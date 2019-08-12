Radeon RX 5700 vs. GeForce RTX 2060 Super: средний класс на стероидах





Первая половина лета выдалась очень насыщенной в плане анонсов различных игровых компонентов. Откровенно порадовали оба ключевых разработчика дискретной графики. AMD представила видеокарты с 7-нанометровыми GPU на базе новой графической архитектурой RDNA. В свою очередь NVIDIA обновила GeForce RTX, предложив модифицированные Super-версии с улучшенной производительностью. Рациональные пользователи с особым интересом наблюдают за обострением конкуренции в среднем классе. Пришло время предметно разобраться в этом вопросе, оценив на что же способны Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super.

AMD Radeon RX 5700

Оба разработчика практически одномоментно представили свои видеокарты. AMD предложила долгожданные новинки с 7-нанометровыми процессорами Navi на базе архитектуры RDNA (Radeon DNA), а NVIDIA модернизировала представленные ранее модели на GPU с графической архитектурой Turing.

Первыми носителями RDNA стали видеокарты среднего класса – Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT. Эти модели заменят адаптеры Radeon RX Vega 56/64, которые в целом были вполне неплохи, но высокая себестоимость изготовления и излишняя теплообильность затрудняли конкуренцию с решениями NVIDIA, особенно с появлением серии GeForce RTX.

Radeon VII Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Radeon RX Vega 64 Radeon RX 590 Наименование кристалла Vega 20 XT Navi 10 XT Navi 10 XL Vega 10 XT Polaris 30 Графическая архитектура GCN 5.1 RDNA RDNA GCN 5.0 GCN 4.0 Техпроцесс производства 7 нм 7 нм 7 нм 14 нм 12 нм Площадь кристалла 331 мм² 251 мм² 251 мм² 495 мм² 232 мм² Количество транзисторов, млрд 13,23 млрд. 10,3 млрд. 10,3 млрд. 12,5 млрд. 5,7 млрд. Тактовая частота GPU 1400/1750 МГц 1605/1755 МГц 1465/1625 МГц 1200/1536 МГц 1545 МГц Потоковые процессоры 3840 2560 2304 4096 2304 Текстурные блоки 240 160 144 256 144 Блоки растеризации 64 64 64 64 32 Память (тип, объем) HBM2, 16 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ HBM2, 8 ГБ GDDR5, 8 ГБ Шина памяти 4096 бит 256 бит 256 бит 2048 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 2000 МГц 14 000 МГц 14 000 МГц 1890 МГц 8000 МГц Пропускная способность памяти 1024 ГБ/c 448 ГБ/c 448 ГБ/c 483,8 ГБ/c 256 ГБ/c Энергопотребление, Вт 295 Вт 225 Вт 180 Вт 295 Вт 175 Вт

Обе новые видеокарты основаны на графическом процессоре Navi 10. Старшая модель содержит 2560 вычислителя, 160 текстурных модулей и 64 растеризатора. В свою очередь для Radeon RX 5700 используется GPU с функциональной формулой 2304/140/64. Количественные показатели на фоне таковых для предшественников может и не слишком впечатляют, однако RDNA существенно отличается от GCN, потому здесь должна сработать ставка на качество.

Новые графические процессоры изготавливаются компанией TSMC по наиболее прогрессивному 7-нанометровому техпроцессу. По этой причине кремниевый кристалл имеет довольно скромную площадь – 251 мм², особенно с учетом того, что GPU содержит 10,3 млрд. транзисторов. Для сравнения, используемый для Radeon RX Vega 56/64 процессор Vega 10, имеет площадь 495 мм² при 12,5 млрд. транзисторов.

Разработчикам удалось в полтора раза увеличить производительность на один ватт затрачиваемой энергии. Это огромный скачок в плане улучшения энергоэффективности. Младшая модель на базе Navi 10 укладывается в тепловой пакет 180 Вт, старшая – 225 Вт. Это особенно впечатляет на фоне 295 Вт у Radeon RX Vega 64.

