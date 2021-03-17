Первый взгляд на Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72





Компания Samsung представила новые смартфоны А-серии, которые нацелены покрыть популярный ценовой сегмент от 7 до 15 тыс грн. Побороться за покупателей производитель планирует с помощью интересного дизайна и хорошего набора характеристик, которые включают ряд востребованных пользователями функций. Давайте посмотрим, что новые модели могут предложить покупателям

Характеристики Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72

А начнём со сравнения характеристик. Galaxy A32 – это пока самая младшая модель обновлённой линейки и её самым большим отличием от старших версий является платформа от Mediatek. В то же время Galaxy A52 и Galaxy А72 отличаются между собой размером дисплея, набором камер и ёмкостью аккумулятора.

Характеристики Galaxy A32 Galaxy A52 Galaxy A72 Дисплей 6,4-дюймовый Super AMOLED, 2400×1080 точек, 411 ppi, частота обновления 90 Гц,стекло Gorilla Glass 5 6,5-дюймовый Super AMOLED

Infinity-O, 2400×1080 точек, 407 ppi, частота обновления 90 Гц, стекло Gorilla Glass 5 6,7-дюймовый Super AMOLED

Infinity-O, 2400×1080 точек, 395 ppi, частота обновления 90 Гц, стекло Gorilla Glass 5 Размеры и вес 158,9×73,6×8,4 мм,

184 грамма 159,9×75,1×8,4 мм,

189 граммов 165×77,4×8,4 мм,

203 грамма Камеры 64-мегапиксельная широкоугольная c оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией; 5-мегапиксельная макро с диафрагмой f/2.4; 5-мегапиксельный датчик глубины сцены с диафрагмой f/2.4. Фронтальная 20-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2. 64-мегапиксельная широкоугольная c оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией; 5-мегапиксельная макро с диафрагмой f/2.4; 5-мегапиксельный датчик глубины сцены с диафрагмой f/2.4. Фронтальная 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2. 64-мегапиксельная широкоугольная c оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией; 5-мегапиксельная макро с диафрагмой f/2.4; 8-мегапиксельная телефото с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым увеличением, оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/2.4. Фронтальная 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2. Платформа Mediatek Helio G80, графика Mali-G52 MC2 Snapdragon 720G, графика Adreno 618 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Слот для карт памяти microSD Оперативная: 4/8 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Слот для карт памяти microSD Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Слот для карт памяти microSD SIM 2 nano SIM + microSD Гибридный: 2 nano SIM или 1 nano SIM + microSD Аккумулятор 5000 мАч 4500 мАч 5000 мАч Зарядка 15 Вт 25 Вт ОС Android 11 с One UI 3 Android 11 с One UI 3 Подключение Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 5.0

NFC

USB Type-C

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 5.0

NFC

USB Type-C

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo Сенсоры Акселерометр, гироскоп, геомагнитный и датчик Холла, сенсоры приближения и освещения Акселерометр, гироскоп, геомагнитный и датчик Холла, сенсоры приближения и освещения Безопасность Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание лица через фронтальную камеру Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание лица через фронтальную камеру Аудио 3,5 мм разъем для наушников, один внешний динамик на нижней грани 3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos Защита от воды Нет IP67 Цена 4/64 ГБ — 7 299 грн

4/128 ГБ — 7 999 грн 4/128 ГБ — 9 999 грн

8/256 ГБ — 11 999 грн 6/128 ГБ — 12 999 грн

8/256 ГБ — 14 999 грн

Galaxy A52 и Galaxy А72

Модели получили одинаковый дизайн и внешне отличаются только размером корпуса, у Galaxy A72 он немного больше из-за чуть более крупного дисплея с диагональю 6,7 дюйма, против 6,5 дюйма у A52.

Фронтальная панель аппаратов прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, рамки вокруг экрана крупнее чем у флагманских моделей, но не настолько, чтобы сильно бросаться в глаза. Фирменная матрица дисплея Infinity-O обеспечивает отверстие для фронтальной камеры, которое расположено по центру верхней части дисплея.

Тыльная часть Galaxy A52 и Galaxy А72 получила пластиковую крышку с матовым покрытием, не марким и приятным на ощупь. Дизайн блока камер напоминает таковой в прошлогоднем флагмане Galaxy Note20 Ultra, у него похожее расположение объективов, но он меньше выступает из корпуса.

Рамка корпуса пластиковая с лаковым покрытием под цвет тыльной крышки. Кнопка включения и клавиша регулировки громкости находятся на правой грани.

Одной из главных особенностей Galaxy A52 и Galaxy А72, как для этого класса смартфонов, является наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP67, что должно обеспечить возможность погружать их в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут.

Несмотря на разную диагональ, у А52 – 6,5 дюйма, у А72 – 6,7 дюйма, аппараты оснащаются одинаковыми матрицами Super AMOLED с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Традиционно для Samsung, в настройках экрана есть две опции отображения цветов, одна соответствует цветовому пространству DCI-P3, и обеспечивает более насыщенную картинку, а вторая – sRGB, и ближе к натуральным цветам.

