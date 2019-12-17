Обзор Xiaomi Mi Note 10: 108-мегапиксельный камерафон





В конце ещё прошлого десятилетия в обиходе активно использовалось слово «камерафон», которое сейчас встречается крайне редко. Оно применялось для того, чтобы выделить телефоны с камерой на фоне моделей, у которых её не было. Но сегодня это настолько большая редкость, что необходимость в слове просто отпала. Хотя в случае Xiaomi Mi Note 10 его хочется вспомнить как минимум ещё раз, ведь посудите сами, этот смартфон оснащается сразу пятью камерами, одна из которых имеет разрешение 108 мегапикселей. Чем не камерафон? По крайней мере, в Xiaomi делают большую ставку на возможности съёмки, поэтому давайте посмотрим, как аппарат с этим справляется. А заодно и проверим, дотягивают ли остальные его возможности до характеристик основной камеры.

Комплект поставки Xiaomi Mi Note 10

Смартфон поставляется в небольшой чёрной коробке, внутри которой можно найти блок быстрой зарядки на 30 Вт, кабель USB Type-C и силиконовый чехол. Гарнитуры в комплекте нет, поэтому её или наушники придётся докупать отдельно.

Дизайн и материалы

Внешне Xiaomi Mi Note 10 заметно перекликается с прошлыми моделями компании, да и в целом не сильно выделяется на фоне того, что предлагают другие игроки рынка. Смартфон получил 6,47-дюймовый дисплей, в верхней части которого находится каплевидный вырез селфи-камеры. При этом последний не очень большой и оставляет достаточно места для системных иконок и оповещений.

А для тех, кому совсем не нравится такое расположение фронтальной камеры, производитель оставил возможность скрыть вырез с помощью затемнения экрана по бокам от него.

Рамки вокруг дисплея в Mi Note 10 получились небольшими, и не могу не отметить, что нижняя наконец-то практически такого же размера как верхняя, и не так сильно бросается в глаза.

На тыльной стороне смартфона находится сразу пять объективов камер и две вспышки. Три модуля здесь объединены в один блок, а ещё два расположены ниже, чтобы не делать его более массивным.

Для понимания, Xiaomi Mi Note 10 – это довольно крупный аппарат, его вес достигает 208 граммов, а размеры 157,8×74,2 мм.

Толщина же составляет 9,6 мм, и несмотря на это, блок с тремя камерами всё равно на несколько миллиметров выпирает из корпуса.

Как и в дизайне, в конструкции смартфона нет ничего нестандартного, в Xiaomi использовали стекло Gorilla Glass 5 для фронтальной и тыльной панели. Оно немного закругляется по краям и на гранях плотно прилегает к металлической рамке. Благодаря этому корпус ощущается монолитным, все швы здесь подогнаны очень хорошо. Но не стоит слишком на них полагаться, так как корпус аппарата не имеет защиты от воды и пыли.

Дисплей Xiaomi Mi Note 10

В смартфоне установлен 6,47-дюймовый сенсорный AMOLED дисплей с разрешением 2340×1080 точек (398 ppi). Традиционно для этого типа матрицы, экран имеет красочную цветопередачу, глубокий чёрный цвет и хорошие углы обзора. Согласно нашим замерам, минимальная яркость дисплея составляет 2 кд/м2, а максимальная – 396 кд/м2.

По словам производителя, экран способен отображать цветовое пространство DCI-P3, и это действительно подтверждается нашими замерами. Причём независимо от выбранного цветового профиля, а их в настройках дисплея формально три: «Авто», «Насыщенный» и «По умолчанию». Хотя два последних практически не отличаются. Автоматический же режим отображения меняет настройки экрана в зависимости от освещения, на манер того, как это делает функция True Tone в устройствах Apple. Поэтому приведу в примеры только «Насыщенный» профиль, с ним матрица показывает широкий цветовой охват, но неравномерную гамма-кривую, а также довольно «холодную» цветопередачу, что также видно по уклону в синий цвет.

