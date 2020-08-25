Обзор видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После запуска GeForce RTX 2060 SUPER, видеокарты этой линейки сразу оказались в составе оптимальных игровых конфигураций, до сих пор оставаясь отличным решением для подобных систем. Хороший баланс характеристик, увеличенный объем памяти и умеренная цена – подходящий набор для тех, кто готов к разумным тратам за комфортную производительность даже в тяжелых играх. Различных модификаций GeForce RTX 2060 SUPER на рынке представлено более трех десятков, есть из чего выбирать. Сегодня у нас на обзоре GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G – модель с очень длинным названием и трехвентиляторным кулером, которая оказалась в топе популярности адаптеров серии на hotline.ua. Что же в ней так привлекает?

Компания GIGABYTE предлагает сразу несколько модификаций GeForce RTX 2060 SUPER. Это топовая версия AORUS с массивной трехслотовой системой охлаждения и бесконечным количеством видеовыходов, несколько трехвентиляторных адаптеров GAMING в версиях с черными и белыми защитными кожухами, а также стартовые модификации WINDFORCE с парой вентиляторов.

С момента анонса линейки GeForce RTX 2060 SUPER тайваньский производитель модифицировал свои адаптеры, предлагая различные ревизии внешне схожих моделей, которые впрочем имеют определенные отличия в компоновке и схемотехнике. У нас на тестировании побывала последняя модификация GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G (Rev. 2.0).

Видеокарта оснащена трехвентиляторной системой охлаждения, а также имеет заводской разгон. Вместо рекомендованной формулы 1470/1650 МГц графический процессор при схожей базовой частоте получил среднее значение ускорения на уровне 1710 МГц. Адаптер также оснащен 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, работающей на эффективных 14 000 МГц.

Дизайн и компоновка

Как мы уже отмечали, GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G оснащена трехвентиляторным кулером семейства WINDFORCE 3X.

Модификация охладителя в данном случае имеет трехсекционный радиаторный блок, сегменты которого объединены четырьмя тепловыми трубками. Достаточно крупные габариты адаптера позволяют использовать кассеты алюминиевых пластин со значительной суммарной площадью рассеивания.

Для ускорения передачи тепла от GPU к радиатору, в конструкции предусмотрен прямой контакт тепловых трубок с кристаллом графического процессора.

Радиаторный блок продувается тремя 80-миллиметровыми вентиляторами осевого типа, имеющими специфическую форму крыльчатки для увеличения воздушного потока.

Еще одна особенность, позволяющая, по заявлению производителя, увеличить эффективность обдува – технология Alternate Spinning, предполагающая вращение центрального вентилятора в противоположную сторону, по отношению в боковым. Разработчики уверяют, что таким способом удается улучшить ламинарность генерируемых воздушных потоков, избегая возникновения локальных зон турбулентности.

Видеокарта имеет оригинальную печатную плату длиной 222 мм. Для стабилизатора питания GPU используется 6-фазная схема, еще две обслуживают микросхемы памяти GDDR6. Одна из особенностей адаптера ревизии 2.0 состоит в том, что силовые элементы размещены ближе к интерфейсной панели, то есть справа от графического процессора.

Для сборок VRM и всех чипов памяти предусмотрено дополнительное охлаждение. Используемая для этих целей пластина-подошва также связана с основным радиаторным блоком.

Общая длина видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G – 280 мм. Это не излишне крупный адаптер, но перед покупкой все же стоит убедиться, что в корпусе достаточно свободного места для установки устройства. Особенно в случаях, когда система собирается в возрастном кейсе с корзинами для накопителей.

Разработчики рационально использовали особенность адаптера с уменьшенной длиной печатной платы. Свободное пространство заняли более крупные алюминиевые пластины радиатора, тем самым увеличив общую площадь рассеивания. В месте выхода тепловых трубок из радиаторной кассеты можно наблюдать следы пайки, улучшающей контакт между элементами.

Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем. Учитывая заявленный тепловой пакет GeForce RXT 2060 SUPER в 175 Вт, такого коннектора вполне достаточно для штатного режима и даже умеренного разгона видеокарты. Дополнительный коннектор и слот PCI-E x16 могут обеспечить до 225 Вт, потому некоторый запас мощности еще есть.