В качестве платформы в смартфонах используется 8-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon720G с 8 ядрами Kryo 465, работающими на частоте до 2,3 ГГц. В линейке чипмейкера – это решение среднего уровня, которое по производительности мало отличается от «игрового» процессора Snapdragon 730G, выпускавшегося для средне-бюджетных аппаратов. При этом в 720G так же используется графический ускоритель Andreno 618.

Объём оперативной и встроенной памяти в Galaxy A52 и Galaxy А72 отличается в зависимости от версии. В А52 для украинского рынка будут доступны модели с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8/256 ГБ. У А72 тоже будет две версии: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. При этом оба смартфона поддерживают установку карт памяти microSD, но так как слот гибридный, то придётся выбирать между вторым телефонным номером и увеличением хранилища данных.

Набор камер у смартфонов похожий. Основной модуль – 64-мегапиксельный с оптической стабилизацией, автофокусом и диафрагмой f/1.8. Кроме этого, доступен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с электронной стабилизацией и диафрагмой f/2.2, а также 5-мегапиксельный макро. У Galaxy A72 также есть 8-мегапиксельная телефото камера с оптической стабилизацией, диафрагмой f/2.4 и возможностью оптического приближения до 3х и цифрового до 30х. У. А52 вместо неё используется 5-мегапиксельный сенсор, который определяет глубину сцены для создания портретных снимков.

Возможности аудио в аппаратах одинаковые, оба оснащаются 3,5 мм разъёмом для подключения проводных наушников, поддерживают Bluetooth 5.0 для беспроводных моделей, а также получили стереодинамики с настройкой от AKG и технологией Dolby Atmos.

Ёмкость встроенного аккумулятора отличается и в случае Galaxy A52 составляет 4500 мАч, а в A72 – 5000 мАч. Учитывая в целом энергоэффективную платформу, можно рассчитывать на хороший уровень автономности. При этом есть поддержка быстрой зарядки до 25 Вт.

Galaxy A32

Данная модель не совсем новая, и была анонсирована компанией Samsung ещё в конце января, но в Украине она появится вместе со старшими версиями, так что, по сути, это её дебют. Galaxy A32 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем и немного компактнее А52 и А72. Дизайн этого смартфона в целом сильно от них отличается, у него более крупные рамки вокруг экрана, а фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе.

Тыльная панель A32 также пластиковая, но с глянцевым покрытием и без выделенного блока камер. Объективы немного выступают из корпуса, но это практически не заметно. На фоне современных аппаратов с крупными блоками камер, тыльная часть Galaxy A32 выглядит очень аккуратно.

Одно из главных отличий конструкции смартфона – отсутствие защиты от воды и пыли. Что, собственно, до сих пор остаётся прерогативой более дорогих моделей.

6,4-дюймовый дисплей смартфона получил матрицу Super AMOLED с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 90 ГГц. Визуально, ни по углам обзора, ни по качеству картинки экране не уступает старшим моделям.

Galaxy A32 построен на основе платформы Mediatek с использованием 12-нанометрового процессора Helio G80 с 2 ядрами Cortex-A75, 6 ядрами Cortex-A55, а также графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Этот чип создавался в качестве конкурента для Snapdragon 662 и в целом показывает тот же уровень производительности, а графика в нём даже немного быстрее.

Объём оперативной памяти в смартфоне составляет 4 ГБ, а встроенной может быть 64 или 128 ГБ в зависимости от версии. Слот для SIM и карт памяти позволяет одновременно использовать две nanoSIM и microSD.

Набор камер в Galaxy A32 такой же, как в A52, что явно играет на руку младшей модели.

3,5 мм разъем для наушников также на месте, а вот внешний динамик только один, хотя и довольно громкий.

Ёмкость встроенного в Galaxy A32 аккумулятора составляет 5000 мАч, как у старшей версии А72, но учитывая, что платформа Mediatek менее энергоэффективная, автономность скорее всего будет на уровне А52 с батареей 4500 мАч. Заряжается смартфон через порт USB Type-C, поддерживается быстрая зарядка до 15 Вт.

В итоге

Новые модели выглядят как хорошее продолжение в целом удачной А-серии. При этом самая выгодная позиция у Galaxy A52, который попадает в ценовую категорию, где основными конкурентами для него выступают либо флагманы 2-3 летней давности, либо модели с менее интересным дизайном, без дисплея с частотой обновления 90 Гц, стереодинамиков и защиты от воды и пыли. В то же время Galaxy A32 и А72 оказываются в одних из самых насыщенных сегментах рынка, где развернулась нешуточная конкуренция. Поэтому будет интересно посмотреть в реальном использовании, какие результаты модели смогут показать в работе камер, производительности и автономности. Надеемся, что устройства уже в скором времени окажутся у нас в редакции.