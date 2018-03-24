Работаем из дома эффективно: лучшие сервисы для удаленной работы

Пандемия коронавируса и официальный карантин в Украине заставили многие компании перевести работу в удаленный режим. Чтобы дела и задачи не застаивались, а бороться с домашней ленью было легче, собрали лучшие сервисы для удаленной работы. Кроме этого, озвучили эффективные способы для подобного и непривычного для некоторых занятия. Не забудьте заглянуть в наш материал про планировщики задач, которые также помогут в сложившейся ситуации.
Статья подготовлена при поддержке компании ASUS
Оглавление
- 1 Общение
- 2 Отслеживание задач и эффективная работа
- 3 Совместная работа
- 4 Работа с документами
- 5 Работа с графикой, аудио и видео
- 6 Отложенное чтение
- 7 Устройства ASUS для эффективной удалённой работы:
Общение
Discord
Сервис для общения Discord большей частью популярен у игроков, но подходит и для совместной работы и общения с коллегами. Тут есть видеочат и голосовая конференция, а закрытые группы и комнаты легко использовать для разных отделов компании.
Teamspeak
Как и Discord, сервис для общения Teamspeak изначально облюбовали геймеры, особенно любители онлайн-игр. Но удобство в использовании, малый вес клиента и его всеядность сделали эту программу популярной у разных категорий людей.
Teamspeak подойдет для удаленной работы небольшой команды и кроме видеосвязи тут есть текстовый чат. В приложении удобно создавать тематические комнаты для отделов, работы над проектами или сплетен с коллегами.
Microsoft Teams
Программа Microsoft Teams заточена под эффективное общение команды. А еще у нее минималистичный и приятный глазу дизайн. Помимо стандартных для этой категории аудио и видеозвонков и онлайн-конференций, тут есть возможность загружать и хранить файлы, а также работать с ними совместно. Из-за пандемии коронавируса и поддержки карантина Microsoft дает бесплатный доступ на шесть месяцев.
Skype
Эта программа не нуждается в представлении. Тут можно просто переписываться в общем чате с коллегами или разделиться на комнаты, созваниваться по аудио или видеосвязи, обмениваться файлами, документами и даже вести полноценные презентации — Skype поддерживает трансляцию с экрана.
Zoom
Популярная программа для видеосвязи с быстро создаваемыми комнатами и ссылкой для подключения, которые шифруются и блокируются паролем при надобности. Помимо видеообщения, в комнате доступен чат. У Zoom есть платная и бесплатная версии. В первом случае максимальный ценник 20 долларов и много плюшек для командной работы, но если нужно только созваниваться с командой раз в неделю, то подойдет и бесплатный тариф, где время групповой видеоконференции ограничено 40 минутами.
Отслеживание задач и эффективная работа
Yaware
А вот украинский сервис Yaware нужен для руководства и топ-менеджеров, потому что его цель — контроль работы сотрудников, ведения учета времени, включая совещания, перекуры, встречи и прочее. Все тарифы Yaware платные (от 100 до 220 гривен в месяц за сотрудника), но есть 14-дневный пробный период.Этого времени вполне хватит, чтобы принять решение о необходимости сервиса.
Toggl
Популярный сервис Toggl также помогает следить за рабочим временем, но не руководством, а самими сотрудниками. Программа подойдет, если вы решили контролировать личное время и не тратить его на ерунду. Через Toggl можно не только контролировать время, но и ставить задачи, а также следить за их выполнением в календаре.
Cold Turkey
Приложение Cold Turkey помогает работать эффективно, блокируя те сайты, на которых вы проводите слишком много времени, вместо того, чтобы заниматься делом. Есть бесплатная версия, которой хватит с головой, но есть и платные варианты с расширенными возможностями для самоконтроля.
My Hours
Сервис My Hours помогает следить за рабочим временем и учитывать, на какие дела и задачи оно уходит. Бесплатной версии хватит для одного пользователя, но если хотите отслеживать занятость командой, то придется платить 6 долларов в месяц за человека.
Pomodoro Tracker
Классический и минималистичный Pomodoro-таймер, с которым удобно делить задачи на время и не отвлекаться на другие вопросы. Есть настройка временных блоков, языков и другие нюансы, а в стандартном трекере автоматом выставлено 25 минут.
Совместная работа
Trello
Trello — самый популярный сервис с канбан-досками. Это мощная и в то же время легкая в использовании программа, которая подходит для самоконтроля, работы фрилансера, ведения личных дел или проекта огромной команды.
Каждая задача в Trello — карточка, куда можно добавлять фотографии, людей, документы, ссылки, комментарии и прочее. Карточки делятся на тематические столбцы,а те на доски.
Кроме этого Trello связана с другими приложениями и сервисами, включая Google Docs и Slack.
ZenKit
ZenKit — вариация на тему канбан-досок и ближайший конкурент Trello. У сервиса более простое меню и минималистичный дизайн, а задачи просматриваются не только в виде карточек и календаря, как в Trello, но и обычным списком.
Slack
Многофункциональный мессенджер для офисных и удаленных сотрудников Slack — пожалуй, лучшее решений в этом сегменте. Это стильная, удобная и многогранная программа отлично показывает себя в коллективной работе, но ограничена в бесплатной версии (хотя ее с головой хватит небольшим компаниям), а еще сильно грузит оперативную память.
Telegram
Благодаря усиленной безопасности переписки мессенджер Telegram все больше становится местом для общения сотрудников и способом связи для компаний с удаленными работниками.
В приложении есть чат, аудио и видеозвонки, обмен файлами, ссылками и прочей важной информацией.
Работа с документами
ZenPen
Минималистичный текстовый онлайн-редактор,который поддерживает форматирование и сохраняет работу в Markdown, HTML-файл или стандартный текстовый документ.
