Первый взгляд на Xiaomi YU7: электромобиль из маркетплейса

Когда тебе выкатывают «китайца», который стоит под два миллиона гривен и еще и продается на том же сайте, где ты вчера брала повербанк и капсулы для кофемашины, невольно возникает вопрос: это уже будущее или мы окончательно теряем рассудок?





Продажа электромобилей через интернет — это не совсем новость. Первым таким экспериментом стал Citroën Ami, который можно было просто заказать онлайн с доставкой на дом. Однако эта идея так и не приобрела массовой популярности, ведь потребителям формат оказался не до конца понятным. Именно поэтому решение «Алло» запустить онлайн-продажи автомобилей выглядит довольно неожиданным и одновременно смелым, ведь речь идет уже не об авто за 5 тысяч евро, а о моделях стоимостью около 35 тысяч. К тому же это автомобили, которые пока практически не знакомы украинскому рынку, не говоря уже о готовности сервисной инфраструктуры к их обслуживанию.

Более того в «Алло» утверждают, что официально завозят в Украину электромобили Xiaomi со всеми разрешениями от бренда, так как маркетплейс уже давно выступает официальным партнером Xiaomi с целой экосистемой гаджетов. Похоже эти девайсы немного подросли и увеличились в цене. Ко всему на сайте появилась отдельная категория «Электромобили» в разделе, будто это просто немного видоизмененные смартфоны. И да, там в перечне есть не только китайцы, что вызывает кучу вопросов, на которые пока никто не готов отвечать. Поэтому логика «берешь пылесос и добавляешь в корзину машину» выглядит уже не такой абсурдной.

Сначала появились седаны Xiaomi SU7, а затем в меню добавили и кроссовер YU7. Причем сразу в трех версиях: Standard, Pro и Max. Цены выглядят как-то не трезво, хотя после инфляции у нас это уже понятие размыто:





SU7 Base — от 1 379 875 грн — от 1 379 875 грн

SU7 PRO — от 1 574 676 грн — от 1 574 676 грн

SU7 Max — от 2 353 999 грн — от 2 353 999 грн

SU7 Ultra — от 3 280 575 грн — от 3 280 575 грн

YU7 Pro — от 1 844 999 грн

YU7 Max — от 2 566 999 грн.

На все авто дают гарантию 2 года или 50 тыс. км, как на обычный смартфон, только заменить «экран» здесь будет несколько дороже, а по времени значительно дольше. Представители утверждают, что даже имеют договоренности с сервисами, которые будут обслуживать эти машины во время гарантийного срока. Пока такой процесс в нашей стране не отработан поэтому вопрос остается открытым и только первопроходцы смогут рассказать нам, как оно на самом деле работает.

Знакомые незнакомцы

Чтобы там не рассказывали скептики, как я, все же в автомобильной индустрии уже давненько слышно о Xiaomi и их технологиях. Компания сейчас выглядит как «тот самый бренд со смартфонами», который вдруг включил режим босса и за пару лет выстрелил в топ игроков электромобильного рынка. Их автопроект с нуля до сотен тысяч проданных машин прошел путь, на который другим автопроизводителям когда-то нужны были десятилетия.

Первым серийным авто стал электрический Xiaomi SU7 — полноразмерный четырехдверный «фастбэк». Его впервые показали 28 декабря 2023 года, а полноценный запуск с приемом заказов состоялся 28 марта 2024-го в Пекине. Такая ставка именно на трендовый тип седана объяснялась очень просто, потому что в Китае считается, что кроссоверы — это исключительно семейные машины, а бренд изначально делал ставку на молодежную аудиторию.

Дизайн и техника были направлены на откровенную конкуренцию с Tesla, но с собственными фишками: очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (до 0,195), заявленный ход более 800 км и 800-вольтовая платформа с быстрой зарядкой. SU7 стал первой реальной демонстрацией того, что Xiaomi не просто «играет в EV», а заходит в сегмент с продуктом, который может напрямую конкурировать с премиальными электроседанами.

Второй моделью стал кроссовер Xiaomi YU7, который дебютировал 22 мая 2025 года. Это электрический SUV, построенный на той же философии: большой запас хода, мощные моторы. В архитектуре люксовый интерьер с гигантским дисплеем. Вместе SU7 и YU7 сформировали базовое портфолио, на котором Xiaomi начала уже серьезно наращивать продажи.

В Украине предлагают все версии электромобилей от бренда, даже топовую Ultra. И знакомиться с ними можно через сайт и записаться на тест-драйв на нескольких локациях Киева, а также в Днепре. А пока нам предложили проехаться только на кроссовере бренда.

