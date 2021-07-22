Обзор защищенного ноутбука Acer ENDURO Urban N3: «паркетник» для выездных работ

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Когда речь заходит о защищенных ноутбуках, наверняка у многих всплывают образы увесистых брутальных чемоданчиков с невысокой производительностью и очень нескромными ценниками. Подобные устройства зачастую используются специалистами промышленных предприятий или военными, то есть в ситуациях, когда потребности оправдывают высокие затраты. Однако в компании Acer полагают, что потенциальный круг пользователей, которым нужны мобильные системы с дополнительной защитой, заметно шире. Важно лишь сбалансировать предложение по стоимости и возможностям. Сегодня у нас на обзоре новинка – Acer ENDURO Urban N3. Относительно недорогой ноутбук для тех, кто часто работает вне офиса.

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в достаточно компактной картонной коробке. В комплекте с Acer ENDURO Urban N3 предлагается блок питания с проприетарным коннектором штырькового типа. Мощность БП зависит от конфигурации лэптопа. Версии с дискретной видеокартой предлагаются блоками на 65 Вт, тогда как модификации с интегрированной графикой получают блоки на 45 Вт.

Дизайн и компоновка

При разработке внешнего облика Acer ENDURO Urban N3 дизайнеры очевидно искали баланс между классической брутальностью защищенных моделей и спокойными формами рядовых устройств.

В результате о нетипичных свойствах ноутбука можно догадаться по закрепленным на углах дополнительным амортизирующим накладкам и скрытым интерфейсным разъемам. Основные части корпуса сделаны из практичного пластика. Рабочая и нижняя панели имеют мелкодисперсную фактуру, которая должна помочь справиться с мелкими царапинами, или, как минимум, эффективнее скрывать их наличие.

Верхняя крышка имеет дополнительное оребрение, которое несколько добавляет прочности панели, попутно делая более «живым» внешний дизайн. Глаз также цепляется за расположенный в центральной части логотип серии ENDURO с контрастным оранжевым обрамлением. В целом дизайн выглядит лаконичным.

Acer ENDURO Urban N3 предлагаются в двух цветовых оформлениях – темно-синем (Denim Blue) и зеленом (Hunter Green). В первом случае все элементы корпуса, за исключением угловых вставок, представлены в одном цвете. Тогда как у зеленой версии топкейс и нижняя панель имеют графитовый окрас.

Ноутбук имеет средние габариты, его точно не назовешь совсем уж компактным, как для 14-дюймовой модели. Размеры корпуса – 351×245×21,95 мм, заявленный вес – 1,85 кг.

Все интерфейсные разъемы расположены на боковых гранях. При этом сами коннекторы скрыты за откидывающимися прорезиненными панелями.

Слева расположен разъем для подключения блока питания, прикрытый отдельной крышкой. За второй панелью сгруппированы HDMI 2.0 и пара USB 3.1 Gen1 (5 Гб/c). За третьей откидной пластинкой расположены порт Type-C для которого в данном случае реализованы интерфейсы Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen2 (10 Гб/c), кард-ридер для полноразмерных SD и комбинированный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников/гарнитуры.

На правой грани размещен лишь один порт USB 3.1 Gen1 формата Type-A. Разъем также скрыт за прорезиненной панелью. Рядом расположены индикаторы состояния системы и зарядки аккумулятора. Ближе к задней кромке имеется крепежное отверстие для замка Кенсингтона.

На нижней панели вентиляционная решетка, за которой расположен единственный вентилятор системы охлаждения. Рядом с боковыми гранями хорошо различимы прорези в области расположения звуковых излучателей.

Для лучшего сцепления с рабочей поверхностью на панели предусмотрены пять прорезиненных стоек. Со своей задачей они справляются отлично – во время работы ноутбук не скользит даже по гладкому столу.

Если внимательнее присмотреться к оснащению нижней панели, можно заметить пять дополнительных отверстий. Это элементы дренажной системы, позволяющей вывести за пределы корпуса пролитую на клавиатуру жидкость.

Тыльная грань ноутбука свободна от разъемов. Здесь расположена лишь решетка для вывода нагретого воздуха, через которую просматривается составной радиаторный блок системы охлаждения.

