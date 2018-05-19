Omensight – день, когда мир погиб

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Впрочем, у Предвестника не было особого выбора. Он, или скорее она, была призвана в момент гибели мира и обречена снова и снова проживать трагический день, чтобы понять, как жители Пигарии и Родении пришли к такому грустному финалу. Кто нажал на спусковой крючок Конца света, кто убил Веру? Omensight, новая игра от авторов Stories: The Path of Destinies – это увлекательная детективная история и очень стильная action/adventure в одном флаконе.

Omensight Жанр action/adventure

Платформы Windows, PlayStation 4

Языки английский, русский

Разработчики Spearhead Games

Издатель Spearhead Games

Сайт Steam

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,

Он в их совет допущен был –

И заживо, как небожитель,

Из чаши их бессмертье пил!

Федор Тютчев, «Цицерон»

Итак, мир пал! Вечный змей Воден вернулся, чтобы сожрать его, и не было никого, кто смог бы встать на пути зла. Все, кто был в силах сделать это, действовали только в своих интересах, руководствуясь исключительно благими намерениями. Все мы знаем, куда ведет эта дорога.

Жестокий Император хотел лишь поставить неблагодарных роденийских выскочек на место. Но почему его не было с войсками в момент решающего штурма? Людомир, горящий яростной ненавистью к Пигарии и ее властителю, хотел положить конец войне и жестокости, но не слеп ли был великий воитель? Блистательный генерал Драга, кто она? Бездумный исполнитель воли Императора или честный воин, готовый пойти на предательство ради справедливости. Ратика… Что задумала лидер повстанцев, сидя в своей клетке в пигарийской тюрьме? Она так мила со своими песнями и бесконечными шутками, но что она хранит в сердце и на что готова пойти ради своей страны?

И главный вопрос, кто из них убил Безбожную жрицу Веру — возможно, единственное существо, которое могло противостоять появлению Вечного змея? Кто убил? Зачем? И куда делась душа Веры? Предвестнику предстоит снова и снова проживать последний день в компании четырех подозреваемых, искать новые зацепки, улики, предзнаменования и в конце концов распутать зловещее преступление, которое, вероятно, и привело к Концу света. Или нет?

Spearhead Games экспериментирует с нарративными техниками, и экспериментирует очень удачно. В Stories: The Path of Destinies вы собирали интерактивную историю, с каждым новым прохождением открывая новые развилки сюжета и варианты ответов. Похожая техника используется и здесь. Все больше узнавая подозреваемых, разбираясь в мотивах их действий, вы по крупицам восстанавливаете последний день и последний путь Безбожной жрицы. Каждая новая итерация, каждый новый попутчик, выбранная развилка, открытая печать и найденная страница истории позволяет лучше понять персонажей и их мотивацию. Так ли крепка в своей вере в Пигарию генерал Драга? Так ли жесток и безумен Император? Так ли наивна и честна Ратика? Так ли непоколебим Людомир?

В Omensight всего пять ключевых локаций, впрочем, увидеть все пути, коридоры, ответвления и секреты за одно прохождение, и я имею в виду не один день, а прохождение всей игры, вы скорее всего не успеете. Каждый прожитый день состоит из четырех частей – утро, время после полудня, вечер и ночь, собственно момент Конца света. Каждый раз после гибели мира вы возвращаетесь к призвавшей вас Ведьме и Древу жизни, изучаете книгу улик, сдаете накопленный в течение дня опыт, покупаете новые умения и улучшения для Предвестника. А затем выбираете того из подозреваемых, с кем вы проведете следующий день, и возвращаетесь назад. День сурка с детективным сюжетом. Да, события Omensight происходят в том же мире, что и Stories: The Path of Destinies, так что приготовьтесь к встрече с милыми антропоморфными животными.

Найденные в предыдущие итерации улики, новые проходы, ключи от печатей, завоеванное доверие позволяют двинуть расследование в новом направлении. Каждый день вам придется проводить с противоборствующей стороной, а здесь, между прочим, вовсю бушует война между Пигарией и Роденией. Так что в следующий раз вам придется сражаться против солдат, которым вы помогали только вчера, в смысле в другое сегодня, здесь ведь всегда один день. Мало того, вам придется убивать ваших напарников по предыдущим прохождениям, даже в том случае, если вы точно знаете, что они не виноваты в происходящем и не замешаны в убийстве Веры. Порой это единственный путь, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки. Если вы уже проходили выбранный кусок истории с этим же напарником и теперь хотите попробовать новый вариант в важном диалоге, можно пролистать прожитый день до ключевой точки и сделать иной выбор.

Но не подумайте, что Omensight — это какая-то неспешная адвенюра со сбором улик и изучением мест преступлений. Это все-таки в первую очередь action/adventure, так что запаситесь геймпадом (крайне рекомендуется!) и приготовьтесь много сражаться. Боевая система Omensight чем-то похожа на боевку во все той же Stories: The Path of Destinies – сочетание быстрых атак и уходов от ударов и заклинаний противника. Боевка достаточно динамичная, но здесь есть место и для тактических изысков. Повышая уровень Предвестника, вы открываете новые умения, позволяющие затормозить время в определенной области, притянуть к себе врага и швырнуть его в другое место, моментально переместиться в новую точку и т.д. Так что комбо в стиле «тормозим время, хватаем взрывающуюся бочку и швыряем ее в колонны, которые падают на нападающих, а сами выскакиваем из зоны коллапса», здесь нередки. Полезно также время от времени использовать и умения ваших напарников (Император не помогает черни, даже не надейтесь). В итоге боевая часть, особенно на пятнадцатую итерацию, когда появляются действительно серьезные противники, получается очень даже веселой и разнообразной. Да, и здесь, конечно же, есть сражения с боссами, правда, не очень сложные.

Omensight работает на движке Unreal, но не ждите от этой игры реалистичной графики. Как и в Stories: The Path of Destinies, здесь Spearhead Games использует low-poly и cel shading. В итоге некоторые игровые экраны становятся похожи на акварельные картины, хоть сейчас распечатывай и в рамку на стену. Очень стильно. В сочетании с музыкой, а у каждого персонажа есть своя мелодия, которая меняется в зависимости от его настроения – просто завораживающее зрелище.

Единственное, за что Omensight стоит поругать, и поругать серьезно – это русская локализация. Она проста ужасна и местами, особенно во второй половине игры, сделана без всякой привязки к контексту с помощью то ли Google Translate, то ли, прости господи, PROMT (помните еще такую штуку?). Так что рекомендую играть на английском, он здесь не такой сложный, или подождать фанатский украинский перевод.

Что ж, эксперименты Spearhead Games с нарративными техниками продолжают радовать. Если вас вдохновляют интересные, хорошо рассказанные истории и в свое время вам понравилась Stories: The Path of Destinies (кстати, совсем недавно игру можно было получить бесплатно), то обязательно обратите внимание на Omensight. Такие проекты выходят очень не часто.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Необычная повествовательная манера; интересная детективная история; нелинейность; динамичный и в то же время тактический геймплей; ролевая составляющая; стильная графика; саундтрек Минусы: Русская локализация никуда не годится Вывод: Очень необычная и красивая игра. Рекомендуется всем, кто любит хорошо рассказанные истории

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