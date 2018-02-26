Первый взгляд на Samsung Galaxy S9+

Как и в прошлом году, ещё до анонса новых флагманских смартфонов Samsung мы знали о них практически всё. Инсайдерам удалось добыть главное: изображения и технические характеристики. Но теперь, после официального анонса, мы можем вживую оценить флагман Galaxy S9+.

Дизайн

В Galaxy S9+ дизайнеры Samsung решили обойтись без значительных изменений. Конструкция нового смартфонов не изменилась по сравнению с предшественником.

Лицевая и тыльная панель S9+ сделаны из стекла, которое закругляется по краям, плавно перетекая в металлическую грань корпуса.

6,2-дюймовый дисплей занимает практически всю лицевую панель, рамки остались небольшими, а снизу и сверху они стали даже немного меньше. При той же диагонали экрана корпус Galaxy S9+ чуть меньше по высоте, но чуть больше по ширине и толщине, чем S8+. Размеры новой модели составляют 158,1х73,8х8,5 мм против 159,5х73,4х8,1 мм у предыдущей. Кроме этого Galaxy S9+ немного тяжелее, его вес составляет 189 грамм против 173 грамм у S8+.

Ещё одно нововведение в дизайне смартфона – размещение сканера отпечатков пальцев, теперь он находится под блоком камеры, а не с правой стороны от неё. К прошлому варианту расположения сканера приходилось пару дней привыкать, новый же более привычный.

На нижней грани корпуса изменился дизайн решётки внешнего динамика, собственно, это теперь и не решётка вовсе, а утопленное отверстие. Выглядит менее эстетично, чем в прошлогодних флагманах Samsung, но зато звук динамика стал громче, о чём мы ещё поговорим ниже.

В целом, как видно, изменения в дизайне Galaxy S9+ скорее косметические, и в этом нет ничего удивительного. Успех прошлогодних флагманов позволил Samsung сфокусироваться на доработке функциональности, отодвинув на второй план вопросы дизайна.

Защита от воды и пыли

Корпус Samsung Galaxy S9+ защищён от воды и пыли по стандарту IP68. В этом плане изменений по сравнению с прошлыми моделями нет. Аппарат можно опускать в пресную воду на глубину до 1 метра и на время до 30 минут.

Дисплей

На лицевой панели Galaxy S9+ находится сенсорный 6,2-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2960х1440 точек, соотношением сторон 18,5:9 и плотностью пикселей 529 на дюйм. Традиционно для этого типа матрицы изображение на дисплее смартфона очень красочное и яркое. При этом цветопередача настраивается, можно выбрать несколько режимов: от красочного до натурального.

В настройках также можно включить фильтр синего света, он делает экран более «тёплым». Согласно ряду исследований это позволяет снизить нагрузку на глаза.

Разрешение экрана можно менять на HD+ (1480×720), Full HD+ (2220×1080) и WQHD+ (2960×1440). В зависимости выбранного режима будет меняться чёткость картинки, а также энергопотребление. HD+ меньше всего нагружает систему, он самый экономный; Full HD+ более сбалансированный – поэтому используется по-умолчанию; WQHD+ требует максимальной производительности и будет быстрее разряжать батарею. При этом стоит отметить, что визуально нет большой разницы между разрешениями WQHD+ и Full HD+.

Платформа

В Украине Galaxy S9+ будет продаваться в конфигурации с 10-нанометровым процессором Samsung Exynos 9810, в котором используется 4 производительных и 4 энергосберегающих ядра, а максимальная частота достигает 2,9 ГГц. За обработку графики при этом отвечает производительный чип Mali-G72.

Объём оперативной памяти в Galaxy S9+ составляет 6 ГБ, а встроенной может быть 64, 128 и 256 ГБ. При этом есть поддержка карт памяти microSD до 400 ГБ. В Украине смартфон будет продаваться с гибридным слотом, соответственно, можно будет использовать либо две SIM-карты, либо одну из них заменить на карту памяти.

Софт

Galaxy S9+ будет поставляться с операционной системой Android 8 Oreo и фирменным интерфейсом Samsung Experience 9.0. По сравнению с оболочкой в Galaxy S8+, которая называлась Samsung Experience 8.5, изменений не очень много. Интерфейс по-прежнему состоит из рабочих столов, основного меню, настроек, а также системных приложений. Работает он при этом очень быстро, субъективно быстрее, чем на S8+, вероятно сказывается более производительный процессор и больший объём оперативной памяти.

