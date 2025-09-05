Обзор игровой мышки HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless: флагманские амбиции за разумные деньги

Компания HATOR продолжает активно развивать линейку игровой периферии. На очереди HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless — технологичная игровая мышь с приятным ценником, которая, по утверждениям производителя, готова конкурировать с топовыми моделями от мировых лидеров. HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless позиционируется как эволюция предыдущей модели HATOR Pulsar 3 PRO Wireless. Основные отличия в повышенной частоте опроса до 8000 Гц и оптимизированном весе для достижения лучшего баланса между контролем и скоростью. Действительно ли это устройство заслуживает такого громкого заявления разбираем в этом детальном обзоре.

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless Від 2429 грн. Плюсы: сверхвысокая частота опроса 8000/4000 Гц; флагманский сенсор PixArt PAW 3950 с точностью до 30,000 DPI; легкий вес 61 грамм; три режима подключения (2.4GHz, Bluetooth 5.1, USB-C); отличная автономность до 180 часов; оптико-механические переключатели с ресурсом 100 млн нажатий; современный минималистичный дизайн; симметричная форма подходит для правшей и левшей; PTFE глайды; расширенная комплектация с полезными аксессуарами; отличное соотношение цена/качествовозможности Купить в Comfy Минусы: кому-то может не понравиться аскетичный дизайн; симметричная форма может не подходить для всех типов хвата; эффект от высокой частоты опроса заметен не всем; кому-то не зайдет простое ПО Купить в Comfy 8.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

Тип подключения 2,4 ГГц / Bluetooth 5.1 / проводная Встроенная память Є Сенсор PixArt PAW 3950 Разрешающая способность До 30 000 DPI Максимальное ускорение До 50G Максимальная частота опроса 8000 Гц / 4000 Гц по проводу и без провода Переключатели HATOR Optical 100M (оптико-механические) Ресурс переключателей 100 миллионов нажатий Программируемые кнопки Є Процессор Nordic 52810 32-бит + Hi-Speed RISC Емкость аккумулятора 600 мАч Время работы от аккумулятора До 180 часов Время зарядки 2 часа Материал корпуса Матовый пластик Материал ножек 100% PTFE Подсветка Монохромное, колесико кабель Съемный USB-C в нейлоновом плетении, паракорд Операционные системы Windows 10/11, macOS, LINUX, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS Габариты 123×68×38 мм вес 61 грамм

Комплектация HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

Игровая мышка поставляется в желтом небольшом боксе с рисунком самого устройства.

Комплектация HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless включает в себя следующие элементы:

Собственно сама мышь;

Фирменный донгл для беспроводного подключения;

Съемный паракорд кабель USB-A на USB-C длиной 1,8 метра в нейлоновом плетении;

Адаптер USB-A до USB-C;

Комплект сменных PTFE глайдов;

Стикерпак;

Инструкция по эксплуатации.

Круто, что производитель положил сменные глайды, кстати он это делает часто и в других моделях, потому что это расходный материал, который со временем надо менять. Приятная мелочь в виде набора наклеек тоже радует, как и качественные кабели в нейлоновом плетении. Производитель также заявляет о 24-месячной гарантии.

Дизайн и эргономика

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless имеет симметричный корпус в аскетичном оформлении. Первое делает ее универсальным выбором как для правшей, так и для левшей. Это решение, как всегда, имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, оно расширяет аудиторию потенциальных пользователей, с другой — может не быть оптимальным для конкретного типа хвата. Но забегая наперед скажу, что держать мышку удобно разными хватами, поэтому с этим проблем быть не должно.

Габариты модели составляют 123×68×38 мм. А вес в 61 грамм делает мышку достаточно легкой, что соответствует современным трендам киберспортивных устройств. Это значительно меньше, чем у многих конкурентов, и теоретически должно давать лучшую маневренность.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Корпус здесь из матового пластика, а по словам производителя, на нем не остаются отпечатки пальцев. По поводу последнего это действительно так. Мышка имеет приятный чистенький вид даже после многочасовой игровой сессии или целого рабочего дня. А вот пыль на ней видно хорошо, так как цвет черный. А других вариантов нет. По крайней мере пока.

Основные кнопки являются частью корпуса и не разделяют его на две части.

Спереди видим порт USB-С для зарядки.

На «брюхе» мышки нет никаких надписей или гравировок.