Компания AMD заявляет, что Navi 10 являются 7-нанометровыми чипами уже второй генерации. Действительно первыми графическими процессорами, выполненные по таким технологическим нормам, были Vega 20 для видеокарт Radeon VII, а также специализированных вычислителей серии Radeon Instinct.

Для Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT разработчики AMD впервые начали использовать оперативную память стандарта GDDR6. Прежде для старших решений применялась многослойная HBM2, которая предлагает хорошую пропускную способность, но ее цена и сложность компоновки на одной подложке с GPU заметно увеличивали себестоимость изготовления графического процессора. Переход на GDDR6 в этом классе устройств вполне оправдан. При наличии 256-битовой шины и эффективных рабочих частот на уровне 14 000 МГц (1750 МГц) получаем пропускную способность в 448 ГБ/c. Это сравнимо с тем, что предлагала дорогостоящая HBM2 в вариантах с Vega 56/64.

Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT стали первыми на рынке видеокартами, получившими поддержку шины PCI Express 4.0 с удвоенной пропускной способностью относительно PCI-E 3.0. Правда для работы видеокарты в таком режиме необходима поддержка соответствующего стандарта со стороны центрального процессора и материнской платы. То есть пока речь идет исключительно о новой платформе с чипсетом AMD X570 и процессорами Ryzen 3000 семейства Matisse. К тому же для игр пропускной способности PCI-E 3.0 x16 более чем достаточно, потому такие преимущества могут сказаться разве что в специализированных задачах, требующих повышенной скорости передачи данных по шине. Ну, и задел на перспективу, конечно.

А вот для любителей поиграть более полезной могут оказаться технологии FidelityFX и Radeon Image Sharpening для повышения четкости картинки с минимальными потерями производительности. FidelityFX предполагает контрастно-адаптивный способ повышения резкости, который требует определенной поддержки со стороны разработчика игры.

В свою очередь Radeon Image Sharpening (RIS) представляет своеобразный фильтр, который использует схожий алгоритм улучшения четкости, но не настолько гибок в настройке. Отметим, что RIS может работать при использовании DirectX 12, Vulkan и DirectX 9. Целому пласту игр с DirectX 11 такая функция не доступна. Разработчики решили сконцентрироваться на работе с новыми API, а в играх с DirectX 9 поддержка RIS появилась из-за простоты реализации.

Видеокарты на базе RDNA также получили новый медиа-движок с аппаратным транскодированием H.264/H.265/VP9 при высокой частоте кадров для качественного стриминга. Улучшены и возможности подключения скоростных мониторов. Теперь одного кабеля DisplayPort достаточно для подсоединения экрана 4K@144 с поддержкой потоковой компрессии данных Display Stream Compression (DSC).

Radeon RX 5700/5700XT не поддерживают трассировку лучей. AMD не отметает этот метод построения сцены, аргументируя отсутствие поддержки неготовностью экосистемы. При этом разработчики планируют добавить аппаратные блоки обработки траекторий распространения лучей в модернизированной графической архитектуре – RDNA 2. Немного жаль, потому как поддержка всеми участниками индустрии ускорила бы развитие гибридного рендеринга. Одних лишь усилий NVIDIA здесь пока маловато.

MSI Radeon RX 5700 8G

Все стартовые модели Radeon RX 5700/5700XT доступны исключительно в референсном дизайне с рекомендованными рабочими частотами GPU/памяти. Предложения различных вендоров фактически отличаются только упаковкой и стикерами на вентиляторах. В этом отношении модель от MSI также не стала исключением. MSI Radeon RX 5700 8 ГБ представляет собой эталонный концепт, разработанный специалистами AMD.

Внешне видеокарта выглядит как стилизованный брусок с металлическим кожухом графитового цвета. Такие формы вполне могут приглянуться любителям практичной простоты. Двухслотовый адаптер имеет длину 270 мм.

В конструкции кулера предусмотрена медная испарительная камера с набором пластин, а также массивный алюминиевый кронштейн, позволяющий ускорить отвод тепла от микросхем памяти и силовых элементов. Для обдува используется один 70-миллиметровый вентилятор центробежного типа. Большое преимущество кулеров подобной конструкции – вывод воздуха за пределы системного блока.