На фронтальной панели в центральной части хорошо видна достаточно габаритная выемка, позволяющая подцепить пальцами верхнюю крышку. В то же время из-за достаточно тугих петель открыть дисплейный блок нельзя, второй придется в процессе придерживать корпус ноутбука.

В то же время кронштейны позволяют подобрать необходимое положение экрана и хорошо его зафиксировать в широком диапазоне. Верхнюю крышку можно полностью распахнуть на 180 градусов.

Экран

Для Acer ENDURO Urban N3 используется 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и стандартной частотой обновления 60 Гц. Дисплей прикрыт защитным стеклом. В спецификациях явным образом не указана принадлежность пластины к семейству Gorilla Glass, но очевидно, что определенные защитные функции она выполняет. Стеклянная панель имеет глянцевое покрытие, а потому придется избавляться от бликов внешних источников света, подбирая необходимое положение дисплея.

Обратим внимание на достаточно широкие рамки экрана (верхняя – 17 мм, боковые – 19 мм), что конечно же сказывается и на общих габаритах Acer ENDURO Urban N3, которые скорее ближе к 15,6-дюймовым моделям. Впрочем, для защищенного ноутбука вряд ли стоило ожидать чего-то другого.

На верхней рамке более чем достаточно места для расположения сенсора веб-камеры. Последняя имеет разрешение 720p и не выделяется какими-то особенностями в плане качества изображения. Рядом с объективом предусмотрен зеленый светодиод – индикатор активности камеры.

Учитывая использование стеклянной защитной панели, неудивительно, что пара микрофонов перенесены на нижнюю рамку. При этом предусмотренные для них технологические отверстия расположены ассиметрично относительно центральной части экрана. Такой прием может травмировать ранимую душу визуального эстета.

Возвращаясь к оценке изображения, даже без инструментальных замеров видно некоторое преобладание холодных цветовых тонов. По факту имеем цветовую температуру 8100–8200К. Красным оттенкам несколько недостает насыщенности.

При этом экран предлагает увеличенную яркость. Производитель особо акцентирует на этом внимание, обещая интенсивность свечения до 450 кД/м². И действительно, согласно замерам нам удалось получить максимальное значение на уровне 477 кД/м². Этого все еще не вполне достаточно для того, чтобы уверенно себя чувствовать во время работы на улице в солнечную погоду. Но такие значения дают больше возможностей, чем в случае типичных для ноутбуков 250–350 кД/м².

Яркость регулируется в пределах 28–477 кД/м², и на всем диапазоне не наблюдается эффекта стробоскопа, что говорит об отсутствии ШИМ-регулировки или очень высокой частоты модуляции.

Уровень статической контрастности изображения при яркости выше 25% колеблется в пределах 900–1000:1.

Цветовой охват экрана составляет 93% sRGB, а также соответствует порядка 77% Adobe RGB и 78% DCI-P3. Это точно не вариант для серьезного цветокора, но для таких задач априори используются другие инструменты.

Кривая гаммы имеет некоторое отклонение от идеальной формы 2.2, но на практике эти особенности слабо ощутимы.

Органы управления

Acer ENDURO Urban N3 оснащен клавиатурой островного типа с мембранным механизмом клавиш, имеющих достаточно короткий ход.

Массив кнопок расположен в небольшом углублении для безопасного закрытия верхней крышки. Клавишный сегмент достаточно компактный, без дополнительного цифрового блока. Визуально есть ощущение, что доступная ширина топкейса использована не вполне рационально. Однако вспоминая об особенностях модели, это тоже не отнесешь к недостаткам.

Что касается раскладки, то здесь можно выделить группу функциональных кнопок уменьшенной высоты. Также более компактный формат имеют курсорные кнопки “вверх/вниз”. Дополнительные кнопки у правой кромки получили приоритет по навигационным функциям, тогда как мультимедийные опции доступны при комбинации с Fn.

Клавиатура имеет полную локализацию с символами украинского алфавита и обозначением денежной единицы.

Предусмотрена подсветка клавиш. Интенсивность свечения не настраивается, иллюминацию можно только отключить. Имеет место некоторая неравномерность, которая заметна на представленном фотоснимке.

