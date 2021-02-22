Philips Momentum 558M1RY: игровой монитор с диагональю 55 дюймов





Игровой монитор в форм-факторе телевизора компания MMD впервые представила широкой публике почти три года назад, весной 2018 г. Однако в силу разных причин его производство довольно сильно задержалось, за это время он успел поменять дизайн и даже некоторые характеристики… и вот наконец Philips Momentum 558M1RY добрался и до украинского рынка.

Дизайн

Внешне Philips Momentum 558M1RY выглядит почти как обычный телевизор. «Почти» — потому что в дизайне все-таки присутствуют решения, не совсем типичные для традиционного облика современных телевизоров. Например, фронтальная панель – это традиционный «безрамочный дизайн» десктопных мониторов, когда экран прикрывается защитным стеклом, обрамленным лишь тонкой линией боковой грани корпуса. Поверхность этого «стекла», кстати, матовая – опять-таки, в противовес современным глянцевым телеэкранам. Из-за этого при внешнем освещении черный цвет на таком экране субъективно будет восприниматься не таким глубоким черным, как на глянцевом дисплее, зато у этого телевизора нет никаких проблем с паразитными бликами и отражениями, мешающими воспринимать изображение на экране. Далее, боковая грань – металлическая, серебристого цвета, что создает визуально ощутимую «окантовку» у изображения, чего производители бытовых телевизоров в последнее время не делают.

Стоит Philips Momentum 558M1RY на одной центральной «ноге» с Т-образным основанием – она значительно массивнее и «заметнее», чем стандартные сейчас V-образные ножки по бокам экрана, но в итоге она сможет поместиться на более узкой телевизионной тумбе, плюс предлагает очень необычную для бытового телевизора, но стандартную для монитора функциональность: подставка позволяет изменять угол наклона экрана (-5..10°).

Под экраном закреплен саундбар – его можно снять и разместить отдельно от монитора, что будет полезно при настенном монтаже экрана (на тыльной стороне есть VESA-совместимое крепление 200х200).

Все разъемы расположены в нижней части тыльной стороны, справа от ножки, и ориентированы вниз. И в этом плане перед нами – 100%-ный монитор: никаких антенных гнезд (у Philips Momentum 558M1RY телевизионный модуль отсутствует как класс), никаких слотов для карт условного доступа и т.д.; вместо этого: три входа HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, один аудиовыход на наушники в виде миниджека и USB-концентратор на 3 порта USB 3.2 (два из них – с функцией быстрой зарядки).

Меню

Для навигации по меню можно использовать 5-позиционный джойстик на тыльной стороне в правом нижнем углу, а также небольшой пульт ДУ: с его помощью также можно, не вызывая OSD, переключиться на другой видеовход, отрегулировать громкость и яркость, а также переключить режим работы фирменной фоновой подсветки.

Меню – традиционного для десктопных мониторов Philips вида. В нем первым пунктом идет настройка подсветки Ambiglow, далее следуют игровые параметры вроде снижения задержки ввода и времени отклика, уменьшение доли синего в подсветке, ручное переключение между видеовходами, базовые настройки изображения (выбор видеорежима, регулировки яркости/контраста/гаммы), включение режима «кадр-в-кадре», выбор размера кадра, настройки звучания собственной акустики (выбор источника звука, предустановки для различных жанров, ручной эквалайзер), выбор цветовой температуры (здесь же находится режим эмуляции sRGB), язык интерфейса и настройки экранного меню, и в самом конце – системные параметры вроде поведения USB-портов и сброса всех установок на заводские значения.

Функциональность

В Philips Momentum 558M1RY используется 55-дюймовая VA-панель с подсветкой W-LED и разрешением 4K. Плотность пикселей составляет ~80 PPI – их довольно сложно рассмотреть уже с расстояния в метр, при типичном же расстоянии от игрока до экрана с такой диагональю их абсолютно не видно.

