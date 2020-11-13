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Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши


Похоже выпускать беспроводную версию флагманской мыши в пару к проводной стало хорошим тоном среди топовых производителей. Так делает и Razer с легендарной моделью DeathAdder. Вслед за обновленной проводной мышью, мы познакомимся с беспроводной, которая вобрала в себя все лучшее, что может предложить компания в сегменте игровых мышей.

Razer DeathAdder V2 Pro Wireless (RZ01-03350100-R3G1)
Мыши, клавиатуры на
от 3 704 грн
Предложений: 16
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Комплектация

Вместе с мышью поставляется microUSB-кабель со специальным штекером, благодаря чему для зарядки вы сможете использовать только его. Кабель получил мягкую и довольно скользкую тканевую оплетку, благодаря чему мышью удобно пользоваться в проводном варианте подключения.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Также, в комплект поставки входит специальный переходник для подключения ресивера с одной стороны и кабеля с другой. Он пригодится для вынесения передатчика на прямую видимость мыши для более стабильного сигнала. По умолчанию, микроресивер хранится в днище мыши под съемной крышкой. И маленьким бонусом будет простой чехол-мешочек для хранения.

Дизайн, удобство использования

За 14 лет своего существования, модель DeathAdder не претерпела каких-либо заметных изменений в форме. Было множество вариаций оформления внешнего вида, но не менялось главное — эргономичность. DeathAdder V2 Pro — это по-прежнему очень удобная мышь. 

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Она хорошо ложится в руку, а надежному хвату способствуют прорезиненные боковины. Razer DeathAdder V2 Pro при первом знакомстве удивляет своим малым весом — всего 88 грамм. При том, что это беспроводная мышь и внутри нее есть аккумулятор. Корпус полностью выполнен из пластика, прочного и шершавого на ощупь.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Кстати, отдельно стоит обратить внимание на днище мыши. Там не просто тефлоновые ножки и сенсор, но и специальный отсек для хранения ресивера и контактная площадка для подключения фирменной зарядной станции, которая продается отдельно. Там же расположена кнопка переключения профилей настроек и переключатель типов беспроводного соединения.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

По причинам связанным с автономностью зон подсветки минимум. Подсвечивается только логотип на подладонной поверхности. Для увеличения времени работы от аккумулятора подсветку можно отключить, сделать менее яркой и настроить тайм-аут ее отключения.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Оснащение Razer DeathAdder V2 Pro

Но не только эргономикой хороша мышь. Внутри ей также есть чем похвастать. Начнем с сенсора. В мыши используется новейший датчик Razer Focus+ с разрешением 20000 dpi. Разумеется, пока в таких числах и близко нет необходимости, ведь 8К-мониторы еще долго не станут стандартом в игровой индустрии, но это интересный задел на будущее. 

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Не меньше впечатляют и другие цифры, например, площадь, которую может отследить сенсор в секунду — 650 IPS, а максимальное ускорение в пределах 50G. То есть, можно с уверенностью говорить о том, что мышь выдержит даже самую яростную манеру игры. На самом деле, приблизиться к пределу этой мыши очень трудно, и мне ни разу не удалось почувствовать срыв курсора на разных разрешениях. 

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

О переключателях под основными клавишами также стоит упомянуть. В Razer DeathAdder V2 Pro используются оптические переключатели с ресурсом в 70 млн нажатий. Они нажимаются с четким и коротким кликом, но хотелось бы чтобы клик был чуточку четче. К остальным клавишами и колесику прокрутки вопросов нет. Они хорошо ощутимы на ощупь и обладают информативным нажатием.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Как обычно, для настройки мыши используется фирменная утилита Razer Synapse. В ней вы можете изменять функциональность клавиш, регулировать разрешение сенсора. Как и прежде, настройки можно сохранить в облаке Razer и в локальную память мыши.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

Теперь несколько слов об автономности. Razer заявляет для DeathAdder V2 Pro 120 часов работы при подключении по Bluetooth и до 70 часов при подключении по радиоканалу. Стоит учитывать, что эти цифры по всей видимости заявлены для использования мыши без подсветки. Так как у меня, с включенной на половину подсветкой логотипа, мышь проработала примерно 30 часов при подключении по радиоканалу. Что тоже неплохо, хоть и далеко от заявленных цифр. Не стоит забывать о том, что мышью можно пользоваться пока она заряжается по кабелю.

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: по-прежнему удобная форма, уровень оснащения
Минусы: высокая стоимость
Вывод: Razer DeathAdder V2 Pro — это одна из лучших игровых мышей в эргономичном корпусе. Она удобная и легкая, ее форма не изменилась и придется по вкусу поклонникам этой серии. Внутри — один самых производительных датчиков на данный момент. Да, множество его возможностей являются заделом на будущее, но если говорить о нынешнем времени, то к нему нет претензий. Мышь очень быстрая и точная. И, конечно, Razer не была бы собой, если бы не установила на мышь весьма высокий ценник. Но, если вы готовы заплатить столько за мышь, то вы не останетесь разочарованным.

Технические характеристики

Razer DeathAdder V2 Pro — обзор игровой беспроводной мыши Razer DeathAdder V2 Pro Wireless (RZ01-03350100-R3G1)
3 704 − 4 030 грн
Сравнить цены
ТипМышь
Назначениедля настольных ПК / игр
ПодключениеБеспроводное
Интерфейс коммуникации с ПКBluetooth, USB
Приемник (размер)-
Питание манипулятора (для беспроводных)встроенный аккумулятор
Цвет корпусачерный
Конструкция корпусаЭргономичная
Тип сенсораОптический
Разрешение, dpi20000
Количество кнопок8
2 колесика прокрутки-
Качалка горизонтальной прокрутки-
Дополнительно-
Размеры, мм127 x 61,7 x 42,7
Вес, г88
Радиус действия радиоканала, мнет данных
ДополнительноБлагодаря улучшенной тактильной обратной связи, каждый щелчок теперь ощущается и звучит более удовлетворительно - срабатывание с помощью инфракрасного светового луча с лучшим в отрасли временем отклика 0,2 мс. Поскольку эта форма срабатывания больше не требует традиционного физического контакта, она устраняет необходимость в задержке вибрации и никогда не вызывает непреднамеренных щелчков, что дает вам более точный контроль и безупречное выполнение.
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