Платформа тачпада несколько смещена влево. Сенсорная площадка имеет средние габариты (105×59 мм) и достаточно хорошую чувствительность. В данном случае не используется стеклянная подложка, однако напоминающее софттач покрытие обеспечивает должную легкость скольжения. Кнопки выбора и вызова контекстного меню отделены от основного блока. Подобная конфигурация используется все реже. Предположим, что такой выбор разработчиков связан с возможностью обеспечить более надежную защиту тачпаду при замкнутом контуре с плотной фиксацией по всем периметру площадки.

Acer ENDURO Urban N3 лишился сканера отпечатка пальцев, который есть у базовой модификации ENDURO N3. А это, пожалуй, как раз та опция, которая не помешала бы пользователю, часто работающему за пределами офиса.

Платформа

Acer ENDURO Urban N3 оснащаются процессорами Core 11-го поколения линейки Tiger Lake-U. В Украине предлагаются модели с чипами Core i3-1115G4 (2/4; 3,0/4,1 ГГц; 6 МБ L3) и Core i5-1135G7 (4/8; 2,4/4,2 ГГц; 8 МБ L3), а наиболее оснащенные модификации комплектуются Core i7-1165G7 (4/8; 2,8/4,7 ГГц; 12 МБ L3). У нас на тестировании побывала версия ноутбука со старшим процессором. Это 4-ядерный 8-поточный CPU, который производится Intel по нормам 10 нм техпроцесса.

Для чипов этого семейства используется архитектура Willow Cove, модель Core i7-1165G7 оснащена 12 МБ кеш-памяти L3 и работает с частотной формулой 2,8/4,7 ГГц. Тепловой пакет CPU регулируется в диапазоне 12–28 Вт.

Процессор также оснащен интегрированной графикой Intel Iris Xe в максимальной конфигурации с 96 исполнительными блоками.

Несмотря на относительно неплохую «встройку», рассматриваемая модификация Acer ENDURO Urban N3 (EUN314-51WG-704J) дополнительно оснащена дискретной видеокартой GeForce MX330 2 ГБ. Это модель начального уровня, которая по производительности во многом сравнима с топовой модификацией Iris Xe, однако может быть полезна в случаях, когда какое-то приложение может ускоряться с помощью CUDA-вычислителей. К тому же дискретная видеокарта имеет локальную память объемом 2 ГБ. Хотя ее объем относительно невелик, в ряде ситуаций емкости будет достаточно для того, чтобы не использовать системную ОЗУ.

Для используемого решения используется GDDR5, работающая на эффективных 7000 МГц. GeForce MX330 имеет 64-битовую шину доступа, потому итоговая пропускная способность памяти относительно невелика – 56 ГБ/c.

Возвращаясь к системной ОЗУ, стоит отметить, что Acer ENDURO Urban N3 имеет два слота для установки модулей памяти So-DIMM общей емкостью до 32 ГБ. В нашем случае ноутбук был оснащен одним модулем SK hynix DDR4-3200 (22-22-22-52) объемом 16 ГБ. Несложно предположить, что в подобной конфигурации доступ к оперативной памяти ограничивалась одноканальным режимом, а потому общая пропускная способность достаточно скромна.

Скорость чтения/записи фиксируется на уровне 23–24 ГБ/c, копирования – 21 ГБ/с. После установки второго модуля памяти, данные показатели практически удвоятся. Общая латентность ОЗУ в представленный конфигурации составляет порядка 85 нс.

Одноканальный режим доступа к памяти в первую очередь заметно сказывается на производительности интегрированной графики, однако в нашем случае наличие дискретной видеокарты компенсирует этот недостаток.

Рассматриваемая модификация ноутбука Acer ENDURO Urban N3 (EUN314-51WG-704J) оснащена твердотельным накопителем WD SN530 объемом 512 ГБ. Это скоростной SSD формата M.2 на базе 96-слойных чипов флеш-памяти 3D TLC, подключаемый по интерфейсу PCI-E 3.0 x4. Для модели заявлены трансферы на уровне 2400/1750 МБ/с и пиковую заявленную производительность 315 000 / 230 000 IOPS.

