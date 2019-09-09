Первый взгляд на ноутбуки Lenovo Yoga C940, C740, S740 и C640

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Lenovo представила на выставке IFA 2019 новые ноутбуки в линейке Yoga, получившие индексы C940, C740, S740 и C640. Разрабатывая их, производитель следовал новой стратегии для этой серии, в рамках которой основной упор был сделан на качестве дисплеев, автономности, поддержке быстрой зарядки, а также на производительности. Благодаря этому, некоторые модификации представленных моделей будут доступны с экранами Full HD и 4К, для которых Lenovo заявляет поддержку яркости 400-500 нит и сертификацию VESA Display HDR. Что касается автономности, то компания обещает, что для ряда новых моделей она увеличилась на 60% по сравнению с прошлым поколением, а также в них появилась возможность быстрой зарядки – 15 минут заряда обеспечивают 2 часа автономной работы. В новых ноутбуках будут использоваться процессоры Intel Core i3, i5 и i7 десятого поколения, а также Core i7 и i9 девятого поколения. Кроме этого, 15-дюймовые версии будут доступны с дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1650.

Lenovo Yoga C940

Данная модель представлена в версиях с 14-дюймовым и 15,6-дюймовым дисплеями, которые соответственно получили индексы C940-14IIL и C940-15IRH. На данный момент они являются одними из самых оснащённых ноутбуков-трансформеров в линейке Yoga.

Yoga C940-14IIL имеет полностью металлический корпус с тонкими рамками вокруг дисплея и возможностью раскрывать его на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет.

Интересной дизайнерской находкой является внешний динамик, который интегрирован в шарнир дисплейного блока. Он направлен в сторону пользователя, и при полном раскрытии экрана остаётся на внешней части корпуса. Размеры Yoga C940-14IIL составляют 320,6х215,2х14,1 мм, при весе 1,35 кг, соответственно ноутбук получился компактным и достаточно лёгким, как для 14-дюймовой модели.

На тыльной грани Yoga C940-14IIL прямо внутри корпуса прячется стилус, который нужно вытаскивать, поддевая его ногтем, что не очень удобно, но в то же время позволяет не переживать, что он может выпасть во время транспортировки ноутбука.

Клавиатура островного типа без цифрового блока нажимается с хорошо ощутимым ходом, но при этом достаточно мягко и тихо. Печатать на ней будет комфортно. Тачпад в Yoga C940-14IIL средних размеров с громким кликом, но хорошим распознаванием положения пальцев и поддержкой жестов, благодаря использованию драйверов Microsoft Precision Touchpad.

Немного ниже клавиатуры с правой стороны корпуса находится сканер отпечатков пальцев, с помощью которого можно логиниться в систему через функцию Windows Hello.

14-дюймовый дисплей модели представлен в версиях с разрешением 4К (3840х2160 точек), яркостью 400 или 500 нит, а также Full HD (1920х1080 точек) с яркостью 400 нит. Обе матрицы обладают красочной цветопередачей и по заявлению производителя поддерживают отображение 100% цветового пространства sRGB.

Lenovo Yoga C940-14IIL построен на основе новейшей платформы Intel с использованием процессоров Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения. Объём оперативной памяти в этой модели может составлять 8, 12 или 16 ГБ LPDDR4X, а встроенная основывается на PCIe SSD 256, 512 ГБ или 1 ТБ, либо на гибридном накопителе Intel Optane: 32 ГБ флеш-памяти плюс жёсткий диск на 512 ГБ или 1 ТБ.

Графика в YOGA C940-14IIL всегда встроенная, с процессором Core i5 – это Intel Ultra HD Graphics 950, а с Core i7 — Intel Ultra HD Graphics 960. Для подключения к интернету в ноутбуке используется беспроводной протокол WiFi 6 (2×2 802.11 ax).

Все порты в Yoga C940-14IIL вынесены на левую грань, здесь можно найти USB 3.1 Gen 2, два разъёма USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, Power Delivery и DisplayPort, а также 3,5 мм разъём для наушников.

По заявлению Lenovo, встроенного в ноутбук аккумулятора будет достаточно для 17,5 часов работы при Full HD экране и 9,5 часов при 4К.

В плане дизайна Yoga C940-15IRH является практически полной копией 14-дюймовой модели, но оснащается более крупным 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4К, а также заявленной яркостью 500 нит. Кроме этого, клавиатура этой модели имеет отдельный цифровой блок.

Габариты Yoga C940-15IRH крупнее и составляют 355,5х238,5х17,5 мм, а вес 1,9 кг.

