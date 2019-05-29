Rapoo MT750S — обзор беспроводной мыши





Для того, чтобы быть удобной и функциональной, мыши вовсе не обязательно быть дорогой. Именно это можно сказать о Rapoo MT750S, которая может работать на разных покрытиях, поддерживает до трех подключенных устройств и выполнена в удобной эргономичной форме. А ее цену с учетом возможностей можно назвать приемлемой.

Комплектация Rapoo MT750S

Кроме мыши и беспроводного ресивера, в комплект поставки входит кабель с разъемом microUSB для зарядки. Да, аккумулятор в мыши встроенный и по заявлению Rapoo, одного заряда должно хватить на месяц автономной работы.

Дизайн, удобство использования

Глядя на мышь, меня не покидает ощущение, что где-то я это уже видел. Да, здесь есть несколько явных элементов от флагманской мыши Logitech MX Master — серая вставка сзади и боковое колесико для горизонтальной прокрутки. Похоже, в Rapoo решили не придумывать дизайн с нуля, а позаимствовали удачные решения конкурентов.

Дизайн не назовешь оригинальным, но, тем не менее, он нравится. Неплохо разбавляет внешний вид и металлическая вставка с полированными гранями, в которой расположено колесико прокрутки и клавиши управления типом подключения и переключения разрешения.

Мышь выполнена в эргономичной форме под правую руку. Подладонная поверхность изготовлена из приятного и практичного пластика. Боковины — из резины с текстурой из треугольников. Мышь приятно и надежно ложится в руку. Заслуга в этом не только удобной формы, но и относительно небольшого веса в 118 грамм, который хорошо распределен по корпусу и не отягощает руку.

Клавиши

Rapoo MT750S оснащена 7 кнопками и двумя колесиками прокрутки. К основным клавишам претензий нет, они нажимаются с ощутимым кликом, их ход не очень длинный и не сильно короткий.

Понравились и колесики прокрутки. Оба покрыты резиной, палец не проскальзывает при работе с ними и моим единственным пожеланием в данной ситуации был бы чуть более четкий ход. Но это не испортило общее впечатление. Рядом с левой основной клавишей расположена пара кнопок, которые выполняют функцию “Вперед” и “Назад”. В фирменной утилите для настройки их функциональность можно переназначить. К их работе вопросов нет, но расположение немного непривычно, обычно они находятся на боковой панели. В случае с MT750S на ней только валик горизонтальной прокрутки, его также можно настроить в программном обеспечении.

К сожалению, кнопки позади колесика нельзя настроить. Передняя отвечает за переключение типов подключения. Пользователю доступно три варианта для подключения: два Bluetooth и один по радиоканалу, с помощью ресивера. Переключением между режимами происходит мгновенно. Такая гибкость в подключении будет не лишней, если в вашем компьютере есть Bluetooth и вы не хотели бы тратить USB-порт на мышь. К стабильности подключения при использовании этих интерфейсов претензий нет. К сожалению, при проводном подключении, пока мышь на зарядке, пользоваться ею нельзя. И я также обратил внимание на то, что MT750S не хотела заряжаться от любого microUSB-кабеля, а только от комплектного.

Программное обеспечение

Про софт для мышки особо много не скажешь. Это довольно простая утилита с возможностью переназначит функциональность некоторых клавиш и настроить ускорение курсора. Из интересных особенностей можно выделить синхронизацию содержимого буфера обмена при помощи облака. Для этого нужно завести аккаунт в сервисе Rapoo и установить утилиту на необходимые компьютеры.

Сенсор Rapoo MT750S

Rapoo не указывает модель используемого сенсора, но среди особенностей этого датчика есть возможность работать почти на любом покрытии. Так, у меня не возникло проблем ни на стандартной столешнице МДФ, на любых ковриках, на диване и даже на стекле. Хотя на последнем передвижение курсора было не всегда таким же уверенным, как и на тканевых ковриках.

Максимальное разрешение сенсора составляет 3200 dpi, а гибкая настройка разрешения отсутствует. Его можно регулировать только в рамках 4 пресетов — 600, 1200, 1600 и 3200 dpi. Переключение между ними происходит при помощи второй кнопки на подладонной поверхности.