В режиме экспресс-теста удалось подтвердить скорости чтения/записи, хотя скорость работы с 4K-блоками оказалась несколько ниже заявленной. Впрочем, при малой очереди задач и минимальном параллелизме запросов производительность вполне пристойная.

Используемый SSD показал хорошие результаты в комплексном тесте накопителей из PCMark, генерирующем нагрузку, характерную для типовых приложений. Общая пропускная способность на этапе Full System Drive составила 285 МБ/c, а среднее время доступа – 97 мкс.

Acer ENDURO Urban N3 имеет отсек для установки накопителя формата 2,5” с интерфейсом SATA. Потому при необходимости увеличить штатный объем хранилища, ноутбук можно доукомплектовать относительно недорогим HDD/SSD большой емкости.

За сетевые возможности ноутбука отвечает модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201, обеспечивающий поддержку протоколов передачи данных вплоть до 802.11ax и Bluetooth 5.1. Штатно сетевая розетка Ethernet не предусмотрена, потому если понадобится проводное подключение к сети, можно воспользоваться внешним USB-контроллером.

Производительность Acer ENDURO Urban N3

В представленной конфигурации с 4-ядерным процессором Core i7-1165G7, 16 ГБ памяти, дискретной графикой и скоростным SSD, ноутбук предлагает комфортный уровень производительность для любых офисных задач.

Как мы уже упоминали, дискретная графика GeForce MX330 может быть полезна для приложений, оптимизированных под CUDA-вычисления, однако это все же решение начального уровня с 2 ГБ памяти на борту, потому на высокие результаты рассчитывать не стоит.

Что касается игровых возможностей, то GeForce MX330 лишь отчасти можно считать заметным усилением при наличии Intel Iris Xe c 96 вычислителями. Тест 3D Mark Time Spy при использовании интегрированной и дискретной графики показывает очень близкие результаты. В реальных играх преимущество чаще будет не стороне MX330, но без значительного ускорения.

Возвращаясь к процессорной производительности стоит отметить, что в популярном тесте Cinebench R23 процессор набрал 5019/1415 баллов в многопоточном и однопоточном режимах, соответственно.

В однопотоке тактовая частота CPU удерживалась на уровне 4300–4600 МГц. В однопоточном режиме старт вычислений на 3500 МГц и снижение до 3000 МГц через некоторое время. При этом температура процессора повышалась вплоть до 100С. Пиковое значение CPU Power Package – 33 Вт.

Любопытно, что при работе от аккумулятора с профилем Performance производительность ноутбука в Cinebench R23 фактически не изменилась. Более того, отличие полученные результатов оказалось даже меньше погрешности измерений.

Нагрев и шум

Для оценки степени нагрева процессора мы использовали стресс-тест из приложение AIDA64. Как мы могли уже ранее убедиться, при максимальной нагрузке CPU может прогреваться до 100С.

Напряженный вычислительных этап это подтвердил. Как хорошо видно на графике, при достижении пиковых температур процессор активирует режим троттлинга, снижая тактовые частоты и питающее напряжение. После снижения температуры чип снова готов ускоряться.

Что касается видеокарты GeForce MX330, то графический процессор под нагрузкой прогревался в среднем до 71С, а в наиболее горячей точке – до 79С.

Оценивая температурный режим интегрированной графики Iris Xe, было очевидно, что видеоядро прогревается как минимум до уровня вычислительных блоков центрального процессора. При этом утилита GPU-Z регистрирует даже всплески до 102С.

Acer ENDURO Urban N3 оснащен системой охлаждения с одним вентилятором, который даже под максимальной нагрузкой шумит очень умеренно и работает тихо в режиме покоя.

Автономность

Acer ENDURO Urban N3 комплектуется 3-ячеечным литиево-ионным аккумулятором емкостью 48 Втч. При этом производитель заявляет об автономности до 13 часов. Очевидно речь идет об автономной работе моделей без дискретной графики. Согласно нашим замерам время работы от аккумулятора несколько ниже, но значения вполне пристойные.