Действительно, верхний кожух в данном случае достаточно плотно прижат по периметру к поверхности печатной платы, потому нагнетаемый воздух будет проходить через радиатор и выводиться через предусмотренные отверстия на интерфейсной панели. Эти идеальная компоновка для компактных систем с ограниченным внутренним пространством и слабой общей вентиляцией корпуса. Однако она имеет и свои недостатки. Зачастую общая эффективность подобных СО все же ниже, чем у версий с крупными осевыми вентиляторами. К тому же охладители с «турбинкам» обычно и шумят посильнее.

С обратной стороны печатной платы не предусмотрено защитной пластины. Возможно от этого адаптер немного теряет в плане декора, но с отводом тепла в таком варианте меньше проблем.

На интерфейсной панели размещены четыре видеовыхода – три DisplayPort 1.4 и один полноформатный HDMI 2.0b. Значительная часть заглушки перфорирована крупными ячейками для вывода воздуха. Это важно, учитывая принцип работы системы охлаждения.

Дополнительное питание подается через два коннектора на верхней кромке видеокарты. Один из разъемов имеет шесть контактов, второй – восемь. Заявленный тепловой пакет видеокарты составляет 180 Вт. В целом для такого TDP достаточно было бы и одного 8-контактного разъема, но разработчики предусмотрели дополнительный запас. Рекомендованная мощность БП для систем с Radeon RX 5700 – от 600 Вт.

В спецификациях рассматриваемой модели на сайте MSI указана поддержка режима CrossFire c возможностью объединить пару таких видеокарт. Увы, но это лишь ошибка в описании. AMD не предлагает для новых Radeon таких возможностей, ссылаясь на слабую распространенность многоадаптерных конфигураций даже среди увлеченных игроков.

Возвращаясь к практической части, отметим, что во время работы видеокарты в режиме покоя вентилятор не останавливается. Температура чипа составляет порядка 30–35С. Любопытно, что разработчики уже успели внести некоторые программные корректировки, отрегулировав алгоритм работы вентилятора при минимальной нагрузке. В частности в графических драйверах Adrenalin 19.7.3 и более поздних обороты в покое повышены до 1150 об/мин, тогда как в предыдущих версиях вентилятор вращался со скоростью порядка 700 об/мин. Ранее температура GPU удерживалась на уровне 42–45С. С повышением оборотов эффективность охлаждения увеличилась. Хотя скорость вращения возросла, в покое видеокарта все еще работает весьма тихо. В закрытом корпусе расслышать работу адаптера будет непросто.

Под нагрузкой обороты центробежного вентилятора заметно увеличиваются. Пиковые значения по завершению наших игровых тестов – порядка 2150 об/мин. Субъективно уровень шума в этом случае чуть ниже среднего. Никакого дискомфорта нет, но любителям тишины скорее лучше дождаться альтернативных моделей с крупными тихоходными вентиляторами. В случае с референсом, несмотря на приличные обороты вентилятора, максимальная температура GPU повышалась до 81С. Режим приемлемый, но, учитывая генерируемый уровень шума, в целом хотелось бы видеть меньшие значения. Более эффективные кулеры улучшат ситуацию.

Однако не будем забывать и о сильной стороне кулеров с центробежными вентиляторами – практически весь нагретый воздух выбрасывается за пределы системного блока, тогда как значительная часть тепла от видеокарт с осевыми вертушками задерживается в корпусе.

Разгон Radeon RX 5700 – дело тонкое и не особо помогающее увеличить количество fps. Для форсирования видеокарты можно использовать стандартное средство WattMan, интегрированное в полной версии драйверов. Предварительно стоит повысить ограничение энергопотребления на 20%. Затем можно до 1850 МГц сдвинуть границу допустимой рабочей частоты, попутно стараясь подобрать напряжение питания GPU при котором энергопотребление не превысит выбранный лимит. Поиск оптимального сочетания частота/напряжение может затянуться, но для энтузиастов разгона процесс может быть в удовольствие.