Монитор поддерживает режим [email protected] Гц, но… (и вот тут кроется его самый большой недостаток) лишь при подключении по DisplayPort. Версия HDMI здесь – только 2.0, а это значит, что при подключении через эти входы пользователь получит лишь [email protected] Учитывая, что обе консоли нового поколения — и Sony PlayStation 5, и Microsoft Series X, оснащаются выходами HDMI 2.1 и не имеют ни единого DisplayPort – получить заветные [email protected] можно лишь при использовании этого монитора в компьютерной игровой системе. Остается надеяться, что в следующих моделях в линейке Philips Momentum производитель все-таки решит добавить HDMI 2.1.

Уникальной «фишкой» телевизоров Philips является фирменная система тыловой подсветки Ambiglow – и производитель решил оснастить ею и этот монитор. «Цепочка» RGB-светодиодов расположена на тыльной стороне вдоль трех сторон корпуса – сверху и по бокам – и может подсвечивать стену за экраном различными цветами. В настройках можно выбрать один из алгоритмов работы Ambiglow, но самым эффектным из всех является, безусловно, Follow Video — в этом случае цвет подсветки на каждом отдельном участке будет динамически изменяться в соответствии с цветом изображения у этого края дисплея, что порой создает весьма реалистичное впечатление «расширения границ» экрана.

Philips Momentum 558M1RY поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, которая согласовывает частоту обновления экрана с выводом кадров в игре, устраняя расслоение изображения в динамичных сценах и сохраняя при этом максимальную частоту обновления. Premium Pro – самая «продвинутая» версия AMD FreeSync, и для ее полноценной поддержки дисплей должен обладать рядом дополнительных характеристик (частота обновления не ниже 120 Гц при разрешении не ниже Full HD, полноценная поддержка HDR-режима, низкая задержка ввода как в SDR, так и в HDR, а также работоспособность FreeSync на низких частотах обновления).

Одно из основных отличий мониторов от телевизоров – гораздо более высокая «отзывчивость», ведь у телевизоров задержка ввода обычно составляет десятки миллисекунд, что не очень хорошо сказывается на восприятии динамичных игр. И в этом плане Philips Momentum 558M1RY – 100%-ный монитор, поскольку у него при включении в игровых настройках параметра Low Input Lag и задействовании овердрайва матрицы (пункт SmartResponse) заявленное время отклика находится на очень достойном для десктопных VA-мониторов уровне в 4 мс (GtG). В итоге в играх этот дисплей ощущается как хороший игровой монитор: он очень отзывчивый, ощущения инерционности не возникает, и даже при быстрых разворотах камеры картинка остается достаточно четкой.

Яркость в этом мониторе регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у него нет.

Звучание

Philips Momentum 558M1RY оснащен собственной акустикой, выполненной в формате саундбара. За разработку звука ответственна небезызвестная в аудиофильских кругах компания Bowers & Wilkins, которая оснастила саундбар целой акустической системой: в нее входят два твитера, два средневысокочастотных динамика (2х10 Вт) и один низкочастотник мощностью 20 Вт. На задней панели саундбара можно найти отверстие фазоинвертора, что также предполагает наличие у этой акустики более серьезных басов, чем обычно ожидаешь от «телевизионного звука».

И надо сказать, звучит эта система действительно очень хорошо. Конечно, ее не стоит сравнивать с полноценной акустикой этого же производителя, однако как для саундбара – звук получается очень достойный. Отдельные твитеры позволяют получить качественные и детальные высокие частоты; «середины» порой хотелось бы побольше, но в целом – тоже очень и очень прилично. Басы – пожалуй, самое слабое место в этом саундбаре; их относительно немного, плюс размеры саундбара просто физически не позволяют реализовать полновесный бас. Впрочем, в защиту «вуфера» стоит сказать, что он не пытается играть то, чего он не в состоянии выдать, и не искажает звуковую картину. В целом: нам очень понравилось, как этот саундбар играет акустическую музыку и передает человеческую речь, но с электроникой он справляется уже хуже, а масштабные взрывы в играх или фильмах звучат, скажем так, не очень масштабно.

