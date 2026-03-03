Первый тест-драйв Mazda CX-5 2026 года: революционная трансформация

Новое поколение Mazda CX-5 2026 — это тот случай, когда дама возвращается с трансформационного ретрита, надевает новое платье и ведет себя уже иначе. Внешне это все еще узнаваемый кроссовер, но по ощущениям он значительно взрослее, технологичнее и темпераментнее.





В свое время Mazda приняла жизненно важное стратегическое решение. Не гнаться за грандами, миллионными продажами на всех рынках мира, а остаться такой, как есть — небольшой, но независимой и особенной. То есть позволить себе быть не как все. Поэтому она проигрывает Toyota в тиражах, VW — в технологиях, Renault — в себестоимости. Зато она нишевая — ни на кого непохожа, ни от кого независима. То есть может делать то, что считает нужным.

Никто не может позволить себе культивировать роторные моторы полвека. Или создавать один за другим люксовые суббренды Amati, Eunos. Или закольцевать в программную надстройку G-Vectoring Control системы управления ДВС, КП и шасси. Или, наплевав на всеобщий дауншифтинг, поднять степень сжатия до 14,0:1. Или рисовать автомобили красивыми.

Да-да, с этим у всего японского автопрома обычно была беда. Укладывая весь остальной мир на лопатки в плане надежности, экономичности, эргономики и эффективности, они проигрывали в плане внешности дешевым Lancia и Alfa Romeo. А вот «мазды» словно созданы разными силами природы. Песчаные дюны, морские волны, воздушные потоки создают иллюзию движения даже при взгляде на неподвижный автомобиль. Такое ощущение, что черты буквально перетекают один в другой, словно CX-5 отлит из рубиновой ртути.





Mazda CX-5 — яркий пример свободолюбия бренда. Хедлайнер компании за 14 лет разошелся тиражом в 5 млн экземпляров — ни одна другая ее модель не продавалась так хорошо. Но даже по меркам небольшой компании десятилетний срок на рынке для одной генерации — перебор. И ее, если помните, должен был заменить более крупный CX-50. Но продажи даже слегка измененного второго поколения «пятерки» были настолько стабильными, что японцы передумали. И вложились в третье поколение, сделав его шоу-раннером нового фирменного стиля Kodo (с яп. «энергия в движении»).

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Да, философия, подарившая нам самые красивые японские автомобили всех времен, тоже эволюционировала под лозунгом Wearable Gear («Эстетика функциональности»). И, по словам Икуо Маэда, не просто шеф-дизайнера, но и главного визионера марки, облик новой модели станет ориентиром для других будущих «мазд» в плане экстерьера и интерьера.

Знакомая незнакомка

Если поставить старую и новую Mazda CX-5 рядом, ощущение такое, будто кто-то нажал stretch и detail в редакторе дизайна. Переработанный фирменный облик, передние фары с вертикальной компоновкой, обновленные задние фонари, новый логотип сзади в виде просто надписи Mazda — отдельный фан-сервис для тех, кто любит, чтобы все знали, на чем ты приехала. Светодиодные элементы, которые в свое время основательно перекроили форму капотов, теперь и вовсе стали самостоятельными дизайнерскими элементами. Посмотрите, как замысловато они дополняют «геральдический» щит радиатора.

Кузов теперь длиннее на 115 мм, шире на 15 мм и выше на 30 мм, чем у предыдущего поколения: колесная база выросла до 2 815 мм, общая длина — до 4 690 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 695 мм. Это уже не просто компактный кроссовер, а такая себе компактно-средняя смартквартира на колесах, где сзади наконец можно развалиться и не чувствовать, что колени требуют отдельного разрешения.

Передок стал массивнее: поднятая линия капота, более широкая осанка, большие воздухозаборники и фирменный Signature Wing, который теперь еще агрессивнее подчеркивает лицо. Линии крыльев всё ещё видны с места водителя — это не только красиво, но и практично, когда паркуешься в подземке и не хочешь дружить с бетонной колонной ближе, чем с некоторыми людьми.