Эффективную частоту чипов памяти GDDR6 также можно увеличить, однако в драйвере максимальный порог – 930 МГц (14 880 МГц), то есть всего на 6,3% выше номинальных 14 000 МГц.

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Если для AMD анонс видеокарт Radeon RX 5700 с архитектурой RDNA – знаковое событие, то для NVIDIA выпуск GeForce RTX 2060 Super – плановая оптимизация и перетряхивание текущей линейки. Практически год назад калифорнийцы предложили дискретную графику GeForce RTX с процессорами на базе архитектуры Turing. У разработчиков было достаточно времени на развитие линейки и подготовку к более активным действиям основного конкурента.

Появление адаптеров Super-серии – возможность освежить ассортимент своих устройств. Выпуск GeForce RTX 2060 Super не потребовал от NVIDIA значительных усилий, потому как вся аппаратная база для ее появления уже была готова отполирована до блеска. Для видеокарты используется графический процессор TU106 – тот же GPU, что применяется для RTX 2060/2070, но с оптимизированным количеством активных функциональных блоков.

GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 2060 Наименование кристалла TU-106-400A TU-106-410 TU106-200 Графическая архитектура Turing Turing Turing Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 12 нм Площадь кристалла 445 мм² 445 мм² 445 мм² Количество транзисторов, млрд 10,8 млрд. 10,8 млрд. 10,8 млрд. Тактовая частота GPU 1410/1620 МГц 1470/1650 МГц 1365/1680 МГц Потоковые процессоры 2304 2176 1920 Текстурные блоки 144 136 120 Блоки растеризации 64 64 48 RT-ядра 36 34 30 Тензорные ядра 288 272 240 Память (тип, объем) GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 6 ГБ Шина памяти 256 бит 256 бит 192 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 14 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 448 ГБ/c 448 ГБ/c 336 ГБ/c Энергопотребление, Вт 175 Вт 160 Вт 160 Вт

Однако наиболее важными улучшениями новинки стали увеличение объема памяти с 6 ГБ до 8 ГБ и разрядности шины передачи данных со 192 до 256 бит. После такого апдейта пропускная способность подсистемы памяти повысилась до уровня таковой для GeForce RTX 2070 – 448 ГБ/c. Ну, а 8 ГБ в целом – это уже стандарт для видеокарт такого класса. Здесь скорее 6 ГБ у RTX 2060 воспринимаются с настороженностью. Можно сказать, что GeForce RTX 2060 Super сейчас выглядит такой, какой хотелось бы видеть GeForce RTX 2060 в момент ее анонса. Однако, всему свое время.

Оценивая количество активных функциональных блоков в TU106-410, возросшую частоту GPU, а также увеличенный объем и разрядность шины памяти, можно говорить, что GeForce RTX 2060 Super даже на первый взгляд гораздо ближе к RTX 2070, чем к базовой RTX 2060.

Новая модель поддерживает все технологии, свойственные устройствам серии GeForce RTX, включая трассировку лучей, DLSS, Variable Rate Shading, Mash Shading и прочие.

К запуску новой линейки NVIDIA подготовила референсную версию адаптера. Здесь также не понадобились особые затраты. Для видеокарт используется та же платформа, что и для GeForce RTX 2070.

NVIDIA не ограничивает производителей видеокарт в подготовке собственных дизайнов. Учитывая совместимость с уже ранее выпущенными решениями, никаких сложностей с оригинальными устройствами нет. Неудивительно, что все партнеры уже к моменту официального начала продаж предложили свои версии GeForce RTX 2060 Super.

MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X

Компания MSI предложили сразу несколько версий адаптеров новой линейки. Для сравнительного тестирования мы использовали топовую модификацию – MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X.

Ожидаемо модель получила заводской разгон графического процессора, но на этот раз штатный буст сравнительно невелик. Вместо рекомендованных 1470/1650 МГц имеем формулу 1470/1695 МГц.Чипы памяти GDDR6 работают на эффективных 14 000 МГц.

