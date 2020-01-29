Обзор смартфона OnePlus 7T Pro





Среди смартфонов OnePlus под номером 7 есть три актуальные модели. Обзоры OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T у нас уже были, а в этот раз мы получили OnePlus 7T Pro. Тем, кто не следит за смартфонами именно этого бренда, очень легко запутаться в этих названиях и устройствах, ведь они с одной стороны похожи, но с другой — у каждой есть свои интересные особенности. Что же ждет покупателя OnePlus 7T Pro мы расскажем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация OnePlus 7T Pro

Красная вытянутая коробка все также несет в себе смартфон, блок питания с поддержкой быстрой зарядки и съемным кабелем, «скрепку», фирменные наклейки и прозрачный силиконовый чехол. Приятным бонусом является еще и предустановленная защитная пленка на экране. Таким образом покупатель не просто получает хороший смартфон, но и заодно практически не нуждается в дополнительных аксессуарах. Правда, пользователи, которые не хотят переходить на беспроводные наушники, все же будут вынуждены купить переходник, ведь классического разъема у смартфона нет.

В настройке аппарата понравилось, что система сразу предлагает выбрать профиль цветопередачи экрана, шрифт и попробовать управление с помощью жестов. Вероятно, если бы это сразу не предложили, некоторые пользователи, которые не сильно любят углубляться в настройки, так и не узнали бы об этих опциях.

Дизайн и удобство использования

OnePlus 7T Pro является логичным продолжением OnePlus 7 Pro. Дизайн новой модели практически идентичен предыдущей. Корпус все также большой и увесистый — 162,6×75,9×8,8 мм, 206 грамм. У новинки не меняли стекло спереди и сзади, такой же металлической осталась и рамка между панелями. Цвет тыльной стороны слегка поменялся, но принципиальной разницы без прямого сравнения практически не видно. Выглядит смартфон здорово, но защитная пленка на экране очень сильно магнитит мелкую пыль из карманов.

Самый точный способ отличить 7T Pro от 7 Pro — блок камер. Сам-то он остался прежним и на том же месте, но в его конструкции случилось маленькое изменение. Так, лазерный сенсор для фокусировки вынесли за пределы блока, «припарковав» его рядом с камерами. Собственно, это единственный очевидный пункт, по которому можно наверняка различить эти модели.

Из-за крупных габаритов, пользоваться смартфоном сложновато. Люди с большими ладонями, конечно, это не так почувствуют, но всем остальным все же придется обратить на это внимание. Матовое стекло сзади скользкое и немного маркое, так что комплектный чехол все же лишним не будет. Хотя ощущения от использования он подпортит, ведь без чехла корпус очень приятный как тактильно, так и внешне.

Среди управляющих элементов большим преимуществом над другими смартфонами у OnePlus остается физический переключатель звуковых режимов. Это невероятно удобная вещь для тех, кто привык выключать звук смартфона, например, приходя в офис, чтобы не мешать коллегам. Еще довольно необычным остается лоток для SIM-карт, который «держит» их с обеих сторон. Правда, нового в этом ничего нет, предыдущая модель конструктивно точно такая же.

О чем еще стоит помнить, так это об отсутствии сертификации степени защиты от выды и пыли. Пусть представители компании и заявляли о том, что этого нет сугубо ради экономии средств, погружать смартфон под воду все равно не очень хочется. Тем не менее, попав с ним под дождь наверняка можно не переживать о его дальнейшей судьбе. В остальном пользоваться смартфоном очень понравилось, даже несмотря на его нескромные размеры.

Дисплей OnePlus 7T Pro

В отличии от корпуса, на экране нет и пары мелких изменений. И это можно понять, дисплей даже прошлой модели сохраняет актуальность, а большинство лидеров рынка все еще не имеют некоторых свойств, которые есть у OnePlus.

Среди характеристик стоит выделить следующие моменты. Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма, а разрешение — 3120×1440 точек (можно задать значение поменьше для экономии заряда энергии), плотность пикселей — 516 ppi. Соотношение сторон составляет 19,5:9. При этом тут нет выреза для фронтальной камеры, которую так и оставили спрятанной в корпусе. Так что пользователь получает действительно большой и «чистый» экран, на котором ничто не будет мешать. Более того, частота обновления картинки составляет 90 Гц, что все еще считается конкурентным преимуществом, ведь, например, флагманы от Apple или Samsung на момент написания этого материала все еще не получили такой опции.

Тут также используется AMOLED-матрица. При первом включении смартфон сам предложит выбрать цветовой профиль, которых тут аж 5 (два стандартных Vivid и Nature, а также три «продвинутых» с дополнительной регулировкой цветовой температуры — AMOLED Wide Gamut, sRGB, и Display P3). Все они относительно хорошо настроены, чтобы картинка была комфортна пользователю, так что достаточно просто выбрать подходящий себе профиль один раз и больше не думать об этом вопросе.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Vivid:

Сравнение цветового охвата в порядке профилей Natural, Vivid, AMOLED Wide Gamut, sRGB, Display P3:

Что в работе экрана доставляет легкий дискомфорт, так это закругленные бока. Выглядят они, конечно, здорово и добавляют внешнему виду всего корпуса пару баллов в копилку дизайна, но на них все время есть какие-то блики от освещения или окон. Это пусть и не сильно, но мешает. А защитная пленка статикой притягивает мелкую пыль из карманов, из-за чего смартфон может выглядеть не таким опрятным, каким хотелось бы его видеть.

Подсветки всегда хватало. Даже в те редкие моменты, когда зимой можно попасть под прямые солнечные лучи, на экране все видно. По замерам в помещении, максимальный уровень яркости равен 415 кд/м², а минимальный — 1,9 кд/м². Датчик автояркости может немного занижать комфортный мне уровень, но случается подобное не так часто, чтобы назвать это проблемой.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Некоторые смартфоны, фронтальные камеры которых спрятаны в корпусе, функцией Face Unlock не располагают. Но не OnePlus. Камеру можно настроить так, что она будет выдвигаться при включении дисплея, либо по свайпу вверх по заблокированному экрану. Если нужно, экран может подсветить лицо в темноте, но нужно быть готовым к тому, что он сильно светит белым цветом, что в темноте будет очень некомфортным событием.

Процесс распознавания лица быстрый и в большинстве внешних условий работал хорошо. Но он не поможет при оплате товаров (нужно подтверждение отпечатком пальца) и в принципе пока менее безопасный, чем дактилоскопический датчик. Последний тут встроен в экране и отлично работает. Единственной его особенностью является временное отключение вечернего режима, который плавно включается после разблокировки. Каких-то сильных неудобств от этого нет, но я на это все время обращал внимание.

Звук OnePlus 7T Pro

Динамики у OnePlus 7T Pro действительно флагманские. Звука хватает, он объемный (как для динамиков смартфона) и с такими возможностями можно позволить себе даже послушать музыку в небольшом помещении. Разговорный динамик тоже задействован в озвучке, поэтому во время игр или просмотра видео, можно рассчитывать на стерео, которое тут очень неплохое.

Наушников в комплекте нет, как стандартного разъема и переходника. Поэтому пользователю придется либо апгрейдить проводные наушники до беспроводных, либо искать переходник. Это не станет проблемой, ведь и то, и другое наверняка есть в ближайшем магазине техники. Но переходник все же можно было положить в коробку, пусть бы это и сделало устройство дороже на пару долларов (фирменный адаптер стоит $13).

Так как разговорный динамик может громко подыгрывать основному, с телефонной функцией он тем более справляется. Голос владельца в разговоре тоже будет хорошо слышен.

Производительность и ПО

Новая Pro-модель получила обновленный процессор Snapdragon 855+. В отличии от предыдущей, тут немного выше частоты высокопроизводительных ядер и видео. Комбинации памяти теперь составляют 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя для базовой конфигурации, а в McLaren Edition пользователю достанется 12 ГБ оперативной памяти. Все остальные возможности не менялись: LTE, Wi-Fi стандарта ac (видимо, ax будет в следующей модели), Bluetooth 5.0, NFC, стандартная россыпь систем навигации…

Это не первый смартфон компании с таким набором «железа» (не так давно у нас был обзор OnePlus 7T), который в списке характеристик разве что имеет вариант с емкостью накопителя в два раза меньше, но в остальном они одинаковы. Синтетические тесты показывают практически идентичные результаты с поправкой на версии самих программ, а в работе все актуальные модели OnePlus являются одними из самых быстрых и стабильных Android-смартфонов в принципе, при этом стоят заметно дешевле топовых предложений других брендов.

Фирменная OxygenOS все еще остается одной из самых удобных Android-оболочек, которая не перегружена какими-либо лишними элементами, при этом имеет много интересных настроек и удобных мелочей. Какие-то элементы интерфейса предлагают поменять сразу при первом включении, другие мелочи всплывают в ходе использования. В любом случае, по настройкам стоит пробежаться, там действительно можно найти немало полезных вещей.

Камеры

В блоке из трех объективов на тыльной стороне практически не произошло изменений: основная камера с разрешением 48 МП (ƒ/1.7), телефото — 8 МП (ƒ/2.4), и ультраширокоугольная —16 МП (ƒ/2.2). Это все уже было в прошлой модели. Новинке добавили разве что опцию макро, но делается это с помощью уже имеющейся камеры, а не дополнительного модуля, как у других смартфонов. Коротко пройдемся по всем основным моментам.

