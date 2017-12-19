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Первый взгляд на систему «умного дома» CLAP
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Первый взгляд на систему «умного дома» CLAP

Первый взгляд на систему «умного дома» CLAP

На прошлой неделе украинская компания CLAP анонсировала новую систему «умного дома», которая появится на рынке в 2018 году. Чтобы узнать о ней подробнее, мы посетили офис компании и пообщались с ее основателем Александром Поймановым.

Что такое CLAP?

Если попробовать описать систему максимально просто, то CLAP — это комплект из «хаба» и беспроводных датчиков, который отвечает за контроль температуры в помещении, автоматизацию коммунальных платежей и безопасность жилища (в классическом понимании, а также в противопожарном и против затопления).

В той части, что касается безопасности и набора устройств (хаб и датчики) CLAP немного напоминает AJAX, но общая заявленная функциональность намного шире. По словам Александра, при разработке компания больше ориентировалась на собственные представления о том, что должна уметь система.

Планируется, что одна из «китовых» версий включает сам хаб (релизный продукт будет меньше, чем на фотографиях), датчики дыма, движения, «глаз» (включает сенсоры освещенности, влажности и температуры), открытия дверей, затопления, автоматические водяные краны, терморегулятор для батарей и считыватели показателей счетчиков. Набор из видеодомофона и планшета-консоли будет продаваться отдельно.

Где сделано?

Разработка и производство CLAP находятся в Виннице — именно там трудится команда инженеров, разработчиков и тестировщиков (около 50 человек). В CLAP утверждают, что уже готов дизайн большей части электроники — ее планируют производить там же.

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А вот производство корпусов, скорее всего, наладят в Китае — по словам Александра, в Украине сложно найти производство, отвечающее всем требованиям по качеству пластика.

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Как работает?

В части контроля безопасности CLAP в минимальной конфигурации представляет собой стандартное решение — датчик движения и геркон (датчик открытия дверей или окон) являются минимально необходимым набором, чтобы подключать квартиру к пульту охранной компании. Видео наблюдение — это уже дополнительная функциональность и опция.

Аналогичная ситуация с датчиками дыма или затопления — все они работают на собственном протоколе связи и будут подключаться с помощью QR-кодов, чем напоминают AJAX.

Из оригинальных решений, которые понравились, хочется отметить накладки на счетчики. Некоторые современные счетчики и так позволяют удаленно считывать и передавать показатели, но как это делать на старом оборудовании?

Для решения этой задачи придумали «умные» накладки которые фиксируют вращение маленьких дисков — задав соотношение количества оборотов к объему воды или другой величине и вбив начальные значения можно сделать «умным» практически любой счетчик.

Также интересна опция контроля температуры в помещении. При наличии нескольких устройств обогрева/охлаждения (теплый пол, отопление, кондиционер, электроконвектор), в зависимости от времени и погоды система сможет выбирать подходящий инструмент с точки зрения стоимости нагрева воздуха.

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Для этого в приложении уже предусмотрены сценарии, возможность создания собственных и ручные настройки. При этом программа сможет на лету рассчитывать стоимость такого климат-контроля как в потребляемых единицах энергии, так и в гривнах. Будет возможность установить лимиты, просматривать детализированные графики, уведомления при превышении расхода и так далее.

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В приложение встроена и возможность оплаты счетов — это можно будет делать автоматически. Еще есть веб-интерфейс, также управлять системой можно будет с «планшета» видеодомофона.

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Дополнительная функциональность

По словам Александра, в систему планируют добавить поддержку Z-Wave — возможно, что это будет просто «флешка» для хаба для простого добавления нужной функциональности.

Сам хаб будет оснащен Wi-Fi и 3G, а также аккумулятором для работы на случай отключения электричества на протяжении 8-10 часов.

Еще планируют разработать беспроводное реле для управления освещением, тестируют электрозамки и многое другое.

У CLAP уже есть контракт на установку системы в 20 тысяч квартир — в случае застройщика функциональность может быть больше. О тревогах можно оповещать консьержа, обещают добавить функциональность для вызовов мастеров, возможность оценивать их работу, инструментарий для считывания показаний счетчиков строительной компанией. А предустановленная комплектация CLAP может отличаться в зависимости от категории жилья.

Как раз из-за этого контракта стоимость системы для конечных потребителей пока не называют, а предлагают подождать осени 2018 года — тогда устройства поступят в продажу, появится демо-зона в Киеве.

Итоги

Сейчас CLAP выглядит как очень перспективная разработка. Пожалуй, больше всего привлекает то, что компания хочет изначально встроить в свою систему максимальное количество функций и сценариев работы, а также оставить пространство для увеличения функциональности.

Уже сделан большой кусок работы и хочется верить, что все получится таким, как должно быть. Но пока CLAP не установлен в квартиры пользователей и не представлен «на полках» разработку нельзя считать окончательно законченной, ведь на при наладке массового производства компании нередко сталкиваются с трудностями.

Вопросы цены для конечного потребителя, ее конкурентоспособности, легкости интеграции в имеющиеся квартиры мы попытаемся изучить уже в процессе тестирования, которое, надеемся, пройдет после начала продаж CLAP.

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