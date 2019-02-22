Blue Cave AC2600 — обзор роутера ASUS

Очень многие процессы в нашей жизни уже сложно представить без постоянного подключения к интернету. Сеть настолько глубоко проникла в повседневные задачи, что оставшись без доступа к «паутине», некоторые вещи попросту нельзя сделать. В ситуациях, когда при этом нужна хорошая локальная сеть, а такой нет, появляется масса проблем как для работы, так и для развлечений. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с возможностями роутера ASUS Blue Cave и узнаем, чем еще, кроме необычного дизайна, может порадовать такое устройство.

Комплектация и первые впечатления

Коробка с роутером немного необычная, как для такого типа устройства. Собственно, всему виной нестандартная форма самого устройства. Правда, внутри с ним нет ничего нового — блок питания (очень похож на такие, которые идут в комплектах с ноутбуками), Ethernet-кабель и немного бумаги.

Дизайн роутера отличается от других, поэтому и внимания ему изначально уделяется побольше. Но на процесс подключения и настройки это совершенно никак не влияет, тут все довольно просто и обычно. При этом основная часть управления Blue Cave уже хорошо знакома по остальным роутерам ASUS, а для тех, у кого были маршрутизаторы других производителей, тут не будет ничего сложного. Вполне интересным бонусом станет поддержка Amazon Alexa и, наверное, более актуального в нашем окружении сервиса — IFTTT.

Дизайн и удобство использования

В то время, как привычной внешностью домашнего роутера считается небольшая плоская коробочка с парочкой антенн, Blue Cave представляет собой кое-что поинтереснее. Роутер сделан в виде белой пластиковой коробки с синим «бубликом» внутри. При этом он еще и с подсветкой (если она будет мешать, ее можно сделать потише, либо вовсе выключить). Смотрится это все, на мой взгляд, здорово и явно выгодно отличается от обычных решений. Опять же, субъективно, но в черном цвете он был бы еще интереснее, но и так легко впишется в современный домашний интерьер.

Внешних антенн нет, как и креплений для дополнительных. Поэтому роутер немного легче куда-либо установить без волнений, что рано или поздно кто-то случайно заденет антенну. Много места он не займет, размеры корпуса составляют 160×160×80 мм. Лицевая сторона глянцевая и монолитная, а сзади сделана перфорация для охлаждения. Нижняя часть тоже вся «полупрозрачная», на ней есть четыре ножки. Но вот креплений для установки на стену нигде нет.

Еще одна причина, по которой роутер не повесить на стену — все порты находятся сзади и не дадут где-либо закрепить его. Каких-то новых или необычных коннекторов и кнопок управления нет, все стандартно: кнопка включения/выключения, разъем питания, утопленная кнопка сброса, USB-разъем, 4 Lan-порта, Wan-порт и кнопка активации WPS.

Вот чего у Blue Cave нет, это привычных индикаторов активности, состояния сети и подключенных устройств. Рядом с логотипом на лицевой панели спрятан диод, который показывает, что устройство загружается или произошла какая-то проблема, но постоянной индикации состояния нет, только синяя подсветка внутри. Глобально, от этих «лампочек» не так и много пользы для большинства людей, которые самостоятельно не занимаются обслуживанием своей домашней сети, но в те моменты, когда возникает необходимость произвести хотя бы базовый траблшутинг, они могли бы быть полезны. С другой стороны, всю необходимую информацию можно найти в административной панели, а без дополнительных мерцающих диодов роутер выглядит приятнее.

Функциональность

Изначально ASUS Blue Cave AC2600 представляет собой роутер стандарта 802.11ac, теоретическая скорость которого в режиме n может доходить до 800 Мбит/с, а в режиме ас — 1734 Мбит/с (само собой, с поддержкой MU-MIMO). По проводу обещают гигабит. Все это достанется тем, кто не заглядывает в настройки и не требует от устройства чего-то больше, чем просто создание локальной сети. Но у этого роутера, естественно, есть интересные возможности, которые заинтересуют более требовательных пользователей.

Из простого и банального — есть функция создания гостевых сетей (по три в каждом диапазоне) с расширенными настройками. При необходимости можно включить мониторинг трафика, получить статистику использования сети и веб-историю. В дополнении есть функция QoS, которая анализирует происходящее в сети и расставляет приоритеты между играми, стримингом видео, браузингом и прочим. Не забыли и про VPN (роутер может как быть сервером, так и подключаться к существующим сервисам без дополнительного ПО).