Внешний дизайн видеокарты уже хорошо узнаваем. Это достаточно компактная модель с двухслотовой системой охлаждения. Общая длина адаптера – 248 мм.

Для модели используется кулер TwinFrozr 7 с достаточно массивным радиаторным блоком, состоящим из набора алюминиевых пластин, нанизанных на четыре никелированные тепловые трубки. В месте контакта радиатора предусмотрен медный теплосъемник. Силовые элементы и все чипы памяти также дополнительно охлаждаются.

Для обдува конструкции используется пара осевых вентиляторов TORX FAN 3.0 диаметром 90 мм. Кулер предусматривает гибридный вариант охлаждения с остановкой вентиляторов в режиме покоя.

С обратной стороны печатной платы закреплена алюминиевая защитная пластина с перфорацией для отвода тепла.

На интерфейсной панели набор из четырех видеовыходов – трех DisplayPort 1.4 и одного HDMI 2.0b.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке предусмотрен один 8-контактный разъем. Любопытно, что для ускоренной видеокарты производитель заявляет о TDP в 175 Вт, тогда как в базовом варианте для GeForce RTX 2060 Super тепловой пакет определен в рамках 160 Вт. Для системы с MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X разработчик рекомендует использовать БП мощностью от 550 Вт.

Как мы уже упоминали, во время минимальной нагрузки вентиляторы системы охлаждения останавливаются. На открытом стенде без дополнительного обдува радиаторный блок удерживает температуру на уровне 45С.

Под нагрузкой GPU прогревался до 66С. Вентиляторы работают в асинхронном режиме. Один из них на пике вращался со скоростью порядка 1500 об/мин, а частота вращения второго достигала 1800 об/мин с редкими флуктуациями до 2100 об/мин. В целом предложенная система охлаждения хорошо справляется с отводом тепла при относительно невысоком уровне шума.

В базовом режиме под нагрузкой графический процессор ускорялся до 1980 МГц, однако типичная рабочая частота была несколько пониже – на уровне 1950 МГц.

Дополнительный разгон видеокарты тоже возможен. Адаптер позволяет увеличить параметр Power Limit до 105%. Нам удалось повысить базовую частоту до 1590 МГц (+8%), при этом среднее значение ускорение составило 1815 МГц.

После разгона максимальная фиксируемая частота GPU увеличивалась до 2115 МГц при средних 2025–2050 МГц. То есть ускорение определенно имеет место, но производительность будет повышаться не пропорционально увеличению базовой частоты.

Чипы памяти GDDR6 также имеют частотный запас, который можно использовать. Вместо установленных 14 000 МГц микросхемы стабильно работали на 15800 МГц (+12,9%). С использованием 256-битовой шины видеокарты линейки RTX 2060 Super и так получили хорошее увеличение пропускной способности подсистемы памяти, но лишней она точно не будет.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (6/12; 3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston KC2000 1 ТБ (SKC2000M8/1000G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность (1920×1080)

Нам очень интересно было напрямую сравнить возможности Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super. Так как в тесте участвовала оригинальная видеокарта от MSI с чипом TU106, чтобы получить результаты условно референсной RTX 2060 Super, мы снизили рабочую частоту GPU до рекомендуемого уровня. Даже после этого показатели все же будут чуть выше таковых для стоковой видеокарты, но в первом приближении их вполне можно использовать для общей оценки устройств серии.

Верхним ориентиром в тесте является GeForce RTX 2080 Founders Edition. Соотношение сил с этим адаптером позволит точнее определить положение новинок в группе производительных видеокарт. Нижние пределы в свою очередь представит GeForce GTX 1660 6 ГБ. Стартовая «безлучевая» модель на базе TU116 с архитектурой Turing. Хороший вариант в ценовой категории ~$250 и очень близкий по производительности оппонент Radeon RX 590 8 ГБ.

