преимущество (5–6%), что в целом логично. Однако сама возможность получить практически такую же производительность по гораздо меньшей цене – хороший повод подумать о рациональной покупке даже в этом классе.

Замена GeForce GTX 1070 на GeForce RTX 2070 Super дает прирост производительности от 35 до 70%. В среднем – порядка 53%. Полуторакратное ускорение в классическом рендеринге и дополнительные плюшки в виде трассировки лучей, DLSS и VRS. Очень неплохой апдейт для трехлетней модели.

Учитывая очень удачный старт Borderlands 3, мы решили включить в тестовый игровой набор новое детище Gearbox Software. К моменту появления проекта перечень доступных для тестирования видеокарт несколько сократился, но и в таком составе результаты показательны.

При использовании штатного API DirectX 11 видеокарта GeForce RTX 2070 Super имеет 10%-ный перевес над Radeon RX 5700 XT. В то же время при переходе на DirectX 12 ситуация меняется практически на противоположную, и уже модель с новым чипом AMD имеет 5%-ное преимущество над грозным оппонентом. Radeon RX 5700 XT получает дополнительное ускорение, тогда как показатели RTX 2070 Super снижаются. К тому же для видеокарты AMD доступна FidelityFX c повышением четкости картинки фактически без потери производительности. Впрочем, режим DirectX 12 для Borderlands 3 пока еще остается экспериментальным. Надеемся разработчикам удастся справиться с длительными загрузками и рядом других шероховатостей при использовании этого API.

Производительность 2560×1440

GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT весьма хороши для режима 1440p. Возможно в некоторых самых тяжелых проектах придется снизить настройки качества графики с максимальных на высокие, но во многих актуальных играх даже режим «ультра» доступен с хорошими fps.

Преимущество GeForce RTX 2070 Super над Radeon RX 5700 XT увеличилось в среднем до 9%. В то же время Radeon RX 5700 XT до 7% нарастила отрыв от GeForce RTX 2060 Super.

С разрешением 2560×1440 еще более наглядно проявилась разница графических поколений. При прямом сравнении GeForce GTX 1070 и GeForce RXT 2070 Super последняя оказывается в среднем на 60% производительнее предшественницы семейства Pascal. Желающим с комфортом пересесть на 1440p и продолжать получать удовольствие от игры придется задуматься об апгрейде.

Дополнительный разгон видеокарт хотя принципиально не улучшает производительность видеокарт, но зачастую позволяет Radeon RX 5700 XT подтянуться на уровень GeForce RTX 2070 Super, а последней, в свою очередь показывать результаты близкие для таковых GeForce RTX 2080 даже в редакции Founders Edition. Приятный бонус, но не более того.

Энергопотребление

Сравниваемая пара видеокарт имеет схожие энергетические аппетиты. Тепловой пакет GeForce RTX 2070 Super заявлен на уровне 215 Вт, тогда как TDP адаптеров Radeon RX 5700 XT должен укладываться в рамки 225 Вт. У нас на тестировании побывали оригинальные версии устройств, потому мы можем говорить об энергопотреблении платформ лишь с поправкой на работу конкретных моделей в штатных для них режиме.

Согласно замерам энергопотребления, система с GeForce RTX 2070 Super от GIGABYTE потребляла примерно столько же энергии, как и референсная GeForce RTX 2080 Founders Edition. Здесь в целом все логично, так как видеокарты основаны на одном GPU, а отличие в количестве активированных вычислителей компенсирует повышенная рабочая частота процессора в версии для RTX 2070 Super.

Система с топовой версией Radeon RX 5700 XT от MSI требовала примерно на 40 Вт больше энергии. Очевидно дополнительный разгон требует повышения TDP, потому неудивительно, что в рекомендуемых указывается БП повышенной мощности. Но в целом разница не настолько существенна в рамках этого класса.

GeForce GTX 1660 демонстрирует чудеса энергоэффективности, но и производительность зачастую в 1,5–2 раза ниже, чем у участников нынешнего «версуса».

Цена

Стоимость видеокарт всегда играет очень важную роль, особенно когда речь идет не об ультимативных моделях «на все деньги». Со стартом продаж NVIDIA заявила рекомендованную цену GeForce RTX 2070 Super для американского рынка на уровне $500. На момент подготовки материала в Украине предлагается около двух десятков моделей данной линейки, а розничные цены начинаются от 15 000–16 000 грн. ($600–650).

Рассмотренная трехвентилятрная модель GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G с заводским разгоном стоит порядка $690.

Что касается Radeon RX 5700 XT, то для этой видеокарты заявлена стоимость в $400. Однако еще в момент анонса разработчик акцентировал внимание на том, что это базовая стоимость для устройств на референсном дизайне. Тогда как оригинальные тюнингованные версии могут стоить дороже. Стоковые модели RX 5700 XT были доступны в в нашей рознице еще в середине июля. Стартовые ценники в $520–550 за версии с не самой тихой турбинкой казались несколько завышенными. К концу сентября референсы в свободной продаже отпускаются по цене ~12 000 грн. ($490).

Учитывая временные ограничения на поставки оригинальных моделей, неудивительно, что подобные версии Radeon RX 5700 XT только-только начинают появляться в прайсах интернет-магазинов. Стоимость таких адаптеров заметно отличается, и пока стартует примерно с 13 000 грн (~$530).

Для используемой в тесте модели MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X заявлена розничная цена в 14 000 грн (~$570), но не исключено, что на старте продаж они будут стоить дороже. Первые официальные поставки этой видеокарты ожидаются в течение ближайших пары недель.

Итоги

После знакомства с GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT, очень приятное впечатление оставляют обе видеокарты. Как и подобает более дорогостоящей модели, новинка от NVIDIA имеет некоторое преимущество в классическом рендеринге, а также получила аппаратную поддержку трассировки лучей и тензорные ядра для реализации DLSS. В свою очередь Radeon RX 5700 XT стоит дешевле и за свои деньги предлагает отличное соотношение цена/производительность в ныне доступных играх, получает больше преимуществ при переходе на DirectX 12 и не имеет потерь при повышении четкости картинки с помощью FidelityFX.

Появление видеокарт Radeon RX 5700/5700 XT серьезно оживило рынок, вынудив основного конкурента действовать активнее. В итоге имеем интересные предложения средне-высокого класса, которые прекрасно заменят Radeon RX Vega 56/64, а старшая модель лишь немногим уступает гораздо более дорогостоящей Radeon VII. В свою очередь NVIDIA предложила свои SUPER-версии популярных видеокарт, фактически на одну ступень графической иерархии повысив возможности новых устройств.

Что касается рассмотренных моделей GeForce RTX 2070 Super от GIGABYTE и Radeon RX 5700 XT, то это весьма интересные модели в своих линейках с заводским разгоном и эффективными тихими системами охлаждения. Рекомендуем присмотреться.