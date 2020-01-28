Обзор видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G: 8 ГБ тишины

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За последние пару-тройку месяцев AMD порадовала любителей поиграть сразу несколькими интересными новинками. С небольшим разбросом во времени компания предложила сразу две линейки видеокарт – Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5600 XT – на базе 7-нанометровых GPU с архитектурой RDNA. Партнеры охотно пополняют ассортимент, предлагая собственные версии адаптеров на чипах NAVI. Сегодня у нас на обзоре компактная экономичная модель MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G.

В ассортименте MSI серия Radeon RX 5500 XT представлена двумя линейками видеокарт – MECH и GAMING. Причем в обеих сериях предлагаются устройства как с 4 ГБ, так и с 8 ГБ памяти на борту, а также форсированные модификации с индексами «ОС» и «Х» в названиях моделей. У нас на тестировании побывала старшая версия – MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G.

Видеокарта имеет небольшой заводской разгон. Типовая тактовая частота процессора Game Clock повышена с 1717 МГц до 1737 МГц, тогда как Boost Clock установлена на рекомендуемых 1845 МГц. По названию модели легко определить, что устройство имеет 8 ГБ памяти – максимальный объем для Radeon RX 5500 XT. Чипы GDDR6 работают на эффективных 14 000 МГц.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в коробке средних габаритов с несколько непривычным вертикальным оформлением.

В комплекте с адаптером краткое руководство по установке, красочный буклет с инструкцией по апгрейду, миниатюрный каталог с перечнем игровых продуктов MSI и приглашение зарегистрироваться на сайте производителя.

Дизайн и компоновка

Видеокарты семейства MSI GAMING в последнее время имеют характерный визуальный образ, которого стараются придерживаться разработчики. Устройства получают пластиковый комбинированный кожух с характерной фактурной шлифовкой и яркими красными вставками, подчеркивающими контуры вентиляторов.

Для MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G используется фирменная система охлаждения TWIN FROZR 7 средних габаритов. В целом видеокарта достаточно компактна – 247х128х47 мм. Однако слегка увеличенная ширина системы охлаждения все же не позволяет отнести ее в двухслотовым моделям.

Радиаторный блок кулера состоит из набора алюминиевых пластин с продольной компоновкой. Для ускорения передачи тепла в конструкции используется четыре никелированных тепловых трубки диаметром 6 мм. В качестве теплосъемника предусмотрена медная полированная пластина, также имеющая никелированное покрытие для защиты от окисления.

Дополнительное охлаждение также предусмотрено для микросхем памяти и силовых элементов подсистемы стабилизации. Блок VRM графического процессора имеет 6-фазную схему и управляется контроллером IR35217. Еще одна фаза предусмотрена для питания локальной ОЗУ.

В конструкции адаптера используется крупный алюминиевый кронштейн, который связан с крепежной пластиной и печатной платой, улучшая общую прочность устройства. Но при этом он не задействуется для охлаждения каких-либо компонентов.

Для обдува радиаторного блока используются два осевых вентилятора диаметром 90 мм. Оба соответствуют концепции Torx Fan 3.0, предполагающей специфическую формовку профиля лопастей, улучшающую воздушный поток без повышения скорости вращения.

На верхней кромке видеокарты предусмотрен подсвечивающийся сегмент с игровым логотипом компании. Большинство новых моделей корпусов уже предлагаются с прозрачными боковыми стенками, через которые можно рассмотреть компоненты платформы. В таких случаях дополнительные огоньки не лишены смысла.

Для управления параметрами подсветки предлагается комплекс Dragon Center с соответствующим разделом Mystic Light. Здесь можно не только выбрать заданные режимы, но также синхронизировать иллюминацию других устройств системы.

Для подключения питания на верхней кромке предусмотрен один 8-контактный разъем питания. Это стандартный вариант для устройств линейки Radeon RX 5500 XT. Даже несмотря на заявленный TDP в 130 Вт, производители видеокарт все же предпочитают оставить возможность подвести до 225 Вт, не ограничиваясь 150 Вт, которые обеспечивают 6-контактный коннектор и слот PCI Express x 16.

Любопытно, что в данном случае разработчики акцентируют внимание на применение схемотехники позволяющей разгрузить слот PCI-E, в большей мере используя ресурсы, получаемые от дополнительного разъема питания.

В случае с MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G штатный разгон видеокарты сравнительно невелик, потому рекомендации относительно мощности блока питания такие же, как и для референсных Radeon RX 5500 XT – от 450 Вт.

С обратной стороны печатную плату прикрывает алюминиевая пластина, защищающая элементы поверхностного монтажа и саму PCB от возможных механических повреждений. Плита имеет сквозные отверстия, упрощающие отвод тепла. В данном случае пластина также используется как элемент пассивного охладителя – в области чипов памяти и силовых элементов предусмотрены дополнительные теплопроводные наклейки, контактирующие с пластиной. В таких условиях частично тепло от указанных областей передается на плиту для ускорения его рассеивания.

