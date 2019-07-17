Обзор внутриканальных наушников FiiO FA7

3D печать постепенно проникает во все отрасли производства. Полным ходом идет использование её в медицине, строительстве и, конечно, в изготовлении электроники. Компания FiiO решила тоже применить эту технологию в производстве своих устройств и выпустила флагманскую модель наушников FA7, о которых я расскажу в нашем обзоре.
Комплект и внешний вид
Первое знакомство с любым продуктом всегда начинается с комплекта поставки. FiiO не пожадничала и укомплектовала наушники хорошим набором аксессуаров, но забегая наперёд скажу, что было бы отлично добавить к нему балансный кабель. Так как уже большое количество портативных аудио устройств (даже от тех же самых FiiO) оснащаются балансным выходом.
Итак, в черной презентабельной коробке, кроме самих наушников FA7, вы найдёте:
- 13 пар различных амбушюр (3 пары силиконовых амубушур с отметкой «сбалансированное» звучание, 3 пары с акцентом на вокал, 3 пары с увеличением баса, 1 пара так называемых «елочек» и завершают парад амбушюры, 3 пары пенных.)
- Пластиковый прозрачный кейс
- Тканевой чехол
- Кисточка для чистки звуководов
- Магнитный органайзер
- Тканевой органайзер (установлен по умолчанию на кабеле)
- Аудиокабель
В целом набор хороший, но если взглянуть на цену, то хотелось бы еще больше аксессуаров в комплекте.
Порадовало, что всё сделано добротно, например, пластиковый кейс выглядит внушительно, собран хорошо, нет люфтов и скрипов. И тканевый тоже на отличном уровне, все швы ровные и качественные. Но самый большой эффект производит кабель. На первый взгляд он выглядит толстым, но в повседневном использовании привыкаешь к его размеру, и он не доставляет дискомфорта. К наушникам кабель подключается при помощи коннекторов MMCX с позолотой, а его жилы выполнены из бескислородной меди и помещены в прозрачную силиконовую изоляцию. 3,5 мм штекер из алюминия сделан в L-образной форме. К сожалению, в конструкции кабеля FA7 решили не использовать микрофонный модуль, хотя наушники хорошо бы подошли для смартфона.
Дизайн
Форма корпуса FA7 сделана с учетом величины усредненной анатомии человеческого уха, другими словами, наушники подойдут большинству пользователей и не должны вызывать дискомфорт, а также выпадать из ушей.
Для точности изготовления FA7 используется 3D печать, а вместо обычного пластика для используется прозрачная смола, которая была одобрена медицинским сертификатом IIA от ЕС. Использование такого материала позволило повысить износостойкость, а также обеспечить гипоаллергенные и противомикробные свойства.
В повседневном использовании становится ясно, что инженеры не зря уделили столько внимания корпусу наушников. Они и вправду удобны, я спокойно слушал их целый день, и не было ни малейшего желания их снять. Приходилось вынимать наушники только когда нужно было поговорить в офисе, так как у них очень хорошая звукоизоляция даже при выключенном звуке. Не очень понравилось, что заушное крепление выполнено без эффекта памяти и возможно в будущем термоусадка на кабеле будет хуже держать форму заушины.
Звучание
FiiO FA7 сделаны на многодрайверной гибридной схеме с применением четырехполосного кроссовера. FiiO выбрала 4 арматурных драйвера от фирмы Knowles. Для воспроизведения низкого диапазона частот применили драйверы CI-22955. Данный излучатель имеет большую диафрагму, что влияет на упругость и минимальное искажения баса. За средний диапазон отвечает ED-29689, а вот за высокие частоты, кастомизированный SWFK — 31736. Ну а для того, чтобы все эти излучатели воспроизводили именно те частоты, которые они поддерживают используется кроссовер, который кроме своей прямой функции ещё и оповещает какой наушник у вас в руках (левый или правый). Ещё хочется отметить, что в FiiO FA7 звуковод не сплошное отверстие, а набор туннелей от каждого излучателя, возможно такое инженерное решение тоже позитивно влияет на звук.
Вот и добрались до самого интересного в обзоре, а именно звука. Данные наушники звучат с уклоном в низкий диапазон, но при этом не теряются средние частоты вместе с высокими. Хотя «верха» кажутся мягкими и не до конца прорисованными. Композиции звучат цельно, инструменты дополняют друг друга, но в FiiO FA7 не сразу удастся разобрать композицию на все составляющие. Детальность есть, но не такая как в мониторных наушниках, поэтому данная модель подойдет для повседневного прослушивания, а не для профессиональной работы со звуком, но этого все равно оказалось достаточно, чтобы FA7 получили сертификацию от Japan Audio Society и соответствовали стандарту аудио высокого разрешения Hi-Res Audio.