Из других отличий, использование процессоров Intel девятого поколения, в данном случае Core i7 и Core i9, а также оперативной памяти DDR4 12 или 16 ГБ.

Встроенное хранилище данных отличается в зависимости от модификации и может быть построено как на основе SSD (256, 512 ГБ, 1, 2 ТБ), так и гибридного накопителя Intel Optane (32 ГБ флеш-памяти плюс жёсткий диск 512 ГБ или 1 ТБ). Графика дискретная – NVIDIA GeForce GTX1650.

Автономность Yoga C940-15IRH немного меньше, чем у более компактной модели, по заявлениям производителя, для версии с Full HD экраном она составляет 12 часов, а с 4К – 9 часов. Тем не менее, этот ноутбук поддерживает быструю зарядку, и за 15 минут батарея подзаряжается до уровня, которого должно хватить на 2 часа работы.

Lenovo Yoga S740

Эта линейка не уступает Yoga C940 в плане оснащения, предлагая пользователю качественные яркие экраны, хорошее оснащение и приятный дизайн в полностью металлическом корпусе. Отличия кроются в деталях. В серии Yoga S740 тоже представлено сразу две модели с диагональю 14 и 15,6 дюйма, но при этом в ней нет встроенного стилуса и возможности подключить внешний. Данные модели рассчитаны на тех пользователей, которые ищут ноутбук больше для работы, но при этом так же планируют использовать его дома.

Как и в Yoga C940, в модельном ряду S740 название устройств отличается разным индексом, у 14-дюймовой он S740-14IIL, а у 15,6-дюймовой — S740-15IRH. При этом разница между устройствами заключается не только в разном размере, но и в некоторых характеристиках.

Yoga S740-14IIL получила сенсорный экран с диагональю 14 дюймов, который раскрывается на 360 градусов. И в зависимости от версий это может быть матрица IPS с разрешением 3840х2160 точек, яркостью 500 нит, сертификацией VESA400 HDR и Dolby Vision, а также 90% охвата цветового пространства DCI-P3. Или же IPS дисплей с разрешением Full HD, яркостью 400 нит и поддержкой Dolby Vision.

В этой модели установлены процессоры Intel десятого поколения: Core i5 или Core i7. При этом будут доступны версии как со встроенного графикой Intel HD Graphics 620, так и с дискретной NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти. Объём «оперативки» в Yoga S740-14IIL может быть 8 или 16 ГБ LPDDR4X, а встроенной используется PCIe SSD на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Основные разъёмы в ноутбуке вынесены на левую грань корпуса, здесь можно найти проприетарный вход для подключения зарядного устройства, один порт USB 3.1, один USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.2, а также 3,5 мм разъём для наушников.

На правой грани корпуса Yoga S740-14IIL находится один порт USB 3.1.

Размеры ноутбука составляют 322,35x212x14,9-18,15 мм, а вес 1,4 кг. При этом по заявлению Lenovo, встроенного аккумулятора на 62 Вт-ч будет хватать до 15 часов автономной работы при Full HD дисплее, и до 10 часов при 4К.

Модель Yoga S740-15IRH оснащается 15,6-дюймовым сенсорным IPS дисплеем, разрешение которого может быть 3840х2160 точек или 1920х1080 точек, при этом яркость в обоих версиях достигает 500 нит и есть сертификация VESA400 HDR, а также Dolby Vision.

Интересно, что это одна из немногих моделей в линейке Yoga, которая не поддерживает раскрытие экрана на 360 градусов, здесь он в половину меньше, впрочем, для ноутбука такой диагонали это не критично, и всё равно позволяет выбрать для работы комфортный угол наклона.

Ноутбук построен на платформе Intel с процессорами девятого поколения (Core i5, i7, i9), 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4, а также SSD накопителем на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Кроме этого, в этой модели используется дискретная графика NVIDIA GeForce GTX1650.

Основные порты вынесены на правую грань корпуса, здесь расположены два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.2, один USB 3.1 Gen 2, а также слот для карт памяти microSD.

Слева находится разъём для наушников и проприетарный порт для зарядки, который напоминает USB.

Размеры корпуса Yoga S740-15IRH довольно компактные, как для 15,6-дюймового ноутбука, и составляют 357,12×243,33×17,7-19,95 мм, при весе 1,9.

Как сообщают в Lenovo, от батареи ноутбук может работать до 14 часов с экраном Full HD и 10 часов в модификации с дисплеем 4К.