Смартфон вырос до кроссовера

Что же собой представляет Xiaomi YU7? Если подумать, то по габаритам он вовсе не «милашка для города», а полноценный семейный корабль: почти 5 метров в длину, 1 996 мм — в ширину, 1 608 мм — в высоту, с колесной базой 3 метра. Эти цифры ставят его где-то между известными европейскими SUV, как Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 или Volkswagen ID.4.

В Китае SU7 Standard имеет батарею 73,6 кВт*ч и 299 л.с., с запасом хода до 700 км. Версия Pro уже предлагает батарею 94,3 кВт*ч тоже на 299 л.с., но она будет способна проехать уже до 800 км, а Max предлагает 690 л.с. и батарею на 101 кВт*ч, что также может продвигаться до 800 км. Правда все показатели по достаточно «мягким» стандартам. Поэтому для Европы аналитики сразу обрезали эти цифры и ожидаемый WLTP будет где-то на 25% ниже: примерно 525 км для базовой версии и до 600 км для Pro/Max.

Xiaomi YU7 делит с седаном SU7 платформу, электронику и подход: большая батарея, мощные электромоторы, упор на дальности хода и быстрой зарядке с 800-вольтовой архитектурой, которая позволяет зарядить авто с 10 до 80% за менее чем 20 минут. Но YU7 имеет более высокий кузов, большее сопротивление воздуха и массу, так что он логично будет немного больше потреблять энергии и будет дороже, но практичнее.

Краткое знакомство и раскрытый потенциал

Первый выезд на Xiaomi YU7 заставляет отложить весь скепсис куда-то в бардачок. Когда тебе, поручают тест-драйв малознакомого китайского кроссовера Xiaomi YU7 на зимних дорогах Киева, ты сначала думаешь: «Ну ок, два часа по снегу и льду и посмотрим, выдержит ли этот смартфон на колесах наши реалии или будет скрипеть и развалится, как дешевый дрон».





И знаете, он взял и выдержал, еще и с легкостью. Мороз крепчает, снег валит, асфальта не видно за ледовыми пробками, а YU7 в топовой Max-версии с двухмоторной системой на 690 л.с. (860 Нм) просто мягко скользит по скользкому, не сбрасывая драйва. Может он и не управляется, как Porsche, и даже далек от Ionic 5 по ощущениям самой машины, но китаец оказался более четким и контролируемым чем Tesla Model Y. Хотя американка со своим AWD с двумя моторами цепляет асфальт зубами значительно лучше в сложных условиях, хотя и едет не так мягко.

Пневмоподвеска YU7 глотает все и кажется ты просто плывешь, а не едешь. Изменил настройки, поднял кузов повыше и поребрики уже не так пугают, потому что габариты почувствовать удается не сразу. На поворотах, где обычный кроссовер начал бы «шататься», активная подвеска уверенно держит кузов будто магнитная левитация. Это действительно превосходит всех конкурентов сегмента и точно демонстрирует люксовую стабильность, которой не обладает VW ID.4 или та же Tesla.

Управление радует не меньше: мягкое и агрессивное одновременно, но педаль газа настолько чувствительна, что в городе трогаешься плавно, а как сильнее нажмешь, сотни лошадок просыпаются мгновенно, плюс рекуперация в трех режимах, включая one-pedal driving, где авто стопорится без тормозов. Это всегда удобно для пробок, но в скользкую погоду требует привычки. По сравнению с Tesla, где рекуперация идеально калибрована и не сбрасывает тебя вперед, здесь все же не хватает мягкости в настройках, однако можно ту рекуперацию вообще выключить.

Зимой при -15 C и средней скорости 60 км/ч бортовой компьютер показывает расход энергии в районе 23 кВт*ч на 100 км, что вполне адекватно для такого зверя, но хуже Ioniq 5 (20 кВт*ч в городе), и чуть больше, чем у Model Y (22-23 кВт*ч). Согласитесь, физика никогда не прощает 2,2 тонны веса.





А тишина в салоне царствует как в старом Maybach: двойные стеклопакеты глушат гул шин и ветра, кондиционер шепчет, а не гудит, что сегодня является показателем качества и внимания к комфорту. Но главное он отрабатывает отлично, держа заданную температуру на правильном уровне и поддерживает тепло и комфорт, не сжирая весь запас хода. Есть ли в нем система теплового насоса для меня осталось неизвестным, но по ощущениям она там таки реализована.