Но надпись HATOR есть на левой клавише. Между ними видим прорезиненное колесо с засечками. Дополнительных кнопок нет.

Левый и правый торцы мышки имеют перфорированную текстуру для лучшего сцепления с пальцами пользователя. А слева еще есть две дополнительные кнопки. Они сделаны из глянцевого пластика, мягко и приятно нажимаются.

На дне видим два PTFE-глайды, сенсор и три кнопки: переключатель DPI, выключения/включения и изменения частоты опроса.

Подсветка здесь монохромная, но можно выбрать цвет. Она реализована достаточно сдержанно, поэтому лишь колесо прокрутки информирует о выбранном уровне DPI, а еще светится во время пользования.

В целом минималистичный подход к освещению можно считать плюсом для тех, кто не любит чрезмерную «новогоднюю елку» на рабочем столе. А всем тем, кто наоборот фанатеет от различных подсветок, нужно искать что-то другое.

Функциональность и сенсор

Сердцем HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless является флагманский оптический сенсор PixArt PAW 3950. Это довольно распространенная топовая модель, которую используют многие производители в своих премиум-моделях. Сенсор имеет разрешение до 30,000 DPI и максимальное ускорение до 50G.

Теоретически характеристики HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless выглядят впечатляюще, но следует понимать, что для большинства геймеров даже 5000-8000 DPI более чем достаточно. Максимальные значения DPI скорее маркетинговый ход, чем практическая необходимость. Но это камень в огород не только HATOR, но и всем остальным производителям.

Важно здесь другое. Имеющийся PixArt PAW 3950 действительно качественный сенсор с минимальным сглаживанием, предсказуемым трекингом и отсутствием акселерации. Теоретически он должен обеспечивать стабильную работу на разных поверхностях и не подводить в критические моменты.

Да и фактически у него вообще не бывает срывов, как и у любой современной вменяемой игровой мыши.

Точность сенсора без проблем позволяет выполнять быстрые движения-флики в шутерах, играть в стратегии и экшены и т.д.

Еще одной фишкой HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless является сверхвысокая частота опроса 8000 Гц в проводном режиме и 4000 Гц в беспроводном. Это действительно серьезные цифры. Теоретически, подобная высокая частота опроса уменьшает задержку ввода и делает управление более плавным.

Однако следует понимать ограничения реального мира. Потому что разница между 1000 Гц и 8000 Гц во многих сценариях может быть незаметной для обычного пользователя, однако ее оценит определенный узкий круг игроков. Например, эта функция может быть полезной для профессиональных киберспортсменов, которые играют на топовом железе с мониторами 240-360 Гц.

Достигается такая высокая частота опроса благодаря имеющемуся 32-битному микропроцессору Nordic 52810 и 32-битному процессору Hi-Speed RISC.

Игровая мышка HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless также оснащена фирменными оптико-механическими переключателями HATOR Optical 100M с ресурсом в 100 (!) миллионов нажатий. Заявлено, что эта гибридная технология сочетает тактильные ощущения механических переключателей со скоростью и надежностью оптических.

По поводу тактильности ничего особенного сказать не могу, однако клики действительно быстрые, легкие и приятные, а вот ресурс в 100 миллионов нажатий впечатляет. Это немного больше, чем у некоторых конкурентов, еще и за меньшие деньги.

В боковых кнопках здесь стоят переключатели Kailh 3M, что является хорошим решением для этих клавиш.

Подключение и программное обеспечение

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless предлагает три режима подключения: 2.4 ГГц через собственный донгл из комплекта, Bluetooth 5.1 и проводное соединение через USB-C. Такая универсальность позволяет использовать мышку с различными устройствами и в различных сценариях.

Мышка также может работать с широким спектром устройств на следующих ОС: Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS и iPadOS.

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless работает с фирменной утилитой HATOR Mouse Software. Это минималистично-аскетичная программа, позволяющая контролировать состояние заряда аккумулятора, создавать макросы, настраивать различные параметры мыши, переназначать кнопки, управлять подсветкой и сохранять профили во встроенной памяти.

Наличие встроенной памяти означает, что настройки можно брать с собой, подключая мышку к разным компьютерам. Это особенно важно для киберспортсменов, которые участвуют в турнирах на чужом оборудовании. В принципе, для них это в основном и делается.

Отдельно отмечу наличие украинского, английского и польского языков и отсутствие русского. Такое бы каждому ПО для гаджетов и устройств.