Первый этап Time Spy из тестового пакета 3DMark задает определенную динамику. Radeon RX 5700 здесь почти на 9% уступает RTX 2060 Super. Однако лучшие результаты новинки AMD в Fire Strike возвращают интригу.

Игровые замеры мы начали, используя самое популярное разрешение Full HD и пресеты с максимальным качеством графики. Видеокарты подобного класса должны хорошо справляться с такими режимами. И нужно признать, что в большинстве случаев так оно и есть. Обе видеокарты – Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super – показывают очень близкие результаты. Зачастую новинка от NVIDIA имеет некоторый перевес, но отличие не превышает 10%.

Иногда силы обеих видеокарт равны, а если еще учесть, что условно референсная RTX 2060 Super получена из форсированной модели с эффективной системой охлаждения, то номинально базовые адаптеры могут уступать такой версии еще 1–2%. А в этом случае разница еще сократиться.

Учитывая отличие внутренних архитектур, наверняка найдутся проекты, в которых Radeon RX 5700 будет иметь некоторое преимущество над GeForce RTX 2060 Super. Но в среднем регистрируем 5–8%-ный перевес решения NVIDIA. Ох не зря компания поторопилась с выводом на рынок «суперской» версии GeForce RTX 2060. В сравнении с обычной модификацией с 6 ГБ памяти преимущество явно было бы на стороне носителя RDNA.

Обе новинки выглядят вполне пристойно на фоне GeForce RTX 2080 FE. Да, чувствуется, что они относятся к устройствам классом пониже, но их разделяет не пропасть, а лишь одна ступень. В количественном выражении речь о 10–30%. То есть показатели GeForce RTX 2060 Super в целом очень близки к таковым для GeForce RTX 2070. Это не удивительно, учитывая оснащение новой модели.

В контексте устройств AMD предыдущего поколения можно говорить, что Radeon RX 5700 уверенно опередит Radeon RX Vega 64, не говоря уже о Radeon RX Vega 56. C появлением новинок на архитектуре RDNA, эти модели можно спокойно отпускать.

GeForce GTX 1660 равно как и Radeon RX 590, сейчас можно считать стартовыми вариантами для игровых систем среднего уровня или скорее даже решениями, находящимися на стыке с базовым классом. Показатели GeForce GTX 1660 на диаграммах показывают, что видеокарты за $250 может оказаться недостаточно для того, чтобы комфортно играть в режиме Full HD с максимальными настройками качества. В тяжелых проектах придется либо поэкспериментировать с настройками, либо смотреть в сторону более дорогостоящих устройств.

Дополнительный разгон видеокарт увеличивает производительность на 3–7%. Разница не настолько значительна, чтобы это имело практический интерес. С другой стороны, отличие в показателях кадров/c порой настолько мало, что даже указанных величин достаточно для формальной смены положения на диаграмме.

Производительность (2560×1440)

Во время анонса Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super оба разработчика обещали владельцам таких моделей относительно безболезненный переход с Full HD на 1440p. Потому мы также решили проверить возможности новинок в режиме с разрешением 2560×1440, выбирая пресеты с максимальным качеством графики.

Ну, что же, вполне играбельно. Разве что в некоторых проектах для устойчивых 60 кадров/c явно стоит понизить до «высокого» графические пресеты.

В общем соотношение сил между тестируемыми новинками фактически не изменились. Показатели обеих видеокарт очень близки с минимальным перевесом GeForce RTX 2060 Super. Последняя стоит несколько дороже RX 5700, но дополнительно умеет в трассировку лучей и DLSS.

Если попытаться выстроить иерархию актуальных видеокарт среднего класса обоих производителей, имеем следующую картину. Стартовые позиции за GeForce GTX 1660 6 ГБ ($219) и Radeon RX 590 8 ГБ. Дополнительные 15–20% производительности добавит GeForce 1660 Ti 6 ГБ ($279). Еще около +10% прироста кадров/c даст GeForce RTX 2060 6 ГБ ($350). Дальнейшие +10% можно получить, выбрав Radeon RX 5700 8 ГБ ($350). Как мы видели, прибавку в 5–10% обеспечит GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ ($400), которая оказывается уже в полушаге от GeForce RTX 2070 ($500 минус $30–40). Можно позавидовать тем, кто сейчас выбирает себе видеокарту среднего класса, выбирать есть из чего.