Частичная формовка с изгибом профиля пластины у кромки с тыльной стороны видеокарты – хороший дизайнерский ход, придающей целостности устройству. В этом случае удается избежать визуальной незаконченности конструкции, когда печатная плата оказывается короче радиатора системы охлаждения.Опять же, это может быть важно при сборке платформы в корпусе с прозрачной боковой стенкой.

На интерфейсной панели уже привычный набор видеовыходов – три DisplayPort 1.4 и один полноформатный HDMI 2.0b. Значительная часть решетки перфорирована для вывода нагретого воздуха. Продольная компоновка пластин радиаторного блока улучшает частичный выхлоп.

В работе

MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G поддерживает технологию Zero Frozr, останавливая вентиляторы при минимальной нагрузке.

В таких условиях на открытом стенде графический процессор прогревался до 39–40С. Конечно пассивный режим работы кулера предполагает абсолютную бесшумность видеокарты. Если площади рассеивания радиатора достаточно для эффективного отвода тепла, то дополнительный обдув не требуется.

Под нагрузкой графический процессор прогревался до 72С. До такого же значения поднималась и температура чипов памяти. Вентиляторы запускаются при повышении температуры GPU до 58–60С. Во время практических тестов они раскручивались до 1200 об/мин и это ситуативное пиковое значение. Зачастую в играх скорость вращения не превышала 1000 об/мин. Видеокарта работает очень тихо.

При необходимости эффективность охлаждения можно очень легко увеличить. Если самостоятельно настраивать алгоритм работы вентиляторов, то при заданных 100% скорость вращения вентиляторов повышается до 2700 об/мин. Очевидно, что в базовом варианте разработчики сделали ставку на минимальный уровень шума. Итоговые 72 градуса – вполне комфортный температурный режим для GPU, но если вам захочется снизить предельные значения или планируете использовать видеокарту в слабо продуваемом корпусе, температурный режим можно изменить.

В случае с MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G параметр Boost Clock задан на уровне 1845 МГц, однако, как видно на скриншоте, утилита GPU-Z фиксирует повышение рабочей частоты графического процессора вплоть до 1853 МГц.

Разгон

Нам также любопытно было оценить возможность дополнительного разгона видеокарты. После увеличения параметра Power Limit, номинальную частоту Boost Clock графического процессора удалось повысить до 2020 МГц.

Однако в данном случае актуально использовать уточняющее «до», потому как фактическая рабочая частота все же оказывается несколько меньше заданной.

GPU-Z регистрирует максимальное значение на уровне 1963 МГц. Примерно такие же результаты мы получали и во время первого знакомства с Radeon RX 5500 XT, хотя целевые показатели были чуть выше. В целом можно говорить о возможности получить дополнительный частотный прирост на уровне 5–7%. Для Navi 14 изначально используется достаточно высокая тактовая частота.

Чипы памяти также можно немного ускорить. К сожалению AMD по-прежнему ограничивает дополнительный разгон GDDR6, потому максимум, что можно сделать в этой ситуации, повысить эффективную частоту с базовых 14 000 (1750) МГц до 14880 (1860) МГц. Здесь имеем порядка +6% прироста пропускной способности, что точно не будет лишним, учитывая 128-битовую шину памяти Radeon RX 5500 XT.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (6/12; 3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston KC2000 1 ТБ (SKC2000M8/1000G)

Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Для оценки производительности MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G мы использовали целый набор видеокарт, которые помогут сориентироваться в возможностях тюнингованной Radeon RX 5500 XT. На диаграммах представлены показатели видеокарты в штатном режиме, а также после дополнительного разгона GPU/памяти. Для адаптеров этого класса основной графических режим – Full HD. Для более высоких разрешений априори понадобятся более мощные устройства, а вот при 1920×1080 можно поэкспериментировать с настройками, чтобы получить комфортное количество fps.

Так как это уже не первое знакомство с Radeon RX 5500 XT, в целом мы уже понимаем, чего можно ожидать от видеокарты на базе процессора Navi 14. Очевидно новинка потенциально способна заменить очень популярные Radeon RX 570/580/590.

Из этой троицы у нас лишь один представитель, но и этого достаточно, чтобы оценить соотношение сил видеокарт разных поколений. Так как видеокарты используют GPU с различной архитектурой, то фактические результаты могут отличаться в зависимости от используемых игр. Однако если обобщать, то в среднем Radeon RX 5500 XT оказывается на 7–10% производительнее Radeon RX 580 8 ГБ. Это значит, что она примерно на 15–25% обойдет Radeon RX 570 8 ГБ и будет очень близка, но все же минимально уступит Radeon RX 590 8 ГБ.

Конечно, Radeon RX 5500 XT не стоит рассматривать как вариант для апгрейда владельцам видеокарт на Polaris 20/30. Скорее это решение того же уровня, но гораздо более экономичное. Все же запасы моделей серий RX 570/580/590 не бесконечны. Уже сейчас ассортимент таких устройств значительно поредел, да и количество предложений еще имеющихся в продаже моделей стремительно сокращается. Да, на вторичном рынке подобных моделей еще полным-полно, но это уже другая категория устройств, покупка которых подойдет не всем.

