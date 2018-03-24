Работаем из дома эффективно: лучшие сервисы для удаленной работы

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Пандемия коронавируса и официальный карантин в Украине заставили многие компании перевести работу в удаленный режим. Чтобы дела и задачи не застаивались, а бороться с домашней ленью было легче, собрали лучшие сервисы для удаленной работы. Кроме этого, озвучили эффективные способы для подобного и непривычного для некоторых занятия. Не забудьте заглянуть в наш материал про планировщики задач, которые также помогут в сложившейся ситуации.

Статья подготовлена при поддержке компании ASUS

Общение

Сервис для общения Discord большей частью популярен у игроков, но подходит и для совместной работы и общения с коллегами. Тут есть видеочат и голосовая конференция, а закрытые группы и комнаты легко использовать для разных отделов компании.

Как и Discord, сервис для общения Teamspeak изначально облюбовали геймеры, особенно любители онлайн-игр. Но удобство в использовании, малый вес клиента и его всеядность сделали эту программу популярной у разных категорий людей.

Teamspeak подойдет для удаленной работы небольшой команды и кроме видеосвязи тут есть текстовый чат. В приложении удобно создавать тематические комнаты для отделов, работы над проектами или сплетен с коллегами.

Программа Microsoft Teams заточена под эффективное общение команды. А еще у нее минималистичный и приятный глазу дизайн. Помимо стандартных для этой категории аудио и видеозвонков и онлайн-конференций, тут есть возможность загружать и хранить файлы, а также работать с ними совместно. Из-за пандемии коронавируса и поддержки карантина Microsoft дает бесплатный доступ на шесть месяцев.

Эта программа не нуждается в представлении. Тут можно просто переписываться в общем чате с коллегами или разделиться на комнаты, созваниваться по аудио или видеосвязи, обмениваться файлами, документами и даже вести полноценные презентации — Skype поддерживает трансляцию с экрана.

Популярная программа для видеосвязи с быстро создаваемыми комнатами и ссылкой для подключения, которые шифруются и блокируются паролем при надобности. Помимо видеообщения, в комнате доступен чат. У Zoom есть платная и бесплатная версии. В первом случае максимальный ценник 20 долларов и много плюшек для командной работы, но если нужно только созваниваться с командой раз в неделю, то подойдет и бесплатный тариф, где время групповой видеоконференции ограничено 40 минутами.

Отслеживание задач и эффективная работа

А вот украинский сервис Yaware нужен для руководства и топ-менеджеров, потому что его цель — контроль работы сотрудников, ведения учета времени, включая совещания, перекуры, встречи и прочее. Все тарифы Yaware платные (от 100 до 220 гривен в месяц за сотрудника), но есть 14-дневный пробный период.Этого времени вполне хватит, чтобы принять решение о необходимости сервиса.

Популярный сервис Toggl также помогает следить за рабочим временем, но не руководством, а самими сотрудниками. Программа подойдет, если вы решили контролировать личное время и не тратить его на ерунду. Через Toggl можно не только контролировать время, но и ставить задачи, а также следить за их выполнением в календаре.

Приложение Cold Turkey помогает работать эффективно, блокируя те сайты, на которых вы проводите слишком много времени, вместо того, чтобы заниматься делом. Есть бесплатная версия, которой хватит с головой, но есть и платные варианты с расширенными возможностями для самоконтроля.

Сервис My Hours помогает следить за рабочим временем и учитывать, на какие дела и задачи оно уходит. Бесплатной версии хватит для одного пользователя, но если хотите отслеживать занятость командой, то придется платить 6 долларов в месяц за человека.

Классический и минималистичный Pomodoro-таймер, с которым удобно делить задачи на время и не отвлекаться на другие вопросы. Есть настройка временных блоков, языков и другие нюансы, а в стандартном трекере автоматом выставлено 25 минут.

Совместная работа

Trello — самый популярный сервис с канбан-досками. Это мощная и в то же время легкая в использовании программа, которая подходит для самоконтроля, работы фрилансера, ведения личных дел или проекта огромной команды.

Каждая задача в Trello — карточка, куда можно добавлять фотографии, людей, документы, ссылки, комментарии и прочее. Карточки делятся на тематические столбцы,а те на доски.