Интересно, что японцы не могли не вспомнить о своей особой традиционной японской технике столярного мастерства и строительства Kigumi, которая заключается в соединении деревянных элементов без использования гвоздей, металлических креплений или клея. Зафиксировали этот элемент в выштамповку на арках. Это если у кого-то возникнет вопрос об этих выделенных деталях над аркой.

Для Европы тестовые авто под Барселоной чаще всего стоят на 19-дюймовых дисках Homura, и выглядит это уже очень недешево. Для Украины обещают 17- или 19-дюймовые легкосплавные колеса и семь цветов, включая новые Navy Blue и Aero Grey — и без доплат за цвет, что для нашего рынка звучит, как маленький праздник.

Комфорт и лаунж

Предыдущая Mazda CX-5 внутри была удобна и, казалось, не требовала серьезных изменений кроме мультимедиа, но в новой дизайнеры поиграли в минималистичный лаунж с японской эстетикой «Ма». Убрали лишние блестящие элементы, добавили стиля, элегантности и современности.

Передняя панель тянется от двери к двери, визуально расширяя салон и не оставляя и шансов ощущению давки. В центре внимания — большой сенсорный дисплей 12,9 или 15,6 дюйма (в зависимости от комплектации), который теперь реально работает как планшет: свайпы, виджеты, логика, максимально похожая на смартфон. По сравнению с предыдущим поколением, где мы крутили шайбу и делали вид, что это драйверский подход и акцент на безопасности, здесь Mazda наконец согласилась на touchscreen. Наконец это произошло и именно тогда, когда весь мир включает заднюю, возвращая на свои места физические кнопки и крутилки.





Монитор с кастомными виджетами и логикой, как у смартфона. Можешь вынести на главный экран медиа, Google Maps, данные поездки, часы: до пяти блоков быстрого доступа. Это серьезный шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением, где интерфейс уже ощущался морально старше некоторых владельцев

Кстати, рулевое колесо — последний анклав кнопок и адептов все делать руками. Но в новой стилистике кнопки скрыты под единой панелькой. Нет даже привычной эмблемы в виде стилизованной буквы «М» — лишь минималистичная надпись Mazda. Зато теперь, садясь за руль очередного тест-кара, водитель не забудет, где сидите. Мне нравится, что руль не превратили в геймпад — переключатели скомпонованы аккуратно, логично и разнесены и легко нащупываются, не заставляя смотреть вниз, когда летишь по серпантинам.

Материалы типично маздовские: приятные на ощупь, с внимательностью к мелочам, которую опять же трудно найти в массовом C-SUV. Можно выбрать от простого текстиля до натуральной кожи черного или теплого светлого коричневого оттенка в топовых версиях. Но потолок будет лишь светло-серой. В топе — еще и новая фоновая подсветка с семью оттенками и панорамный люк, который буквально заливает салон светом.

Увеличение личных границ

Для семейной жизни важнее другое: задним пассажирам реально добавили пространства — больше места над головой, для ног и плеч, более широкие задние двери, которые открываются на угол 90 градусов, что значительно облегчает посадку и установку детских кресел. Здесь уже идет речь о нормальном семейном автомобиле, в который ты можешь посадить тестя — и он не будет ворчать.

Багажное отделение одна из самых очевидных точек прогресса. Старую CX-5 порой упрекали за не лучший объем и форму, а новая решила этот пункт довольно прямолинейно: больше железа — больше литров. Теперь у нее 583 л со шторкой и нишей под полом и до 2 019 л со сложенным задним рядом.





Более того заднее сиденье теперь делится в пропорции 40:20:40, так что можно вести лыжи, ребенка и собаку одновременно, не ругаясь с физикой пространства. Длина пола до второго ряда — 994 мм, до первого — почти два метра, высота багажника — 533 мм, а проем задней двери открывается на 779 мм. Плюс уменьшенная высота загрузки — минус 18 мм по сравнению с предшественником.