В комплектации Xiaomi YU7 много ассистентов, отличные камеры, матричный свет, как обычно, заведено у китайцев. Только в случае Xiaomi есть одно большое но… Чтобы оно все заработало и машина начала ехать, так как обещает производитель, вам потребуется сдать ей экзамен на управление и парковку. Да, действительно. Она не допустит вас к плюшкам в виде адаптивного круиза или автоматического паркинга без проверки. Вот такие реалии…





Доступный люкс

Внутри Xiaomi YU7 ведет себя как типичный гаджетомобиль: качественные и приятные на ощупь материалы, огромный 1,1-метровый дисплей HyperVision из трех Mini-LED экранов, плюс кресла, спинки которых можно откинуть вплоть до 135 градусов. Это уже не салон, а бизнес-лаундж, только без бесплатного Prosecco (пока что). Здесь используют много переработанного материала, кожу Наппа и алькантару. Глаз отдыхает на мягких формах, осторожных цветах и минимализме. Только если всмотреться здесь тайников значительно больше чем на первый взгляд, поэтому все мелочи с легкостью спрячутся и не будут устраивать визуальный шум.

Кресла имеют широкий диапазон настроек и оснащены подогревами, вентиляцией, массажем, хорошей боковой поддержкой и даже с функцией гравитации: когда кресло раскладывается в самый комфортный лежак с поддержкой для ног, массажем и ты с наслаждением смотришь сквозь большую панораму на звездное небо. Я бы там часами сидела и не хотела бы вылезать. Плюс неплохая акустика и соответственно созданная атмосфера с подсветкой. В такие моменты «скепсис тихо выходит из авто» и ты понимаешь до какого уровня сегодня дошли машины, которые с легкостью превращаются в люксовую комнату сенсорной депривации, где легко погрузиться в астрал, медитацию, релакс и все эти модные слова… поэтому все стереотипы легко стираются

Общий вау-эффект создает мультимедиа на гигантском HyperVision-дисплее, что кажется лучше Tesla или BMW 7-й по графике, с беспроводным CarPlay, зарядкой и lossless-музыкой. Однако похоже на этом вся логика заканчивается, потому что в кулуарах программного обеспечения, что пока имеет китайско-английский язык, можно блуждать часами так и не найдя необходимую функцию. Например, отрегулировать зеркала или руль можно только через монитор, как и открыть бардачок.





Проекционный дисплей Xiaomi YU7 настраивается тоже через меню и это достаточно логично, потому что вывести всю необходимую информацию с бортового компьютера на передние экраны можно с легкостью и больше не отвлекаться на монитор во время езды. Правда климат весь тоже в мультимедиа, но с отдельными клавишами быстрой регулировки температуры. Такой современный тренд с гигантскими экранами, явно пошел от Tesla и ориентирован скорее на современную молодежь.

Общаться Xiaomi с вами будет тоже на китайском. Однако представители «Алло» говорят, что это исключительно временная фишка и всю мультимедиа скоро переведут на английский язык. К тому времени в меню лучше лишний раз не лезть.

Привыкать придется и к отпиранию автомобиля, которое здесь не дистанционное, а происходит с помощью NFC-карты. Изнутри открыть дверь можно только кнопкой. Хорошо, что хоть дополнительную красную клавишу аварийного открытия машины предусмотрели. Поэтому, если она разрядится, или что-то случится, вы не станете узниками супертехнологий. Ручки снаружи хоть и спрятаны в уровень с кузовом, но проваливаются внутрь, а не выдвигаются, как в Tesla. Так что замерзнуть может, но открыть будет точно легче.





Большой повербанк

Электромобиль Xiaomi YU7 может питать дом, если запастись дополнительным кабелем. Функция, которая сегодня спасает многих владельцев электромобилей с такими возможностями. А батарея на 101 кВт*ч способна поддерживать энергонезависимость достаточно долгое время в зависимости от использования количества приборов.

Если прикинуть, что YU7 через V2L может отдавать до 6,6 кВт мощности, этого хватит для большинства бытовых нагрузок (освещение, холодильник, интернет, стиральная машина, варочная поверхность, бойлер). Но если в доме электрокотел на 10-12 кВт, все придется либо ограничивать, либо включать по очереди. Так что в зависимости от отопления, дом на 120 кв.м машина может питать или два дня, или неделю.

Не забудьте также, что зарядное устройство также китайского стандарта GB/T без шансов перехода на европейский разъем. Как минимум это вы можете сделать сами, или закупить переходники.