Впрочем, настройки экрана позволяют менять не только цветовой профиль, но и цветовую температуру, делая её более «тёплой» на постоянной основе, а также по расписанию в заданное время или после захода солнца через опцию «Режим чтения».

Последняя предназначена для того, чтобы снизить нагрузку на глаза перед сном.

Сканер отпечатков пальцев

В Xiaomi Mi Note 10 используется оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом дисплея. Для его работы экран ярко подсвечивает небольшую область немного ниже центра фронтальной панели, и как это в основном происходит с такими датчиками, в темноте они довольно сильно бьют по глазам. Но в целом в большинстве ситуаций сканер работает быстро и достаточно точно, если только на пальцы пользователя не попала влага или на улице не минусовая температура.

Производительность

Xiaomi Mi Note 10 позиционируется компанией в качестве доступного флагмана, поэтому несмотря на возможности камер, аппарат попадает в средне-высокий ценовой сегмент. Достигается это в том числе за счёт использования процессора Snapdragon 730G, который в Qualcomm выпустили специально для таких моделей. Это 8-нанометровый чип с двумя производительными ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. По производительности в синтетических тестах, в частности в Geekbench 5, его результаты достигают уровня прошлогоднего флагмана Snapdragon 845.

Дополняет процессор графика Adreno 618 с производительностью на уровне Adreno 530, вышедшей вместе со Snapdragon 820 и 821. Её возможностей достаточно, чтобы комфортно играть в современные игры на высоких и средних настройках графики, но запас производительности здесь уже не такой большой, как во флагманских решениях.

В тестовой версии Xiaomi Mi Note 10 было установлено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. И учитывая процессор с графикой, такой платформы оказалось достаточно для комфортного использования смартфона, за время проведённое с ним я не сталкивался с медленной работой приложений. Но отмечу, что, учитывая упор производителя на возможности камер, и на то, что снимки 108-мегапиксельного модуля занимают больше места, то хотелось бы иметь под рукой слот для карт памяти microSD. Тем более, что в аппарате было под неё место, так как Xiaomi использует слот с поддержкой двух SIM-карт, соответственно его можно было сделать гибридным.

Другие возможности платформы Mi Note 10 включают беспроводные модули Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX HD), NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, инфракрасный порт и даже FM-радио. А опции определения позиционирования представлены A-GPS, GLONASS, GALILEO и BDS.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9, поверх которой установлена новая оболочка Xiaomi – MIUI 11. Она радикально не меняет интерфейс системы, добавляя в неё свой визуальный стиль, дополнительные настройки и приложения. Хотя производитель использует в качестве стандартных и программы от Google, например, «Телефон» и «Контакты».

В целом, MIUI 11 нравится как внешне, так и по удобству использования, но оболочку портят рекламные объявления в системных приложениях. В бюджетных моделях это легко понять, там Xiaomi пытается минимизировать стоимость, но в условно флагманской модели реклама выглядит странно. При этом её можно отключить, но это нужно делать в каждой программе, где она показывается. В общем, просто прочитайте нашу инструкцию о том, как её отключить.

Ещё немного странно, что MIUI 11 в Mi Note 10 основана на Android 9, в то время как Android 10, более новая версия операционной системы Google, вышла ещё в начале сентября. Впрочем, в Xiaomi обещают в ближайшее время выпустить обновление для смартфона уже с самым свежим релизом Android. Хотя большинство пользователей вряд ли увидят большую разницу, так как в целом в MIUI 11 есть всё необходимое, включая тёмную тему оформления.

Камеры Xiaomi Mi Note 10

Как я уже писал во вступлении, эта модель вполне заслуживает названия «камерафон», так как не только оснащается сразу пятью модулями камер, но и впервые в индустрии выходит со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, разработанным совместно с Xiaomi. И кроме рекордного для смартфонов разрешения, он может предложить крупную 1/1,33-дюймовую матрицу с размером ячейки 0,8 мкм, диафрагму f/1.69, оптическую стабилизацию, фазовый и лазерный автофокус. А также поддержку технологии Tetracell, объединяющей соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона.