Для нормальной девушки это означает простую вещь: штатив, два чемодана, сумка с техникой, пару сумок с продуктами и еще место для кота, который только в багажнике не кричит как будто его режут — все влезет, и не придется играть в багажный тетрис.

Прокачанный характер

На трассе под Барселоной новая Mazda CX-5 2026 ощущается не как еще один кроссовер, а как Mazda, которая чуть больше думает о твоем позвоночнике и об отсутствии драмы в поворотах. Кроссовер едет теперь не то чтобы резвее, чем раньше, но более эмоционально. Так и хочется сказать, что юношеский азарт постепенно сменился породистостью и вышколенными манерами. Как и прежде, плотная подвеска теперь по-тинейджерски закрывает глаза на мелкие огрехи каталонских дорожников.





Главная причина смены настроения — в новых калибровках шасси. Инженеры переработали подвеску: более мягкие пружины, скорректированные стабилизаторы и перенастроенные амортизаторы с повышенным демпфированием отбоя на обеих осях. На малой скорости это дает лучший контакт колес с дорогой и более информативное поведение в поворотах, а на высокой — аккуратно гасит вибрации от неровностей.

В реальности это ощущается так: в старой CX-5 ты больше считывала дорогу телом — особенно на наших разбитых участках, — новая добавляет фильтрации, но не превращается в мягкий диван. Она все еще держится за траекторию, рулится с фирменной маздовской точностью и не валится в поворотах, плюс микрораздражения от мелкой «мозаики» асфальта стало меньше.





Рейка с электронным усилителем обеспечивает разумно отцентрированную и сбалансированную управляемость, и Mazda СХ-5 2026 с ним кажется невесомой, как олдскульный Mini Cooper. Здесь электроусилитель настроен так, чтобы быть точным и предсказуемым, без излишней искусственной тяжести. В поворотах это читается как плавное нарастание усилия и предсказуемый отклик — то есть ты знаешь, что машина сделает, ещё до того, как появится вероятность ошибки.

У кроссовера с этим и раньше все было хорошо, но это тот случай, когда лососем суп мисо не испортишь. Так что поездка в Буковель принесет удовольствие задолго до того, как вы достигнете бугельного подъемника. Я же не отказала себе в удовольствии, будучи в Барселоне в мертвый сезон, промчаться по горным серпантинам, наслаждаясь отточенной управляемостью.





Традиционный маздовский тандем i-ACTIV AWD + G-Vectoring Control Plus работает как незаметный корректор твоих амбиций. Вошла в поворот чуть слишком оптимистично — система подтормозит нужные колеса и перебросит крутящий момент так, чтобы авто стало стабильнее и не провоцировало лишнюю подрулевую гимнастику.

Разгон резвый и бесшовный, но не хватает привычного саундтрека. Тяга традиционно хороша с самых низов и при обгонах 6-диапазонная АКП без подсказки опускается на пару передач. Однако тут кроется коварство, ибо европейские версии на тест-драйве все были с мягким гибридом — не показательно для нас никак. Поэтому о динамике расскажем уже тогда, когда новинка появится на дорогах Украины.





В Европе новая Mazda CX-5 идет с 2,5-литровым бензиновым e-Skyactiv G на 141 л. с., который работает в паре с 24-вольтовой системой Mazda Mild Hybrid. Это атмосферный мотор с мягким гибридом: стартер-генератор помогает при старте, удлиняет фазы работы Start/Stop, сглаживает пуски и немножко подпирает на низах, но не делает из CX-5 электрическую ракету. Наоборот он достаточно задушен экологическими нормами.

Так что круто, что для нас оставили почти неизменным классический 2,5-литровый бензиновый Skyactiv-G мощностью 188 л.с. без мягкого гибрида. То есть наш рынок получит тот же фирменный атмосферник с высокой степенью сжатия, но без дополнительного электровмешательства — с максимально прямой связью педали и дросселя. Ну и в паре со старым добрым гидротрансформатором на шесть ступеней.