Производитель рекомендует использовать для системы с GeForce RXT 2060 SUPER блоки питания мощностью от 550 Вт.

Видеокарта имеет индикатор подачи дополнительного питания. Если силовой кабель не подключен, при включении ПК в области 8-контактного разъема загорается яркий белый светодиод, на который наверняка обратишь внимание. Производитель также сообщает о режиме с мерцанием светодиода при подаче «ненадлежащего питания», не раскрывая деталей. Предположим, что речь идет о существенном отклонении подаваемого напряжения при наличии проблем с БП.

Кроме функциональной в активе видеокарты есть и декоративная подсветка. На верхней кромке подсвечивается лого компании GIGABYTE, которое будет хорошо читаться через боковую прозрачную стенку корпуса.

Для управления подсветкой используется приложение RGB Fusion 2.0. Утилита позволяет выбрать определенный режим свечения. Предлагаемый перечень не очень велик. Доступны последовательный цветовой цикл, статическая подсветка, пульсирование, одиночное и двойное мигание. Кроме того можно использовать режим Intelligent в котором цветовая маркировка (зеленый–желтый–красный) будет зависеть либо от температуры GPU, либо от степени загрузки графического процессора, или же вовсе от скорости вращения вентиляторов системы охлаждения видеокарты. С последней опцией, пожалуй, мы сталкиваемся впервые. Не то, чтобы функция первой необходимости, но сама возможность – что-то новое.

Приложение также позволяет настроить иллюминацию устройств, поддерживающих протокол RGB Fusion. В нашем случае можно было изменять свечение модулей памяти, причем даже с учетом того, что материнская плата тестового стенда была от другого вендора. К тому же это не помешало очень скрупулезно настраивать эффекты. Доступ можно было получить к любому отдельному светодиоду на каждом модуле двухканального комплекта.

С обратной стороны видеокарта прикрыта алюминиевой пластиной. Металлическая плита используется как дополнительная усилительная конструкции, а также защита от механических повреждений. Вместе с тем контакта с элементами на обратной стороне PCB нет, в их охлаждении участия она не принимает.

На интерфейсную панель GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G выведены четыре видеовыхода – три DisplayPort 1.4 и полноразмерный HDMI 2.0b. Значительную часть металлической пластины занимает решетка для вывода нагретого воздуха.

В работе

Видеокарта поддерживает гибридный режим охлаждения. В покое вентиляторы системы охлаждения останавливаются, а соответственно сам адаптер работает бесшумно. Мы и не ожидали ничего другого от устройства такого уровня с подобными габаритами.

Эффективности конструкции радиатора хватает для того, чтобы удерживать температуру GPU на уровне 47–49С. В нашем случае замеры проводились на открытом стенде при 25С в помещении.

Под нагрузкой температура графического процессора повышалась вплоть до 70С при скорости вращения вентиляторов ~1800 об/мин. Типичными значениями в играх были 66–68С и 1400–1600 об/мин. Согласно заданному алгоритму, вентиляторы начинают вращаться когда чип прогревается до 59С, то есть имеем определенный запас для исключения частых циклов «старт/стоп» даже в плохо продуваемых корпусах.

Уровень шума во время игровых сессий – ниже среднего. Видеокарта точно не беззвучна, но в закрытом корпусе она не будет вызывать вопросов в этом отношении.

Как видно на скриншоте, под нагрузкой графический процессор динамически ускорялся вплоть до 1980 МГц.

Разгон

Для настройки параметров видеокарты производитель предлагает использовать фирменное приложение AORUS Engine.

Утилита позволяет мониторить состояние, а также изменять ключевые параметры адаптера. В частности для рассматриваемой видеокарты Power Limit можно увеличить до 108%, а температурный предел – до 88С. Видеокарта также позволяет на 100 мВ увеличивать напряжение питания на GPU.

В режиме автоматического подбора рабочих параметров, после 10-минутного тюнинга, платформа предложила дополнительно повысить рабочую частоту GPU почти на 90 МГц.

Во время экспериментов базовую тактовую частоту чипа удалось увеличить с 1470 до 1600 МГц, при этом среднее значение ускорения возросло пропорционально – с 1710 МГц до 1840 МГц. Микросхемы памяти Micron оказались не очень податливы, позволяя увеличить эффективную частоту до 15 800 (1975) МГц.

