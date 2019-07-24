Первый взгляд на Suzuki Jimny 2019: культ имени, проходимость, цена в Украине





Вот он – один из самых ожидаемый автомобилей 2019 года в Украине: внедорожник Suzuki Jimny нового поколения. В отличие от большинства авто-журналистов и фанатов, я к этой модели отношусь спокойно. А потому отправился на презентацию лишь с одним, но важным вопросом: почему покупатель должен отдать $19-26 тыс. за 3-дверный автомобиль с габаритами и мощностью модели А-класса? Что это: культ имени, плата за феноменальную проходимость, или что-то еще?

Культ имени Suzuki Jimny

История Suzuki Jimny насчитывает уже полвека и 2,85 млн выпущенных экземпляров Jimny. Но сейчас мы встречаем лишь четвертое поколение автомобиля. Мизер по нынешним временам: иные модели за подобный срок умудряются сменить с десяток поколений. Для понимания масштабов постоянства – прошлый «третий» Suzuki Jimny стартовал в 1998 году и выпускался 20 лет: он успел застать первое поколение Toyota RAV4, пережил второе, третье и четвёртое, а затем благополучно встретил «пятый» RAV4. В чем причина такой стабильности? В том, что конструкция идеальна? Или в банальном нежелании меняться?

Хотя, стоп: фраза «нежелание меняться» – это явно не о дизайне нового Suzuki Jimny. Если в прошлом Suzuki Jimny являл собой полноценный внедорожник (только маленький), но старался походить на «городской кроссовер», то теперь он не стесняется своего сурового характера. Ровные горизонтальные линии, масса угловатых деталей, расширенные колесные арки – каждая деталь демонстрирует силу и готовность к покорению бездорожья. В тоже время оформление некоторых деталей напрямую пересекаются с прошлыми поколениями автомобиля: круглые фары и отдельные «поворотники» рядом – отсылка к первому Jimny, горизонтальные задние фонари – ко второму, решетка радиатора – к третьему. Но больше всего в дизайне новинки запоминается крыша с козырьком-водостоком по периметру. Подобный дизайн делает Suzuki Jimny похожим на «сами знаете кого».

При смене поколений Suzuki Jimny стал чуть короче (3645 мм с учетом кожуха запасного колеса), но зато шире (1645 мм) и выше (1720 мм). Колесная база не изменилась – 2250 мм, клиренс достигает 210 мм. Кузов по-прежнему только 3-дверный, салон 4-местный. Но благодаря изменению компоновки (угловатый кузов, лобовое стекло вынесено вперед и стоит почти вертикально) в салоне стало просторнее. Минимальный объем багажника – 85 л (это не шутка), максимум – 830 л, при условии складывания задних сидений и загрузке под потолок. В зависимости от версии и оснащения, снаряженный автомобиль весит 1090-1135 кг, грузоподъемность равна 300-345 кг. Размерность шин – 195/80R15.

Общая идея и концепция автомобиля осталась прежней: рамная конструкция, неразрезные мосты (спереди тоже!) и пружины, полный привод и понижающий ряд, бензиновый мотор с продольным расположением. При этом каждый компонент был переработан. Под капотом теперь установлен 1,5-литровый бензиновый мотор вместо 1,3-литрового двигателя ранее. Увеличенный рабочий объем и система регулировки фаз газораспределения VVT позволили «снять» больше мощности и момента: 102 л.с. при 6000 об/мин и 130 Нм при 4000 об/мин. – против 85 л.с. и 110 Нм ранее. Рама получила центральный Х-образный усилитель и две поперечины – все для повышения жесткости. В рулевом управлении появился демпфер для снижения рывков-толчков руля при езде по бездорожью.

Трансмиссия ALLGRIP PRO сохранила прежнюю схему: полный привод с жестким подключением передних колес и понижающим рядом. Только теперь переключение режимов трансмиссии происходит с помощью рычага, а ранее были кнопки. Как и прежде, в паре с мотором может работать либо 5-ст. «механика» (но с измененным креплением кулисы), либо 4-ст. «автомат» (но с переписанным ПО под новый мотор). Причем главная пара и соотношение в понижающем ряду отличается для двух трансмиссий: для МКПП – 4,09 (главная пара) и 2,002 (понижающий ряд), для АКПП – 4,3 (главная пара) и 2,644 (понижающий ряд). Но общие передаточные числа – конкретной передачи, главной пары, понижающего ряда – подобраны так, что версия с «механикой» обеспечивает больше тяги на колесах.

