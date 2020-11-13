Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши





Похоже выпускать беспроводную версию флагманской мыши в пару к проводной стало хорошим тоном среди топовых производителей. Так делает и Razer с легендарной моделью DeathAdder. Вслед за обновленной проводной мышью, мы познакомимся с беспроводной, которая вобрала в себя все лучшее, что может предложить компания в сегменте игровых мышей.

Комплектация

Вместе с мышью поставляется microUSB-кабель со специальным штекером, благодаря чему для зарядки вы сможете использовать только его. Кабель получил мягкую и довольно скользкую тканевую оплетку, благодаря чему мышью удобно пользоваться в проводном варианте подключения.

Также, в комплект поставки входит специальный переходник для подключения ресивера с одной стороны и кабеля с другой. Он пригодится для вынесения передатчика на прямую видимость мыши для более стабильного сигнала. По умолчанию, микроресивер хранится в днище мыши под съемной крышкой. И маленьким бонусом будет простой чехол-мешочек для хранения.

Дизайн, удобство использования

За 14 лет своего существования, модель DeathAdder не претерпела каких-либо заметных изменений в форме. Было множество вариаций оформления внешнего вида, но не менялось главное — эргономичность. DeathAdder V2 Pro — это по-прежнему очень удобная мышь.

Она хорошо ложится в руку, а надежному хвату способствуют прорезиненные боковины. Razer DeathAdder V2 Pro при первом знакомстве удивляет своим малым весом — всего 88 грамм. При том, что это беспроводная мышь и внутри нее есть аккумулятор. Корпус полностью выполнен из пластика, прочного и шершавого на ощупь.

Кстати, отдельно стоит обратить внимание на днище мыши. Там не просто тефлоновые ножки и сенсор, но и специальный отсек для хранения ресивера и контактная площадка для подключения фирменной зарядной станции, которая продается отдельно. Там же расположена кнопка переключения профилей настроек и переключатель типов беспроводного соединения.

По причинам связанным с автономностью зон подсветки минимум. Подсвечивается только логотип на подладонной поверхности. Для увеличения времени работы от аккумулятора подсветку можно отключить, сделать менее яркой и настроить тайм-аут ее отключения.

Оснащение Razer DeathAdder V2 Pro

Но не только эргономикой хороша мышь. Внутри ей также есть чем похвастать. Начнем с сенсора. В мыши используется новейший датчик Razer Focus+ с разрешением 20000 dpi. Разумеется, пока в таких числах и близко нет необходимости, ведь 8К-мониторы еще долго не станут стандартом в игровой индустрии, но это интересный задел на будущее.

Не меньше впечатляют и другие цифры, например, площадь, которую может отследить сенсор в секунду — 650 IPS, а максимальное ускорение в пределах 50G. То есть, можно с уверенностью говорить о том, что мышь выдержит даже самую яростную манеру игры. На самом деле, приблизиться к пределу этой мыши очень трудно, и мне ни разу не удалось почувствовать срыв курсора на разных разрешениях.

О переключателях под основными клавишами также стоит упомянуть. В Razer DeathAdder V2 Pro используются оптические переключатели с ресурсом в 70 млн нажатий. Они нажимаются с четким и коротким кликом, но хотелось бы чтобы клик был чуточку четче. К остальным клавишами и колесику прокрутки вопросов нет. Они хорошо ощутимы на ощупь и обладают информативным нажатием.

Как обычно, для настройки мыши используется фирменная утилита Razer Synapse. В ней вы можете изменять функциональность клавиш, регулировать разрешение сенсора. Как и прежде, настройки можно сохранить в облаке Razer и в локальную память мыши.

Теперь несколько слов об автономности. Razer заявляет для DeathAdder V2 Pro 120 часов работы при подключении по Bluetooth и до 70 часов при подключении по радиоканалу. Стоит учитывать, что эти цифры по всей видимости заявлены для использования мыши без подсветки. Так как у меня, с включенной на половину подсветкой логотипа, мышь проработала примерно 30 часов при подключении по радиоканалу. Что тоже неплохо, хоть и далеко от заявленных цифр. Не стоит забывать о том, что мышью можно пользоваться пока она заряжается по кабелю.