Lenovo Yoga C740

Немного упрощённая по сравнению с Yoga C940 серия, в которой представлено две модели с диагональю дисплея 14 и 15,6 дюйма. Их корпус тоже полностью металлический, но при этом они лишены стилуса, хотя и поддерживают его подключение через Bluetooth.

14-дюймовая модель получила индекс C740-14IML, она оснащается сенсорным IPS дисплеем с яркостью 300 нит и поддержкой Dolby Vision. Экран, как и у других устройство в серии YOGA, может раскрываться на 360 градусов, что позволяет превратить ноутбук в крупный планшет.

К слову, размеры корпуса Yoga C740-14IML составляют 321,8х214,6х14,9-16,9 мм, а вес 1,37 кг. Благодаря тонким рамкам вокруг дисплея модель по габаритам ближе к 13-дюймовым ноутбукам.

Аппаратная платформа Yoga C740-14IML основана на процессорах Intel десятого поколения, в зависимости от модификации это может быть Core i7 или i5, графика при этом всегда встроенная.

Объём оперативной памяти так же зависит от версии и составляет 8 или 16 ГБ, как и встроенный накопитель, это может быть как PCIe SSD на 256, 512 ГБ и 1 ТБ, так и гибридный Intel Optane: 32 ГБ флеш-памяти плюс жёсткий диск на 512 ГБ.

Разъёмов в ноутбуке не очень много, и все они расположены на боковых гранях. На левой это два порта USB Type-C с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort, но без Thunderbolt, а также 3,5 мм выход для наушников.

На правой расположен только один USB Type-A (USB 3.1 Gen 1).

Что касается автономности, то производитель обещает до 13,7 часов работы от батареи.

Более крупная модель в этой серии получила название Yoga C740-15IML и оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 точек. При этом в зависимости от модификации, матрица может быть с максимальной яркостью 500 нит и сертификацией VESA400 HDR с Dolby Vision, либо с яркостью 250 нит.

В Yoga C740-15IML так же используются процессоры Intel десятого поколения Core i5 или i7, может быть 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти. При этом в отличие от меньшей версии, здесь используются только SSD накопители на 256, 512 ГБ или 1 ТБ, а также дискретная графика NVIDIA GeForce GTX1650.

Все разъёмы в ноутбуке разнесены на боковых гранях. Справа можно найти два порта USB Type-A (USB 3.1 Gen 1), а слева USB Type-C с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort, а также 3,5 мм разъём для наушников.

По заявлению Lenovo, автономность Yoga C740-15IML составляет до 15 часов работы, при этом поддерживается быстрая зарядка Rapid Charge.

Несмотря на 15,6-дюймовый дисплей и производительные комплектующие, ноутбук получился довольно компактным. Его размеры составляют 357,8х235,35х16,02-18,25 мм, а вес – 1,85 кг.

Lenovo Yoga C640

Самая младшая модель из новой линейки, но не менее интересная. Это единственный ноутбук среди новых Yoga, у которого дисплей 13,3 дюйма, при этом благодаря тонким рамкам он выглядит более компактным.

Из металла в корпусе устройства сделана только крышка экранного блока, основа с клавиатурой здесь пластиковые, но с приятным на ощупь покрытием софт-тач. Конструкция модели позволяет раскрывать дисплей на 360 градусов и складывать её в планшет. При этом встроенного стилуса здесь нет, но опционально можно подключать перо через Bluetooth.

13,3-дюймовый дисплей Yoga C640 оснащается сенсорным IPS экраном с разрешением Full HD и в зависимости от используемой матрицы его яркость может быть 400 или 300 нит.

Выбор процессоров немного шире, это может быть Intel Core i3, i5 или i7 десятого поколения, а вот графика только встроенная Intel HD Graphics 620. Дополняют их 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4, а также SSD накопитель на 128, 256 или 512 ГБ.

Разъёмов в этой модели не очень много. На правой грани находится один порт USB 3.1 и один USB Type-C, который поддерживает DisplayPort.

На левой можно найти гнездо проприетарной зарядки, 3,5 мм разъём для наушников и ещё один порт USB 3.1.

Как уже написано выше, размеры Lenovo Yoga C640 получились довольно компактными и составляют 306,8×204,48×16,1 мм, а вот вес 1,3 кг не сильно меньше, чем у 14-дюймовых ноутбуков обновлённой линейки.

Впрочем, где Yoga C640 может дать фору старшим моделям, так это в автономности. По крайней мере, в Lenovo обещают, что от одного заряд аппарат сможет работать до 20 часов. Довольно внушительный показатель, учитывая размеры ноутбука.