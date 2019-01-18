Первый взгляд на ASUS ZenBook S13

Компания ASUS представила на CES 2019 ноутбук ZenBook S13, который она называет самым компактным в мире 13,9-дюймовым лэптопом. На специальном мероприятии ASUS в Варшаве мне удалось вживую посмотреть эту модель.

Позиционирование

На выставке Computex 2018 компания ASUS представила тонкий 13-дюймовый ноутбук ZenBook S, потом на IFA 2018 был показан один из самых компактных ноутбуков с такой же диагональю — ZenBook 13, и вот на CES 2019 анонсировали ZenBook S13. Учитывая название модели, не сложно догадаться, что она должна объединить в себе преимущества обоих устройств. А именно компактные размеры и хорошую, как для этого класса ноутбуков, производительность. При этом ни ZenBook S, ни ZenBook 13 из продажи пока не пропадают и в одном только модельном ряду ASUS у потребителей будет широкий выбор компактных ноутбуков. Соответственно, в линейке ASUS новая модель будет находиться выше двух предыдущих, но компания ещё должна подтвердить это ценой, которая пока не называется. Впрочем, вполне возможно, что ZenBook S в итоге будет постепенно выведен из продажи, и ZenBook S13 займёт его место, как модель, которая больше соответствует новой доктрине, в рамках которой ASUS будет продвигать ноутбуки с очень тонкими рамками вокруг дисплея.

Дизайн

ZenBook S13 объединяет в себе все наработки дизайна, которые компания ASUS активно использовала в своих топовых моделях прошлого года, но в случае нового ноутбука они были слегка доработаны. В новинке также используется шарнир с механизмом ErgoLift, при котором открытие крышки ноутбука немного приподнимает корпус, создавая наклон для более комфортного набора на клавиатуре. Кроме этого, таким образом открываются вентиляционные отверстия системы охлаждения, а также мультимедийные динамики, которые расположены на нижней части корпуса.

Ноутбук без проблем открывается одной рукой, но шарнир не вызывает опасений по поводу надёжности. Он хорошо фиксирует дисплейный блок, ни на столе, ни при работе с ноутбуком, установленным на коленях, экран не шатается.

Как и в ZenBook 13, в новой модели используются тонкие рамки вокруг дисплея, но в данном случае ASUS удалось сделать их ещё тоньше. Практически со всех четырёх сторон толщина рамок в ZenBook S13 составляет всего 2,5 мм. Единственным исключением является небольшой выступ на верхней рамке, в котором расположен датчик освещения и HD веб-камера. Кроме этого, такая «монобровь наоборот» позволяет комфортнее открывать крышку ноутбука, так как слегка выступает из закрытого корпуса. В целом дисплей с такими тонкими рамками уже сам по себе делает внешний вид ноутбука ультра-современным.

Корпус ZenBook S13 сделан из анодированного алюминия и обработан машинной фрезеровкой. По сути вся основа ноутбука вырезана из одного куска металла, что позволило сделать конструкцию более прочной. Металл при этом просто шлифованный, без лакового покрытия. И, конечно же, в ASUS не отказались от фирменных концентрических кругов на крышке дисплейного блока.

На фотографиях кажется, что корпус ноутбука имеет металлический цвет или если говорить проще, то никак не окрашен. Но на самом деле он слегка переливается в оттенок синего и официально в ASUS этот цвет называют Utopia Blue.

Тонкие рамки вокруг экрана позволили вместить 13,9-дюймовый дисплей ZenBook S13 в корпус с размерами 316×195 мм, при толщине 12,9 мм. Таким образом, корпус новой модели на 12,5% компактнее, чем у вышедшего в 2017 году ZenBook 3 Deluxe с такой же диагональю дисплея.

В целом, толщина 12,9 мм и вес 1,1 кг делают новый ноутбук ASUS одним из самых компактных и пока самым компактным с дискретной графикой NVIDIA GeForce MX150.

Разъёмы

Как и можно ожидать от компактной модели, в ZenBook S13 нет большого количества портов. Пользователь может рассчитывать на два USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки и возможностью подключения дисплеев, на слот для карт microSD, один USB 3.0 и 3,5 мм разъём для подключения наушников. Было бы неплохо увидеть в этой модели USB Type-C с поддержкой Thunderbolt, но в ASUS решили проигнорировать данную технологию в этой модели.

Дисплей

13,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD занимает 97% площади дисплейного блока. Как и положено флагманской модели, у него хорошие углы обзора, при этом в ASUS обещают цветопередачу на уровне 100% цветового пространства sRGB, а яркость — 400 кд/м2.

Платформа

ZenBook S13 построен на основе платформы Intel с процессором Core i5-8265U или Core i7-8565U. Объём оперативной памяти в ноутбуке может быть 8 или 16 ГБ 2133 МГц LPDDR3, а ёмкость SSD накопителя составлять 256, 512 ГБ или 1 ТБ памяти. В этой модели используется дискретная графика NVIDIA GeForce MX150, но также есть встроенная Intel HD Graphics 620. Беспроводные модули представлены гигабитным Wi-Fi 802.11ac, а также Bluetooth 5.0.

Учитывая габариты ноутбука, характеристики его аппаратной платформы находятся на достойном уровне. Пользователь даже может рассчитывать на более ресурсоёмкие задачи, чем работа с документами или браузером, благодаря дискретной графике, хотя она заметно не дотягивает до игровых решений.

Клавиатура и тачпад

ZenBook S13 оснащается клавиатурой островного типа с ходом клавиш 1,4 мм. В целом и раскладка клавиатуры, и сами клавиши такие же как в других компактных флагманских моделях ASUS последних лет, они уже успели хорошо себя зарекомендовать. Печатать объёмные тексты на такой клавиатуре комфортно.

Тачпад в ZenBook S13 имеет средние размеры и хорошо распознаёт позиционирование пальцев, а также поддерживает стандартные для Windows 10 жесты. Но по какой-то непонятной причине в ASUS продолжают устанавливать в правый верхний угол тачпада сканер отпечатков пальцев, и эта модель не стала исключением. Положение сканера в основном позволяет избегать ситуаций, при которых палец за него цепляется, но иногда это всё-таки случается и в такие моменты искренне не понимаешь, почему для него не нашлось место на корпусе.

Батарея

В этой модели установлен 3-ячеечный аккумулятор на 50 Вт-ч и в ASUS обещают автономность на уровне 15 часов. К сожалению, проверить эти заявления на презентации я не смог, но ZenBook S13 в скором времени должен попасть к нам на обзор.

Заряжается ноутбук через порт USB Type-C, при этом используется блок питания на 65 Вт.

В итоге

ZenBook S13 — это флагман среди компактных ноутбуков в линейке ASUS и он будет оставаться таковым как минимум первую половину 2019 года. Как уже было сказано в начале статьи, эта модель является производной от прошлогодних ZenBook S и ZenBook 13 и показывает желание компании сфокусироваться на дизайне с тонкими рамками вокруг экрана. Судя по всему, в этом году мы увидим и другие ноутбуки компании, выполненные в этом же стиле. С интересом жду ZenBook S13 на обзор, чтобы проверить, как производительная аппаратная платформа уживается в столь компактном корпусе и действительно ли такая высокая у него автономность.