В свою очередь Radeon RX 5500 XT может быть отличным апгрейдом для владельцев видеокарт уровня Radeon RX 560 4 ГБ или GeForce GTX 950/1050. Новинка оказывается производительнее этих моделей в 2–2,5 раза. Это уже тот прирост производительности, который виден невооруженным взглядом и действительно хочется получить после замены видеокарты.

Если говорить об актуальных оппонентах, то Radeon RX 5500 XT 8 ГБ зачастую обеспечивает несколько больший уровень производительности, чем может предложить GeForce GTX 1650 SUPER. Здесь на руку решения AMD играет вдвое больший объем памяти. Даже в режиме Full HD с высокими настройками качества графики уж не всегда достаточно 4 ГБ локального буфера.

В некоторых ситуациях Radeon RX 5500 XT удается на равных потягаться даже с GeForce GTX 1660 6 ГБ, особенно после дополнительного разгона, добавляющего 4–7% производительности.

Оппонировать GeForce GTX 1660 SUPER совсем непросто. Если же говорить о соотношении сил с таковым для Radeon RX 5600 XT, то старшая модель линейки AMD оказывается примерно на треть производительнее. Впрочем, она настолько же и дороже, потому по цене/производительности имеем паритет.

Нужна ли шина PCI Express 4.0?

Для видеокарты Radeon RX 5500 XT используется восемь линий PCI Express. Это одна из первых моделей с официальной поддержкой шины PCI-E 4.0. Новый стандарт предполагает фактически удвоенную пропускную способность по сравнению с тем, что может предложить PCI-E 3.0. Однако для полноценной работы экосистемы PCI-E 4.0 этот стандарт также должны поддерживать центральный процессор и материнская плата. В случае с платформой AMD такие условия выполняются только при использовании 7-нанометровых чипов Ryzen 3000 (Matisse) и платы на топовом чипсете AMD X570.

В случае с Radeon RX 5500 XT восемь линий PCI-E 4.0 теоретически могут обеспечить пропускную способность в 16 ГБ/c. Видеокарта конечно имеет обратную совместимость с PCI-E 3.0, но в этом случае шина способна передавать данные на вдвое меньших скоростях – до 8 ГБ/c.

В нашей базовой тестовой системе используется платформа Intel c процессором Core i7-8700K и материнской платой на чипсете Intel Z370. А это значит, что все результаты получены с использованием шины PCI-E 3.0. Для видеокарт с 16 физическими линиями PCI Express это не имеет принципиального значения, но не сказался ли такой режим на показателях Radeon RX 5500 XT (PCI-E 3.0 x8)?

Самый простой способ выяснить это – провести замеры на платформе AMD. Для этих целей использовался 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X и материнская плата на AMD X570.

В таком комплекте видеокарта по умолчанию использует PCI-E 4.0 x8. Практическую часть испытаний мы начали с синтетического приложения 3DMark, в частности PCI Express Feature Test – специального тестового этапа, позволяющего определить пропускную способность шины, используемой для подключения видеокарты.

По результатам теста, фактическое отличие оказалось почти двукратным – 7,15 ГБ/c для режима PCI-E 4.0 x8 и 14,39 ГБ/с для PCI-E 3.0 x8. Тем любопытнее было оценить разницу в производительности в реальных играх при использовании шины PCI Express стандартов 3.0 и 4.0.

Замеры показали, что разница в показателях исчезающе мала. Она находится в пределах погрешности измерений. Однако важно уточнить, что стандарт используемой шины практически не имеет значения для Radeon RX 5500 XT с 8 ГБ памяти. Такой модификации вполне хватает локального буфера при использовании режимов, актуальных адаптеров этого класса. То есть Radeon RX 5500 XT 8 ГБ можно использовать на любой платформе AMD или Intel без каких-либо потерь производительности.

Однако для Radeon RX 5500 XT 4 ГБ ситуация не так однозначна. В этом случае даже для режима Full HD в играх может понадобиться больший объем буфера, а значит часть данных будет храниться в общей оперативной памяти, а передаваться по PCI Express. В этом случае пропускная способность шины будет иметь куда большее влияние на итоговые показатели кадров/c. При случае мы проведем такие эксперименты, но, судя по данным в сети, для 4-гигабайтовой версии шина PCI-E 4.0 очень полезна.

Цена

Заявленная стоимость базовых версий Radeon RX 5500 XT зависит от объема памяти. Это $179 для версий с 4 ГБ и $199 – для модификаций с 8 ГБ. Конечно тюнингованные адаптеры с эффективными системами охлаждения будут предлагаться дороже.

В частности для рассмотренной MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G заявлен ценник в $225. Учитывая налоги и логистику, имеем ~$280 на розничном рынке в Украине. Дерзкие стартовые ценники постепенно снижается, но для успешной конкуренции нужно не сбавлять темп, потому как при нынешней стоимости Radeon RX 5500 XT 8 ГБ вторгаются на территорию GeForce GTX 1660 6 ГБ или даже базовых GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ.