Persona 5 Strikers: дела сердечные





Persona 5 Strikers вышла одновременно на PlayStation 4, Nintendo Switch и в Steam, причем релиз на двух последних платформах вызывает недоумение, ведь Strikers — это в первую очередь даже не спин-офф, а прямое продолжение Persona 5 (эксклюзива Sony), и только во вторую — вариация на тему Dynasty Warriors с персонажами Atlus. Другими словами, если вам по душе творчество Omega Force, но оригинальную Persona 5 вы в глаза не видели, то поиграть в Strikers, конечно, можно, но решительно непонятно зачем.

Persona 5 Strikers Жанр Action-RPG, Мусоу

Платформы PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows

Разработчики Omega Force, P-Studio

Издатель Atlus, Sega

Сайт, Steam

Persona 5 Strikers берет с места в карьер и даже не пытается ввести неподготовленного игрока в курс дела, с первых же минут становится понятно, что это игра «для своих”. С событий оригинала (Royal считайте что не было) прошло несколько месяцев, Джокер возвращается в Токио на лето, и первым делом направляется в Leblanc, где старая банда устраивает ему теплый прием. Содзиро улыбается в бороду, ребята обмениваются последними новостями, шутят и наперебой предлагают варианты как бы поярче провести каникулы, а Моргана не упускает случая напомнить, что он не кот. От гнетущей атмосферы Persona 5 не осталось и следа, кажется, что нас ждет один большой пляжный эпизод, но мы-то прекрасно понимаем, что это ненадолго. Планы компании разрушает целая эпидемия необъяснимых случаев, подозрительно похожих на кражу сердец, а значит, Призрачные похитители снова оказываются под пристальным вниманием полиции. В путешествие по Японии банда в итоге поедет, но уже не столько по своей воле, сколько подчиняясь требованиям приставучего детектива — либо помогаете выяснить, что на самом деле происходит, либо Джокер отправляется обратно в тюрьму.

А дальше Strikers так старается сохранить дух Persona 5, что даже слегка перегибает палку. Здесь практически все как и в прошлый раз, только в виде эдакой Lite-версии. Вместо “Дворцов” в игре “Тюрьмы”, фактически обычные городские районы или отдельные строения, с минимальными изменениями перенесенные в Метавселенную. Правят Тюрьмами Монархи — те же самые Тени, — только формируются эти сущности не из негативных и порочных мыслей человека, а из пережитых им психологических потрясений, так что теперь нам противостоят не отпетые негодяи, а просто глубоко травмированные люди. В прошлый раз в самом сердце дворца было заперто Сокровище — физическое представление злых страстей и негативных эмоций владельца дворца, а сейчас антагонисты собирают и хранят желания других людей, превращая тех таким образом в своих преданных последователей. Причем делают это они далеко не всегда со злым умыслом, но не будем раскрывать детали сюжета. Разбираемся с Монархами, собственно, по проверенной схеме — сперва узнаем кодовое слово, открывающее доступ в Метаверс, только приложение на мобильнике теперь другое, потом исследуем подземелье, выясняем, как добраться до сокровищницы желаний, возвращаемся в физический мир и посылаем жертве разоблачающее сообщение с угрозой, мол, нехороший ты человек и Фантомные похитители идут, чтобы отнять у тебя то, что ты присвоил, после чего отправляемся обратно в Тюрьму и перевоспитываем босса подземелья с помощью пламенных речей и тумаков. Правда, после победы над Монархом подземелье не пропадает, как раньше, и вернуться в него можно будет когда угодно. Более того, игроку регулярно выдают необязательные задания, заставляющие по нескольку раз посещать уже пройденную Тюрьму. Объяснений этому факту два, одно сюжетное, а другое… логичное, скажем так.

На дворе лето, банда Похитителей рассекает по всей Японии, на все про все ребятам отводится не целый учебный год, а всего лишь месяц с хвостиком, а значит, никаких околошкольных активностей в игре нет, как нет и привычных для серии социального симулятора и тайм-менеджмента, календарь здесь просто для галочки. Друзья давно знакомы, так что в свиданиях, чтобы узнать друг друга поближе, нет нужды, как и в прокачке привлекательности или интеллекта, чтобы открыть новые возможности для взаимодействия или персональные квестовые линии. Совместные посиделки за миской рамена, посещение фестивалей, походы на пляж или в сэнто — это пожалуйста, все вместе, опять же, не нужно терзаться в муках, выбирая, с кем провести следующие несколько часов. Романтические линии, к сожалению, тоже отсутствуют. В каждом городе друзья проводят не больше нескольких дней, да и занимаются там в основном осмотром достопримечательностей и подготовкой к схватке с очередным Монархом, так что контакты с местными сведены в основном к покупке лечилок и аксессуаров, а сами города ужаты до нескольких торговых кварталов. Оружие и броню Похитители заказывают через интернет, прямо из домика на колесах, служащего штабом. Разумеется, все это, вкупе с отсутствием Мементоса, напрямую влияет на продолжительность игры, и убери разработчики еще и возможность повторного посещения Тюрем, проходилась бы Persona 5 Strikers часов за 30 максимум, где полтора десятка приходились бы на кат-сцены и прочие небоевые эпизоды. Которых, лично мне, как большому фанату Persona 5, все равно маловато, Royal вышла в 2019, по героям с тех пор я успел соскучиться и приветствую любую возможность провести еще несколько дней в компании Призрачных похитителей. А Strikers, даже без ряда ключевых механик и с кардинально другим геймплеем, все равно выглядит почти как полноценная вторая часть Persona 5.