После разгона GPU динамически ускорялся вплоть до 2120 МГц, однако в играх значения зачастую варьировались в пределах 1980–2050 МГц. Показатели не рекордные, но в целом типичные для тюнингованных моделей GeForce RTX 2060 SUPER с оригинальными дизайнами PCB и охлаждения.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (6/12; 3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston KC2500 1 ТБ (SKC2500M8/1000G) Kingston Technology, www.kingston.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность 1080p и 1440p

Возможности GeForce RXT 2060 SUPER 8 ГБ мы детально исследовали во время первого знакомства с адаптерами линейки. По факту SUPER-версия в среднем оказывается на 10–15% производительнее классической модели GeForce RTX 2060 6 ГБ.

Ускоренная модификация обеспечивает очень комфортное количество кадров/c в режимах c разрешением 1920×1080 и высокими настройками качества графики. В подобных условиях во многих играх видеокарта предлагает заметно более 60 fps, позволяя владельцам мониторов с повышенной частотой обновления ощутить преимущества такой покупки.

Если сравнивать показатели GeForce RXT 2060 SUPER с таковыми для GeForce GTX 1660 6 ГБ, то, как видим, при разрешении Full HD отличие в производительности колеблется от 50 до 75%. То есть речь идет об устройствах принципиально разных классов, даже без учета дополнительных возможностей GeForce RTX. Для тех, кто раздумывает над апгрейдом решений среднего уровня на базе Pascal, напомним, что GeForce GTX 1660 примерно на 20% расторопнее GeForce GTX 1060 6 ГБ, а значит разница в количестве fps при переходе с последней на GeForce RTX 2060 SUPER будет почти двукратной.

GeForce RXT 2060 SUPER не теряется при повышении разрешения до 2560×1440. В таких случаях очень очень помогает увеличенный до 8 ГБ объем памяти с повышенной пропускной способностью. Конечно, качество картинки в таком режиме нужно подбирать уже тщательнее, но во многих проектах даже на максимальных количество кадров/c остается вполне комфортным.

SUPER-модификация на базе чипа TU106 зачастую имеет преимущество над Radeon RX 5700. Количественные показатели говорят том, что ускоренная версия Radeon RX 5700 XT скорее сможет обеспечить чуть большее количество кадров/c при прямом сравнении в условиях классического рендеринга сцен. Однако у решений NVIDIA есть дополнительные «аргументы убеждения». Да, да, речь об аппаратных блоках для просчета трассировки лучей и тензорных ядрах для векторных вычислений.

Процесс перехода от состояния поддерживаемой функции в спецификации к очень полезной на практике опции проходит несколько медленнее, чем хотелось бы, но сейчас мы на пороге больших перемен. Игровые консоли следующего поколения, которые вскоре будут представлены, получат поддержку трассировки лучей, что должно предопределить успех гибридного рендеринга или, как минимум, гарантировать повышенное внимание разработчиков к этой технологии. У NVIDIA все готово для того, чтобы развивать направление в ПК-сегменте. Надеемся, что AMD также подключится к процессу с выходом Radeon следующей генерации.

DLSS 2.0

Что касается тензорных ядер, то и для них уже есть применение. В контексте игр это в первую очередь реализация технологии сглаживания с алгоритмами глубокого обучения – DLSS (Deep Learning Super Sampling). Здесь используются модели искусственного интеллекта (ИИ), для обработки которых как раз и необходимы тензорные ядра. NVIDIA начали работать над DLSS еще с 2016 года. Первая генерация архитектуры имела определенные ограничения по разрешению, а итоговые результаты в плане качества картинки не всегда отвечали ожиданиям. В угоду производительности часто приходилось жертвовать четкостью и детальностью картинки.

Предложенная в нынешнем году версия DLSS 2.0 предлагает принципиальные изменения, повышая производительность, снимая ограничения по разрешению и позволяя найти баланс между качеством картинки и производительностью. Используя данные со сниженным разрешением и векторы движения, пропущенные через сверточный автокодировщик, удается восстановить картинку в высоком разрешении и c хорошей детализацией. В отличие от первой генерации, для DLSS 2.0 не нужно под каждую игру создавать сеть глубокого обучения. Здесь применяется универсальное решение, что облегчит использование технологии.

