Обзор внутриканальных наушников FiiO FA7





3D печать постепенно проникает во все отрасли производства. Полным ходом идет использование её в медицине, строительстве и, конечно, в изготовлении электроники. Компания FiiO решила тоже применить эту технологию в производстве своих устройств и выпустила флагманскую модель наушников FA7, о которых я расскажу в нашем обзоре.

Комплект и внешний вид

Первое знакомство с любым продуктом всегда начинается с комплекта поставки. FiiO не пожадничала и укомплектовала наушники хорошим набором аксессуаров, но забегая наперёд скажу, что было бы отлично добавить к нему балансный кабель. Так как уже большое количество портативных аудио устройств (даже от тех же самых FiiO) оснащаются балансным выходом.

Итак, в черной презентабельной коробке, кроме самих наушников FA7, вы найдёте:

13 пар различных амбушюр (3 пары силиконовых амубушур с отметкой «сбалансированное» звучание, 3 пары с акцентом на вокал, 3 пары с увеличением баса, 1 пара так называемых «елочек» и завершают парад амбушюры, 3 пары пенных.)

Пластиковый прозрачный кейс

Тканевой чехол

Кисточка для чистки звуководов

Магнитный органайзер

Тканевой органайзер (установлен по умолчанию на кабеле)

Аудиокабель

В целом набор хороший, но если взглянуть на цену, то хотелось бы еще больше аксессуаров в комплекте.

Порадовало, что всё сделано добротно, например, пластиковый кейс выглядит внушительно, собран хорошо, нет люфтов и скрипов. И тканевый тоже на отличном уровне, все швы ровные и качественные. Но самый большой эффект производит кабель. На первый взгляд он выглядит толстым, но в повседневном использовании привыкаешь к его размеру, и он не доставляет дискомфорта. К наушникам кабель подключается при помощи коннекторов MMCX с позолотой, а его жилы выполнены из бескислородной меди и помещены в прозрачную силиконовую изоляцию. 3,5 мм штекер из алюминия сделан в L-образной форме. К сожалению, в конструкции кабеля FA7 решили не использовать микрофонный модуль, хотя наушники хорошо бы подошли для смартфона.

Дизайн

Форма корпуса FA7 сделана с учетом величины усредненной анатомии человеческого уха, другими словами, наушники подойдут большинству пользователей и не должны вызывать дискомфорт, а также выпадать из ушей.

Для точности изготовления FA7 используется 3D печать, а вместо обычного пластика для используется прозрачная смола, которая была одобрена медицинским сертификатом IIA от ЕС. Использование такого материала позволило повысить износостойкость, а также обеспечить гипоаллергенные и противомикробные свойства.

В повседневном использовании становится ясно, что инженеры не зря уделили столько внимания корпусу наушников. Они и вправду удобны, я спокойно слушал их целый день, и не было ни малейшего желания их снять. Приходилось вынимать наушники только когда нужно было поговорить в офисе, так как у них очень хорошая звукоизоляция даже при выключенном звуке. Не очень понравилось, что заушное крепление выполнено без эффекта памяти и возможно в будущем термоусадка на кабеле будет хуже держать форму заушины.

Звучание

FiiO FA7 сделаны на многодрайверной гибридной схеме с применением четырехполосного кроссовера. FiiO выбрала 4 арматурных драйвера от фирмы Knowles. Для воспроизведения низкого диапазона частот применили драйверы CI-22955. Данный излучатель имеет большую диафрагму, что влияет на упругость и минимальное искажения баса. За средний диапазон отвечает ED-29689, а вот за высокие частоты, кастомизированный SWFK — 31736. Ну а для того, чтобы все эти излучатели воспроизводили именно те частоты, которые они поддерживают используется кроссовер, который кроме своей прямой функции ещё и оповещает какой наушник у вас в руках (левый или правый). Ещё хочется отметить, что в FiiO FA7 звуковод не сплошное отверстие, а набор туннелей от каждого излучателя, возможно такое инженерное решение тоже позитивно влияет на звук.

Вот и добрались до самого интересного в обзоре, а именно звука. Данные наушники звучат с уклоном в низкий диапазон, но при этом не теряются средние частоты вместе с высокими. Хотя «верха» кажутся мягкими и не до конца прорисованными. Композиции звучат цельно, инструменты дополняют друг друга, но в FiiO FA7 не сразу удастся разобрать композицию на все составляющие. Детальность есть, но не такая как в мониторных наушниках, поэтому данная модель подойдет для повседневного прослушивания, а не для профессиональной работы со звуком, но этого все равно оказалось достаточно, чтобы FA7 получили сертификацию от Japan Audio Society и соответствовали стандарту аудио высокого разрешения Hi-Res Audio.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Хорошое звучание; отличные материалы; комплектация Минусы: Нет балансного кабеля в комплекте; нет микрофона Вывод: FiiO FA7 – это флагманские внутриканальные проводные наушники. По качеству материалов и звучанию они выиграют у ряда конкурентов, но с учетом, что вам нужны не мониторные, а наушники с Hi-Res качеством звука. Технические характеристики FiiO FA7

8 999 − 13 716 грн

Сравнить цены Тип Наушники без микрофона Способ подключения проводной Тип конструкции Вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления заушина Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/металл/силикон Вес, г 5,3 Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Шейный обод - Конструкция излучателя с уравновешенным якорем ("арматурные") Количество излучателей в одном наушнике 4 Частотный диапазон, Гц 20-40000 Сопротивление, Ом 23 Чувствительность, дБ 110 Максимальная входная мощность, мВт 100 Диаметр динамиков, мм нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита нет данных Активное шумоподавление - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth - aptX - Элемент питания - Пульт ДУ - Регулятор громкости - Длина шнура, м 1,2 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля двустороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель + Тип разъема mini jack 3,5 мм Форма штекера L-образный Тип микрофона по принципу действия - Конструкция микрофона - Направленность - Частотный диапазон, Гц - Чувствительность, дБ - Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Другое наушники, три пары силиконовых со «сбалансированным» звучанием, три пары с упором на вокал, три пары с упором на басы, пара «елочек» и три пары пенных, футляр Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость - Android-совместимость - Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Портатив за предоставление FiiO FA7 на обзор