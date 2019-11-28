Как убрать рекламу из смартфонов Xiaomi с MIUI 11

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Компания Xiaomi, как известно, производит смартфоны, которые «топ за свои деньги». Но для этого ей приходится идти на различные компромиссы. К примеру, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ранее заявлял, что чистая прибыль компании по всем аппаратным продуктам не превышает планку в 5%. Как следствие — приходится зарабатывать деньги другими способами. Одним из таковых является наличие встроенной рекламы в фирменной оболочке MIUI. Но, к счастью, отключить рекламные объявления на смартфонах Xiaomi не сложно и для этого не нужны root-права.

В данной статье используется смартфон с MIUI 11, в прежних версиях оболочки пункты меню могут называться немного иначе, но общий принцип аналогичен.

Общие настройки

В первую очередь заходим в настройки смартфона и ищем пункт «Доступ к личным данным». В MIUI 10 он находится в меню «Расширенные настройки», в MIUI 11 — «Пароли и безопасность». В списке приложений деактивируем галочку напротив службы MSA (MIUI System Ads), она отвечает за рекламу в операционной системе.

Системные приложения

Но на первом пункте вся процедура не заканчивается. Чтобы избавиться от баннеров в системных приложениях, необходимо отключить рекомендации в настройках этих утилит.

В приложении «Музыка» для этого заходим в настройки и убираем галочку с пункта «Получать рекомендации».

Аналогичную операцию проделываем в приложениях «Проводник», «Загрузки», «Безопасность», «Очистка». Во всех программах необходимо деактивировать пункт «Получать рекомендации».

Папки

Еще одним местом обитания рекламы могут быть папки на рабочих столах. Чтобы убрать её оттуда, необходимо открыть папку и тапнуть на названии, после чего ее появится хорошо знакомая опция «Рекомендации», которую и нужно отключить.

Приведенные в статье действия должны избавить ваш смартфон Xiaomi от рекламных баннеров. Если же реклама все равно появляется в отдельных приложениях, попробуйте очистить их данные (Настройки — Приложения — Все приложения, выбираем необходимую утилиту и нажимаем «Очистить»), после чего заново отключите рекомендации в настройках программы.