В режиме использования офисных приложений заряда батареи хватило на 7 часов 40 минут. При просмотре видео на на полный разряд аккумулятора понадобилось почти 10 часов. Ну, а игровой режим осушил батарею за полтора часа.

В целом имеем достаточно приличные показатели автономности, позволяющие надолго удаляться от электророзетки.

Несмотря на заявленную емкость аккумулятора в 48 Втч, утилита AIDA64 регистрирует фактическую зарядную емкость в 51,2 Вт.ч.

Напомним, что рассмотренная модификация Acer ENDURO Urban N3 предлагается с блоком питания мощностью 65 Вт (19 В; 3,42 А). Для полной зарядка аккумулятора необходимо без малого два часа времени.

При многопоточной процессорной нагрузке энергопотребление ноутбука составляло порядка 45 Вт. Если в это время происходила подзарядка батареи, потребление увеличивалось до 60 Вт. В покое речь о 15–20 Вт.

Защитные функции

Напомним, что в случае с Acer ENDURO Urban N3 мы имеем дело с защищенным ноутбуком. По заявлению производителя, модель соответствует стандарту MIL-STD 810H.

Это предполагает определенную защиту от механических повреждений при падении, защиту от вибрации, низких и высоких температур, повышенной влажности и воды.

Ноутбук также соответствует классификации IP53 (Ingress Protection), предполагающей определенную защиту от проникновения пыли и песка, а также защиту от брызг и дождевых капель, попадающих на поверхность ноутбука под углом до 60 градусов от нормали в течение трех минут.

Мы провели частичную практическую проверку заявленных характеристик, чтобы убедиться в том, что защитные возможности Acer ENDURO Urban N3 действительно отличаются от таковых для рядовых моделей.

Испытания начались с дополнительного нагрева ноутбука. Наиболее реалистичная ситуация для этого опыта – лэптоп, оставленный жарким летом под прямыми солнечными лучами. Недавние погодные условия способствовали проведению эксперимента. Согласно показателей бесконтактного пирометра, после часовой «солнечной ванны» верхняя крышка ноутбука прогрелась до 70С. Несмотря на то, что даже открывать верхнюю крышку уже было некомфортно, такой дополнительный нагрев никак не сказался на работоспособности Acer ENDURO Urban N3.

Испытание холодом мы организовали, банально воспользовавшись морозильной камерой бытового холодильника без системы No Frost. Чуть более часа ноутбук провел при температуре -13–15С. По прошествии этого времени на верхней крышке образовался характерный слой инея.

Дисплейный модуль открылся с несколько большим усилием, вентилятор системы охлаждения запустился, на боковой панели горел индикатор активности системы, но изображение на экране отсутствовало. Несколько попыток перезагрузить систему также не дали результатов. Признаться на этом этапе казалось, что эксперименты с защитными опциями ноутбука уже завершились. Все же включение электронного устройства после предварительной заморозки – серьезное испытание. Однако примерно через минуту вынужденного простоя, во время удаления с клавиатурного блока обильного конденсата была задета клавиша включения после чего активировалась подсветка клавиатуры, а ноутбук загрузился и работал как ни в чем не бывало.

Следующим этапом была проверка выживаемости при попадании жидкости. Напомним, что соответствие классификатору IP53 предполагает защиту от влаги в виде капель, попадающих на ноутбук под углом до 60 градусов в течение трех минут. То есть речь о ситуации, когда вы забыли ноутбук на улице и неожиданно пошел дождь. Для имитации подобного режима ноутбук в открытом работающем состоянии в течение 20 секунд поливался из душевой лейки.

Освежающие водные процедуры также завершились успешно. Ноутбук справился с такой задачей. Отметим, что здесь важно плотное прилегание всех защитных панелей на интерфейсных разъемах. Если жидкость попадет через коннекторы, ситуация будет не столь радужной. В нашем же случае ноутбуком можно было пользоваться сразу после «омовения». Нормально отработала дренажная система, через которую за пределы корпуса выводилась жидкость, попавшая под клавиатуру.

Производитель также обещает определенную защиту для системы охлаждения. Для выполненного по технологии Aquafan вентилятора используется печатная плата с дополнительным водонепроницаемым покрытием, а специальная U-образная формовка дренажной системы должна способствовать выводу случайно попавших капель жидкости. В любом случае, точно не стоит оставлять ноутбук в луже с водой, с такой нагрузкой защита не справится.