Тут же есть встроенная система защиты AiProtection (в партнерстве с Trent Micro). Роутер может не пускать на известные проблемные сайты, защищаться от спама и DDoS-атак, проследит, чтобы внутри сети не было устройств с подозрительной активностью, и укажет на слабые места в настройках роутера. Заодно есть и стандартные функции родительского контроля, где можно ограничить доступ к чему-либо для отдельных устройств и задать расписание работы.

Blue Cave поддерживает фирменную технологию ASUS AiMesh, так что те пользователи, у которых большие квартиры или дома, с которыми не справляется один роутер, смогут расширить сеть дополнительно таким, а не покупая новую систему. Правда, стоит учитывать, для этого понадобится совместимый роутер (список таких есть на сайте производителя). И тем не менее, такая возможность есть и это хорошо.

Интересной является поддержка сервисов Amazon Alexa и IFTTT. «Алекса», конечно, не очень популярна среди русскоязычных пользователей, но если у кого-то есть устройства с ее поддержкой, роутер можно будет с ними связать и подавать команды голосом, не заходя в настройки. На сайте компании есть список поддерживаемых команд, (например, можно включать гостевые сети или проверять наличие обновлений для прошивки). С помощью IFTTT можно автоматизировать какие-либо процессы и взаимодействовать с другими устройствами (выключать Wi-Fi, когда пользователь покидает дом, получать уведомления, когда какой-либо пользователь подключился к сети и прочее).

Через USB можно подключать 3G/4G-модемы, принтеры, флешки и накопители. В последнем случае можно создавать свой собственный сервер с онлайн-доступом, скачивать файлы сугубо средствами роутера и впоследствии делиться ими в своей сети с другими устройствами, а также делать резервные копии компьютеров Apple, как это было в случае с Time Capsule (забавно, что роутер воспринимает только формат файловых систем NTFS, а так отформатировать накопитель «родными» средствами macOS нельзя). Жаль только, что разъем всего один и подключить одновременно накопитель и принтер не получится.

Управлять Blue Cave можно как через привычный веб-интерфейс, так и через мобильное приложение, доступное для iOS и Android. С обоими вариантами мы уже довольно хорошо знакомы по предыдущим обзорам маршрутизаторов ASUS, в данном случае внешний вид приложения и веб-версии «админки» не поменялся.

В работе

Роутер оснащен четырьмя встроенными антеннами и их мощность порадовала. Там, где мой домашний роутер может показывать сеть, но жизни в ней уже нет (например, на парковке под домом), Blue Cave смог поддерживать соединение и давать около 10% доступной скорости. Теоретические скоростные показатели сети впечатляют, но на практике с обычными потребительскими устройствами таких чудес не будет. Тем не менее, для домашнего использования, или небольшого офиса, это будет довольно хорошее решение.

Замеры в SpeedTest показывали доступный максимум (~90 Мбит/с) что дома, что в офисе. При этом любая точка квартиры была с хорошим сигналом, а в офисе пришлось пройти пару соседних кабинетов, чтобы ощутить хоть какую-то потерю скорости (а окружение в бизнес-центре довольно шумное).

Показатели скорости передачи данных внутри сети между парой обычных ноутбуков с поддержкой Wi-Fi стандарта ac выглядят попроще. В 5 ГГц у нас получилось увидеть в среднем 240 Мбит, а в диапазоне 2,4 ГГц не было и стабильных 80. Замеры проводились в небольшой квартире с разной удаленностью компьютеров к роутеру.

Несмотря на это, производительности Blue Cave было совершенно достаточно для всех задач (игры, стриминг видео на Apple TV, скачивание больших файлов, передача файлов между устройствами и прочее). Каких-либо заметных проблем в ходе использования устройства не было и о его работе можно было не задумываться. Немного странно, что после обновления прошивки, которое запускается удаленно, роутер нужно перезагрузить вручную. Но это не так и часто придется делать.

Проводное подключение показало скорость на уровне обещанном производителем. Тут обошлось без сюрпризов и дополнительных требований к оборудованию практически нет.