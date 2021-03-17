Первый взгляд на Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72

Компания Samsung представила новые смартфоны А-серии, которые нацелены покрыть популярный ценовой сегмент от 7 до 15 тыс грн. Побороться за покупателей производитель планирует с помощью интересного дизайна и хорошего набора характеристик, которые включают ряд востребованных пользователями функций. Давайте посмотрим, что новые модели могут предложить покупателям
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Характеристики Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72
А начнём со сравнения характеристик. Galaxy A32 – это пока самая младшая модель обновлённой линейки и её самым большим отличием от старших версий является платформа от Mediatek. В то же время Galaxy A52 и Galaxy А72 отличаются между собой размером дисплея, набором камер и ёмкостью аккумулятора.
|Характеристики
|Galaxy A32
|Galaxy A52
|Galaxy A72
|Дисплей
|6,4-дюймовый Super AMOLED, 2400×1080 точек, 411 ppi, частота обновления 90 Гц,стекло Gorilla Glass 5
|6,5-дюймовый Super AMOLED
Infinity-O, 2400×1080 точек, 407 ppi, частота обновления 90 Гц, стекло Gorilla Glass 5
|6,7-дюймовый Super AMOLED
Infinity-O, 2400×1080 точек, 395 ppi, частота обновления 90 Гц, стекло Gorilla Glass 5
|Размеры и вес
|158,9×73,6×8,4 мм,
184 грамма
|159,9×75,1×8,4 мм,
189 граммов
|165×77,4×8,4 мм,
203 грамма
|Камеры
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64-мегапиксельная широкоугольная c оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8;
12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией;
5-мегапиксельная макро с диафрагмой f/2.4;
5-мегапиксельный датчик глубины сцены с диафрагмой f/2.4.
Фронтальная 20-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2.
|
64-мегапиксельная широкоугольная c оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8;
12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией;
5-мегапиксельная макро с диафрагмой f/2.4;
5-мегапиксельный датчик глубины сцены с диафрагмой f/2.4.
Фронтальная 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2.
|
64-мегапиксельная широкоугольная c оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8;
12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией;
5-мегапиксельная макро с диафрагмой f/2.4;
8-мегапиксельная телефото с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым увеличением, оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/2.4.
Фронтальная 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2.
|Платформа
|Mediatek Helio G80, графика Mali-G52 MC2
|Snapdragon 720G, графика Adreno 618
|Память
|Оперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64/128 ГБ
Слот для карт памяти microSD
|Оперативная: 4/8 ГБ
Встроенная: 128/256 ГБ
Слот для карт памяти microSD
|Оперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128/256 ГБ
Слот для карт памяти microSD
|SIM
|2 nano SIM + microSD
|Гибридный: 2 nano SIM или 1 nano SIM + microSD
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|15 Вт
|25 Вт
|ОС
|Android 11 с One UI 3
|Android 11 с One UI 3
|Подключение
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth 5.0
NFC
USB Type-C
GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth 5.0
NFC
USB Type-C
GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
|Сенсоры
|Акселерометр, гироскоп, геомагнитный и датчик Холла, сенсоры приближения и освещения
|Акселерометр, гироскоп, геомагнитный и датчик Холла, сенсоры приближения и освещения
|Безопасность
|Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание лица через фронтальную камеру
|Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание лица через фронтальную камеру
|Аудио
|3,5 мм разъем для наушников, один внешний динамик на нижней грани
|3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos
|Защита от воды
|Нет
|IP67
|Цена
|4/64 ГБ — 7 299 грн
4/128 ГБ — 7 999 грн
|4/128 ГБ — 9 999 грн
8/256 ГБ — 11 999 грн
|6/128 ГБ — 12 999 грн
8/256 ГБ — 14 999 грн
Galaxy A52 и Galaxy А72
Модели получили одинаковый дизайн и внешне отличаются только размером корпуса, у Galaxy A72 он немного больше из-за чуть более крупного дисплея с диагональю 6,7 дюйма, против 6,5 дюйма у A52.
Фронтальная панель аппаратов прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, рамки вокруг экрана крупнее чем у флагманских моделей, но не настолько, чтобы сильно бросаться в глаза. Фирменная матрица дисплея Infinity-O обеспечивает отверстие для фронтальной камеры, которое расположено по центру верхней части дисплея.
Тыльная часть Galaxy A52 и Galaxy А72 получила пластиковую крышку с матовым покрытием, не марким и приятным на ощупь. Дизайн блока камер напоминает таковой в прошлогоднем флагмане Galaxy Note20 Ultra, у него похожее расположение объективов, но он меньше выступает из корпуса.
Рамка корпуса пластиковая с лаковым покрытием под цвет тыльной крышки. Кнопка включения и клавиша регулировки громкости находятся на правой грани.
Одной из главных особенностей Galaxy A52 и Galaxy А72, как для этого класса смартфонов, является наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP67, что должно обеспечить возможность погружать их в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут.