Но для начала стоит отметить, что Xiaomi Mi Note 10 по умолчанию не делает снимки в максимальном разрешении 12032х9024 точек, если снять фото в автоматическом режиме, оно будет с разрешением 6016х4512 точек, то есть в два раза меньше. Это, во-первых, позволяет модулю получать больше информации, используя соседние пиксели. Во-вторых, меньше нагружать центральный процессор. А в-третьих, экономить место в памяти, ведь 108-мегапиксельная фотография, сделанная при хорошем освещении, в среднем занимает 18-25 МБ. Да и процесс её обработки и сохранения занимает заметно больше времени, чем привыкли ждать современные пользователи.

В итоге, на 108-мегапиксельный модуль можно снимать, по сути, в трёх режимах: в стандартном 6016х4512 точек, в ночном с тем же разрешением, и в максимальном 12032х9024 точек. Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности, но сразу отмечу, что сайт «режет» файлы до 10 МБ, поэтому чуть ниже я оставлю ссылку на Google Drive со всеми оригиналами снимков Mi Note 10.

В стандартном режиме 108-мегапиксельная камера смартфона делает фото с хорошей детализацией, правильной экспозицией и балансом белого. Но часто довольно долго фокусируется, особенно при плохом освещении, что, похоже, в целом является особенностью этого модуля.

Снимать ночью на основную камеру Xiaomi Mi Note 10 можно и в автоматическом режиме, результат будет вполне неплохим, но, если переключиться на ночной режим, он станет ещё лучше.

Так модуль склеивает несколько снимков, снятых с разными параметрами, повышая детализацию и правильно выстраивая экспозицию.

При переключении на 108 мегапикселей можно создавать снимки с разрешением 12032х9024 точек, с хорошим освещением они получаются очень детальными, но в таком режиме камера ошибается с экспозицией и балансом белого, фотографии получаются темнее, чем реальности. Судя по всему, процессору сложно обрабатывать снимки в таком разрешении, поэтому программная доработка здесь минимальная.

Чтобы лучше понимать уровень детализации, вот 200% кроп из некоторых снимков выше:

Ночные снимки на 108-мегапиксельную камеру теряют в детализации, на них появляется больше шумов, свет прорабатывается не так мягко, как в ночном режиме, но в целом результат получается очень достойный.

С основным модулем закончили, давайте теперь посмотрим на дополнительные, а их ведь ещё четыре! И начну я с телефото, в Xiaomi Mi Note 10 таких камер сразу две:

12-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0, матрицей 1/2.55″, фазовым и лазерным автофокусом, которая обеспечивает 2-кратное оптическое приближение;

5-мегапиксельная (программный апскейл до 8-мегапикселей) с диафрагмой f/2.0, оптической стабилизацией, фазовым и лазерным автофокусом, а также 5-кратным приближением.

Обе камеры позволяют делать хорошие дневные снимки, при этом 5-мегапиксельный модуль чуть лучше справляется с определением баланса белого.

А вот ночью, ни одна из телефото камер не позволяет создавать более-менее качественные снимки, у них очень сильно падает резкость, в 12-мегапиксельном модуле появляется заметный цифровой шум, а 5-мегапиксельный не особо спасает даже оптическая стабилизация.

Зная об этом, в Xiaomi пошли на небольшую хитрость, формально в ночном режиме съёмки можно переключиться на двукратный цифровой зум, но в таком случае смартфон не активирует телефото модуль, а просто делает кроп с основной 108-мегапиксельной камеры.

Четвёртый модуль в системе камер Xiaomi Mi Note 10 – это 20-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/2.8″ и лазерным автофокусом. Он позволяет захватывать больше сцены, но, к сожалению, ошибается с экспозицией.

Ночью эту камеру лучше вовсе не включать, отсутствие оптической стабилизации и не самая светосильная оптика, делают фотографии размытыми и слишком тёмными.