Ожидаемо, днем и при хорошем освещении основная камера делает неплохие кадры даже в тусклую погоду. Цвета будут близки к настоящим, деталей вполне достаточно, но фокус может иногда долго искать нужную точку. Правда, помогать ему не придется. И да, как и в прошлый раз, основная камера делает 12-мегапиксельные снимки, а не 48.

Ночью ей будет посложнее, но никуда не пропал режим Nightscape, который хоть и потребует несколько лишних секунд, качество финального кадра заметно улучшит. Хотя алгоритмы некоторых конкурентов местами будут выигрывать.

С телефото есть интересный момент. В то время, как другие смартфоны ночью просто кропают снимок основной камеры, тут иногда ночью все равно задействуется соответствующий модуль. При этом снимки получаются интересными, даже несмотря на значение диафрагмы. И тем не менее, пересматривать результаты лучше сразу на месте, даже днем камера может промахнуться с фокусировкой или экспозицией.

Ультраширокоугольная камера тоже похрамывает в тех же местах, где и телефото. Ей заметно тяжелее ночью (хотя соответствующий режим у нее есть), она может не попасть с фокусом и не так передает цвета, как основная камера. Еще один момент, о котором важно помнить — расположен модуль таким образом, что в угол кадра легко может попасть палец (я иногда упускал это из виду и был неприятно удивлен, пересматривая сделанные снимки).

Снимать видео можно максимум в 4К-разрешении. При этом есть неплохие цвета и стабилизация изображения.

Пример записи видео в 4K:

Пример записи ультраширокоугольной камерой:

Зачем смартфону возможность делать макро-снимки — вопрос, ответ на который я пока для себя так и не нашел. Но если кому-то это действительно нужно или просто интересно, то вот дополнение, которое досталось OnePlus 7T Pro.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера с апертурой ƒ/2.0 делает довольно детальные и точные снимки, не сильно искажая цвета даже в условиях домашнего освещения.

В приложении камеры тоже ничего не поменялось, разве что появилась иконка макро в левом верхнем углу. Запускается и работает оно быстро, но сама камера не всегда шустро находит фокус.

Автономность

Последним пунктом (правда, всего из трех) в списке изменений является немного увеличенный аккумулятор. В OnePlus 7T Pro его емкость составляет 4085 мА•ч. Тест автономности PCMark остановился после 9 часов 10 минут работы. В реальном использовании в конце для у меня оставалось около 40% заряда при 5-6 часах работы экрана в день. И как обычно, существенно сократить эти цифры могли только игры и навигация. Но в целом такой батареи хватает на день-полтора работы.

Чего у OnePlus так и не появилось, так это поддержки индукционной зарядки. Но компенсирует он это очень быстрой зарядкой по проводу. На полное восстановление заряда от комплектного ЗУ нужно немного больше часа. Правда, есть обязательное условие — для Warp Charge (так в компании назвали стандарт) должны быть фирменный блок питания и кабель, сторонние решения смартфон не устроят.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Дизайн и материалы; дисплей, частота обновления картинки; сканирование лица и отпечатков пальцев; звук; производительность и стабильность работы; OxygenOS; камеры; автономность Минусы: Не самая удачная эргономичность; нет упоминаний о защите от воды и пыли; нет поддержки индукционных зарядных станций; в комплекте мог бы быть переходник для стандартных проводных наушников Вывод: OnePlus 7T Pro оказался, наверное, самым минимальным обновлением, которое можно было увидеть среди смартфонов в прошлом году. Повода для обновления у пользователей нескольких предыдущих моделей практически нет. Зато у тех, кто давно не покупал себе новый смартфон и ищет что-то хорошо укомплектованное, но не за стоимость стандартного сегодня флагмана А-бренда, есть много поводов познакомиться с OnePlus поближе. Технические характеристики OnePlus 7T Pro 8/256GB Haze Blue

17 545 − 21 172 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10 Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 256 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,96 Аккумулятор 4085 Диагональ, дюймы 6,67 Разрешение 3120x1440 Тип матрицы AMOLED PPI 516 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея поддержка HDR10+, частота обновления 90 Гц Основная камера, Мп 48 (f/1.6) + 8 (f/2.4, телеобъектив) + 16 (f./2.2, ультраширокоугольный модуль) Видеосъемка + (4K@60fps) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0) Особенности камеры оптическая стаблилзация иизображения Стандарты связи FDD LTE: B1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,32,66 TDD-LTE: B34,38,39,40,41 TDS: B34,39 UMTS: B1,2,4,5,8,9,19 CDMA: BC0,BC1 GSM: B2,3,5,8 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth + (5.0, aptX, LDAC) GPS + IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 162.6 Ширина, мм 75.9 Толщина, мм 8.8 Вес, г 206 Защита от пыли и влаги + Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатка пальца встроенный в дисплей, выдвигающаяся фронтальная камера, поддержка быстрой зарядки Warp Charge

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Citrus.ua за помощь в организации обзора OnePlus 7T Pro