Да, Omega Force постаралась совместить вселенную Persona 5 c классическим мусоу (популярный в Японии микс beat’em up и Action-RPG, к которому относится та же Dynasty Warriors), ради чего пришлось пожертвовать масштабами — локации стали поменьше, да и враги наседают не сотнями, а десятками. Бои происходят в режиме реального времени и вместо того чтобы планировать ходы наперед, игроку приходится остервенело прожимать комбо, применять заклинания и уворачиваться от вражеских атак, не забывая на лету переключаться между персонажами. И знаете что? Вопреки опасениям, это изменение не воспринимается как нечто инородное, наоборот, Похитители отлично вписываются в новую боевую систему, да и из оригинальной игры Omega Force почерпнули очень многое, начиная со знакомого оружия и навыков, и заканчивая системой уязвимости к различным типам магии, работающей по принципу “камень-ножницы-бумага”. Даже Персоны здесь те же самые, а во время их призыва течение времени услужливо замедляется, позволяя поточнее нацелить заклинание. Более того, между боями нужно посещать Бархатную комнату для улучшения персон и создания новых, все как и должно быть, только Игорь куда-то запропастился, оставив в качестве замены Лавенцу. Ортодоксальные фанаты, конечно же, могут возмутиться, мол, какая же это Persona, если пошагового режима нет, но они в своем праве. Я же отмечу, что играется Strikers отлично, разве что бои с рядовыми противниками получились несколько однообразными — при правильном подборе Персон болванчики разносятся за считанные секунды, а ни о какой серьезной тактике и речи быть не может. Ты просто выбираешь персонажа с подходящей под текущих врагов стихией и чередуешь вызов Персон с долблением по кнопкам, зачастую игнорируя троих других напарников. Максимум — используешь восстановление жизни, если чья-то полоса здоровья проседает. Напарников могут оглушать, навешивать на них различные дебаффы и состояния, но увидеть это в разноцветной каше на экране малореально, да и, по большому счету, не нужно. В ключевые моменты игра сама предложит в одно нажатие кнопки переключиться на другого героя, если он может применить актуальное в текущей ситуации заклинание или занял выгодную тактическую позицию, например, запрыгнул повыше, чтобы сбросить на головы врагов что-то тяжелое. Опять же, при желании можно проходить подземелья в стелсе, который работает так же, как и раньше, так можно избежать большинства схваток, но злоупотреблять этим не стоит — как иначе прокачивать героев и добывать новых Персон? Стелс лучше использовать для внезапных атак из засады, оглушающих противников и позволяющих влить много урона, не рискуя тут же нарваться на ответный удар. Интереснее становится на промежуточных и основных боссах, тут уже нужно думать, заучивать паттерны поведения и выявлять уязвимости, после чего частенько приходится перебирать Персон, которых ты берешь в бой, и тасовать напарников. Я сперва был неприятно удивлен отсутствием возможности изменить сопартийцев в бою и долго и нудно ковырял одного из боссов обычными физическими атаками, поскольку у него оказался иммунитет ко всему текущему арсеналу магических приемов, но потом оказалось, что достаточно было умереть, чтобы игра предложила попробовать перезапустить бой, пересобрав сетап партии и изменив экипировку. Более того, раз временных ограничений больше нет, то и выходить из подземелья, чтобы восстановить силы, можно сколько угодно раз.

В итоге от Persona 5 Strikers получаешь примерно то, чего и можно было ожидать от Action-RPG по мотивам Persona 5 — неплохое продолжение истории с полюбившимися персонажами, динамичный игровой процесс, в который органично вплетены элементы классической боевой системы, бережно перенесенную визуальную стилистику оригинала, замечательный, за некоторыми исключениями, саундтрек, парочку новых персонажей, которые отлично дополнили старую банду и, надеемся, вернутся в следующей игре. Правда, чрезмерное подражание Persona 5 и некоторая простота сюжета немного разочаровывают, хотя главные претензии во время прохождения были к дизайну мета-уровней, которые сильно уступают вычурным Дворцам из оригинала, и сильно урезанной социальной составляющей, ее не хватало больше всего. Фанатам Persona 5 стоит поиграть обязательно, а вот тем, кто оригинальную игру пропустил, Strikers рекомендовать нельзя даже при большом желании.