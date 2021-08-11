Первый взгляд на Galaxy Z Fold3





Традиционно под конец лета компания Samsung проводит презентацию новых флагманских смартфонов. В этом году на ее мероприятии Unpacked были представлены аппараты с гибкими дисплеями. Мне удалось вживую посмотреть все новинки, о них вы сможете прочитать в отдельных материалах, а в этой статье я расскажу про новый флагман Samsung с гибким экраном, получивший название Galaxy Z Fold3.

Дизайн и материалы

Вышедший в прошлом году Z Fold2 получил довольно много доработок по сравнению с первой версией. Поэтому в этом году компания не стала радикально менять дизайн модели, а сосредоточилась на его улучшении.

В сложенном состоянии корпус Galaxy Z Fold3 стал тоньше, в области шарнира он уменьшился до 16 мм, против 16,8 мм в прошлогодней версии.

Соответственно и зазор между половинками корпуса стал меньше. Кроме этого аппарат стал немного компактнее (158,2х57 мм), а его вес теперь составляет 271 грамм, чего удалось добиться в том числе благодаря использованию рамки из усиленного алюминия (Armor Aluminium).

Казалось бы небольшие изменения, но они влияют на восприятие Galaxy Z Fold3, смартфон лучше лежит в руке по сравнению с предшественником и его немного комфортнее носить в кармане пиджака или джинсов.

Материалы корпуса, кроме новой алюминиевой рамки, включают защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое прикрывает внешний 6,2 дюймовый дисплей, а также тыльную часть корпуса в сложенном виде. В последнем случае стекло матовое, что обеспечивает не только большую практичность, но и приятные тактильные ощущения.

Самое же главное, что корпус теперь имеет защиту от воды по стандарту IPX8. Она немного отличается от привычных пользователям смартфонов обозначений, например IP68, где 6 — это полная защита от попадания пыли, а цифра 8 означает возможность погружать устройство в воду на глубину 1,5 метра на время до 30 минут. В случае IPX8, X означает, что попадание мелких частичек и пыли в корпус не тестировалось, что в целом логично, ведь устройство складное и имеет механический шарнир. Но вот цифра 8 означает все то же, что и в IP68, то есть хорошую защиту от воды. Наконец-то со смартфоном, в котором используется гибкий дисплей, можно не бояться попасть под сильный дождь.

Сканер отпечатков пальцев

На правой грани корпуса расположен ёмкостный сканер отпечатков пальцев.

Он не меняет позицию, как при закрытом, так и раскрытом корпусе, да и работает очень быстро, поэтому неудивительно, что в Samsung решили не использовать подэкранный сканер отпечатков.

Новые экраны

В Galaxy Z Fold3 используется два экрана. Один 6,2-дюймовый находится на внешней части устройства и служит в качестве основного, когда аппарат сложен. В новом смартфоне он стал лучше, компания использовала матрицу Dynamic AMOLED 2X с чуть более высоким разрешением 2268х832 точек и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон осталось практически тем же — 24,5:9, экран получился довольно узким и вытянутым, что позволяет удобно использовать его одной рукой. Но набирать большие тексты комфортнее на внутреннем дисплее.

К слову о нём, диагональ осталась той же — 7,6 дюйма, матрица Dynamic AMOLED 2X получила такое же разрешение 2208х1768 точек, соотношение сторон 22,5:18 и частоту обновления 120 Гц. Что же изменилось в гибком экране?

Во-первых, по словам Samsung, он стал на 29% более ярким, чем в Z Fold2, но потребляет на 20% меньше энергии. Во-вторых, в дополнение к прошлогоднему усилению матрицы специальным стеклом, дисплей получил более прочную защитную пленку. И в-третьих, что самое главное, гибкий экран избавился от выреза для селфи-камеры, теперь она скрыта под самой матрицей.

Выглядит это очень интересно, в небольшой области, где находится камера пикселы экрана немного крупнее, что хорошо заметно при просмотре светлых изображений, но на темных они практически незаметны. Сама камера при этом работает вполне неплохо. По крайней мере, не в очень хорошо освещенном помещении я не заметил большой разницы с селфи-камерой на внешнем экране смартфона.