Новая версия DLSS с частичным рендерингом и качественным масштабированием изображения на основе данных предварительно обученной нейронной сети уже используются в Control, Deliver Us The Moon, MechWarrior 5: Mercenaries и Wolfenstein: Youngblood. К этому набору недавно примкнула и нашумевшая Death Stranding. Именно в ней мы решили проверить такие возможности.

Игра поддерживает DLSS 2.0, позволяя использовать два режима с повышенным качеством (Quality) и увеличенной производительностью (Performance). Итоговые результаты приятно удивляют. Активация DLSS в любом случае заметно повышает количество кадров/c, позволяя даже на GeForce RTX 2060 SUPER получить очень комфортные значения fps для игры в 4К.

В этом разрешении при использовании пресета DLSS Performance производительность увеличилась на 76% – с 46 до 81 кадра/c. При этом четкость картинки остается на очень хорошем уровне. Если присматриваться, можно найти минимальные упрощения, но в динамике они практически неразличимы. Если же использовать режим Quality, то качество картинки становится едва ли не лучше оригинального со сглаживанием TAA. При этом получаем прирост производительность на уровне 37%, имея более 60 кадров/c в режиме 4К c максимальным качеством графики.

При использовании DLSS 2.0 также примерно на 600–800 МБ уменьшался объем используемой локальной памяти видеокарты. Это хорошая новость для владельцев классической GeForce RTX 2060 6 ГБ, которая в подобных случаях оказывается пригодной для режима 4К.

При снижении разрешения совокупный прирост производительности несколько ниже, чем при 3840×2160, но это также существенные значения. Здесь уже можно корректировать темп выдачи кадров/c с учетом частоты обновления используемого монитора.

В целом первые пробы DLSS 2.0 оставляют очень приятные впечатления. Технология позволяет значительно улучшить игровую производительность. При этом качество не только не страдает, но может даже улучшиться при использовании соответствующего режима. Хочется увидеть побольше проектов с DLSS 2.0, особенно поддерживающих трассировку лучей. Гибридный способ рендеринга обычно заметно просаживает количество кадров/c, а DLSS в этом случае могла бы использоваться как компенсатор снижения производительности.

Надеемся, что уже в ноябре нам удастся проверить работу подобной формулы на примере Cyberpunk 2077. Проект обещает быть очень технологичным, он получит поддержку как трассировки лучей, так и DLSS 2.0. С помощью трассировки будут реализованы сразу четыре эффекта – отражения, тени, а также рассеянные освещение и затенение. Картинка на презентационном ролике выглядит многообещающе, наберемся немного терпения.

Рабочие моменты

Создатели визуального контента могут даже в перерывах между игровыми сессиями использовать потенциал своей видеокарты. NVIDIA активно сотрудничает с разработчиками специализированных приложений с тем чтобы с помощью GPU ускорить различные вычислительные процессы.

Наверняка те, что следит за событиями в этом сегменте уже знают, что не так давно в очередном апдейте Adobe Premiere Pro (14.2) наконец-то появилась возможность использовать ресурсы встроенного аппаратного кодировщика NVIDIA NVENC. При экспорте видео высокого разрешения с кодеками H.264 и H.265/HEVC время финального рендеринга сокращается не на проценты, а в разы.

Перечень приложений с оптимизациями включает уже более трех десятков популярных пакетов для монтажа видео, моделирования, визуализации, работы с графикой и стриминга. Любопытно, что кроме задействования традиционных CUDA-вычислителей, в целом ряде приложений используются возможности RTX. Блоки RT подключаются для просчета эффектов трассировки лучей, а тензорные ядра выручают в задачах, задействующих ресурсы нейросетей (например, AI Photo Enhancement в Adobe Lightroom).

Чтобы использовать оптимизации в специализированных пакетах, NVIDIA рекомендует устанавливать оптимизированные для этих задач драйверы Studio. В приложении GeForce Experience можно довольно просто переключаться между версиями драйверов Game Ready и Studio, хотя при переходе понадобится некоторое время на их автоматическую «бесшовную» переустановку.