Глобально конструкция осталась прежней: рама, мосты, полный привод, «понижайка». Но под капотом теперь более объемный мотор К15В, полный привод управляется рычагом, рама получила дополнительные элементы для повышения жесткости. На выбор покупателям в Украине предложено две коробки передач: 5-ст. МКПП или 4-ст. АКПП. Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные.

Проходимость: миф или реальность?

Организаторы хорошо подготовились – тест-драйв проходит по горным тропам Карпат, да и погода «в тему»: прохладно и сыро, периодически идет дождь. Словом: готовьтесь ребята, просто не будет! Да и не надо – ведь мы едем на внедорожнике Suzuki Jimny, о проходимости которого слагают легенды.

Признаю, легенды правдивы. Характер Suzuki Jimny можно описать одной фразой: «не сдаваться». Вот впереди затяжной подъем, но плавно дави педаль акселератора да держи 2-3 тыс. об/мин на тахометре и «малыш» Jimny уверенно поползет вверх под отчетливое гудение шестеренок пониженного ряда. Ямы и грязь, жижа под колесами, автомобиль сносит в колею и начинаются пробуксовки колес – в этот момент срабатывает электронная имитация блокировки дифференциала и он, отчаянно карабкаясь другими колесами, стремится вырваться на свободу из очередной ловушки. Нет, сегодня ночевать в поле мы не будем, поехали домой! Помогают небольшие свесы кузова: новый Jimny готов заезжать/съезжать с камней-валунов. Помогает общая легкость: автомобиль не так сильно продавливает грунт, не «роет» новые колеи в грязи. Помогают небольшие габариты: отличный вариант для езды по тесным лесным просекам или для проезда колеи по краю дороги. Это факт: новый Suzuki Jimny хорош проходимостью.

А еще удивительно комфортабельный. Отличная мягкая подвеска и толстые шины стараются скрыть максимум ямок и кочек, езда получается довольно мягкой – насколько это вообще возможно на бездорожье. Руль не рвется в руках: похоже, демпфер таки работает. Наконец, если правильно выбрать режим работы трансмиссии («4H» или «4L») и АКПП («2» или «L»), то двигатель будет уверенно тянуть автомобиль вперед, постоянно работая в диапазоне 2-4 тыс. об/мин – и здесь похвалю звукоизоляцию: мотор слышно ровно настолько, чтобы понимать его обороты, но не утомлять ваши уши.

Внедорожник Suzuki Jimny позволяет многое: уверенно карабкается вверх по каменистым склонам, проезжает грязь и брод, не боится вывешивания колес. Связки «мотор, АКПП, полный привод, пониженный ряд» на бездорожье вполне достаточно. Клиренс отмечал выше (210 мм), но также важны и другие геометрические параметры: угол въезда – 37 градусов, угол съезда – 49 градусов, угол рампы – 28 градусов. Если говорить о езде по шоссе, то упомянут максимальную скорость в 140 км/ч для «автомата» или 145 км/ч для «механики». Расход топлива в смешанном цикле равен 6,2-6,9 л на 100 км в зависимости от коробки передач (паспортные данные).

И раз уж речь зашла о поведении на дороге, то вот вам еще несколько наблюдений. Если на бездорожье мотора вполне хватало, то при езде в городе и на трассе – мощности лишь минимально-достаточно (а ведь раньше было еще меньше). Динамичные ускорения со старта или в случае обгона попутного автомобиля нередко требуют повышенных оборотов мотора: порой 4-5 тысяч. И здесь отчасти «виновата» АКПП, которая предлагает лишь четыре передачи – приходится каждую использовать по максимуму и крутить «в звон» мотор. Последний, в общем-то, и не прочь, но как это скажется на расходе топлива? Плюс очень «длинный» руль (четыре оборота от упора до упора), который напрочь лишен обратной связи и предлагает лишь нейтральное фоновое усилие. Плюс заметные крены высокого, но узкого кузова, который «посажен» на мягкую подвеску и толстые колеса-баллоны. А еще плюс шумность в задних колесных арках, которые оказываются непривычно близко от ушей.