Поддержка S Pen

Еще в начале этого года компания Samsung реализовала поддержку пера S Pen в фото-флагмане Galaxy S21 Ultra и планировала расширить количество устройств, которые его поддерживают. Так и произошло, Galaxy Z Flip3 умеет работать как с пассивным пером S Pen, так и с его активной Bluetooth-версией, которая кроме рукописного ввода и рисования также поддерживает управление жестами и в целом может использоваться, как пульт дистанционного управления.

Оба пера будут продаваться отдельно. Первое получило название S Pen Fold Edition и может работать только с Galaxy Z Flip3. А вот модель с Bluetooth называется S Pen Pro и может работать с любыми устройствами, которые, собственно, поддерживают S Pen. А это больше 30 устройств, включая смартфоны серии Note, некоторые планшеты Tab и ноутбуки серии Galaxy Book. Более того, на корпусе S Pen Pro есть специальный рычажок, который позволяет перу быстро переключаться между разными устройствами.

Платформа

Как и в прошлогодней модели смартфона с гибким экраном, в Galaxy Z Flip3 компания Samsung использовала платформу Qualcomm. В данном случае это флагманский 5 нм процессор Snapdragon 888, работающий на частоте 2,84, 2,4 и 1,8 ГГц. Решение очень производительное, и учитывая, что в смартфоне установлено 12 ГБ оперативной, а также может быть 256 или 512 ГБ быстрой памяти UFS 3.1, то можно рассчитывать на хороший запас мощности.

При этом графический ускоритель Adreno 660 без проблем справляется с двумя дисплеями, и позволяет играть в самые требовательные игры на Android.

Камеры

В смартфоне используется сразу пять камер, три из них основные, а еще две — для съемки селфи.

Основной блок камер, как в сложенном, таки разложенном виде, находится на тыльной части корпуса. Он стал компактнее, чем в прошлогодней модели, прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass DX и содержит три модуля:

12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, пикселями размером 1,12 мкм, электронной стабилизацией и углом обзора 123 градуса;

12-мегапиксельный широкоугольный с автофокусом Dual Pixel, диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией и более крупными пикселями размером 1,8 мкм;

12-мегапиксельный телефото с фазовым автофокусом, диафрагмой f/2.4, оптической стабилизацией, пикселями размером 1 мкм, 2-кратным оптическим приближением и 10-кратным гибридным.

В целом, характеристики камер по сравнению с Z Fold2 не изменились, но их до сих пор достаточно для съемки качественных снимков, поэтому не удивительно. Кроме этого, новый процессор и программное обеспечение однозначно повлияют на постобработку, так что будет интересно посмотреть, как камеры проявят себе в реальном использовании.

С селфи-камерами все проще, хотя их сразу две. Одна расположена в верхней части внешнего дисплея и имеет разрешение 10 мегапикселей и диафрагму f/2.2. А вторая встроена в гибкий дисплей и ее практически не видно, она в большей степени предназначена для видеозвонков, так как ее разрешение меньше — 4 мегапикселя, зато диафрагма f/1.8 и пропускает больше света.

Аудио

Как и в других флагманских смартфонах Samsung, в Galaxy Z Fold3 установлены стереодинамики. Один на нижней грани корпуса, а второй на верхней. И звучат они очень громко, пожалуй, даже громче чем в последних флагманах компании. В целом, думаю, с аппаратом будет комфортно смотреть видео без наушников или играть в игры.

Аккумулятор

Аппарат получил встроенный аккумулятор на 4400 мАч, что немного меньше, чем в прошлогоднем Z Fold2 (4500 мАч). Впрочем, более энергоэффективная платформа нового флагмана, скорее всего, не только нивелирует эту разницу, но и покажет более высокую автономность.

В итоге

Galaxy Fold3 получил как небольшие, так и довольно весомые обновления, которые были одними из самых запрашиваемых среди пользователей. Аппарат наконец-то не боится воды, что казалось нереально для складного смартфона, а также избавился от вырезов и отверстий в гибком дисплее. В целом ощущается, что данный класс устройств постепенно взрослеет, набирает привычную для флагманов функциональность и становится компактнее. Это в свою очередь будет расширять аудиторию устройства. А насколько оно хорошо в решении повседневных задач, мы расскажем в полноценном обзоре.