Автономность HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless получила батарею на 600 мАч. Заявлено, что этот аккумулятор дает до 180 часов работы. Наверное, это в режиме Bluetooth, но даже так это отличный показатель автономности. Время зарядки мышки составляет два часа.

За две недели пользования в режиме 2,4 ГГц с частотой опроса 2000 Гц по 8-10 часов у мышки осталось 20% заряда. То есть время автономной работы у нее действительно впечатляет и соответствует заявленным производителем цифрам.

Опыт пользования HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless точно понравится тем, кто ценит в мышках легкость и простоту снаружи и технологичность внутри. Мне она зашла именно своей аскетичностью и минимум подсветки, а также качественной начинкой.

Легкий вес в 61 грамм делает мышку маневренной и удобной при длительном использовании. Если вы долго играете или работаете за ней, то вообще не почувствуете напряжения в руке. Ну и симметричная форма подходит для различных типов хвата, хотя оптимальность для конкретной руки может, конечно, меняться.

По моему мнению, это модель для всех игровых жанров и любых других задач. Я играл на ней во много различных проектов от CS 2 до S.T.A.L.K.E.R. 2 и всюду впечатления были только положительными. Переключаться между значениями DPI и частоты опроса просто, но жаль, что кнопки находятся на дне. Но потом я просто и быстро переключался через ПО и проблема постоянного переворачивания мышки исчезла.

Понравились крутые глайды из PTFE, которые действительно дают плавное скольжение по игровой поверхности, а это критически важно для точного наведения и просто адекватной работы в интернете. Ну и дополнительный комплект сменных глайдов говорит о заботе производителя, а расширенный комплект это в целом однозначно плюс.

Наверняка, пользователям также зайдет три режима подключения мышки и отличная автономность. Если переключаться между Bluetooth на работе и 2.4 ГГц для гейминга, то одного заряда хватит на недели. А даже если просто пользоваться комплектным USB-ресивером, то все равно можно забыть когда в последний раз мышка заряжалась.

Иногда я слышу негативные отзывы пользователей по поводу «примитивного» ПО у HATOR. Я не согласен именно с этим словом. Программное обеспечение их устройств действительно простое и аскетичное, что может кому-то не нравиться. Да, оно имеет не такой эффектный вид, как у некоторых конкурентов, но здесь есть все возможные и важные для пользователя настройки, поэтому, по моему мнению, этого более чем достаточно.

Цена и конкуренты

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless (цена от 2429 гривен) относится к приятному ценовому диапазону, при этом конкурируя с флагманскими моделями известных брендов, которые в большинстве случаев существенно дороже. Однако китайцы дышат в спину и даже превосходят в этом пункте, но тут мало что можно сделать.

Основными конкурентами HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless можно считать, например, Razer Viper V3 Pro с ценником от 5700 гривен. Это один из самых популярных выборов среди киберспортсменов с аналогичной частотой опроса и легким весом. Также есть Logitech G Pro X Superlight 2 (цена от 4789 гривен) — эталон легких игровых мышей с проверенной репутацией и широкой поддержкой профессиональных геймеров. Не забываем о сверхлегкой SteelSeries Aerox 3 Wireless с ценником от 2999 гривен.

Также выделим еще более легкую, но похожую по конструкции и позиционированию Asus ROG Harpe II Ace (цена от 5644 гривен). Ну и есть популярный китайский производитель A-Jazz, делающий качественные и доступные устройства. Например, в данном случае обратим ваше внимание на мышку A-Jazz AJ159P (цена от 1175 гривен).

Альтернативой среди других мышек именно HATOR будет Quasar 3 Ultra 8K Wireless (цена от 3149 гривен). Эта модель, на которую у нас недавно был обзор, также предлагает высокую частоту опроса, но в несколько ином формфакторе.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Превосходная автономность до 180 часов. Дизайн, эргономика 8.5 Минималистичный, но современный симметричный дизайн для левшей и правшей. Качество сборки, материалы 8.5 Матовый пластик не собирает отпечатков пальцев, корпус не хрустит и не трещит. Программное обеспечение 7.5 Аскетичное ПО со всеми нужными функциями для настройки. Цена 8.5 Хороший, относительно доступный ценник, который ниже большинства конкурентов. Комплектация 8.5 Расширенная комплектация с глайдами и наклейками.