Кроме этого Trello связана с другими приложениями и сервисами, включая Google Docs и Slack.

ZenKit — вариация на тему канбан-досок и ближайший конкурент Trello. У сервиса более простое меню и минималистичный дизайн, а задачи просматриваются не только в виде карточек и календаря, как в Trello, но и обычным списком.

Многофункциональный мессенджер для офисных и удаленных сотрудников Slack — пожалуй, лучшее решений в этом сегменте. Это стильная, удобная и многогранная программа отлично показывает себя в коллективной работе, но ограничена в бесплатной версии (хотя ее с головой хватит небольшим компаниям), а еще сильно грузит оперативную память.

Благодаря усиленной безопасности переписки мессенджер Telegram все больше становится местом для общения сотрудников и способом связи для компаний с удаленными работниками.

В приложении есть чат, аудио и видеозвонки, обмен файлами, ссылками и прочей важной информацией.

Работа с документами

Минималистичный текстовый онлайн-редактор,который поддерживает форматирование и сохраняет работу в Markdown, HTML-файл или стандартный текстовый документ.

ZenPen подходит для сфокусированной работы — кроме чистого листа здесь только пару важных значков инструментов, включая полноэкранный режим.

Если вы долго работали в Word и хотите попробовать что-то современное и простое, то Google Docs — ваше все. Каждая набранная буква текста тут же сохраняется на сервере, поэтому выключения света или сбой в работе ПК уже не страшны.

В Google Docs есть огромный выбор инструментов и настроек, публикация готовых документов в Сети, вставка таблиц, графиков и прочее, и прочее.

Есть в сервисе и возможности для командной работы, когда к проекту в виде документа можно привлечь кого-то одного, отдел или всю команду. Сотрудникам разрешено оставлять комментарии, править файл или просто его просматривать.

Dropbox Paper — альтернатива Google Docs, но с расширенными функциями планирования дел, ведениями личного дневника или большого совместного проекта.

Dropbox Paper меньше заточен на глубокую редактуру текста, хотя подобных возможностей тут тоже хватает, и больше подходит для удаленной или офисной работы в команде.

Полезный онлайн-ресурс с автоматической проверкой текста в инфостиле. Сервис поможет вычищать мусорные слова, “причесывать” предложения и делать статью, отчет, документ или текст проекта максимально комфортным для чтения.

Помимо этого на сайте опубликованы интересные материалы о работе с буквами, словами и предложениями, которые помогут писать лучше всем и каждому.

Работа с графикой, аудио и видео

Популярный агрегатор картинок Stock Up позволяет искать бесплатные картинки в более чем 30-ти бесплатных фотостоках. Снимки разрешено просматривать скопом, но можно искать по тегам, ключевым словам или самым новым добавлениям.

Еще один популярный фотосток с тысячами бесплатных картинок в отличном качестве. Есть поиск по тегам и словам, но здесь лучше искать по уже созданным тематическим группам.

Google Fonts — популярная библиотека бесплатных шрифтов. Из подобного также есть Fontstorage.

Online-Convert — полезный минималистичный конвертер различных файлов, включая аудио, видео, тексты, веб-страницы, документы, фотографии, программы и прочее.

Отложенное чтение

Сервис Pocket сохраняет статьи, новости,обзоры и прочие найденные материалы для отложенного чтения. Если сейчас нет времени, но хочется прочитать найденный материал, то его можно сохранить в Pocket и даже поставить тег, чтобы потом быстро найти. У сервиса есть удобные расширения для браузеров. Приложение Instapaper делает то же самое, а его суперминималистичный дизайн привлекает аскетов.

Feedly — эволюция RSS-лент. Это удобный агрегатор новостей и статей, которым пользуются не только мировые СМИ, но и PR-индустрия, а также обычные пользователи. Здесь можно создавать тематические доски и добавлять в них издания, которые пишут на эту тему, чтобы читать только их и не отвлекаться на лишнее. Помимо бесплатного плана, есть и платные тарифы, но возможностей Free-версии обычному удаленному работнику должно хватить с лихвой.