Энергопотребление

Во время проверки энергопотребления платформ с различными видеокартами, максимальные значения прогнозируемо показал ПК c GeForce RTX 2080 FE. А вот ситуация с Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super выглядит куда любопытнее. Напомним, что заявленный TDP для устройства AMD – 180 Вт, а тепловой пакет модели на TU106 – 160 Вт.

На практике система с RX 5700 потребляла на 15–20 Вт меньше электроэнергии, чем новинка NVIDIA. Однако в данном случае мы сделаем скидку на то, что исследовалась не референсная, а оригинальна модель RTX 2060 Super от MSI для которой производитель даже в спецификациях указал TDP в 175 Вт.

В целом можно говорить, что энергопотребление обеих моделей очень схоже. И нужно признать, что это это огромный прорыв для AMD. Внутренние оптимизации архитектуры и 7 нм техпроцесс позволили разработчику значительно улучшить энергоэффективность, сняв вопрос о повышенном энергопотреблении. Теперь AMD и NVIDIA в равных условиях, хотя калифорнийцам удалось достичь своих результатов на 12-нанометровых GPU.

Самой экономичной прогнозируемо оказалась GeForce GTX 1660. Причем общее отличие энергопотребления под нагрузкой составляет более 100 Вт. Но здесь также стоит учитывать, что при меньшем количестве кадров/c снижается нагрузка и на центральный процессор, это также влияет на общий результат.

Цена

Рекомендованная стоимость Radeon RX 5700 для американского рынка – $350. Во время анонса AMD установила ценник для этой модели в $379, но еще до начала ее официальных продаж, после презентации новинок от NVIDIA, производитель снизил цену на $30.

Видеокарты уже доступны в Украине. Как мы упоминали, все стартовые модели выполнены в референсном дизайне и предлагаются по схожей розничной стоимости – порядка $420.

Что касается GeForce RTX 2060 Super, то ее рекомендованная цена в США – $400 (без налогов). Видеокарты этой линейки также добрались до наших берегов. Розничная стоимость устройств здесь уже отличается в зависимости от конкретного устройства. Базовые версии стоят от $480, а топовые тюнингованные адаптеры могут предлагаться даже за $570. Рассматриваемая модель MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X на старте предлагается за ~$520.

Итоги

Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super – очень интересные новинки и достойные варианты для игровых систем средне-высокого класса. Обе модели предлагают схожую производительность с небольшим преимуществом устройства на TU106. Хотя Radeon RX 5700 стоит несколько дешевле, GeForce RTX 2060 Super имеет аппаратные блоки для обработки трассировки лучей и тензорные ядра для DLSS. В подобной ситуации выбор становится не столь очевидным. Здесь уже большую роль играют как личные предпочтения, так и готовность в первых рядах оценивать преимущества гибридного рендеринга.

С выпуском Radeon RX 5700 на базе 7-нанометровых GPU с новой архитектурой RDNA компании AMD наконец-то удалось предложить очень конкурентное решение в среднем классе, которому не нужно делать скидок на недостаток производительности или экономичности. Разве что референсные кулеры не самый лучший выбор для ценителей тишины, но это вскоре поправят производители видеокарт, которые уже готовят массу оригинальных моделей.

Модернизация GeForce RTX 2060 тоже оказалась очень удачной. В «суперской» модификации NVIDIA фактически исправила узкие места, увеличив объем памяти и разрядность шины, тем самым лучше приспособив ее для игр в режиме 1440p. Новинка демонстрирует производительность уровня GeForce RTX 2070, в среднем на 5–8% опережая основного оппонента – Radeon RX 5700. Наличие RT-вычислителей и тензорных ядер также будут не бесполезны, но стоит ли за них немного доплатить – решать вам.