10 современных планировщиков задач

Среди множества планировщиков задач мы выбрали 10 современных вариантов. Эти приложения помогут организовать личную жизнь и работу, повысят количество выполненных дел, не дадут забыть о важных вещах и освободят голову от постоянного «шума». Если в нашем топе нет программы, которой пользуетесь вы, то пишите ее название в комментариях и расскажите, чем она нравится.

Планировщик TickTick поможет разобраться с делами и установить напоминания, добавляя к задачам подпункты, теги, файлы и документы. Дела группируются в тематические папки и стеки.

В TickTick есть поддержка голоса, поэтому задачи можно ставить не только письменно. А для улучшения концентрации при работе создатели добавили классический и удобный таймер в стиле pomodoro. TickTick есть в виде приложений для Android и iOS и как расширение браузеров Google Chrome и Firefox.

Any. do — пожалуй, самый минималистичный менеджер задач в нашем списке. При этом у приложения много возможностей, включая добавление тегов к делам, напоминания привязанные к месту или времени, вложения и структурированные подзадачи.

С Any.do удобно ходить за покупками, записывая нужные продукты или товары во встроенном заметочнике, а для детальной планировки дел тут есть календарь. Составленными задачами, списками покупок и поездками удобно делиться с членами семьи, коллегами и друзьями. Any. do поддерживает управление голосом (Alexa и Siri) и доступен на Android и iOS.

Trello — одно из самых популярных приложение с канбан-досками. Это удобные карточки с делами, которые рассортировываются по тематическим столбикам. Каждому заданию присваивается название, прикрепляются документы, файлы, добавляются участники и сроки выполнения, расписываются подробности дела и так далее.

Чаще всего Trello используется не только в личных целях, но и для работы. Приложение помогает маленьким или большим компаниям, корпорациям и СМИ. Своя рабочая доска в Trello есть и у автора этого материала.

В Trello организована детальная визуальная настройка: можно установить задний фон, прикрепить к карточке картинку, загрузить видео или покрасить в другой цвет. Trello есть в виде веб-версии с расширениями для Chrome и Firefox, отдельной программой для Windows и MacOS или в виде приложения на Android и iOS.

Не совсем планировщик задач, но возможности Notion позволяют превратить его как в простой инструмент для ведения списка дел, так и в целый органайзер на манер Trello. В приложении пользователь получает чистую страницу, на которую можно добавлять разнообразные блоки информации. Соответственно можно создать планировщик задач под свои потребности или под текущий проект. А для того, чтобы облегчить пользователю эту задачу в Notion есть готовые шаблоны, которые можно редактировать.

Планировщик задач Google Keep получил меньше всего функций среди всех приложений из списка. Но это не мешает сервису быть удобным, полезным и простым в работе.

Google Keep часто используют для заметок, списков покупок, книг к прочтению и кратковременных дел. Задачи тут представлены в виде карточек, куда крепятся списки, файлы, рисунки, фото, документы и прочее. Карточкам можно изменить цвет и прикрепить вверху экрана, если этой заметкой (или заметками) пользуются чаще других.

У Google Keep есть мощная интеграция с другими сервисами Google, поэтому из любого письма или документа в Google Docs или Gmail быстро создается заметка в Google Keep, а задачи удобно просматриваются через «Google Календарь». Google Keep представлен приложениями на Android и iOS и расширением для Chrome.

У компании Microsoft тоже есть свой планировщик задач. Microsoft To-Do не выделяется обилием возможностей, зато прост в использовании. Есть базовые списки дел, задачи и напоминания, а также смарт-рекомендации по спискам и датам выполнения. Все это отправляется нужным людям и синхронизируется с другими программами компании — Outlook и Office 365.

Microsoft To-Do представлен в виде программы для Windows и приложений на Android и iOS.

Приложение Todoist уже давно стало «Выбором редакции» в магазине Google Play и часто попадает в топы самых-самых планировщиков. Функционал программы действительно огромен, но часть фишек открываются только при покупке платной версии.

Но даже без этого, Todoist позволяет создавать подробные списки дел и напоминания, сортировать их по категориям, дням недели, месяцам и тегам, настраивать фильтры, ставить цвета и отправлять задачи другим пользователям приложения.

Помимо этого Todoist умеет подбадривать, показывая статистику выполненных дел, раздавая призы и достижения.

В Todoist есть привязка к файлам из Google Диска» и Dropbox, а также совместная работа с кучей других сервисов. Не забыли о поддержке управления голосом. Todoist работает, как веб-сервис, приложение для Windows, Android и iOS, а также расширениями для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.

Симпатичное приложение Remember The Milk поможет справится с базовыми делами: поставить напоминание, указать подробности задачи, ее время и место. Помимо этого, в программе можно создавать списки и отправлять уведомления в социальные сети, мессенджеры или на почту — так вы точно не пропустите встречу, событие или дело.

Для длительных задач позволено ставить промежуточные дела, а проигнорировать просроченные не даст система смарт-списков. Remember The Milk умеет создавать тематические списки дел, включая давно отложенные, невыполненные, часто переносимые и прочее. Есть загрузка файлов из Dropbox или «Google Диска».

Remember The Milk представлен виде расширения для Google Chrome или как приложение на Android и iOS.

Omnifocus — еще один минималистичный, но разноплановый и проработанный планировщик задач в нашем топе. В приложении есть обилие параметров для каждого дела, включая дату начала и конца задачи, добавление пользователей и места, размера и сложности.

В Omnifocus добавили возможность просматривать текущие задачи и сроки их выполнения, количество завершенных проектов и степень их отработки. Программа также умеет рекомендовать дела в зависимости от места нахождения пользователя. Если тот на работе, то сама предложить ему задачи из нужного списка, а если дома, то напомнит о покупке продуктов, ремонте крана и прочем. Omnifocus доступен только для пользователей iOS или macOS.

Сервис WeDo совмещает в себе функции планировщика задач и приложения для выработки полезных привычек. Кроме базовой работы со списками дел, задачами и напоминаниями, тут есть встроенная система изучения состояния пользователя.

WeDo периодически интересуется о настроении, здоровье и физических параметрах пользователя. Приложение выясняет количество потраченного времени на те или иные дела, а потом выдает детальную статистику с рекомендациями. Например, советует чаще выполнять определенный вид дел, потому что после этого у пользователя были самые положительные эмоции. Таким же способом можно выяснить от каких дел настроение улучшалось по минимуму.