Еще один этап проверки – механическое воздействие при падении ноутбука. Этот тест проводился в облегченном варианте, лэптоп был дважды брошен с высоты рабочего стола (75 см) на ковровое покрытие. Такие воздействия ноутбук перенес без последствий.

Во время экспериментов у нас не было задачи вывести из строя ноутбук. Если задаться такой целью, то при должном усердии сделать это вполне реально. Тем не менее, в походных условиях Acer ENDURO Urban N3 позволяет сильно больше неподготовленной модели. Хотя, конечно, это не значит, что защитными функциями стоит злоупотреблять, намеренно проверяя ноутбук на прочность. Он не предназначен для того, чтобы забивать им гвозди, но может выручить в сложных погодных условиях и скорее выживет при падении с относительно небольшой высоты.

Нужно еще чуть больше защиты – можно смотреть в сторону Acer ENDURO N3, хотя, судя по составу портов, это уже скорее базовая версия для промышленного использования. Для еще более суровых условий производитель предлагает свой «чемоданный вариант» – ENDURO N7, с повышенной защитой, ручкой для переноски, двумя батареями с горячей заменой и экраном на 700 кД/м². Но там уже во всех смыслах совсем другая весовая категория – масса порядка 3 кг и ценник от $3000.

Возвращаясь к Acer ENDURO Urban N3, оставим несколько заметок «на полях» об общей практичности использования ноутбука. Несмотря на то, что производителю, используя дизайнерские приемы, удалось создать образ универсальной системы, все же это скорее специализированная модель, а ее защитные функции требуют определенных компромиссов в удобстве использования.

Как мы отмечали, все интерфейсные коннекторы в штатном режиме прикрыты прорезиненными панелями. Это значит, что каждый раз при подключении любого устройства и даже блока питания вам понадобится сдвинуть предохранительную пластинку. При этом предварительно нужно открыть крышку экрана, чтобы получить доступ к технологическим пазам, за которые можно зацепиться ногтем. Это дополнительная защита от произвольного открытия панелей, например, когда ноутбук лежит в рюкзаке, но удобства в работе с проводной периферией не добавляет.

Также сложно сказать, насколько защитные панели окажутся долговечными на практике. Учитывая механизм раскрытия, не сработаются ли направляющие, которые изолируют интерфейсные разъемы, особенно при частом доступе к определенным портам. Без герметичного контакта появится брешь в системе защиты от воды.

Acer ENDURO Urban N3 весит примерно 1,85 кг, еще порядка 300 г добавляет БП и кабель питания. Это отличные показатели, как для защищенной модели, но не в сравнении с классическими ультрапортами той же диагонали. 14-дюймовые модели зачастую весят до 1,5 кг, а дополнительные 200–300 грамм ой как хорошо ощущаются в наплечном рюкзаке во время длительной пешей прогулки. Да, такова плата за опции, позволяющие сохранить работоспособность ноутбука в сложных условиях. И это важно понимать еще на этапе выбора и покупки инструмента, оптимально подходящего для ваших задач и рабочих условий.

Цена

Различные версии ноутбуков Acer ENDURO Urban N3 уже доступны в Украине. Модель в рассмотренной комплектации с процессором Core i7-1165G7, 16 ГБ памяти, видеокартой GeForce MX330 2 ГБ и накопителем на 512 ГБ предлагается за 31 199 грн. (~$1150).

При этом самая доступная конфигурация с двухъядерным чипом Core i3-1115G4, 8 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ стоит 19 799 грн. (~$725). Версии с Core i5 предлагаются по цене 23–28 000 грн. в зависимости от объема памяти и наличия дискретной графики на борту.

Из особенностей доступных на нашем рынке конфигураций отметим, что даже базовая модель оснащена твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ, тогда как стартовые модификации серии номинально могут оснащаться SSD на 256 ГБ и даже 128 ГБ. В то же время, все представленные на текущий момент в Украине конфигурации Acer ENDURO Urban N3 для снижения итоговой стоимости предлагаются без операционной системы.