Качество изображения Philips Momentum 558M1RY

Как уже говорилось выше, в мониторе используется матовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

На черном фоне при максимальной яркости в темном помещении можно разглядеть светлые пятна по углам экрана, главным образом справа и в левом нижнем углу. В обычном режиме использования монитора, впрочем, это никак не проявляется.

Минимальная яркость весьма высокая – 110 кд/м², в полной темноте этот экран будет ощущаться довольно ярким даже в комнате со слабым освещением. Максимальная яркость в обычном режиме составляет 820 кд/м², в HDR поднимается еще выше – вплоть до 1200 кд/м². Этот результат, наряду с остальными характеристиками панели, позволил монитору получить сертификацию VESA DisplayHDR1000. Статическая контрастность, в зависимости от видеорежима и настроек яркости, может достигать 4400:1, что является отличным результатом даже по меркам VA-панелей.

Дисплей обладает расширенным цветовым охватом, покрывающим 93% пространства DCI-P3 (85% Adobe RGB и свыше 100% sRGB), благодаря чему он выдает очень яркие, насыщенные цвета.

Основным видеорежимом этого монитора можно считать выключенный параметр SmartImage при установке цветовой температуры в стандартное значение 6500K. В этом случае получается, пожалуй, наиболее «универсальная» картинка, хорошо подходящая для практически любых задач. Гамма может принимать значения от 1,8 до 2,6 с шагом 0,2, и во всех установках реальное ее значение почти идеально совпадает с установленным в меню. Цветовая температура незначительно изменяется при изменении яркости – от 6000K на минимальном ее уровне до точного соответствия 6500K на максимальном. Для цветовой температуры доступно шесть предустановленных настроек, от 5000K до 11500K – реальное ее значение при их использовании оказывается достаточно близко к заявленному, лишь два последних режима в реальности оказываются еще «холоднее», в них настоящая температура отличается от установленной в настройках на 500-1000K. Равномерность подсветки, как для экрана такой диагонали, оказывается очень хорошей: верхняя и нижняя части дисплея показывают в среднем на 7-8% меньшую яркость, чем центральная зона. Равномерность цветовой температуры по всей площади экрана также находится на достойном уровне, с максимальной разницей всего в 6% внизу экрана — на остальной площади перепад заметно более низкий. Точность цветопередачи очень высокая как для игрового монитора: среднее значение deltaE равно единице, максимальное – меньше трех.

В меню SmartImage доступен специальный режим, уменьшающий неравномерность подсветки – SmartUniformity. В нем максимальная яркость уменьшается до 690 кд/м², а контрастность – до 3700:1. Неравномерность подсветки при этом действительно снижается, среднее ее значение становится меньше 5%. Цветовой охват и точность цветопередачи в этом режиме оказываются практически такими же, как и в предыдущем случае, а гамма чуть повышается – до 2,3.

В меню цветовой температуры отдельным пунктом идет режим эмуляции sRGB. В нем цветовой охват сужается до границ этого пространства (покрытие составляет 97% sRGB, 72% Adobe RGB и 76% DCI-P3), что приглушает насыщенность цветов и делает изображение не таким «цветастым». Значение гаммы, как и в режиме SmartUniformity, составляет 2,3, яркость заметно снижается – до 500 кд/м² (ручное ее изменение автоматически отключает режим sRGB), контрастность оказывается чуть выше 3000:1. Равномерность яркости и цветовой температуры в разных участках экрана заметно выше, чем в «обычном» режиме, точность цветопередачи в общем оказывается такой же (среднее значение deltaE также на уровне единицы), за исключением одного цвета, заметно выбивающегося из общей картины.

Игровые режимы в меню SmartImage отличаются в основном настройками яркости, резкости и кривой гаммы и позволяют, например, «вытянуть» информацию в темных участках изображения или лучше выделить яркие объекты в играх.