С другой стороны – ведь перед нами не обычный легковой автомобиль и даже не кроссовер. Перед нами полноценный внедорожник, для которого пришлось использовать некоторый технические решения, что и обусловили подобное поведение на асфальте – как раз для того, чтобы обеспечить завидную проходимость вне его. Но все-таки: 4-ст. «автомат» явно является первым кандидатом на замену…

Цены и доступные версии в Украине

Как вы уже поняли, Suzuki Jimny всегда предлагает 3-дверный кузов, полный привод, 1,5-литровый мотор. Фактически нужно выбрать лишь тип коробки передач и одну из трех комплектаций (GA, GL, GLX) – итого получаем четыре варианта автомобиля.

Стартовая версия Suzuki Jimny GA оценивается в 489 тыс. грн. ($18,8 тыс.) и доступна только с «механикой». Комплектация автомобиля включает в себя: систему стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные боковые шторки безопасности, кондиционер, магнитолу CD/MP3/Bluetooth, систему автоматического торможения, круиз-контроль, систему помощи при спуске со склона, контроль рядности движения, датчик света, функцию автоматического переключения ближнего/дальнего света, пр.

Комплектация GL доступна с МКПП (535 тыс. грн. или $20,6 тыс.) или АКПП (570 тыс. грн. или почти $22 тыс.) и дополнительно предлагает: противотуманные фары, раздельную 50/50 спинку заднего сиденья, центральный замок с пультом ДУ, электропривод зеркал заднего вида, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники.

На вершине модельной гаммы – Suzuki Jimny GLX (только с АКПП) по цене от 673 тыс. грн. или почти $26 тыс. Оснащение версии GLX дополнено следующим: климат-контроль, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, подогрев боковых зеркал, штатная навигация, светодиодные фары, 15-дюймовые легкосплавные колеса, пр. Тестовые Jimny – все GLX.

Одна из существенных перемен нового Suzuki Jimny – комплекс систем безопасности (все «завязано» на датчиках и камере в верхней части лобового стекла): контроль рядности движения, автоматическое торможение, ассистент переключения дальнего света. Этого требуют новые нормы безопасности в Европе. Также обратите внимание на убранство салона: цветной сенсорный дисплей, климат-контроль, руль «в коже». Этого требуют клиенты. А все вместе требует оплаты – вот и получаем итоговую цену.

Невзирая на довольно высокую цену, импортер рассчитывает продавать ежемесячно 30-35 автомобилей Suzuki Jimny. Причем на сегодняшний день уже распродана квота практически до конца года – и это при том, что изначально в Украину будут приезжать только самые дорогие версии GLX, а версии GA и GL будут доступны у нас начиная с осени текущего года. Если планы станут реальностью, то модель Suzuki Jimny может выйти в ТОП-5 своего сегмента и укрепить общие позиции бренда Suzuki в классе B-SUV.

Вместо итогов

Это лишь первый взгляд на новый Suzuki Jimny. Возможно, в будущем будет подготовлен отдельный полноформатный обзор на данный автомобиль: замеры динамики, наблюдения по реальному расходу топлива, все детали салона и общей конструкции, подбор конкурентов, пр. Однако не могу оставить тему Suzuki Jimny, не поделившись важной мыслью.

У компании Nissan – есть GT-R, у компании Volkswagen – есть Golf GTI, у компании Suzuki – есть Jimny. Приведенные автомобили вообще разные, но их суть совершенно одинакова – это «шоу-стопперы»: этакие «автомобили мечты», которые можно купить и использовать каждый день. Проникся ли я идеями свободы путешествий, которую дарит Suzuki Jimny? Пока точно не понял. Но однозначно Suzuki Jimny «зацепил» и остался в памяти. А это важно в современном мире, который стирает индивидуальность и пытается все свести к однотипным кроссов… шаблонам.