Вместительность и пространство

Салон Xiaomi YU7 с легкостью разместит семью из пяти человек без эффекта сжатия. Более того, сзади даже лучший обзор, больше места, имеются подогревы трех мест и отдельный минипланшет для управления климатом, музыкой и даже атмосферой в салоне. Подлокотник не просто опускается в удобную подставку, а имеет плавный притягиватель и отдельную нишу для маленького планшета. Есть здесь стильные крючки для одежды и воздушные выходы в средних стойках.





Пространства здесь точно больше чем у любых конкурентов, как минимум в ценовом диапазоне. С местом явно лучше, чем в более компактном EV6, а багажник Xiaomi YU7 быстро и легко глотает чемоданчики и самокат в свои 678 л, что больше ID.4 на 100 л. И хотя здесь есть электронное управление багажником, функции открытия без рук не предусмотрено. Зато можно кнопкой наклонить спинки дивана на необходимый уровень для удобной загрузки.

Есть и багажник на 140 литров впереди, в который легко входят кабели и мелочи. Открыть же капот можно только с кнопки на кузове под зеркалом водителя. В багажнике же никаких запасок не предусмотрено, так что беречь эти 19-дюймовые колеса придется тщательно. Под полом может поместиться только ремкомплект в нише и аптечка.

Выводы и позиционирование

В Украине достаточно большой выбор электромобилей, особенно из Китая. И неудивительно, что появляются новые предложения. Xiaomi с ценником 1,7-2,5 млн грн за YU7 находится рядом с хорошо укомплектованными моделями европейских брендов, но с меньшим запасом хода и пространством. И тут начинается самое интересное: Xiaomi дает больше технологий, большую батарею, рекордные показатели динамики и «вау-эффект» от салона, тогда как европейцы все еще продают имидж, проверенную репутацию и дилерскую сеть.





В пользу Xiaomi скажу, что каждый может заказать персонализированный электромобиль. В конфигураторе подобрать цвет кузова под оттенок любимого лака для ногтей, а отделка салона такое, которое будет лучше подходить вашему оттенку кожи. Такой диапазон персонализации сегодня предлагают только премиальные бренды с ценником в разы выше. А здесь есть все шансы приобрести машину, которая пока на старте создания репутации, но через некоторое время может быстро подняться до соответствующего уровня и подорожать в три раза.

Как автомобильная журналистка, я уже видела десятки электромобилей, которые обещали «революцию» и тихо исчезали из новостей через год-два, считаю, что Xiaomi YU7, в отличие от многих, выглядит как серьезный игрок: с продуманной техникой, большими инвестициями и очень амбициозным дизайном и технологиями. И отчасти это будет зависеть от того, как «Алло» сможет вызвать доверие у потребителей и найти своего покупателя, готового пойти на риск.

Доочень трудно сделать однозначные выводы из тест-драйва автомобиля, где можно проехать всего лишь несколько километров и то не выезжая на общие дороги. Это больше похоже на щупание гаджета в магазине, где можно только камеру проверить, отклик экрана, а на остальное закрыть глаза и поверить производителю и заявленным характеристикам.

Лично мое впечатление от управления осталось странное и дезориентационное. Внутренне ты готовишься к компромиссам, внутри — ищешь, к чему придраться, а на ходу вдруг ловишь себя на мысли, что споришь уже не с машиной, а со своими стереотипами. Да, есть вопросы к долгосрочной надежности на наших дорогах и к стоимости потенциального ремонта по окончании гарантии. Но сухие факты о рекордах и отзывы с рынков, где люди катаются на YU7 ежедневно, говорят, что это уже не «экспериментальный» продукт, а полноценный игрок.





И если честно, самый сюрреалистичный момент не тогда, когда ты нажимаешь акселератор и чувствуешь, как 2-тонный кроссовер тихо выстреливает вперед. Этим уже никого не удивишь. Самое удивительное — когда ты закрываешь ноутбук после написания этого обзора, открываешь сайт «Алло» просто проверить комплектацию и ловишь себя на том, что не так уж он и много стоит за такой комплект. Скепсис, говорите? Он еще есть, но сидит где-то на втором ряду рядом с «верой в лучшее», пристегнут и смотрит в панорамную крышу, а сзади лежат запакованные в багажник детская коляска, электросамокат и три сумки «на всякий случай».

ПЛЮСЫ: технологичность, инновационность, комфорт, динамика, запас хода.

МИНУСЫ: вопросы надежности и сервисного обслуживания, ремонтопригодность батареи и составляющих, срок службы, китайское меню и разъем.

Технические характеристики Xiaomi YU7 Max