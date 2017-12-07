Разработчики называют CLAP «первой полноценной системой умного дома, полностью созданной в Украине». Ее установят в 20 тыс. киевских квартир

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Украинский стартап CLAP (Clever Apartment) готовится выпустить свой первый продукт – одноименную систему умного дома, которая примечательна несколькими аспектами.

CLAP – это, по словам разработчиков, «первая полноценная система умного дома, полностью созданная в Украине». Как и любая другая система, CLAP представляет собой комплекс программно-аппаратного обеспечения. Аппаратная часть состоит из координационного хаба, панели управления, объединенной с видеодомофоном, терморегуляторов для контроля отопительных приборов и набора датчиков, которые измеряют температуру в квартире, влажность, сигнализируют о движении и анализируют прочие параметры.

К достоинствам системы умного дома CLAP производитель относит простоту подключения, гибкость настройки, функции охранной и пожарной сигнализации, а также возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг. Теперь конкретнее распишем по каждому из пунктов.

Итак, установить систему можно, обойдясь без дополнительного ремонта. Большинство датчиков беспроводные, а установка системы даже в готовой квартире, по заверениям разработчиков, не займет больше часа. Управлять всеми возможностями CLAP можно через сопутствующие приложения для iOS, Android, а также через веб-версию.

В состав системы входят датчики для защиты от пожара, дыма, взлома и даже от высокой концентрации углекислого газа.

CLAP интегрирована с охранными компаниями – партнерами «УКРБУД», и, в случае срабатывания сигнализации, CLAP передает сигнал не только хозяину, но и на пульт охраны, которая сможет оперативно отреагировать на вызов.

Система автоматически считывает показатели со всех счетчиков и фиксирует их, может автоматически платить по счетам (надо только привязать банковскую карту), прогнозировать расходы на коммуналку и планировать работу умного дома с учетом стоимости энергоресурсов в зависимости от времени суток.

По словам разработчиков, за месяц экономия в квартире, при использовании системы CLAP, может составить до 40% от общей суммы по коммунальным платежам.

Из остального можно отметить возможность трансляции видео с домофона и камер наблюдения на смартфон, уровни доступа и функцию вызова нужного мастера (сантехник, электрик и т.д.) прямо из приложения. Последняя функциональность первое время будет доступна только жителям домов от «УКРБУД».

На данный момент команда CLAP полностью завершила этап тестирования и приступает к серийному производству продукта.

CLAP уже договорился с «УКРБУД» об установке системы в 20 тыс. киевских квартир, причем стоимость жилплощади для покупателей не увеличится. Первыми жильцами квартир с предустановленной системой умный дом CLAP станут покупатели квартир в ЖК «Spas Sky», который должны сдать весной 2018 года. Кроме того, согласована установка системы CLAP в 19 жилищных комплексах в период с 2018 по 2020 года.

Помимо партнерства с застройщиками, создатели CLAP договариваются с розничными сетями электроники о дистрибуции начиная с осени 2018 года, а также планируют выход на рынки Европы, США и Канады. Точных данных о стоимости системы пока нет, говорится лишь, что она будет варьироваться в зависимости от комплектации.

Источник: CLAP