Наконец, пятая камера в Mi Note 10 – 2-мегапиксельная с диафрагмой f/2.4 и матрицей 1/5″ и фокусным расстоянием от 2 см. Соответственно, она предназначена для макросъёмки, и пусть у неё довольно небольшое, как по современным меркам, разрешение, но со своей задачей камера справляется. Для сравнения, вот снимок карты.

И отдельная строчка текста на нём, снятая в макро.

В целом, у Xiaomi Mi Note 10 одни из самых широких возможностей фотосъёмки, хотя далеко не все модули справляются со своей работой отлично. Но в любом случае, пользователь получает довольно большой простор для творчества, который не всегда могут обеспечить более дорогие аппараты.

Фронтальная камера в смартфоне 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0 и матрицей 1/2.8″.

Ссылка на архив со всеми тестовыми снимками.

Аудио

В Xiaomi Mi Note 10 используется один внешний динамик, который расположен на нижней грани корпуса. Он звучит выше среднего и не хрипит на максимальной громкости, но должного объёма обеспечить не может.

Наушники к смартфону можно подключать как проводным, так и беспроводным способом через Bluetooth 5.0 поддержкой профилей A2DP, LE и aptX HD.

Автономность Xiaomi Mi Note 10

В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5260 мАч, который обеспечивает ему около двух дней автономной работы.

Это подтверждается и результатами теста Geekbench 4, в котором Mi Note 10 под нагрузкой и с активным экраном при яркости 200 кд/м2 продержался 14 часов 21 минуту, что является очень хорошим результатом.

К зарядному устройству смартфон подключается через порт USB Type-C, при этом есть поддержка быстрой зарядки. От комплектного блока питания на 30 Вт батарея c 0% до 58% заряжается за 30 минут, а до 100% за 65 минут.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: комплект поставки, материалы и качество сборки, дисплей, хорошая производительность, качество снимков на основную 108-мегапиксельную камеру, широкие возможности съёмки, высокая автономность и поддержка быстрой зарядки Минусы: реклама в системных приложениях, поддержка карт памяти была бы не лишней, медленный автофокус Вывод: Xiaomi Mi Note 10 – первый смартфон с новой 108-мегапиксельной камерой, и несмотря на то, что производители часто злоупотребляют большими цифрами, эта модель не разочаровывает, а наоборот предлагает очень хороший набор возможностей. И это касается не только съёмки, но и дисплея, производительности, а также автономности. Всё это делает Mi Note 10 одним из самых сильных предложений в средневысоком ценовом сегменте Технические характеристики Xiaomi Mi Note 10 6/128GB Black

11 999 − 15 163 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 730G + Adreno 618 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2х2.2+6x1.8 Аккумулятор Li-Pol, 5260 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,47 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы AMOLED PPI 398 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея дисплей с вырезом-каплей, HDR 10, Reading mode 2.0, Always-on display DCI-P3, NTSC, Corning Gorilla Glass 5, 3D curved Основная камера, Мп 108(f/1.69)+12(f/2.0)+5(f/2.0, телеобъектив)+20(f/2.2)+2(макрообъектив) Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + (двойная) Фронтальная камера, Мп 32(f/2.0) Особенности камеры 108MP: Samsung HMX, 0.8 ?m, 1/1.33?, FOV 82°, 1.4?m 4-in-1 Super Pixel, OIS; 12 MP potrait camera: 1.4 ?m, 2x optical zoom; 20 MP: 117° ultra wide-angle camera, 1.12 ?m, 1/3? sensor, AF, 5 piece lens; 5 MP: ultra telephoto camera, OIS, 10x hybrid zoom, 50x digital zoom, OIS; 2MP: macro camera, 1.75 ?m pixel size; AFFocus: Laser focus / Phase detection focus / Contrast detection focus; Photo resolution: up to 12,032x9024 pixels Стандарты связи GSM: B2/B3/B5/B8, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28, TDD-LTE: B38/B40 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 (AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive) GPS + (ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) IrDA + FM-радио + Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 157,8 Ширина, мм 74,2 Толщина, мм 9,67 Вес, г 208 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло и алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка 30W, Hi-Res Audio certified

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление Xiaomi Mi Note 10 на обзор