Из нововведений Android 8, которые появились в интерфейсе Galaxy S9+, можно отметить разве что всплывающие меню на иконках рабочего стола, если нажать на них и удерживать палец, а также улучшенная работа с уведомлениями. В остальном, нововведения как в Android 8, так и в Samsung Experience 9.0 касаются внутренней оптимизации и мелких улучшений.

Камера

Самое интересное в Galaxy S9+ – это камера. В прошлом году инженеры Samsung обошли эту тему стороной, использовав в Galaxy S8+ такую же камеру, как в S7 Edge. Но этот раз они решили исправиться и вместе с новым флагманом представили полностью новый модуль. Он оснащается двумя объективами: широкоугольным и телефото. Последний оснащается 12-мегапискельной матрицей с оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.4.

При этом широкоугольная камера имеет такое же разрешение, оснащается оптической стабилизацией и фазовой системой автоматической фокусировки Dual-Pixel. А её диафрагма может меняться с f/1.5 на f/2.4, во время переключения часть объектива просто перекрывается специальной заслонкой. Дело в том, что диафрагма f/1.5 больше подходит для съёмки при недостаточном освещении, пропуская на матрицу больше света. Но на ярком солнце в этом просто нет необходимости, для таких условий больше подходит диафрагма f/2.4, которая позволяет избежать пересвета светлых участков снимка. Понижение диафрагмы в смартфонах ранее делалось за счёт постобработки, в Samsung же решили вернуться к механическому варианту, что должно положительно сказаться на качестве снимков.

Так как только получили смартфон, то сделать фото днём у нас пока не вышло, их мы добавим чуть позже, но с ночными снимками Galaxy S9+ справляется хорошо.

Ещё одна интересная функция в камере S9+ – это способность снимать замедленные видео с частотой 960 кадров в секунду в разрешении 720р.

AR-Эмодзи

К нововведениям камеры также можно отнести возможность создавать эмодзи, сканируя своё лицо камерой и встроенными датчиками смартфона.

После этого, их можно отправлять друзьям в виде GIF-анимации.

Такой виртуальный аватар сохраняется в приложении камеры и можно в любой момент записать с ним видео или сделать селфи.

Камера смартфона пытается передать аватару вашу мимику через движение рта, бровей и глаз, получается не всегда, но в целом как для начала неплохо. Тем более, что в нашем распоряжении был инженерный образец смартфона.

Сканер лица и радужной оболочки глаз

Во флагманских смартфонах прошлого года компания Samsung начала использовать в качестве биометрической защиты не только сканер отпечатков пальцев, но и распознавание радужной оболочки глаз. В Galaxy S9+ к этой функции добавили ещё и распознавание лица.

Таким образом, смартфону теперь не нужно каждый раз сканировать радужную оболочку глаз, ведь раньше это было дольше, чем отсканировать сканер отпечатков пальцев. Теперь достаточно включить экран смартфона, провести по нему пальцем вверх для разблокировки, и если лицо попадает в камеру и инфракрасный излучатель, то блок снимается. Работает эта функция довольно точно, при этом ей не важно в очках вы или без.

Звук

В 2017 году из смартфонов начал массово пропадать 3,5 мм разъём для наушников, но Samsung пока не планируют от него отказываться, что подтверждает Galaxy S9+. Данный разъём на корпусе смартфона можно найти на нижней грани.

Здесь же находится один из внешних динамиков, он утоплен в корпус для того, чтобы звук был громче. При этом у Galaxy S9+ есть и второй внешний динамик, он совмещён с разговорным и находится над дисплеем. Это позволяет смартфону добиться стереоэффекта при прослушивании музыки или просмотре видео.

Аккумулятор

В Galaxy S9+ установлен аккумулятор ёмкостью 3500 мАч, в этом плане никаких изменений по сравнению с S8+ не произошло. Впрочем, более энергоэффективный процессор, а также оптимизация операционной системы должны положительно сказаться на автономности устройства. Но это мы сможем проверить уже позже, когда получим серийный аппарат на обзор.

Кроме этого, никуда не делась из Galaxy S9+ и поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi. Но и через провод смартфон также заряжается, для этого на корпусе есть порт USB Type-C. В обоих случаях поддерживается ускоренная зарядка.

В итоге

Как видно, несмотря на небольшие внешние изменения, в Samsung Galaxy S9+ довольно много нововведений. Компания взяла лучшее из своих прошлогодних флагманов и дополнила это ещё более продвинутой камерой с переменной диафрагмой, стереодинамиками, новой платформой и операционной системой, а также AR-Эмодзи в качестве бонуса. Но более детально мы постараемся всё это разобрать уже в полноценном обзоре.