ZenPen подходит для сфокусированной работы — кроме чистого листа здесь только пару важных значков инструментов, включая полноэкранный режим.
Google Docs
Если вы долго работали в Word и хотите попробовать что-то современное и простое, то Google Docs — ваше все. Каждая набранная буква текста тут же сохраняется на сервере, поэтому выключения света или сбой в работе ПК уже не страшны.
В Google Docs есть огромный выбор инструментов и настроек, публикация готовых документов в Сети, вставка таблиц, графиков и прочее, и прочее.
Есть в сервисе и возможности для командной работы, когда к проекту в виде документа можно привлечь кого-то одного, отдел или всю команду. Сотрудникам разрешено оставлять комментарии, править файл или просто его просматривать.
Dropbox Paper
Dropbox Paper — альтернатива Google Docs, но с расширенными функциями планирования дел, ведениями личного дневника или большого совместного проекта.
Dropbox Paper меньше заточен на глубокую редактуру текста, хотя подобных возможностей тут тоже хватает, и больше подходит для удаленной или офисной работы в команде.
Главред
Полезный онлайн-ресурс с автоматической проверкой текста в инфостиле. Сервис поможет вычищать мусорные слова, “причесывать” предложения и делать статью, отчет, документ или текст проекта максимально комфортным для чтения.
Помимо этого на сайте опубликованы интересные материалы о работе с буквами, словами и предложениями, которые помогут писать лучше всем и каждому.
Работа с графикой, аудио и видео
Stock Up
Популярный агрегатор картинок Stock Up позволяет искать бесплатные картинки в более чем 30-ти бесплатных фотостоках. Снимки разрешено просматривать скопом, но можно искать по тегам, ключевым словам или самым новым добавлениям.
Unsplash
Еще один популярный фотосток с тысячами бесплатных картинок в отличном качестве. Есть поиск по тегам и словам, но здесь лучше искать по уже созданным тематическим группам.
Google Fonts
Google Fonts — популярная библиотека бесплатных шрифтов. Из подобного также есть Fontstorage.
Online-Convert
Online-Convert — полезный минималистичный конвертер различных файлов, включая аудио, видео, тексты, веб-страницы, документы, фотографии, программы и прочее.
Отложенное чтение
Сервис Pocket сохраняет статьи, новости,обзоры и прочие найденные материалы для отложенного чтения. Если сейчас нет времени, но хочется прочитать найденный материал, то его можно сохранить в Pocket и даже поставить тег, чтобы потом быстро найти. У сервиса есть удобные расширения для браузеров. Приложение Instapaper делает то же самое, а его суперминималистичный дизайн привлекает аскетов.
Feedly
Feedly — эволюция RSS-лент. Это удобный агрегатор новостей и статей, которым пользуются не только мировые СМИ, но и PR-индустрия, а также обычные пользователи. Здесь можно создавать тематические доски и добавлять в них издания, которые пишут на эту тему, чтобы читать только их и не отвлекаться на лишнее. Помимо бесплатного плана, есть и платные тарифы, но возможностей Free-версии обычному удаленному работнику должно хватить с лихвой.
Устройства ASUS для эффективной удалённой работы:
Гарнитура ROG Stix Go 2.4
Гарнитура наделена двумя микрофонами с интеллектуальной технологией шумоподавления, которые обеспечивают кристально чистое звучание голоса, что важно при проведении конференц-звонков. Основной двунаправленный съемный микрофон гарнитуры сертифицирован ведущими разработчиками сервисов голосового общения, включая Discord и TeamSpeak. Кроме того ROG Strix Go 2.4 обладает всеми преимуществами беспроводного подключения, при полном заряде аккумулятора обеспечивая до 25 часов автономной работы.
Портативные мониторы Zenscreen Go
Портативный монитор ZenScreen Go MB16AP отличается компактной (8 мм толщиной) и легкой (850 г) конструкцией, что делает его идеальным вариантом дополнительного монитора и создания удобного рабочего места в любых условиях. При этом монитор обладает экраном с матрицей IPS и разрешением Full HD. И питание, и видеосигнал подаются на монитор ZenScreen Go MB16AP по кабелю USB Type-C, что обеспечивает ему высокую совместимость с большим кругом устройств. С одной стороны, этот монитор легко можно подключить к ПК или ноутбуку в качестве дополнительного, при этом компактный и функциональный дизайн дает возможность настроить удобное рабочее место даже при ограниченном пространстве рабочего стола.
Мониторы ASUS с фирменной технологией Eye Care
Применяемая в большинстве мониторов ASUS технология Ultra-Low Blue Light уменьшает интенсивность излучаемого синего света, который может оказывать вредное влияние на зрение. Степень фильтрации задается в экранном меню и может выбираться в зависимости от модели использования монитора в данный момент. Другая важная технология, связанная со снижением утомляемости глаз при длительном пребывании за компьютером — это Flicker-free, которая устраняет мерцание монитора. Высокое качество реализации этой технологии подтверждено сертификатом лаборатории TÜV Rheinland.
Роутеры с поддержкой технологии AiMesh
Технология ASUS AiMesh позволяет объединить несколько совместимых маршрутизаторов ASUS в единую ячеистую сеть Wi-Fi. При этом AiMesh отличается гибкостью и масштабируемостью, поддерживая разные модели маршрутизаторов ASUS и позволяя легко увеличить зону охвата, просто добавив к существующей системе новый маршрутизатор из списка совместимых моделей. Кроме того AiMesh-совместимые маршрутизаторы наделены встроенной защитной технологией AiProtection, функцией родительского контроля и возможностью приоритезации трафика.