Технически важный момент: силовой агрегат получает балансировочный вал для гашения низкочастотных вибраций и улучшения акустического комфорта. Плюс система отключения двух цилиндров в режиме низкой нагрузки для экономии топлива, которая работает незаметно для водителя. То есть ты едешь по ровной трассе, слушаешь подкаст, а мотор тихонько переходит в полурежим без рывков и посторонних звуков.





Как девушка-механик, я это очень ценю: Mazda продолжает упираться и оставлять большой атмосферник на фоне тотальной турбо-плагин-гибридизации. Да, ценой чуть более высокого расхода, но с гораздо более честным и предсказуемым характером мотора, коробки и трансмиссии. Конечно, нам предложат и полный привод, и монопривод.

Спокойствие после ретрита

Важно добавить, что Mazda серьезно поработала с NVH: стратегически добавлены звукопоглощающие материалы в кузов, доработана изоляция, а силовой агрегат с тем же балансировочным валом и перенастройкой креплений работает значительно плавнее и тише, чем раньше. По уровню акустического комфорта Mazda CX-5 2026 уверенно подбирается ближе к премиальным SUV, чем к массовому сегменту.





На реальной дороге это выглядит так: 120-130 км/ч, мотор где-то там на фоне, ветровой шум приглушен, колесный тоже, и ты ловишь себя на мысли, что больше слышишь собственные мысли, чем дорожную жизнь. Для долгих поездок — это огромный плюс и очень ощутимый шаг вперед относительно предыдущего поколения, которое тоже было неплохим, но не настолько «заглушенным».

Не оставили без внимания и технологии, сделав гигантский скачок на современный уровень ценностей. Приборная панель наконец-то полностью цифровая в 10,2 дюйма, с возможностью выводить информацию об ассистентах, навигации и мультимедиа. Плюс проекционный дисплей 10×3 дюйма, который позволяет не отрывать взгляд от дороги. И туда выводится информация не только со скоростью или от «круиза», а и с навигации Google.

Пакет безопасности максимально полный: интеллектуальное торможение SBS с возможностью раньше распознавать конец пробки и помощью на малой скорости при парковке, обновленный контроль «слепых зон» BSM, который теперь отслеживает еще и велосипеды и авто при повороте через встречный поток, адаптивный радарный круиз MRCC, умеющий замедлять перед поворотами. Но не будем забегать вперед, потому что наши комплектации будут отличаться. Поэтому подождем с выводами.

Отдельный кайф — система кругового обзора 360° с 3D-графикой и режимом See-Through View: на экране ты как будто смотришь сквозь передний бампер, видишь бордюры и камни, которые обычно прячутся от камер и зеркал. Для города и паркингов — это шикарная шпаргалка против царапин.

Позиционирование и заключение

Одним словом, новая Mazda CX-5 2026 года выглядит как очень зрелый и продуманный шаг вперёд. Она сохранила узнаваемую, элегантную внешность, но стала более современной в деталях, а её фирменная управляемость и баланс шасси остаются одними из ключевых преимуществ в классе. Это тот случай, когда модель не меняет философию, а аккуратно её совершенствует — и именно это ценят поклонники.

Да, в сегменте ей придется конкурировать с сильными игроками, в частности с обновленной Toyota RAV4, которая делает ставку на гибридные технологии и экономичность. Но CX-5 традиционно играет на своем поле: ощущение руля, настройки подвески, натуральная реакция атмосферных моторов и дизайн, апеллирующий к эмоциям, а не только к цифрам в таблице характеристик.

Без официальных прайсов сложно говорить об окончательном балансе сил, однако у Mazda есть то, что не измеряется только стоимостью — лояльная аудитория, которая долго ждала именно такого обновления. Для многих это возможность получить современный кроссовер с классическими, проверенными агрегатами и изящным дизайном без компромиссов в драйверских ощущениях.

Окончательные выводы, конечно, сделаем после полноценных тестов на наших дорогах, где полностью раскроется потенциал обновленной подвески, шумоизоляции, динамики и комплектаций. Но уже сейчас можно сказать: CX-5 имеет все шансы остаться одним из самых интересных предложений в сегменте. И мы с нетерпением ждем возможности проверить это на практике.