Несмотря на разную диагональ, у А52 – 6,5 дюйма, у А72 – 6,7 дюйма, аппараты оснащаются одинаковыми матрицами Super AMOLED с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Традиционно для Samsung, в настройках экрана есть две опции отображения цветов, одна соответствует цветовому пространству DCI-P3, и обеспечивает более насыщенную картинку, а вторая – sRGB, и ближе к натуральным цветам.
В качестве платформы в смартфонах используется 8-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon720G с 8 ядрами Kryo 465, работающими на частоте до 2,3 ГГц. В линейке чипмейкера – это решение среднего уровня, которое по производительности мало отличается от «игрового» процессора Snapdragon 730G, выпускавшегося для средне-бюджетных аппаратов. При этом в 720G так же используется графический ускоритель Andreno 618.
Объём оперативной и встроенной памяти в Galaxy A52 и Galaxy А72 отличается в зависимости от версии. В А52 для украинского рынка будут доступны модели с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8/256 ГБ. У А72 тоже будет две версии: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. При этом оба смартфона поддерживают установку карт памяти microSD, но так как слот гибридный, то придётся выбирать между вторым телефонным номером и увеличением хранилища данных.
Набор камер у смартфонов похожий. Основной модуль – 64-мегапиксельный с оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8. Кроме этого, доступен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с электронной стабилизацией и диафрагмой f/2.2, а также 5-мегапиксельный макро. У Galaxy A72 также есть 8-мегапиксельная телефото камера с оптической стабилизацией, диафрагмой f/2.4 и возможностью оптического приближения до 3х и цифрового до 30х. У. А52 вместо неё используется 5-мегапиксельный сенсор, который определяет глубину сцены для создания портретных снимков.
Возможности аудио в аппаратах одинаковые, оба оснащаются 3,5 мм разъёмом для подключения проводных наушников, поддерживают Bluetooth 5.0 для беспроводных моделей, а также получили стереодинамики с настройкой от AKG и технологией Dolby Atmos.
Ёмкость встроенного аккумулятора отличается и в случае Galaxy A52 составляет 4500 мАч, а в A72 – 5000 мАч. Учитывая в целом энергоэффективную платформу, можно рассчитывать на хороший уровень автономности. При этом есть поддержка быстрой зарядки до 25 Вт.
Galaxy A32
Данная модель не совсем новая, и была анонсирована компанией Samsung ещё в конце января, но в Украине она появится вместе со старшими версиями, так что, по сути, это её дебют. Galaxy A32 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем и немного компактнее А52 и А72. Дизайн этого смартфона в целом сильно от них отличается, у него более крупные рамки вокруг экрана, а фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе.
Тыльная панель A32 также пластиковая, но с глянцевым покрытием и без выделенного блока камер. Объективы немного выступают из корпуса, но это практически не заметно. На фоне современных аппаратов с крупными блоками камер, тыльная часть Galaxy A32 выглядит очень аккуратно.
Одно из главных отличий конструкции смартфона – отсутствие защиты от воды и пыли. Что, собственно, до сих пор остаётся прерогативой более дорогих моделей.
6,4-дюймовый дисплей смартфона получил матрицу Super AMOLED с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 90 ГГц. Визуально, ни по углам обзора, ни по качеству картинки экране не уступает старшим моделям.
Galaxy A32 построен на основе платформы Mediatek с использованием 12-нанометрового процессора Helio G80 с 2 ядрами Cortex-A75, 6 ядрами Cortex-A55, а также графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Этот чип создавался в качестве конкурента для Snapdragon 662 и в целом показывает тот же уровень производительности, а графика в нём даже немного быстрее.
Объём оперативной памяти в смартфоне составляет 4 ГБ, а встроенной может быть 64 или 128 ГБ в зависимости от версии. Слот для SIM и карт памяти позволяет одновременно использовать две nanoSIM и microSD.
Набор камер в Galaxy A32 такой же, как в A52, что явно играет на руку младшей модели.
3,5 мм разъем для наушников также на месте, а вот внешний динамик только один, хотя и довольно громкий.
Ёмкость встроенного в Galaxy A32 аккумулятора составляет 5000 мАч, как у старшей версии А72, но учитывая, что платформа Mediatek менее энергоэффективная, автономность скорее всего будет на уровне А52 с батареей 4500 мАч. Заряжается смартфон через порт USB Type-C, поддерживается быстрая зарядка до 15 Вт.
В итоге
Новые модели выглядят как хорошее продолжение в целом удачной А-серии. При этом самая выгодная позиция у Galaxy A52, который попадает в ценовую категорию, где основными конкурентами для него выступают либо флагманы 2-3 летней давности, либо модели с менее интересным дизайном, без дисплея с частотой обновления 90 Гц, стереодинамиков и защиты от воды и пыли. В то же время Galaxy A32 и А72 оказываются в одних из самых насыщенных сегментах рынка, где развернулась нешуточная конкуренция. Поэтому будет интересно посмотреть в реальном использовании, какие результаты модели смогут показать в работе камер, производительности и автономности. Надеемся, что устройства уже в скором времени окажутся у нас в редакции.